Oppo A7 Pro taqdim etildi: 8000 mA/ch akkumulyator va himoya
Oppo brendi oʻzining ichki bozorida foydalanuvchilar eʼtiborini tortishga qodir boʻlgan yangi Oppo A7 Pro smartfonini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilma oʻta yirik batareyani nisbatan ingichka va ixcham korpusda jamlay olgani bilan texnologiya bozorida jiddiy qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi smartfon oʻlchamlari va ogʻirligi boʻyicha muvozanatli yechimga ega boʻlib, uning qalinligi atigi 8,8 millimetrni, vazni esa 205 grammni tashkil etadi. Korpus ichida esa naq 8000 mA/ch sigʻimli ulkan akkumulyator joylashtirilgan boʻlib, bu bir quvvatlanishda uzoq muddatli avtonom ish faoliyatini taʼminlaydi.
Displey va texnik imkoniyatlarOppo A7 Pro modeli diagonaliga 6,57 dyuymli yuqori sifatli OLED ekran bilan jihozlangan. Displeyning tasvir aniqligi 2372 x 1080 pikselni tashkil etib, 120 Hz kadrlar chastotasi va 1400 nit maksimal yorqinlik darajasini taqdim etadi. Shuningdek, biometrik xavfsizlikni taʼminlash maqsadida barmoq izlari skaneri toʻgʻridan-toʻgʻri ekran ostiga oʻrnatilgan.
Qurilmaning ishlash unumdorligi MediaTek Dimensity 6360 Max protsessoriga tayanadi. Foydalanuvchilarga ikkita xotira konfiguratsiyasi taklif etiladi: 6 GB yoki 8 GB tezkor xotiraga ega versiyalar har ikkala holda ham 256 GB doimiy ichki xotira bilan taʼminlangan. Akkumulyatorni toʻldirish uchun 45 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasi koʻzda tutilgan.
Mustahkamlik va narx siyosatiSmartfonning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu uning oʻta yuqori himoya darajasidir. Oppo A7 Pro maishiy qurilmalar uchun mavjud boʻlgan eng yuqori standartdagi IP69K chang va namlikdan himoya qatlamiga ega boʻlib, bu uni ekstremal sharoitlarda ham ishonchli qiladi.
Akkumulyativ imkoniyatlar qatorida zamonaviy aloqa vositalari ham oʻrin olgan. Apparat Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC chipini qoʻllab-quvvatlaydi va sunʼiy yoʻldosh navigatsiya tizimi bilan jihozlangan. Asosiy kamera 50 megapikselli Sony datchigiga tayanilsa, old kamera 8 megapikselli linza bilan taʼminlangan.
Ichki bozordagi narxlarga koʻra, 6 GB operativ va 256 GB doimiy xotiraga ega boshlangʻich versiya 330 AQSh dollari atrofida baholanmoqda. 8 GB RAM va 256 GB xotirali ilgʻor modifikatsiya esa xaridorlarga 370 dollardan taklif etilmoqda.
…