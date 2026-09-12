SpaceX foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Starlink tezligini cheklashdan voz kechdi

·30·Texno
SpaceX foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Starlink tezligini cheklashdan voz kechdi

Kosmik texnologiyalar sohasidagi yetakchi SpaceX kompaniyasi uyali va sunʼiy yoʻldosh aloqasi foydalanuvchilari uchun moʻljallangan Starlink internetining tezligini cheklash qaroridan noroziliklar ortidan orqaga qaytdi. Internet tarmogʻida koʻtarilgan shovqin va keng qamrovli noroziliklar kompaniyani ushbu qadamni tashlashga majbur qildi, natijada yuqori hajmda trafik sarflaydigan abonentlarga qoʻyilgan sunʼiy cheklovlar olib tashlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur mojaro uy foydalanuvchilari uchun sunʼiy yoʻldosh interneti tezligi hech qanday ogohlantirishsiz keskin pasaytirilishi ortidan kelib chiqqan. Eʼlon qilingan shartlarga koʻra toʻliq cheklovsiz taqdim etilishi kerak boʻlgan xizmat tezligi ayrim faol mijozlarda 10 Mbit/s gacha tushib ketgan. Vaholanki, ushbu mijozlar oylik internetdan hech qanday muammosiz foydalanib kelayotgan edi.

Foydalanuvchilar noroziligi va cheklov chegaralari

Qayd etilishicha, tezlikning pasayishi ortida maʼlum bir trafik hajmi turgani taxmin qilingan. Foydalanuvchilarning kuzatuvlariga asoslanib xulosa qilinganda, ushbu cheklov bir oy davomida 5 terabayt yoki bir sutka ichida 500 gigabayt maʼlumot yuklab olinganidan soʻng avtomatik tarzda faollashgan. Biroq SpaceX kompaniyasining oʻzi bu borada hech qanday rasmiy raqamlar yoki aniq chegaralarni eʼlon qilmagan edi.

Koʻplab abonentlar uchun tezlikning bunday keskin tushib ketishi internetdan oddiy veb-sahifalarni koʻzdan kechirishni ham qiyinlashtirib qoʻygan. Vaziyatdan norozi boʻlgan mijozlar oʻz shikoyatlarini ommaviy ravishda Reddit forumida va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib, kompaniya eʼtiborini yuzaga kelgan muammoga qaratishga muvaffaq boʻlishdi.

Texnik qoʻllab-quvvatlash xizmatining munosabati

Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar va mijozlarning ommaviy murojaatlaridan soʻng vaziyat ijobiy tomonga oʻzgara boshladi. Ayrim abonentlar SpaceX texnik koʻmak xizmatiga murojaat qilganidan keyanoq ularning internet tezligi avvalgi holatiga qaytarilganini maʼlum qilishdi. Koʻp oʻtmay, kompaniya boshqa foydalanuvchilarga nisbatan ham shunga oʻxshash cheklovlarni bosqichma-bosqich olib tashlay boshladi.

Shuni taʼkidlash joizki, SpaceX uchun bu Starlink tizimidagi yuklamani kamaytirishga qaratilgan birinchi urinish emas. Kompaniya bundan avval ham 2022-yilda uy abonentlari uchun oyiga 1 terabayt yuqori tezlikdagi trafik limitini joriy etishni rejalashtirgan edi. Biroq ushbu qoidaning kuchga kirish muddati bir necha bor ortga surilib, 2023-yilning may oyida mazkur fikrdan butunlay voz kechilgan va Standard tarifi uchun cheksiz trafik saqlab qolingan edi.

Keyinchalik qatʼiyroq cheklovlar qimmatroq boʻlgan Priority tarifida joriy etilib, belgilangan hajm tugagach tezlik 1 Mbit/s gacha tushishi mumkinligi belgilangandi. Bu holat ham foydalanuvchilar oʻrtasida tushunmovchiliklar keltirib chiqargan boʻlib, oxirgi voqealar kompaniya oʻz mijozlari talablarini tinglashga tayyor ekanini yana bir bor koʻrsatdi.

SpaceXStarlinkInternetTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung kompaniyasi yangi reklamada boshqa Tim Cookdan foydalandiSamsung kompaniyasi yangi reklamada boshqa Tim Cookdan foydalandiBugun, 05:51TrustPoint GPS tizimiga muqobil sifatida 40 ta sunʼiy yoʻldosh buyurtma qildiTrustPoint GPS tizimiga muqobil sifatida 40 ta sunʼiy yoʻldosh buyurtma qildiBugun, 04:24Xitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildiXitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildiBugun, 00:21Sunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindiSunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindiKecha, 22:29Xitoy robotlarni politsiya va harbiy vazifalarda qo‘llashni kengaytirmoqdaXitoy robotlarni politsiya va harbiy vazifalarda qo‘llashni kengaytirmoqdaKecha, 20:14Dyson tishlarni ko‘rib turib tozalaydigan aqlli cho‘tkani taqdim etdiDyson tishlarni ko‘rib turib tozalaydigan aqlli cho‘tkani taqdim etdiKecha, 20:02
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi