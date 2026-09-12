APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!

·54·Sport
APLda avgust oyining eng yaxshi murabbiyi aniqlandi — «Hall Siti» ustozida ilk sovrin!

Dunyoning eng murosasiz va shiddatli chempionati hisoblangan Angliya Premer-ligasida yangi mavsumning ilk oyi yakunlari bo‘yicha chinakam sensatsiya qayd etildi. APL debyutanti sanalgan «Hall Siti» jamoasi ustozi Sergey Yakirovich avgust oyining eng yaxshi bosh murabbiyi deb e’lon qilindi. Bosniyalik mutaxassis nufuzli individual mukofot uchun kechgan shiddatli kurashda Mikel Arteta, Xabi Alonso va Enso Mareska kabi dunyo grandlari murabbiylarini changida qoldirib ketdi. «Yo‘lbarslar»ning musobaqa startidagi qahramonona yurishi va «Manchester Yunayted» ustidan qozonilgan ishonchli g‘alabasi ortidan klub 2016 yildan buyon ilk bor ushbu yuksak sovringa ega chiqdi.

Xo‘sh, Yakirovich avvaldan autsayder sanalgan jamoani qanday qilib liga peshqadamlari safiga olib chiqdi va «Hall Siti»ning bu muvaffaqiyati ortida qaysi taktik yutuqlar yotibdi?

«MYU»ning tor-mor etilishi va quruq seriya: Avgustdagi ikki g‘alaba

49 yoshli bosniyalik mutaxassis qo‘l ostida «Hall Siti» APLning ilk ikki turida yuz foizlik natija ko‘rsatib, muxlislarni hayratda qoldirdi:

  • «Old Trafford» giganti ustidan g‘alaba: Birinchi turdayoq katta sensatsiya qayd etilib, «Hall Siti» o‘z maydonida grand klub — «Manchester Yunayted»ni 2:0 hisobida taslim etdi;

  • «Koventri»ga qarshi sovuqqonlik: Keyingi bahsda ham jamoa intizomli o‘yin ko‘rsatib, safarda «Koventri» ustidan 1:0 hisobida ustun keldi;

  • Darvoza daxlsizligi: Ikkala bahsda ham «yo‘lbarslar» o‘z darvozasidan birorta to‘p o‘tkazib yubormadi va mudofaada temir tartib borligini namoyish qildi;

  • 100%lik ko‘rsatkich: 2 ta o‘yinda 6 ochko — yangi mavsumga moslashishi kerak bo‘lgan debyutant uchun eng yuqori start sifatida baholandi.

Grandlar ustozlari ortda qoldi: Arteta, Alonso va Mareska ustidan triumf

Oyning eng yaxshi murabbiyi sovrini uchun ovoz berish jarayonida mutaxassislar Yakirovichning mahoratini eng yuqori baholadi:

  • Xabi Alonso va Arteta to‘sig‘i: Sergey Yakirovich ushbu sovrin uchun poygada Mikel Arteta («Arsenal») va Xabi Alonso kabi taktik yulduzlarni ortda qoldirishga erishdi;

  • Mareskadan ustunlik: «Chelsi» ustozi Enso Mareska ham bosniyalik murabbiy yaratgan sensatsiya qarshisida yetarlicha ovoz to‘play olmadi;

  • Resurs va natija balansi: Ekspertlar «Hall Siti» tarkibi va moliyaviy imkoniyatlari top-klublardan sezilarli darajada kamtar bo‘lishiga qaramay, ko‘rsatilgan sifat va samaradorlikni alohida e’tirof etdi.

10 yillik tanaffus: Mayk Felandan keyingi birinchi «yo‘lbars»

Ushbu e’tirof «Hall Siti» klubining APL tarixidagi eng yorqin sahifalaridan biriga aylandi:

  • 2016 yilgi tarixning takrorlanishi: Sergey Yakirovich 2016 yilning avgustidan buyon Premer-ligada oyning eng yaxshi murabbiyi sovrinini qo‘lga kiritgan birinchi «Hall Siti» ustoziga aylandi;

  • Mayk Felan merosi: Bundan naq 10 yil avval ushbu sharafli mukofot aynan «yo‘lbarslar»ning o‘sha paytdagi bosh murabbiyi Mayk Felanga nasib etgan edi;

  • Klub uchun yangi davr: Bosniyalik mutaxassisning bu starti jamoaning quyi ligaga tushib ketish uchun emas, balki yevrokuboklar yo‘llanmasi uchun kurasha olishiga bo‘lgan ishonchni keskin oshirib yubordi.

Sergey Yakirovichning kamtarona «Hall Siti» bilan erishgan bu sensatsion yurishi Angliya futbolida katta pullar emas, balki to‘g‘ri taktika, ruhiy tayyorgarlik va temir intizom hali ham mo‘jizalar ko‘rsata olishini isbotladi.

Sizningcha, Sergey Yakirovich boshqaruvidagi «Hall Siti» ushbu sensatsion tempni butun mavsum davomida ushlab turib, APLda «Lester» mo‘jizasini takrorlay oladimi? «Manchester Yunayted»ni tor-mor etgan bosniyalik mutaxassis grand klublarning yangi nishoniga aylanadimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ingliz futbolidagi ushbu qaynoq sensatsiya tahlilini barcha futbol ixlosmandlariga ulashing!

Sergey YakirovichHall SitiAngliya Premer‑ligiManchester Yunayted
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Bugun, 06:46«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildi«Endi sukut saqlanmaydi!»: «Barselona» «Oltin to‘p» uchun o‘z tanlovini e’lon qildiBugun, 06:36«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dubl«Ular Osiyoni zabt etdi!»: Sindarov va Abdusattorovdan qit’a reytingida tarixiy dublBugun, 06:30Marsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasiMarsel» safarda tiz cho‘kdi, «Renn» esa taxtga ko‘tarildi: Fransiyada 4-tur sensatsiyasiBugun, 06:23«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdi«Bir daqiqada 2 gol va het-trik»: «Fiorentina» Venetsiyada 6 ta golli drama ko‘rsatdiBugun, 06:21«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi«3 o‘yinda 6 samarali harakat!»: Rafinya La Ligada oyning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiBugun, 06:10
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi