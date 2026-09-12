Marsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasi
Fransiya 1-Ligasida 4-tur bellashuvlari kutilmagan va keskin natijalar bilan davom etmoqda. Musobaqa favoritlaridan biri hisoblangan «Marsel» safarda qiyin raqib — «Renn» mehmoni bo‘lib, minimal 0:1 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. Taktik jihatdan murosasiz va kurashlarga boy kechgan to‘qnashuvda yagona gol mezbonlar yarim himoyachisi Adriyen Tomasson tomonidan kiritildi. Ushbu qimmatli g‘alaba «Renn» klubini 10 ochko bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri turnir jadvalining mutlaq peshqadamiga aylantirgan bo‘lsa, nomdor «Marsel»ni jiddiy inqiroz girdobiga tushirib qo‘ydi. Xo‘sh, mezbonlar yulduzli «Marsel»ni qanday qilib to‘xtatib qoldi, Hyoyberg va Guiri boshchiligidagi hujum chizig‘i nega sukut saqladi va turnir jadvalidagi sensatsion surilish nimalardan darak bermoqda?
Hal qiluvchi 52-daqiqa va Tomassonning «oltin» goli
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab shiddatli va ehtiyotkor taktik kurash ostida kechdi:
Birinchi bo‘limdagi tenglik: Ikkala jamoa ham himoya intizomiga qat’iy amal qildi; Samba («Renn») va de Lange («Marsel») o‘z darvozalari daxlsizligini saqlab, tanaffusga 0:0 hisobi bilan yo‘l oldi;
52-daqiqa — muzlikning erishi: Ikkinchi bo‘lim boshida pressingni oshirgan «Renn» o‘z niyatiga yetdi — maydon markazida faol harakat qilgan Adriyen Tomasson raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochdi (1:0);
«Marsel»ning kechikkan shturmi: Hisobda ortda qolgan mehmonlar murabbiylar shtabi Mope, Abdalla, Mumbanya kabi futbolchilarni maydonga tashlab, vaziyatni o‘nglashga urindi, ammo «Renn»ning tartibli mudofaasi xatosiz harakat qildi.
Turnir jadvalida portlash: «Renn» taxtda, «Marsel» esa 12-o‘rinda!
Ushbu g‘alaba Liga 1 jadvalidagi vaziyatni tubdan o‘zgartirib yubordi:
10 ochko va 1-o‘rin: Qatorasiga ijobiy natijalar qayd etayotgan «Renn» ochkolari sonini 10 taga yetkazib olib, Fransiya chempionatining yakkapeshqadami maqomiga ko‘tarildi;
«Marsel»ning omadsiz starti: Mashhur Per-Emil Hyoyberg va Amin Arit kabi yulduzlarga ega mehmonlar 4 ta turdan keyin atigi 3 ochko bilan 12-pog‘onada qolib ketmoqda;
Autsayderlar xavfi: Yuqori maqsadlarni ko‘zlagan marselliklarning mavsum boshidagi bu qadar ochko yo‘qotishi muxlislar va rahbariyat orasida jiddiy noroziliklarni keltirib chiqarmoqda.
Taktik intizom yulduzlar mahoratidan ustun keldi
Mazkur to‘qnashuv «Renn»ning bu mavsumda tasodifan yuqoriga chiqib olmaganligini ko‘rsatdi. Samba boshchiligidagi mudofaa, Ruo va Kressuellning markazdagi ishonchli harakatlari «Marsel»ning hujum triosi — Payshao, Guiri va Gomesga bo‘sh hudud qoldirmadi. Ikkinchi bo‘lim boshida Sumare o‘rniga maydonga tushgan Musa Al Tamarining o‘yin sur’atini oshirishi ham g‘alabaning asosiy omillaridan biri bo‘ldi.
Sizningcha, minimal g‘alabalar bilan peshqadamlikni qo‘lga olgan «Renn» butun mavsum davomida «PSJ» va boshqa grandlarga qarshi chempionlik poygasida chiday oladimi? Qimmatli tarkibga ega «Marsel»ning bu qadar omadsiz start olishiga bosh sabab nimada? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Fransiya futbolidagi ushbu sensatsion o‘zgarish tahlilini barcha muxlislarga ulashing!
…