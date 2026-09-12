Marsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasi

·54·Sport
Marsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasi

Fransiya 1-Ligasida 4-tur bellashuvlari kutilmagan va keskin natijalar bilan davom etmoqda. Musobaqa favoritlaridan biri hisoblangan «Marsel» safarda qiyin raqib — «Renn» mehmoni bo‘lib, minimal 0:1 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. Taktik jihatdan murosasiz va kurashlarga boy kechgan to‘qnashuvda yagona gol mezbonlar yarim himoyachisi Adriyen Tomasson tomonidan kiritildi. Ushbu qimmatli g‘alaba «Renn» klubini 10 ochko bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri turnir jadvalining mutlaq peshqadamiga aylantirgan bo‘lsa, nomdor «Marsel»ni jiddiy inqiroz girdobiga tushirib qo‘ydi. Xo‘sh, mezbonlar yulduzli «Marsel»ni qanday qilib to‘xtatib qoldi, Hyoyberg va Guiri boshchiligidagi hujum chizig‘i nega sukut saqladi va turnir jadvalidagi sensatsion surilish nimalardan darak bermoqda?

Hal qiluvchi 52-daqiqa va Tomassonning «oltin» goli

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab shiddatli va ehtiyotkor taktik kurash ostida kechdi:

  • Birinchi bo‘limdagi tenglik: Ikkala jamoa ham himoya intizomiga qat’iy amal qildi; Samba («Renn») va de Lange («Marsel») o‘z darvozalari daxlsizligini saqlab, tanaffusga 0:0 hisobi bilan yo‘l oldi;

  • 52-daqiqa — muzlikning erishi: Ikkinchi bo‘lim boshida pressingni oshirgan «Renn» o‘z niyatiga yetdi — maydon markazida faol harakat qilgan Adriyen Tomasson raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochdi (1:0);

  • «Marsel»ning kechikkan shturmi: Hisobda ortda qolgan mehmonlar murabbiylar shtabi Mope, Abdalla, Mumbanya kabi futbolchilarni maydonga tashlab, vaziyatni o‘nglashga urindi, ammo «Renn»ning tartibli mudofaasi xatosiz harakat qildi.

Turnir jadvalida portlash: «Renn» taxtda, «Marsel» esa 12-o‘rinda!

Ushbu g‘alaba Liga 1 jadvalidagi vaziyatni tubdan o‘zgartirib yubordi:

  • 10 ochko va 1-o‘rin: Qatorasiga ijobiy natijalar qayd etayotgan «Renn» ochkolari sonini 10 taga yetkazib olib, Fransiya chempionatining yakkapeshqadami maqomiga ko‘tarildi;

  • «Marsel»ning omadsiz starti: Mashhur Per-Emil Hyoyberg va Amin Arit kabi yulduzlarga ega mehmonlar 4 ta turdan keyin atigi 3 ochko bilan 12-pog‘onada qolib ketmoqda;

  • Autsayderlar xavfi: Yuqori maqsadlarni ko‘zlagan marselliklarning mavsum boshidagi bu qadar ochko yo‘qotishi muxlislar va rahbariyat orasida jiddiy noroziliklarni keltirib chiqarmoqda.

Taktik intizom yulduzlar mahoratidan ustun keldi

Mazkur to‘qnashuv «Renn»ning bu mavsumda tasodifan yuqoriga chiqib olmaganligini ko‘rsatdi. Samba boshchiligidagi mudofaa, Ruo va Kressuellning markazdagi ishonchli harakatlari «Marsel»ning hujum triosi — Payshao, Guiri va Gomesga bo‘sh hudud qoldirmadi. Ikkinchi bo‘lim boshida Sumare o‘rniga maydonga tushgan Musa Al Tamarining o‘yin sur’atini oshirishi ham g‘alabaning asosiy omillaridan biri bo‘ldi.

Sizningcha, minimal g‘alabalar bilan peshqadamlikni qo‘lga olgan «Renn» butun mavsum davomida «PSJ» va boshqa grandlarga qarshi chempionlik poygasida chiday oladimi? Qimmatli tarkibga ega «Marsel»ning bu qadar omadsiz start olishiga bosh sabab nimada? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Fransiya futbolidagi ushbu sensatsion o‘zgarish tahlilini barcha muxlislarga ulashing!

MarselRennLiga 1Adriyen Tomasson
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Bugun, 06:46«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildiBugun, 06:36«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dubl«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dublBugun, 06:30«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdi«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdiBugun, 06:21APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!Bugun, 06:16«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiBugun, 06:10
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi