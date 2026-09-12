«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdi
Italiya A Seriyasining 4-turida tomoshabinlar haqiqiy gollar shousi va shiddatli qarama-qarshilikka guvoh bo‘lishdi. Mavsum startini murakkab o‘tkazayotgan Florensiyaning «Fiorentina» klubi safarda liga autsayderi «Venetsiya» mehmoni bo‘ldi. Har ikki tomon uchun turnir jadvalidagi holatni o‘nglash hayotiy muhim bo‘lgan ushbu bahsda muxlislar naq 6 ta gol ko‘rishdi. Florensiyaliklar yosh vunderkind Franko Mastantuononing fantastik o‘yini evaziga 4:2 hisobida irodali va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Bir daqiqa ichida ikkita to‘p kiritib, yakunda o‘z hisobiga het-trik yozdirib qo‘ygan Mastantuono bahsning mutlaq qahramoniga aylandi. Xo‘sh, David De Xea darvozani qanday qo‘riqladi, «Fiorentina» hisobda ortda qola turib o‘yinni qanday sindirdi va «Venetsiya» nega hamon ochkosiz qolmoqda?
Shiddatli start: «Venetsiya»ning zarbasi va Mastantuonodan 60 soniyali portlash!
Uchrashuv mezbonlarning faol bosimi ostida boshlandi va tez orada gollar yomg‘iriga ulanib ketdi:
Adamsdan kutilmagan zarba: 22-daqiqada «Venetsiya» hujumchisi Adams florensiyaliklar darvozaboni David De Xeani ojiz qoldirib, hisobni ochdi va mezbonlarni oldinga olib chiqdi (1:0);
29-daqiqa — hisobning tenglashishi: Ortda qolayotgan «Fiorentina» hujumga zo‘r berdi va Franko Mastantuononing aniq harakati evaziga muvozanatni tikladi (1:1);
30-daqiqa — bir daqiqa ichidagi dubl: Hali mezbonlar o‘ziga kelmasdan, atigi 60 soniya o‘tib Mastantuono yana to‘pni to‘rga yo‘llab, o‘z hisobiga dubl yozdi va tabloni 1:2 ko‘rinishiga keltirdi;
Birinchi bo‘lim nazorati: Muzdek dush qabul qilgan «Venetsiya» tanaffusga qadar florensiyaliklarning kuchli pressingini to‘xtatishga majbur bo‘ldi.
Ikkinchi bo‘lim benefisi: Mateo goli va yakuniy het-trik!
Ikkinchi bo‘limda «Fiorentina»ning taktik ustunligi va yulduzli hujum chizig‘i bahs taqdirini batamom hal qildi:
Mateodan sovuqqon nuqta: 66-daqiqada faol harakat qilgan Mateo florensiyaliklarning uchinchi to‘pini kiritib, hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi (1:3);
84-daqiqa — Mastantuonodan het-trik: O‘yinning kulminatsion nuqtasida kechki qahramon Franko Mastantuono o‘z mahoratini to‘liq ko‘rsatib, bahsdagi uchinchi golini urdi va o‘zining ilk A Seriya het-trikini rasmiylashtirdi (1:4);
Enodan tasalli goli: Mezbonlar safida 87-daqiqada Eno bir to‘p kiritib farqni qisqartirgan bo‘lsa-da, bu «Venetsiya»ni yirik mag‘lubiyatdan qutqarib qololmadi (2:4).
Turnir jadvalidagi holat: «Fiorentina» pastdan ko‘tarildi, «Venetsiya» esa tubda!
Ushbu g‘alaba har ikki jamoaning mavsumdagi taqdiriga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:
15-o‘ringa ko‘tarilish: Qimmatli 3 ochkoni qo‘lga kiritgan «Fiorentina» o‘zining mavsumdagi dastlabki g‘alabasini nishonlab, 15-pog‘onaga ko‘tarilib oldi va inqirozdan chiqish yo‘lini boshladi;
Yulduzli tarkib uyg‘onishi: Darvozada De Xea, himoyada Dregushin va yarim himoyada Fajoli singari yuqori darajadagi futbolchilar bilan to‘ldirilgan jamoaning hujumkor salohiyati ochila boshladi;
«Venetsiya»ning nol ochkoli fojiasi: 4 ta turdan keyin birorta ham ochko jamg‘ara olmagan «Venetsiya» so‘nggi 20-o‘rinda mustahkam qolib, quyi ligaga tushib ketish bo‘yicha bosh da’vogarga aylanmoqda.
Franko Mastantuononing ushbu hayratlanarli het-triki A Seriyada yangi yulduzning yorqin porlayotganidan darak berdi va «Fiorentina»ning oldindagi katta o‘yinlarga bo‘lgan ishonchini keskin tikladi.
Sizningcha, Franko Mastantuononing bunday yorqin o‘yini va het-triki «Fiorentina»ni A Seriyaning yuqori o‘rinlariga qaytara oladimi? David De Xea boshchiligidagi mudofaaning ikkita gol o‘tkazib yuborishi jamoa uchun xavotirli signal emasmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Italiya futbolidagi ushbu gollarga boy triller tahlilini barcha muxlislarga ulashing!
…