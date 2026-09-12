Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...

·67·Dunyo
Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...

Donald Tramp Eronning raketa imkoniyatlari haqidagi jurnalist savoliga qisqa, ammo diqqatni tortgan javob qaytardi. Jurnalist AQSH tomonidan yo‘q qilingani aytilgan raketa infratuzilmasi fonida Eron qanday qilib hali ham raketa uchirayotganini so‘ragan. Tramp esa ularda raketa uchirish imkoniyati doimo mavjud bo‘lishini ta’kidlagan.

Jurnalist Trampga murojaat qilib, Eronning raketa hujumlari davom etayotgani haqida savol berdi.

Savolda asosiy ziddiyat shundan iborat ediki, AQSH tomonidan Eronning raketa salohiyatiga jiddiy zarar yetkazilgani haqida bayonotlar berilgan bo‘lsa-da, Tehron hali ham raketa uchirish imkoniyatini saqlab qolayotgan edi.

Jurnalist aynan shu holatni nazarda tutib:

«Qanday qilib Eron hamon biz “yo‘q qilgan” raketalarni uchirmoqda?»

deb so‘radi.

Trampning javobi esa qisqa bo‘ldi:

«Ular doimo raketa uchira olishadi».

Trampning javobidagi asosiy ishora nima?

Amerika prezidentining bu gapi Eronning raketa imkoniyatlari bir zarba yoki bir nechta harbiy operatsiya bilan butunlay yo‘q qilinmaydi, degan qarashni anglatadi.

Ya’ni raketa infratuzilmasining ayrim obyektlari zararlangan bo‘lishi mumkin, ammo bu Eronning barcha raketa imkoniyatlari tugadi, degani emas.

Trampning «doimo raketa uchira olishadi» degan javobi ham aynan shu reallikni qisqa shaklda ifodalagan.

Nega bu savol muhim?

Jurnalistning savoli AQSHning Eronga qarshi harbiy operatsiyalari samaradorligi haqidagi eng muhim masalalardan biriga borib taqaladi.

Agar muayyan raketa obyektlari yo‘q qilingan bo‘lsa, Eron qanday qilib yangi raketa zarbalarini amalga oshirayotgani haqida savol tug‘iladi.

Bu yerda «raketa» va «raketa ishlab chiqarish hamda uchirish salohiyati»ni bir-biridan ajratish muhim.

Muayyan raketalar yoki obyektlarni yo‘q qilish butun raketa dasturini bir vaqtning o‘zida yo‘q qilishni anglatmaydi.

Eronning raketa salohiyati nega muhim?

Eron Yaqin Sharqdagi eng katta raketa arsenallaridan biriga ega davlat sifatida qaraladi.

Uning raketa dasturi yillar davomida rivojlantirilgan. Turli masofaga mo‘ljallangan ballistik va boshqa turdagi raketalar mamlakatning harbiy strategiyasida muhim o‘rin tutadi.

Shu sababli har qanday harbiy zarbadan keyin ham Eronning raketa imkoniyatlari to‘liq tugadi, deb xulosa qilish uchun alohida dalillar talab etiladi.

Trampning javobi esa aynan shu nuqtaga e’tibor qaratdi.

Bir savol — katta geosiyosiy masala

Tashqaridan qaraganda, bu jurnalist va prezident o‘rtasidagi qisqa muloqotdek ko‘rinadi.

Ammo savolning o‘zi AQSH va Eron o‘rtasidagi mojaroning eng muhim jihatlaridan birini ochib beradi:

Harbiy zarbalar Eronning raketa imkoniyatlarini qay darajada cheklay oldi?

Trampning javobi esa juda qisqa bo‘lsa-da, bu savolga muhim ishora berdi.

«Ular doimo raketa uchira olishadi».

Bu bir og‘iz javob ortida katta geosiyosiy voqelik turibdi: raketa obyektlariga zarba berish va mamlakatning raketa salohiyatini butunlay yo‘q qilish — bir xil narsa emas.

Eronning keyingi harakatlari esa bu salohiyat haqidagi bahslarga yanada oydinlik kiritishi mumkin.

Donald TrampEronraketa imkoniyatlariAQSH-Eron munosabatlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!Bugun, 00:11«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radi«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radiKecha, 23:35AES quvvatining yarmini Google olib qo‘yadimi?: Finlyandiyada elektr tanqisligi xavfiAES quvvatining yarmini Google olib qo‘yadimi?: Finlyandiyada elektr tanqisligi xavfiKecha, 22:44Qozog‘istonga 252 ming dona tuxumni noqonuniy olib kirishga uringanlar to‘xtatildiQozog‘istonga 252 ming dona tuxumni noqonuniy olib kirishga uringanlar to‘xtatildiKecha, 21:48Aqtauda gipermarket yonida avtomobil yondi (video)Aqtauda gipermarket yonida avtomobil yondi (video)Kecha, 21:39Hech kim bilmay qoldi: Nikolay armiyaga ketdi — Prezident kichik o‘g‘li haqidagi sirni ochdiHech kim bilmay qoldi: Nikolay armiyaga ketdi — Prezident kichik o‘g‘li haqidagi sirni ochdiKecha, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi