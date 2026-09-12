«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdi

·52·Sport
«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdi

Italiya A Seriyasining 4-turida tomoshabinlar haqiqiy gollar shousi va shiddatli qarama-qarshilikka guvoh bo‘lishdi. Mavsum startini murakkab o‘tkazayotgan Florensiyaning «Fiorentina» klubi safarda liga autsayderi «Venetsiya» mehmoni bo‘ldi. Har ikki tomon uchun turnir jadvalidagi holatni o‘nglash hayotiy muhim bo‘lgan ushbu bahsda muxlislar naq 6 ta gol ko‘rishdi. Florensiyaliklar yosh vunderkind Franko Mastantuononing fantastik o‘yini evaziga 4:2 hisobida irodali va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Bir daqiqa ichida ikkita to‘p kiritib, yakunda o‘z hisobiga het-trik yozdirib qo‘ygan Mastantuono bahsning mutlaq qahramoniga aylandi. Xo‘sh, David De Xea darvozani qanday qo‘riqladi, «Fiorentina» hisobda ortda qola turib o‘yinni qanday sindirdi va «Venetsiya» nega hamon ochkosiz qolmoqda?

Shiddatli start: «Venetsiya»ning zarbasi va Mastantuonodan 60 soniyali portlash!

Uchrashuv mezbonlarning faol bosimi ostida boshlandi va tez orada gollar yomg‘iriga ulanib ketdi:

  • Adamsdan kutilmagan zarba: 22-daqiqada «Venetsiya» hujumchisi Adams florensiyaliklar darvozaboni David De Xeani ojiz qoldirib, hisobni ochdi va mezbonlarni oldinga olib chiqdi (1:0);

  • 29-daqiqa — hisobning tenglashishi: Ortda qolayotgan «Fiorentina» hujumga zo‘r berdi va Franko Mastantuononing aniq harakati evaziga muvozanatni tikladi (1:1);

  • 30-daqiqa — bir daqiqa ichidagi dubl: Hali mezbonlar o‘ziga kelmasdan, atigi 60 soniya o‘tib Mastantuono yana to‘pni to‘rga yo‘llab, o‘z hisobiga dubl yozdi va tabloni 1:2 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Birinchi bo‘lim nazorati: Muzdek dush qabul qilgan «Venetsiya» tanaffusga qadar florensiyaliklarning kuchli pressingini to‘xtatishga majbur bo‘ldi.

Ikkinchi bo‘lim benefisi: Mateo goli va yakuniy het-trik!

Ikkinchi bo‘limda «Fiorentina»ning taktik ustunligi va yulduzli hujum chizig‘i bahs taqdirini batamom hal qildi:

  • Mateodan sovuqqon nuqta: 66-daqiqada faol harakat qilgan Mateo florensiyaliklarning uchinchi to‘pini kiritib, hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi (1:3);

  • 84-daqiqa — Mastantuonodan het-trik: O‘yinning kulminatsion nuqtasida kechki qahramon Franko Mastantuono o‘z mahoratini to‘liq ko‘rsatib, bahsdagi uchinchi golini urdi va o‘zining ilk A Seriya het-trikini rasmiylashtirdi (1:4);

  • Enodan tasalli goli: Mezbonlar safida 87-daqiqada Eno bir to‘p kiritib farqni qisqartirgan bo‘lsa-da, bu «Venetsiya»ni yirik mag‘lubiyatdan qutqarib qololmadi (2:4).

Turnir jadvalidagi holat: «Fiorentina» pastdan ko‘tarildi, «Venetsiya» esa tubda!

Ushbu g‘alaba har ikki jamoaning mavsumdagi taqdiriga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:

  • 15-o‘ringa ko‘tarilish: Qimmatli 3 ochkoni qo‘lga kiritgan «Fiorentina» o‘zining mavsumdagi dastlabki g‘alabasini nishonlab, 15-pog‘onaga ko‘tarilib oldi va inqirozdan chiqish yo‘lini boshladi;

  • Yulduzli tarkib uyg‘onishi: Darvozada De Xea, himoyada Dregushin va yarim himoyada Fajoli singari yuqori darajadagi futbolchilar bilan to‘ldirilgan jamoaning hujumkor salohiyati ochila boshladi;

  • «Venetsiya»ning nol ochkoli fojiasi: 4 ta turdan keyin birorta ham ochko jamg‘ara olmagan «Venetsiya» so‘nggi 20-o‘rinda mustahkam qolib, quyi ligaga tushib ketish bo‘yicha bosh da’vogarga aylanmoqda.

Franko Mastantuononing ushbu hayratlanarli het-triki A Seriyada yangi yulduzning yorqin porlayotganidan darak berdi va «Fiorentina»ning oldindagi katta o‘yinlarga bo‘lgan ishonchini keskin tikladi.

Sizningcha, Franko Mastantuononing bunday yorqin o‘yini va het-triki «Fiorentina»ni A Seriyaning yuqori o‘rinlariga qaytara oladimi? David De Xea boshchiligidagi mudofaaning ikkita gol o‘tkazib yuborishi jamoa uchun xavotirli signal emasmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Italiya futbolidagi ushbu gollarga boy triller tahlilini barcha muxlislarga ulashing!

FiorentinaVenetsiyaFranko MastantuonoA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Bugun, 06:46«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildiBugun, 06:36«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dubl«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dublBugun, 06:30Marsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasiMarsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasiBugun, 06:23APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!Bugun, 06:16«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiBugun, 06:10
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi