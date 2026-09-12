TrustPoint GPS tizimiga muqobil sifatida 40 ta sunʼiy yoʻldosh buyurtma qildi
AQShning TrustPoint kompaniyasi sinov bosqichidan oʻtib, muqobil sunʼiy yoʻldosh navigatsiya tizimining toʻlaqonli orbital guruhini yaratishga kirishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tashabbus anʼanaviy GPS tizimlariga nisbatan ancha quvvatli va radioelektron xalalarga chidamli boʻlgan yangi texnologiyani joriy etishga qaratilgan boʻlib, hozirda global miqyosda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya EnduroSat US bilan 40 ta kichik sunʼiy yoʻldoshni ishlab chiqarish va integratsiya qilish boʻyicha rasmiy kelishuvga erishdi. Mazkur kosmik apparatlar orqali navigatsiya signallarini C-diapazonida uzatish rejalashtirilgan. Yangi orbital guruh ketma-ket uchta yirik partiyada fazoga chiqarilishi koʻzda tutilgan.
Yangi arxitektura va texnik afzalliklarMutaxassislarning tushuntirishicha, ushbu yondashuv birinchi boʻlib uchirilgan apparatlar faoliyatini tahlil qilish, keyingi turkumdagi sunʼiy yoʻldoshlar konstruksiyasiga zaruriy oʻzgartirishlar kiritish hamda tizim imkoniyatlarini bosqichma-bosqich kengaytirish imkonini beradi. TrustPoint oʻzining alohida zavodini qurish oʻrniga EnduroSat kompaniyasining tayyor seriyali platformalaridan foydalanishni maʼqul topgan.
Biroq ushbu platformalarga kompaniyaning oʻziga xos navigatsion foydali yuki oʻrnatiladi. GPS va boshqa anʼanaviy global navigatsiya sunʼiy yoʻldosh tizimlaridan asosiy farqi shundaki, TrustPoint apparatlari oʻta past yer orbitasida joylashadi va signallarni C-diapazonida uzatadi. Klassik TNS tarmoqlari esa L-diapazoni hamda oʻrta yer orbitasidan foydalanadi.
Barqarorlik va sinov natijalariIshlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, bunday meʼmoriy yechim yanada kuchli navigatsiya signalini taʼminlaydi. Shuningdek, u radioelektron toʻsiqlarga nisbatan yuqori chidamlilikni kafolatlaydi va radiochastotalarning koʻp nurlanishli tarqalish sharoitida ham samarali ishlaydi.
Yangi tizim anʼanaviy sunʼiy yoʻldosh navigatsiyasi toʻsatdan ishlamay qolganda, sunʼiy tarzda bostirilganda yoki soxtalashtirilganda koordinatalar va aniq vaqtni uzatuvchi ishonchli zaxira manba sifatida xizmat qiladi. Seriyali dastur boshlanishidan avval TrustPoint bir qator muhim orbital eksperimentlarni muvaffaqiyatli yakunlagan edi.
Xususan, uchta demontratsion sunʼiy yoʻldosh fazoga chiqarilib, C-diapazonidagi navigatsiya signallarini uzatish tajribadan oʻtkazildi. Shuningdek, Yer va koinot oʻrtasida joylashuv, navigatsiya hamda aniq vaqt maʼlumotlarini retranslyatsiya qilish ishlari bajarildi. Hexagon kompaniyasi bilan hamkorlikdagi sinovlar esa tizimning faol elektron xalaqitlar sharoitida ham toʻlaqonli ishlay olishini amalda koʻrsatdi.
…