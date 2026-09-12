SpaceX foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Starlink tezligini cheklashdan voz kechdi
Kosmik texnologiyalar sohasidagi yetakchi SpaceX kompaniyasi uyali va sunʼiy yoʻldosh aloqasi foydalanuvchilari uchun moʻljallangan Starlink internetining tezligini cheklash qaroridan noroziliklar ortidan orqaga qaytdi. Internet tarmogʻida koʻtarilgan shovqin va keng qamrovli noroziliklar kompaniyani ushbu qadamni tashlashga majbur qildi, natijada yuqori hajmda trafik sarflaydigan abonentlarga qoʻyilgan sunʼiy cheklovlar olib tashlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur mojaro uy foydalanuvchilari uchun sunʼiy yoʻldosh interneti tezligi hech qanday ogohlantirishsiz keskin pasaytirilishi ortidan kelib chiqqan. Eʼlon qilingan shartlarga koʻra toʻliq cheklovsiz taqdim etilishi kerak boʻlgan xizmat tezligi ayrim faol mijozlarda 10 Mbit/s gacha tushib ketgan. Vaholanki, ushbu mijozlar oylik internetdan hech qanday muammosiz foydalanib kelayotgan edi.
Foydalanuvchilar noroziligi va cheklov chegaralariQayd etilishicha, tezlikning pasayishi ortida maʼlum bir trafik hajmi turgani taxmin qilingan. Foydalanuvchilarning kuzatuvlariga asoslanib xulosa qilinganda, ushbu cheklov bir oy davomida 5 terabayt yoki bir sutka ichida 500 gigabayt maʼlumot yuklab olinganidan soʻng avtomatik tarzda faollashgan. Biroq SpaceX kompaniyasining oʻzi bu borada hech qanday rasmiy raqamlar yoki aniq chegaralarni eʼlon qilmagan edi.
Koʻplab abonentlar uchun tezlikning bunday keskin tushib ketishi internetdan oddiy veb-sahifalarni koʻzdan kechirishni ham qiyinlashtirib qoʻygan. Vaziyatdan norozi boʻlgan mijozlar oʻz shikoyatlarini ommaviy ravishda Reddit forumida va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib, kompaniya eʼtiborini yuzaga kelgan muammoga qaratishga muvaffaq boʻlishdi.
Texnik qoʻllab-quvvatlash xizmatining munosabatiIjtimoiy tarmoqlardagi muhokamalar va mijozlarning ommaviy murojaatlaridan soʻng vaziyat ijobiy tomonga oʻzgara boshladi. Ayrim abonentlar SpaceX texnik koʻmak xizmatiga murojaat qilganidan keyanoq ularning internet tezligi avvalgi holatiga qaytarilganini maʼlum qilishdi. Koʻp oʻtmay, kompaniya boshqa foydalanuvchilarga nisbatan ham shunga oʻxshash cheklovlarni bosqichma-bosqich olib tashlay boshladi.
Shuni taʼkidlash joizki, SpaceX uchun bu Starlink tizimidagi yuklamani kamaytirishga qaratilgan birinchi urinish emas. Kompaniya bundan avval ham 2022-yilda uy abonentlari uchun oyiga 1 terabayt yuqori tezlikdagi trafik limitini joriy etishni rejalashtirgan edi. Biroq ushbu qoidaning kuchga kirish muddati bir necha bor ortga surilib, 2023-yilning may oyida mazkur fikrdan butunlay voz kechilgan va Standard tarifi uchun cheksiz trafik saqlab qolingan edi.
Keyinchalik qatʼiyroq cheklovlar qimmatroq boʻlgan Priority tarifida joriy etilib, belgilangan hajm tugagach tezlik 1 Mbit/s gacha tushishi mumkinligi belgilangandi. Bu holat ham foydalanuvchilar oʻrtasida tushunmovchiliklar keltirib chiqargan boʻlib, oxirgi voqealar kompaniya oʻz mijozlari talablarini tinglashga tayyor ekanini yana bir bor koʻrsatdi.
…