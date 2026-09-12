Temur Kapadze «Buxoro» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdi
Superliganing 21-turida Buxoroda kechgan markaziy to‘qnashuv Namanganning «Navbahor» klubi uchun haqiqiy kuch va mahorat namoyishiga aylandi. Safarda murosasiz kurash olib borgan namanganliklar mezbonlar darvozasiga 4 ta to‘p kiritib, yirik 4:1 hisobidagi muhim g‘alabani rasmiylashtirdi. Uchrashuv yakunlangach, g‘olib jamoa bosh murabbiyi Temur Kapadze matbuot anjumanida qatnashib, o‘yindagi barcha nozik nuqtalar — himoyadagi qo‘pol xato, tarkibdagi jiddiy yo‘qotishlar va nima sababdan aynan bo‘ydor futbolchilarga tayangani bo‘yicha kutilmagan va ochiq bayonotlar berdi. Xo‘sh, Kapadze himoyachilarning qaysi xatosidan g‘azablandi, yo‘q bo‘lgan yetakchilar o‘rnini kimlar bosdi va «Buxoro»ning asosiy quroli qanday qilib zararsizlantirildi?
«Biz har taraflama yaxshiroq edik»: Murabbiyning g‘alabaga ilk munosabati
Temur Kapadze o‘yin tahlilini shogirdlari va namanganlik fidoyi muxlislarga minnatdorlik bildirishdan boshladi:
«Kurashlarga boy va haqli g‘alaba»: Murabbiy Buxoroda mehmonda o‘ynash doimo o‘ta og‘ir ekanini ta’kidlab, jamoasi ushbu bellashuvga alohida jiddiy tayyorgarlik ko‘rgani va maydonda har jihatdan raqibidan ustun bo‘lganini bildirdi;
Muxlislarning ulkan daldasi: Uzoq safarga qaramay, stadionga kelib jamoani tinimsiz qo‘llab-quvvatlagan namanganlik ishqibozlarning roli alohida e’tirof etildi;
Keyingi bahsga tayyorgarlik: Kapadze bu g‘alaba tarixda qolganini va jamoa oldindagi hal qiluvchi uchrashuvlarga zudlik bilan e’tibor qaratishini ma’lum qildi.
«Oson va yoqimsiz gol o‘tkazdik»: Markaziy himoyachilarning pala-partishligi
Yirik hisobdagi g‘alabaga qaramay, mutaxassis jamoasi tomonidan o‘tkazib yuborilgan yagona gol haqida ochiq va tanqidiy gapirdi:
Ikki markaziy himoyachining qo‘pol xatosi: Kapadzening so‘zlariga ko‘ra, to‘p oshirish paytida ikkala markaziy himoyachi birdek xatoga yo‘l qo‘ygan va «Buxoro» yuzaga kelgan ana shu pala-partishlikdan foydalanib, to‘p kiritib ketgan;
«Agar gol bo‘lmaganida...»: Bosh murabbiy bu yoqimsiz va oson gol bo‘lmaganida «Navbahor» birinchi taymning o‘zidayoq yana 3-4 ta qulay imkoniyat yarata olishi mumkinligini ochiqladi;
Bosimni yengib o‘tish: Tribunalar bosimiga qaramay, jamoa o‘z kuchini to‘play oldi va ikkinchi bo‘limda masalani uzil-kesil hal qildi.
Bo‘ydor futbolchilar siri va raqib qurolini sindirish
Kapadze «Buxoro»ni chuqur o‘rganib chiqib, unga qarshi aynan qanday taktika qo‘llaganini tushuntirdi:
Standartlarga qarshi baland bo‘ylar: Raqibning eng xavfli jihati standart vaziyatlar ekani oldindan ma’lum edi — shu sababli Umarning o‘rniga Dilshod Komilov va Hamraliyev kabi bo‘ydor himoyachilar tanlandi;
To‘liq nazorat: Amalda esa «Buxoro» standartlardan foydalanishga imkon topolmadi, chunki o‘yin sur’ati va nazorati to‘liq namanganliklar qo‘lida bo‘ldi;
Raqibning neytrallashtirilishi: Namangan klubi markazda ustunlik qilib, mezbonlarni o‘zlariga qulay bo‘lgan o‘yin uslubidan butunlay mahrum etdi.
Tarkibdagi yo‘qotishlar va hujumdagi o‘zgarishlar
Uchrashuv oldidan «Navbahor» lagerida kadrlar borasidagi jiddiy muammolar yuzaga kelgan:
Xusayn va Asadning yo‘qligi: Har ikki yetakchi futbolchi shamollash va jarohat tufayli ushbu muhim to‘qnashuvni o‘tkazib yuborishga majbur bo‘ldi;
Kojo va Shoxruhning vazifasi: Hujum chizig‘iga Kojo qo‘yildi va u birinchi bo‘limda faol bo‘lgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda oldingi chiziqqa o‘tkazilgan Shoxruhbek Abdurahmonov o‘ziga yuklatilgan vazifani a’lo darajada uddalab, gol muallifiga aylandi;
Zaxira kuchlarining kechikish sababi: Murabbiy zaxiradagi o‘yinchilarni ataylab kechroq maydonga tushirganini ta’kidladi, chunki asosiy tarkibdagi futbolchilar maydonda mukammal harakat qilayotgan edi.
Temur Kapadzening taktik moslashuvchanligi va ochiq mulohazalari «Navbahor»ning chempionatning oxirgi pallasida har qanday qiyinchilik va yo‘qotishlarni yengib o‘tishga qodir, mustahkam xarakterli jamoaga aylanganini isbotlamoqda.
Sizningcha, Temur Kapadzening tarkibdagi yo‘qotishlarga qaramay «Buxoro»ni safarda 4:1 hisobida tor-mor etishi murabbiylik mahoratining cho‘qqisimi? Himoyadagi bunday pala-partish xatolar bo‘lajak chempionlik o‘yinlarida «Navbahor»ga qimmatga tushmaydimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va namanganlik «lochinlar» muxlislari uchun ushbu tahliliy maqolani ulashing!
…