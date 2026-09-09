Oppo A7 Pro taqdim etildi: 8000 mA/ch akkumulyator va himoya

·29·Texno
Oppo A7 Pro taqdim etildi: 8000 mA/ch akkumulyator va himoya

Oppo brendi oʻzining ichki bozorida foydalanuvchilar eʼtiborini tortishga qodir boʻlgan yangi Oppo A7 Pro smartfonini rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilma oʻta yirik batareyani nisbatan ingichka va ixcham korpusda jamlay olgani bilan texnologiya bozorida jiddiy qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfon oʻlchamlari va ogʻirligi boʻyicha muvozanatli yechimga ega boʻlib, uning qalinligi atigi 8,8 millimetrni, vazni esa 205 grammni tashkil etadi. Korpus ichida esa naq 8000 mA/ch sigʻimli ulkan akkumulyator joylashtirilgan boʻlib, bu bir quvvatlanishda uzoq muddatli avtonom ish faoliyatini taʼminlaydi.

Displey va texnik imkoniyatlar

Oppo A7 Pro modeli diagonaliga 6,57 dyuymli yuqori sifatli OLED ekran bilan jihozlangan. Displeyning tasvir aniqligi 2372 x 1080 pikselni tashkil etib, 120 Hz kadrlar chastotasi va 1400 nit maksimal yorqinlik darajasini taqdim etadi. Shuningdek, biometrik xavfsizlikni taʼminlash maqsadida barmoq izlari skaneri toʻgʻridan-toʻgʻri ekran ostiga oʻrnatilgan.

Qurilmaning ishlash unumdorligi MediaTek Dimensity 6360 Max protsessoriga tayanadi. Foydalanuvchilarga ikkita xotira konfiguratsiyasi taklif etiladi: 6 GB yoki 8 GB tezkor xotiraga ega versiyalar har ikkala holda ham 256 GB doimiy ichki xotira bilan taʼminlangan. Akkumulyatorni toʻldirish uchun 45 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasi koʻzda tutilgan.

Mustahkamlik va narx siyosati

Smartfonning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu uning oʻta yuqori himoya darajasidir. Oppo A7 Pro maishiy qurilmalar uchun mavjud boʻlgan eng yuqori standartdagi IP69K chang va namlikdan himoya qatlamiga ega boʻlib, bu uni ekstremal sharoitlarda ham ishonchli qiladi.

Akkumulyativ imkoniyatlar qatorida zamonaviy aloqa vositalari ham oʻrin olgan. Apparat Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC chipini qoʻllab-quvvatlaydi va sunʼiy yoʻldosh navigatsiya tizimi bilan jihozlangan. Asosiy kamera 50 megapikselli Sony datchigiga tayanilsa, old kamera 8 megapikselli linza bilan taʼminlangan.

Ichki bozordagi narxlarga koʻra, 6 GB operativ va 256 GB doimiy xotiraga ega boshlangʻich versiya 330 AQSh dollari atrofida baholanmoqda. 8 GB RAM va 256 GB xotirali ilgʻor modifikatsiya esa xaridorlarga 370 dollardan taklif etilmoqda.

OppoOppo A7 ProSmartfonlarMediaTekTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkinVivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkinBugun, 11:23Huawei yangi Mobile WiFi 6 Pro routerini taqdim etdiHuawei yangi Mobile WiFi 6 Pro routerini taqdim etdiBugun, 08:56NASA X-59 eksperimental samolyoti 25 ta sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladiNASA X-59 eksperimental samolyoti 25 ta sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 03:26OpenAI ChatGPT Images 2.5 modelini taqdim etdiOpenAI ChatGPT Images 2.5 modelini taqdim etdiBugun, 00:16Apple oʻzining ilk buklama iPhone smartofonini taqdim etishga hozirlanmoqdaApple oʻzining ilk buklama iPhone smartofonini taqdim etishga hozirlanmoqdaKecha, 22:59Huawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiyaHuawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiyaKecha, 22:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi