Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...
Donald Tramp Eronning raketa imkoniyatlari haqidagi jurnalist savoliga qisqa, ammo diqqatni tortgan javob qaytardi. Jurnalist AQSH tomonidan yo‘q qilingani aytilgan raketa infratuzilmasi fonida Eron qanday qilib hali ham raketa uchirayotganini so‘ragan. Tramp esa ularda raketa uchirish imkoniyati doimo mavjud bo‘lishini ta’kidlagan.
Jurnalist Trampga murojaat qilib, Eronning raketa hujumlari davom etayotgani haqida savol berdi.
Savolda asosiy ziddiyat shundan iborat ediki, AQSH tomonidan Eronning raketa salohiyatiga jiddiy zarar yetkazilgani haqida bayonotlar berilgan bo‘lsa-da, Tehron hali ham raketa uchirish imkoniyatini saqlab qolayotgan edi.
Jurnalist aynan shu holatni nazarda tutib:
«Qanday qilib Eron hamon biz “yo‘q qilgan” raketalarni uchirmoqda?»
deb so‘radi.
Trampning javobi esa qisqa bo‘ldi:
«Ular doimo raketa uchira olishadi».
Trampning javobidagi asosiy ishora nima?
Amerika prezidentining bu gapi Eronning raketa imkoniyatlari bir zarba yoki bir nechta harbiy operatsiya bilan butunlay yo‘q qilinmaydi, degan qarashni anglatadi.
Ya’ni raketa infratuzilmasining ayrim obyektlari zararlangan bo‘lishi mumkin, ammo bu Eronning barcha raketa imkoniyatlari tugadi, degani emas.
Trampning «doimo raketa uchira olishadi» degan javobi ham aynan shu reallikni qisqa shaklda ifodalagan.
Nega bu savol muhim?
Jurnalistning savoli AQSHning Eronga qarshi harbiy operatsiyalari samaradorligi haqidagi eng muhim masalalardan biriga borib taqaladi.
Agar muayyan raketa obyektlari yo‘q qilingan bo‘lsa, Eron qanday qilib yangi raketa zarbalarini amalga oshirayotgani haqida savol tug‘iladi.
Bu yerda «raketa» va «raketa ishlab chiqarish hamda uchirish salohiyati»ni bir-biridan ajratish muhim.
Muayyan raketalar yoki obyektlarni yo‘q qilish butun raketa dasturini bir vaqtning o‘zida yo‘q qilishni anglatmaydi.
Eronning raketa salohiyati nega muhim?
Eron Yaqin Sharqdagi eng katta raketa arsenallaridan biriga ega davlat sifatida qaraladi.
Uning raketa dasturi yillar davomida rivojlantirilgan. Turli masofaga mo‘ljallangan ballistik va boshqa turdagi raketalar mamlakatning harbiy strategiyasida muhim o‘rin tutadi.
Shu sababli har qanday harbiy zarbadan keyin ham Eronning raketa imkoniyatlari to‘liq tugadi, deb xulosa qilish uchun alohida dalillar talab etiladi.
Trampning javobi esa aynan shu nuqtaga e’tibor qaratdi.
Bir savol — katta geosiyosiy masala
Tashqaridan qaraganda, bu jurnalist va prezident o‘rtasidagi qisqa muloqotdek ko‘rinadi.
Ammo savolning o‘zi AQSH va Eron o‘rtasidagi mojaroning eng muhim jihatlaridan birini ochib beradi:
Harbiy zarbalar Eronning raketa imkoniyatlarini qay darajada cheklay oldi?
Trampning javobi esa juda qisqa bo‘lsa-da, bu savolga muhim ishora berdi.
«Ular doimo raketa uchira olishadi».
Bu bir og‘iz javob ortida katta geosiyosiy voqelik turibdi: raketa obyektlariga zarba berish va mamlakatning raketa salohiyatini butunlay yo‘q qilish — bir xil narsa emas.
Eronning keyingi harakatlari esa bu salohiyat haqidagi bahslarga yanada oydinlik kiritishi mumkin.
…