Temur Kapadze «Buxoro» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdi

·1·Sport
Temur Kapadze «Buxoro» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdi

Superliganing 21-turida Buxoroda kechgan markaziy to‘qnashuv Namanganning «Navbahor» klubi uchun haqiqiy kuch va mahorat namoyishiga aylandi. Safarda murosasiz kurash olib borgan namanganliklar mezbonlar darvozasiga 4 ta to‘p kiritib, yirik 4:1 hisobidagi muhim g‘alabani rasmiylashtirdi. Uchrashuv yakunlangach, g‘olib jamoa bosh murabbiyi Temur Kapadze matbuot anjumanida qatnashib, o‘yindagi barcha nozik nuqtalar — himoyadagi qo‘pol xato, tarkibdagi jiddiy yo‘qotishlar va nima sababdan aynan bo‘ydor futbolchilarga tayangani bo‘yicha kutilmagan va ochiq bayonotlar berdi. Xo‘sh, Kapadze himoyachilarning qaysi xatosidan g‘azablandi, yo‘q bo‘lgan yetakchilar o‘rnini kimlar bosdi va «Buxoro»ning asosiy quroli qanday qilib zararsizlantirildi?

«Biz har taraflama yaxshiroq edik»: Murabbiyning g‘alabaga ilk munosabati

Temur Kapadze o‘yin tahlilini shogirdlari va namanganlik fidoyi muxlislarga minnatdorlik bildirishdan boshladi:

  • «Kurashlarga boy va haqli g‘alaba»: Murabbiy Buxoroda mehmonda o‘ynash doimo o‘ta og‘ir ekanini ta’kidlab, jamoasi ushbu bellashuvga alohida jiddiy tayyorgarlik ko‘rgani va maydonda har jihatdan raqibidan ustun bo‘lganini bildirdi;

  • Muxlislarning ulkan daldasi: Uzoq safarga qaramay, stadionga kelib jamoani tinimsiz qo‘llab-quvvatlagan namanganlik ishqibozlarning roli alohida e’tirof etildi;

  • Keyingi bahsga tayyorgarlik: Kapadze bu g‘alaba tarixda qolganini va jamoa oldindagi hal qiluvchi uchrashuvlarga zudlik bilan e’tibor qaratishini ma’lum qildi.

«Oson va yoqimsiz gol o‘tkazdik»: Markaziy himoyachilarning pala-partishligi

Yirik hisobdagi g‘alabaga qaramay, mutaxassis jamoasi tomonidan o‘tkazib yuborilgan yagona gol haqida ochiq va tanqidiy gapirdi:

  • Ikki markaziy himoyachining qo‘pol xatosi: Kapadzening so‘zlariga ko‘ra, to‘p oshirish paytida ikkala markaziy himoyachi birdek xatoga yo‘l qo‘ygan va «Buxoro» yuzaga kelgan ana shu pala-partishlikdan foydalanib, to‘p kiritib ketgan;

  • «Agar gol bo‘lmaganida...»: Bosh murabbiy bu yoqimsiz va oson gol bo‘lmaganida «Navbahor» birinchi taymning o‘zidayoq yana 3-4 ta qulay imkoniyat yarata olishi mumkinligini ochiqladi;

  • Bosimni yengib o‘tish: Tribunalar bosimiga qaramay, jamoa o‘z kuchini to‘play oldi va ikkinchi bo‘limda masalani uzil-kesil hal qildi.

Bo‘ydor futbolchilar siri va raqib qurolini sindirish

Kapadze «Buxoro»ni chuqur o‘rganib chiqib, unga qarshi aynan qanday taktika qo‘llaganini tushuntirdi:

  • Standartlarga qarshi baland bo‘ylar: Raqibning eng xavfli jihati standart vaziyatlar ekani oldindan ma’lum edi — shu sababli Umarning o‘rniga Dilshod Komilov va Hamraliyev kabi bo‘ydor himoyachilar tanlandi;

  • To‘liq nazorat: Amalda esa «Buxoro» standartlardan foydalanishga imkon topolmadi, chunki o‘yin sur’ati va nazorati to‘liq namanganliklar qo‘lida bo‘ldi;

  • Raqibning neytrallashtirilishi: Namangan klubi markazda ustunlik qilib, mezbonlarni o‘zlariga qulay bo‘lgan o‘yin uslubidan butunlay mahrum etdi.

Tarkibdagi yo‘qotishlar va hujumdagi o‘zgarishlar

Uchrashuv oldidan «Navbahor» lagerida kadrlar borasidagi jiddiy muammolar yuzaga kelgan:

  • Xusayn va Asadning yo‘qligi: Har ikki yetakchi futbolchi shamollash va jarohat tufayli ushbu muhim to‘qnashuvni o‘tkazib yuborishga majbur bo‘ldi;

  • Kojo va Shoxruhning vazifasi: Hujum chizig‘iga Kojo qo‘yildi va u birinchi bo‘limda faol bo‘lgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda oldingi chiziqqa o‘tkazilgan Shoxruhbek Abdurahmonov o‘ziga yuklatilgan vazifani a’lo darajada uddalab, gol muallifiga aylandi;

  • Zaxira kuchlarining kechikish sababi: Murabbiy zaxiradagi o‘yinchilarni ataylab kechroq maydonga tushirganini ta’kidladi, chunki asosiy tarkibdagi futbolchilar maydonda mukammal harakat qilayotgan edi.

Temur Kapadzening taktik moslashuvchanligi va ochiq mulohazalari «Navbahor»ning chempionatning oxirgi pallasida har qanday qiyinchilik va yo‘qotishlarni yengib o‘tishga qodir, mustahkam xarakterli jamoaga aylanganini isbotlamoqda.

Sizningcha, Temur Kapadzening tarkibdagi yo‘qotishlarga qaramay «Buxoro»ni safarda 4:1 hisobida tor-mor etishi murabbiylik mahoratining cho‘qqisimi? Himoyadagi bunday pala-partish xatolar bo‘lajak chempionlik o‘yinlarida «Navbahor»ga qimmatga tushmaydimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va namanganlik «lochinlar» muxlislari uchun ushbu tahliliy maqolani ulashing!

NavbahorBuxoroTemur KapadzeSuperliga 21-tur
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2030-yilgi jahon chempionati finali: Marokash bosh vaziri futbol rahbariyatini tanqid qildi2030-yilgi jahon chempionati finali: Marokash bosh vaziri futbol rahbariyatini tanqid qildiBugun, 01:3111 klubdan 11 yulduz: YECHL 1-turining hafta ramziy terma jamoasi e’lon qilindi11 klubdan 11 yulduz: YECHL 1-turining hafta ramziy terma jamoasi e’lon qilindiBugun, 00:20Torres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovriniTorres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovriniKecha, 23:53«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdi«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdiKecha, 21:27«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdi«Buxoroda haqiqiy gollar yomg‘iri!»: «Navbahor» safarda raqibini tor-mor etdiKecha, 21:25To‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonotTo‘qayev Ko‘chmanchilar o‘yinlari g‘oliblarini taqdirladi — milliy sport haqida muhim bayonotKecha, 20:36
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi