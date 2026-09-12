APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!
Dunyoning eng murosasiz va shiddatli chempionati hisoblangan Angliya Premer-ligasida yangi mavsumning ilk oyi yakunlari bo‘yicha chinakam sensatsiya qayd etildi. APL debyutanti sanalgan «Hall Siti» jamoasi ustozi Sergey Yakirovich avgust oyining eng yaxshi bosh murabbiyi deb e’lon qilindi. Bosniyalik mutaxassis nufuzli individual mukofot uchun kechgan shiddatli kurashda Mikel Arteta, Xabi Alonso va Enso Mareska kabi dunyo grandlari murabbiylarini changida qoldirib ketdi. «Yo‘lbarslar»ning musobaqa startidagi qahramonona yurishi va «Manchester Yunayted» ustidan qozonilgan ishonchli g‘alabasi ortidan klub 2016 yildan buyon ilk bor ushbu yuksak sovringa ega chiqdi.
Xo‘sh, Yakirovich avvaldan autsayder sanalgan jamoani qanday qilib liga peshqadamlari safiga olib chiqdi va «Hall Siti»ning bu muvaffaqiyati ortida qaysi taktik yutuqlar yotibdi?
«MYU»ning tor-mor etilishi va quruq seriya: Avgustdagi ikki g‘alaba
49 yoshli bosniyalik mutaxassis qo‘l ostida «Hall Siti» APLning ilk ikki turida yuz foizlik natija ko‘rsatib, muxlislarni hayratda qoldirdi:
«Old Trafford» giganti ustidan g‘alaba: Birinchi turdayoq katta sensatsiya qayd etilib, «Hall Siti» o‘z maydonida grand klub — «Manchester Yunayted»ni 2:0 hisobida taslim etdi;
«Koventri»ga qarshi sovuqqonlik: Keyingi bahsda ham jamoa intizomli o‘yin ko‘rsatib, safarda «Koventri» ustidan 1:0 hisobida ustun keldi;
Darvoza daxlsizligi: Ikkala bahsda ham «yo‘lbarslar» o‘z darvozasidan birorta to‘p o‘tkazib yubormadi va mudofaada temir tartib borligini namoyish qildi;
100%lik ko‘rsatkich: 2 ta o‘yinda 6 ochko — yangi mavsumga moslashishi kerak bo‘lgan debyutant uchun eng yuqori start sifatida baholandi.
Grandlar ustozlari ortda qoldi: Arteta, Alonso va Mareska ustidan triumf
Oyning eng yaxshi murabbiyi sovrini uchun ovoz berish jarayonida mutaxassislar Yakirovichning mahoratini eng yuqori baholadi:
Xabi Alonso va Arteta to‘sig‘i: Sergey Yakirovich ushbu sovrin uchun poygada Mikel Arteta («Arsenal») va Xabi Alonso kabi taktik yulduzlarni ortda qoldirishga erishdi;
Mareskadan ustunlik: «Chelsi» ustozi Enso Mareska ham bosniyalik murabbiy yaratgan sensatsiya qarshisida yetarlicha ovoz to‘play olmadi;
Resurs va natija balansi: Ekspertlar «Hall Siti» tarkibi va moliyaviy imkoniyatlari top-klublardan sezilarli darajada kamtar bo‘lishiga qaramay, ko‘rsatilgan sifat va samaradorlikni alohida e’tirof etdi.
10 yillik tanaffus: Mayk Felandan keyingi birinchi «yo‘lbars»
Ushbu e’tirof «Hall Siti» klubining APL tarixidagi eng yorqin sahifalaridan biriga aylandi:
2016 yilgi tarixning takrorlanishi: Sergey Yakirovich 2016 yilning avgustidan buyon Premer-ligada oyning eng yaxshi murabbiyi sovrinini qo‘lga kiritgan birinchi «Hall Siti» ustoziga aylandi;
Mayk Felan merosi: Bundan naq 10 yil avval ushbu sharafli mukofot aynan «yo‘lbarslar»ning o‘sha paytdagi bosh murabbiyi Mayk Felanga nasib etgan edi;
Klub uchun yangi davr: Bosniyalik mutaxassisning bu starti jamoaning quyi ligaga tushib ketish uchun emas, balki yevrokuboklar yo‘llanmasi uchun kurasha olishiga bo‘lgan ishonchni keskin oshirib yubordi.
Sergey Yakirovichning kamtarona «Hall Siti» bilan erishgan bu sensatsion yurishi Angliya futbolida katta pullar emas, balki to‘g‘ri taktika, ruhiy tayyorgarlik va temir intizom hali ham mo‘jizalar ko‘rsata olishini isbotladi.
Sizningcha, Sergey Yakirovich boshqaruvidagi «Hall Siti» ushbu sensatsion tempni butun mavsum davomida ushlab turib, APLda «Lester» mo‘jizasini takrorlay oladimi? «Manchester Yunayted»ni tor-mor etgan bosniyalik mutaxassis grand klublarning yangi nishoniga aylanadimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ingliz futbolidagi ushbu qaynoq sensatsiya tahlilini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!
…