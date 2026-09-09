Ayyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldi

·42·Sport
Ayyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldi

Manchester Siti Chempionatlar ligasi doirasidagi safar uchrashuvida Portugaliyaning Portu jamoasini 2:0 hisobida taslim etdi. Estatio do Dragao stadionida kechgan bahsda jamoaning yosh yarim himoyachisi Ayyoub Bouaddi oʻzining maydondagi ishonchli oʻyini bilan barchaning eʼtiborini tortdi va uchrashuvdan keyin bosh murabbiy hamda yetakchi futbolchilarning olqishiga sazovor boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GOAL.com xabar berishicha, 18 yoshli futbolchi uchun mazkur uchrashuv asosiy tarkibdagi ilk sinov boʻldi. Shunga qaramay, u maydon markazida oʻta xotirjam harakat qilib, jamoadoshlarining ishonchini oqladi. Uchrashuv davomida Bouaddi oʻzining uzatgan 55 ta pasidan 54 tasini jamoadoshlariga aniq yetkazib berdi va raqib hujumlarini bartaraf etishda 7 marta toʻpni egallab oldi. Yosh iqtidor egasi 76-daqiqada uning oʻrniga maydonga tushgan Mateo Kovachich bilan almashtirildi.

Murabbiy va yetakchilar bahosi

Uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida fikr bildirar ekan, Manchester Siti bosh murabbiyi jamoaning Yevropadagi ogʻir safar oʻyinidagi irodasini alohida eʼtirof etdi. Italiyalik mutaxassis oʻyin davomida yetarli imkoniyatlar yaratilgani va raqibga koʻp imkon berilmaganidan mamnun ekanini yashirmadi.

Maurisio Pereshening fikricha, jamoaning har bir aʼzosi yuqori saviyaga ega va bu murabbiyga rotatsiya qilish hamda har bir futbolchiga imkoniyat berish imkonini beradi. Shuningdek, murabbiy yosh futbolchining bosim ostida ham sarosimaga tushmaganini alohida taʼkidladi.

Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, Erling Xoland, Ruben Dias va Mateo Kovachich kabi tajribali oʻyinchilardan bunday oʻyinlarni boshqarish kutilgan bir paytda, Ayyoub Bouaddining ilk bor katta sahnada bunchalik xotirjam oʻynagani mutlaqo kutilmagan va hayratlanarli boʻldi.

Haalandning hazilomuz eʼtirofi

Jamoaning bosh hujumchisi Erling Xoland ham yosh jamoadoshining salohiyatini yuqori baholagan. Uning taʼkidlashicha, oxirgi haftalarda mashgʻulotlardagi harakatlari bilan Bouaddi oʻzida haqiqiy javohir borligini koʻrsatib qoʻygan.

Shu bilan birga, norvegiyalik hujumchi ikkinchi boʻlimdagi vaziyatlardan birida yosh yarim himoyachi unga toʻpni uzatмагаni uchun biroz xafa boʻlganini hazil bilan tilga oldi. Haaland yosh futbolchi ajoyib oʻyin oʻtkazganini, faqat shu epizod bundan mustasno ekanini qoʻshimcha qildi.

Mazkur gʻalaba Manchester Siti uchun joriy mavsumdagi barcha musobaqalarni oʻz ichiga olgan holda ketma-ket toʻrtinchi gʻalaba boʻldi. Endilikda jamoani Premyer-ligada mahalliy raqib Manchester Yunaytedga qarshi kechadigan murosasiz derbi kutib turibdi. Portodagi ishonchli oʻyinidan keyin Ayyoub Bouaddining yaqinlashib kelayotgan oʻyinlarda ham asosiy tarkibdan joy olish ehtimoli sezilarli darajada oshdi.

Manchester SitiAyyoub BouaddiChempionatlar ligasiErling HaalandFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildiJoze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildiBugun, 10:10Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiBugun, 10:06Enso Fernandes Erling Xolandni maqtadiEnso Fernandes Erling Xolandni maqtadiBugun, 09:55Lionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaLionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaBugun, 09:37Zinedin Zidan Lionel Messini 2026-yilgi Oltin toʻp uchun qoʻllab-quvvatladiZinedin Zidan Lionel Messini 2026-yilgi Oltin toʻp uchun qoʻllab-quvvatladiBugun, 09:36Erling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladiErling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladiBugun, 09:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng