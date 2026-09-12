TrustPoint GPS tizimiga muqobil sifatida 40 ta sunʼiy yoʻldosh buyurtma qildi

·3·Texno
TrustPoint GPS tizimiga muqobil sifatida 40 ta sunʼiy yoʻldosh buyurtma qildi

AQShning TrustPoint kompaniyasi sinov bosqichidan oʻtib, muqobil sunʼiy yoʻldosh navigatsiya tizimining toʻlaqonli orbital guruhini yaratishga kirishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tashabbus anʼanaviy GPS tizimlariga nisbatan ancha quvvatli va radioelektron xalalarga chidamli boʻlgan yangi texnologiyani joriy etishga qaratilgan boʻlib, hozirda global miqyosda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya EnduroSat US bilan 40 ta kichik sunʼiy yoʻldoshni ishlab chiqarish va integratsiya qilish boʻyicha rasmiy kelishuvga erishdi. Mazkur kosmik apparatlar orqali navigatsiya signallarini C-diapazonida uzatish rejalashtirilgan. Yangi orbital guruh ketma-ket uchta yirik partiyada fazoga chiqarilishi koʻzda tutilgan.

Yangi arxitektura va texnik afzalliklar

Mutaxassislarning tushuntirishicha, ushbu yondashuv birinchi boʻlib uchirilgan apparatlar faoliyatini tahlil qilish, keyingi turkumdagi sunʼiy yoʻldoshlar konstruksiyasiga zaruriy oʻzgartirishlar kiritish hamda tizim imkoniyatlarini bosqichma-bosqich kengaytirish imkonini beradi. TrustPoint oʻzining alohida zavodini qurish oʻrniga EnduroSat kompaniyasining tayyor seriyali platformalaridan foydalanishni maʼqul topgan.

Biroq ushbu platformalarga kompaniyaning oʻziga xos navigatsion foydali yuki oʻrnatiladi. GPS va boshqa anʼanaviy global navigatsiya sunʼiy yoʻldosh tizimlaridan asosiy farqi shundaki, TrustPoint apparatlari oʻta past yer orbitasida joylashadi va signallarni C-diapazonida uzatadi. Klassik TNS tarmoqlari esa L-diapazoni hamda oʻrta yer orbitasidan foydalanadi.

Barqarorlik va sinov natijalari

Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, bunday meʼmoriy yechim yanada kuchli navigatsiya signalini taʼminlaydi. Shuningdek, u radioelektron toʻsiqlarga nisbatan yuqori chidamlilikni kafolatlaydi va radiochastotalarning koʻp nurlanishli tarqalish sharoitida ham samarali ishlaydi.

Yangi tizim anʼanaviy sunʼiy yoʻldosh navigatsiyasi toʻsatdan ishlamay qolganda, sunʼiy tarzda bostirilganda yoki soxtalashtirilganda koordinatalar va aniq vaqtni uzatuvchi ishonchli zaxira manba sifatida xizmat qiladi. Seriyali dastur boshlanishidan avval TrustPoint bir qator muhim orbital eksperimentlarni muvaffaqiyatli yakunlagan edi.

Xususan, uchta demontratsion sunʼiy yoʻldosh fazoga chiqarilib, C-diapazonidagi navigatsiya signallarini uzatish tajribadan oʻtkazildi. Shuningdek, Yer va koinot oʻrtasida joylashuv, navigatsiya hamda aniq vaqt maʼlumotlarini retranslyatsiya qilish ishlari bajarildi. Hexagon kompaniyasi bilan hamkorlikdagi sinovlar esa tizimning faol elektron xalaqitlar sharoitida ham toʻlaqonli ishlay olishini amalda koʻrsatdi.

TrustPointGPSNavigatsiyaKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildiXitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildiBugun, 00:21Sunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindiSunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindiKecha, 22:29Xitoy robotlarni politsiya va harbiy vazifalarda qo‘llashni kengaytirmoqdaXitoy robotlarni politsiya va harbiy vazifalarda qo‘llashni kengaytirmoqdaKecha, 20:14Dyson tishlarni ko‘rib turib tozalaydigan aqlli cho‘tkani taqdim etdiDyson tishlarni ko‘rib turib tozalaydigan aqlli cho‘tkani taqdim etdiKecha, 20:02MSI kompaniyasi Apple qurilmalari uchun moʻljallangan monitor taqdim etdiMSI kompaniyasi Apple qurilmalari uchun moʻljallangan monitor taqdim etdiKecha, 18:29Koinotda qattiq rux asosidagi Xoll dvigateli sinovdan oʻtkazildiKoinotda qattiq rux asosidagi Xoll dvigateli sinovdan oʻtkazildiKecha, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi