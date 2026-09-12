«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi

·59·Sport
«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi

Jahon futbolining eng nufuzli individual sovrini — «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) uchun kurash yangi va kutilmagan bosqichga chiqdi. Kataloniyaning «Barselona» klubi uzoq davom etgan sukunatni buzib, yilning eng yaxshi futbolchisi unvoni uchun aynan kimni qo‘llab-quvvatlashi bo‘yicha yakuniy to‘xtamga keldi. Ispaniyalik nufuzli insayder-jurnalist Xuan Ximenesning xabar berishicha, Kataloniya grandi 19 yoshli iqtidor Lamin Yamalni rasman klubning bosh nomzodi sifatida belgilab, keng qamrovli ochiq targ‘ibot kampaniyasini boshladi. Xans-Diter Flikning o‘zi bosh bo‘lgan ushbu media-hujum sovrin uchun kechayotgan raqobatning butun muvozanatini o‘zgartirib yubordi. Xo‘sh, «Barselona» nima uchun aynan Yamalga butun e’tiborini qaratdi, Flikning rejasi qanday va ushbu sovrinning amaldagi egasi kim?

«Ochiq targ‘ibot boshlandi»: Xuan Ximenesdan shov-shuvli insayt

Ispaniya matbuoti «Barselona» rahbariyati va murabbiylar shtabining qarori borasida quyidagi tafsilotlarni oshkor qildi:

  • Klubning yagona tanlovi: «Barselona» bir nechta da’vogarlar orasidan bir to‘xtamga keldi — klubning «Oltin to‘p»dagi mutlaq bosh va rasmiy yuzi sifatida Lamin Yamal tanlandi;

  • Sukunatdan faol harakatga: Jamoa ichki kelishuvlardan so‘ng pinhona kuzatishdan voz kechib, xalqaro media va ovoz beruvchi jurnalistlar ongiga ta’sir qilish uchun rasmiy qo‘llab-quvvatlash kampaniyasini ishga tushirdi;

  • Xans-Diter Flikning rahbarligi: Mazkur kampaniyani shaxsan bosh murabbiy Flik boshqarmoqda — nemis mutaxassisi matbuot anjumanlari va intervyularida aynan Yamalning jamoaviy va individual ta’sirini birinchi o‘ringa qo‘yishni boshladi;

  • Rodri va shaxsiy yutuqlar omili: Yosh vingerning maydondagi beqiyos g‘alabalari, Yevropadagi triumfi hamda Rodri singari yuqori darajadagi futbolchilar bilan raqobatdagi ustunliklari kampaniyaning asosiy dastagiga aylantirilmoqda.

30 nafarlik ro‘yxat va Dembelening unvoni: Yamal kimlar bilan raqobatlashmoqda?

Bu yilgi «Oltin to‘p» bahslari avvalgilaridan mutlaqo farq qiladi va keskin intrigani kafolatlaydi:

  • Top-30 da’vogar safida: Lamin Yamal rasman 30 nafar yakuniy nomzod ro‘yxatiga kiritilgan bo‘lib, u ro‘yxatdagi eng yosh da’vogarlardan biri sifatida tarixga kirmoqda;

  • Amaldagi sovrindor — Usmon Dembele: Mukofotning amaldagi egasi «PSJ» hujumchisi Usmon Dembele bo‘lib turibdi va kataloniyaliklar sobiq futbolchisiga tegishli tojni endi o‘z tarbiyalanuvchisiga olib berishni maqsad qilgan;

  • 19 yoshdagi daholik: Agar Yamal g‘alaba qozonsa, u futbol tarixida «Oltin to‘p»ni eng yosh qo‘lga kiritgan kam sonli afsonalar qatoriga kiradi.

Nega «Barselona» bir o‘yinchiga urg‘u bermoqda?

Katta klublarning bunday qarorlari ovozlarning bo‘linib ketmasligi uchun o‘ta muhim taktik qadam hisoblanadi:

  • Ovozlarni birlashtirish: Klubda boshqa yuqori saviyali yulduzlar bo‘lsa-da, «Barselona» xalqaro ekspertlar ovozini bitta aniq nomzod atrofida jamlashni lozim topdi;

  • Marketing va akademiya sha’ni: «La Masiya» tarbiyalanuvchisi bo‘lgan Yamalning cho‘qqiga chiqishi nafaqat futbolchiga, balki klubning tarbiya tizimi va brend qiymatiga ulkan moliyaviy hamda nufuz turtkisi beradi;

  • Flikning qat’iyati: Nemis mutaxassisi futbolchini bu darajadagi bosimga tayyor deb hisoblamoqda va ushbu e’tirof uning ruhiyatini yangi cho‘qqilarga ko‘tarishiga ishonmoqda.

«Barselona»ning ushbu kutilmagan rasmiy qadami «Oltin to‘p» atrofidagi diplomatik kurashni yanada alangalatdi. Jahon futboli yangi davr bo‘sag‘asida turibdi — Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu erasidan so‘ng, Lamin Yamal yangi davrning mutlaq yetakchisiga aylanish uchun dadil qadam tashladi.

Sizningcha, 19 yoshli Lamin Yamal hozirda Usmon Dembele, Kilian Mbappe yoki Vinisius kabi yulduzlardan ustun turib, «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritishga haqlimi? «Barselona»ning birgina futbolchi atrofida bunday faol kampaniya boshlashi kiyinish xonasidagi muhitga salbiy ta’sir qilmaydimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu shov-shuvli qaror tahlilini barcha muxlislarga ulashing!

Lamin YamalBarselonaOltin to‘pXans-Diter Flik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Bugun, 06:46«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dubl«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dublBugun, 06:30Marsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasiMarsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasiBugun, 06:23«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdi«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdiBugun, 06:21APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!Bugun, 06:16«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiBugun, 06:10
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi