Ayyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldi
Manchester Siti Chempionatlar ligasi doirasidagi safar uchrashuvida Portugaliyaning Portu jamoasini 2:0 hisobida taslim etdi. Estatio do Dragao stadionida kechgan bahsda jamoaning yosh yarim himoyachisi Ayyoub Bouaddi oʻzining maydondagi ishonchli oʻyini bilan barchaning eʼtiborini tortdi va uchrashuvdan keyin bosh murabbiy hamda yetakchi futbolchilarning olqishiga sazovor boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GOAL.com xabar berishicha, 18 yoshli futbolchi uchun mazkur uchrashuv asosiy tarkibdagi ilk sinov boʻldi. Shunga qaramay, u maydon markazida oʻta xotirjam harakat qilib, jamoadoshlarining ishonchini oqladi. Uchrashuv davomida Bouaddi oʻzining uzatgan 55 ta pasidan 54 tasini jamoadoshlariga aniq yetkazib berdi va raqib hujumlarini bartaraf etishda 7 marta toʻpni egallab oldi. Yosh iqtidor egasi 76-daqiqada uning oʻrniga maydonga tushgan Mateo Kovachich bilan almashtirildi.
Murabbiy va yetakchilar bahosiUchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida fikr bildirar ekan, Manchester Siti bosh murabbiyi jamoaning Yevropadagi ogʻir safar oʻyinidagi irodasini alohida eʼtirof etdi. Italiyalik mutaxassis oʻyin davomida yetarli imkoniyatlar yaratilgani va raqibga koʻp imkon berilmaganidan mamnun ekanini yashirmadi.
Maurisio Pereshening fikricha, jamoaning har bir aʼzosi yuqori saviyaga ega va bu murabbiyga rotatsiya qilish hamda har bir futbolchiga imkoniyat berish imkonini beradi. Shuningdek, murabbiy yosh futbolchining bosim ostida ham sarosimaga tushmaganini alohida taʼkidladi.
Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, Erling Xoland, Ruben Dias va Mateo Kovachich kabi tajribali oʻyinchilardan bunday oʻyinlarni boshqarish kutilgan bir paytda, Ayyoub Bouaddining ilk bor katta sahnada bunchalik xotirjam oʻynagani mutlaqo kutilmagan va hayratlanarli boʻldi.
Haalandning hazilomuz eʼtirofiJamoaning bosh hujumchisi Erling Xoland ham yosh jamoadoshining salohiyatini yuqori baholagan. Uning taʼkidlashicha, oxirgi haftalarda mashgʻulotlardagi harakatlari bilan Bouaddi oʻzida haqiqiy javohir borligini koʻrsatib qoʻygan.
Shu bilan birga, norvegiyalik hujumchi ikkinchi boʻlimdagi vaziyatlardan birida yosh yarim himoyachi unga toʻpni uzatмагаni uchun biroz xafa boʻlganini hazil bilan tilga oldi. Haaland yosh futbolchi ajoyib oʻyin oʻtkazganini, faqat shu epizod bundan mustasno ekanini qoʻshimcha qildi.
Mazkur gʻalaba Manchester Siti uchun joriy mavsumdagi barcha musobaqalarni oʻz ichiga olgan holda ketma-ket toʻrtinchi gʻalaba boʻldi. Endilikda jamoani Premyer-ligada mahalliy raqib Manchester Yunaytedga qarshi kechadigan murosasiz derbi kutib turibdi. Portodagi ishonchli oʻyinidan keyin Ayyoub Bouaddining yaqinlashib kelayotgan oʻyinlarda ham asosiy tarkibdan joy olish ehtimoli sezilarli darajada oshdi.
…