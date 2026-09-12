«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dubl
O‘zbekiston va jahon shaxmati tarixida misli ko‘rilmagan tarixiy voqelik yuz berdi. Osiyo shaxmat federatsiyasi tomonidan e’lon qilingan sentyabr oyining yangilangan reytingida bir yo‘la ikki nafar o‘zbekistonlik grossmeyster qit’aning mutlaq 1 va 2-pog‘onalarini egalladi. 20 yoshli Javohir Sindarov klassik shaxmat bo‘yicha Osiyoning eng kuchli shaxmatchisi sifatida cho‘qqiga ko‘tarilgan bo‘lsa, 21 yoshli Nodirbek Abdusattorov uning ortidan ikkinchi o‘rinni band etdi. Hindiston va Xitoyning aql bovar qilmas shaxmat mashinalarini ortda qoldirgan o‘zbek o‘g‘lonlari butun dunyo nigohini yana bir bor Toshkentga qaratdi. Eng muhimi, bu Sindarov uchun katta yo‘lning boshlanishi: u yaqin oylarda Shveysariyada shaxmat toji uchun amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommarajuga qarshi doskaga o‘tiradi!
Tarixiy dubl: Sindarov va Abdusattorov qanday qilib Osiyoni ortda qoldirdi?
Osiyo shaxmat federatsiyasining rasmiy ma’lumotlari o‘zbek shaxmatining yangi darajaga chiqqanini tasdiqlamoqda:
Osiyoning 1-raqamli shaxmatchisi: 20 yoshli grossmeysterimiz Javohir Sindarov klassik yo‘nalishda 2778 reyting ochkosi bilan qit’a peshqadamiga aylandi;
2-pog‘onada Abdusattorov: 21 yoshli Nodirbek Abdusattorov 2762 ball jamg‘arib, kuchli ikkilikni to‘ldirdi;
O‘zbekiston tarixida ilk bor: Mamlakatimiz tarixida birinchi marta bir vaqtning o‘zida ikki nafar o‘zbekistonlik Osiyoning eng yuqori ikki pog‘onasini to‘liq egallab oldi;
Hindiston va Xitoy gigantlari ortda qoldi: O‘zbek grossmeysterlari jahon shaxmati favoritlari sanalgan hindistonlik Rameshbabu Pragnanandxa, Ardjun Erigaysi hamda Xitoy yulduzi Vey I singari dahshatli raqiblarni reyting quyisiga tushirib yubordi.
Rapid va blitsdagi fantastik ko‘rsatkichlar
O‘zbekistonlik grossmeysterlarning mahorati nafaqat klassik, balki tezkor yo‘nalishlarda ham cho‘qqida ekanini ko‘rish mumkin:
Javohir Sindarov: Rapid bo‘yicha 2732, blis yo‘nalishida esa 2725 ball bilan barqaror yuqori pozitsiyalarni saqlab turibdi;
Nodirbek Abdusattorov: Ayniqsa blis yo‘nalishida aql bovar qilmas natija namoyish etib, 2818 ballga ega bo‘lib turibdi — bu dunyo bo‘yicha eng yuqori elita ko‘rsatkichlaridan biridir.
Oldinda Jeneva va jahon toji: Sindarov — Gukesh to‘qnashuvi!
Javohir Sindarovning Osiyoda birinchi raqamga ko‘tarilishi bejiz emas, uning oldida insoniyat shaxmat tarixidagi eng katta bahs kutmoqda:
Qiprdagi tarixiy g‘alaba: 2026 yilgi FIDЕ da’vogarlar turnirida Sindarov barcha kuchli raqiblarini tiz cho‘ktirib, mutlaq g‘oliblikni va jahon chempioni unvoniga rasmiy da’vogar maqomini qo‘lga kiritgan edi;
Gukesh Dommaraju bilan jang: Shaxmat taxti uchun hal qiluvchi jang amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju va Javohir Sindarov o‘rtasida kechadi;
Jeneva mezbonligi va sanalar: Mazkur olamshumul qarama-qarshilik Shveysariyaning Jeneva shahrida shu yilning 24 noyabridan 12 dekabriga qadar bo‘lib o‘tadi.
Sindarov va Abdusattorovning qit’ada 1 va 2-o‘rinni band etishi O‘zbekistonning zamonaviy shaxmat poytaxtiga aylanganining yaqqol isbotidir. Endi barchaning nigohi Jeneva doskalariga qadaladi — u yerda Javohir Sindarov jahon tojini O‘zbekistonga olib kelish uchun doska uzra jang qiladi.
Sizningcha, Javohir Sindarov Jenevada hindistonlik amaldagi chempion Gukesh Dommarajuni mag‘lub etib, yangi jahon chempioniga aylana oladimi? Nodirbek va Javohirning Osiyoni zabt etishi o‘zbek sporti uchun qanday yangi eshiklarni ochmoqda? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek grossmeysterlarining bu tarixiy zafarini barcha vatandoshlarimizga faxr bilan ulashing!
…