«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dubl

·65·Sport
«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dubl

O‘zbekiston va jahon shaxmati tarixida misli ko‘rilmagan tarixiy voqelik yuz berdi. Osiyo shaxmat federatsiyasi tomonidan e’lon qilingan sentyabr oyining yangilangan reytingida bir yo‘la ikki nafar o‘zbekistonlik grossmeyster qit’aning mutlaq 1 va 2-pog‘onalarini egalladi. 20 yoshli Javohir Sindarov klassik shaxmat bo‘yicha Osiyoning eng kuchli shaxmatchisi sifatida cho‘qqiga ko‘tarilgan bo‘lsa, 21 yoshli Nodirbek Abdusattorov uning ortidan ikkinchi o‘rinni band etdi. Hindiston va Xitoyning aql bovar qilmas shaxmat mashinalarini ortda qoldirgan o‘zbek o‘g‘lonlari butun dunyo nigohini yana bir bor Toshkentga qaratdi. Eng muhimi, bu Sindarov uchun katta yo‘lning boshlanishi: u yaqin oylarda Shveysariyada shaxmat toji uchun amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommarajuga qarshi doskaga o‘tiradi!

Tarixiy dubl: Sindarov va Abdusattorov qanday qilib Osiyoni ortda qoldirdi?

Osiyo shaxmat federatsiyasining rasmiy ma’lumotlari o‘zbek shaxmatining yangi darajaga chiqqanini tasdiqlamoqda:

  • Osiyoning 1-raqamli shaxmatchisi: 20 yoshli grossmeysterimiz Javohir Sindarov klassik yo‘nalishda 2778 reyting ochkosi bilan qit’a peshqadamiga aylandi;

  • 2-pog‘onada Abdusattorov: 21 yoshli Nodirbek Abdusattorov 2762 ball jamg‘arib, kuchli ikkilikni to‘ldirdi;

  • O‘zbekiston tarixida ilk bor: Mamlakatimiz tarixida birinchi marta bir vaqtning o‘zida ikki nafar o‘zbekistonlik Osiyoning eng yuqori ikki pog‘onasini to‘liq egallab oldi;

  • Hindiston va Xitoy gigantlari ortda qoldi: O‘zbek grossmeysterlari jahon shaxmati favoritlari sanalgan hindistonlik Rameshbabu Pragnanandxa, Ardjun Erigaysi hamda Xitoy yulduzi Vey I singari dahshatli raqiblarni reyting quyisiga tushirib yubordi.

Rapid va blitsdagi fantastik ko‘rsatkichlar

O‘zbekistonlik grossmeysterlarning mahorati nafaqat klassik, balki tezkor yo‘nalishlarda ham cho‘qqida ekanini ko‘rish mumkin:

  • Javohir Sindarov: Rapid bo‘yicha 2732, blis yo‘nalishida esa 2725 ball bilan barqaror yuqori pozitsiyalarni saqlab turibdi;

  • Nodirbek Abdusattorov: Ayniqsa blis yo‘nalishida aql bovar qilmas natija namoyish etib, 2818 ballga ega bo‘lib turibdi — bu dunyo bo‘yicha eng yuqori elita ko‘rsatkichlaridan biridir.

Oldinda Jeneva va jahon toji: Sindarov — Gukesh to‘qnashuvi!

Javohir Sindarovning Osiyoda birinchi raqamga ko‘tarilishi bejiz emas, uning oldida insoniyat shaxmat tarixidagi eng katta bahs kutmoqda:

  • Qiprdagi tarixiy g‘alaba: 2026 yilgi FIDЕ da’vogarlar turnirida Sindarov barcha kuchli raqiblarini tiz cho‘ktirib, mutlaq g‘oliblikni va jahon chempioni unvoniga rasmiy da’vogar maqomini qo‘lga kiritgan edi;

  • Gukesh Dommaraju bilan jang: Shaxmat taxti uchun hal qiluvchi jang amaldagi jahon chempioni, hindistonlik Gukesh Dommaraju va Javohir Sindarov o‘rtasida kechadi;

  • Jeneva mezbonligi va sanalar: Mazkur olamshumul qarama-qarshilik Shveysariyaning Jeneva shahrida shu yilning 24 noyabridan 12 dekabriga qadar bo‘lib o‘tadi.

Sindarov va Abdusattorovning qit’ada 1 va 2-o‘rinni band etishi O‘zbekistonning zamonaviy shaxmat poytaxtiga aylanganining yaqqol isbotidir. Endi barchaning nigohi Jeneva doskalariga qadaladi — u yerda Javohir Sindarov jahon tojini O‘zbekistonga olib kelish uchun doska uzra jang qiladi.

Sizningcha, Javohir Sindarov Jenevada hindistonlik amaldagi chempion Gukesh Dommarajuni mag‘lub etib, yangi jahon chempioniga aylana oladimi? Nodirbek va Javohirning Osiyoni zabt etishi o‘zbek sporti uchun qanday yangi eshiklarni ochmoqda? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek grossmeysterlarining bu tarixiy zafarini barcha vatandoshlarimizga faxr bilan ulashing!

Javohir SindarovNodirbek AbdusattorovOsiyo shaxmat federatsiyasiFIDЕ 2026 turnir
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Bugun, 06:46«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildiBugun, 06:36Marsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasiMarsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasiBugun, 06:23«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdi«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdiBugun, 06:21APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!Bugun, 06:16«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiBugun, 06:10
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi