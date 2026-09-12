Samsung kompaniyasi yangi reklamada boshqa Tim Cookdan foydalandi

·14·Texno
Samsung kompaniyasi yangi reklamada boshqa Tim Cookdan foydalandi

Samsung kompaniyasining Yangi Zelandiyadagi boʻlinmasi bozorga ilk buklama iPhone — iPhone Duo chiqarilishiga oʻziga xos tarzda munosabat bildirdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Galaxy Z Fold 8 smartfonini targʻib qilishga qaratilgan reklama roligida Apple rahbari Tim Cook emas, balki aynan shu ism-sharifga ega boʻlgan oddiy fuqaro suratga tushdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur kulgili va eʼtiborni tortuvchi marketing yurishi texnologiya olamidagi raqobatni yanada qizdirdi. Samsungʼning yangi reklamasi nafaqat qurilmalar xususiyatlarini, balki brendlarning buklama gadjetlar bozoridagi tajribasini ham oʻzaro solishtirishga qaratilgan.

Oʻxshash nom va kutilmagan syujet

Reklama roligidagi «Tim Cook» Apple bosh direktori emas, balki Yangi Zelandiyaning Palmerston-Nort shahridagi Harcourts kompaniyasida ishlaydigan koʻchmas mulk agentidir. Samsung aynan ismlar oʻxshashligidan foydalanib, Apple tomon navbatdagi ijtimoiy-reklama hujumini uyushtirdi.

Videorolik boshida tomoshabinlarga «Tim Cookʼda eʼlon bor va u birinchi marta Galaxy haqida gapiradi», degan xabar beriladi. Shundan soʻng qahramonga yangi Galaxy Z Fold 8 smartfoni taqdim etiladi. Ushbu yondashuv isteʼmolchilarda katta qiziqish uygʻotib, ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab boʻldi.

Tajriba va texnik koʻrsatkichlar raqobati

Janubiy Koreya giganti buklama qurilmalar borasida asosiy raqobatchisidan ancha oldinda ekanini alohida taʼkidlamoqda. Samsung kompaniyasining ilk Galaxy Fold modeli 2019-yilning oʻzidayoq taqdim etilgan edi. Shu bois joriy reklama kampaniyasi texnik tafsilotlardan koʻra koʻproq koʻp yillik tajribaga tayanadi.

Iyul oyida sotuvga chiqqan Galaxy Z Fold 8 oʻzining ilgʻor xususiyatlari bilan ajralib turadi. Qurilma 5,5 dyuymli tashqi ekran va 7,6 dyuymli ichki buklama displey bilan jihozlangan. Uning ogʻirligi atigi 201 grammni tashkil etib, ishlab chiqaruvchi uni Fold oilasining eng yengil vakili sifatida taqdim etmoqda.

Bozordagi toʻgʻridan-toʻgʻri qarama-qarshilik

Hozirgi kunda buklama smartfonlar bozori jadal rivojlanib bormoqda. Apple tomonidan taqdim etilgan iPhone Duo ham «kitobcha» koʻrinishidagi konstruksiyaga ega boʻlib, 7,6 dyuymli ichki ekranga ega.

Biroq vazn borasida Samsung ustunlikni saqlab qolgan: raqib kompaniya gadjeti 254 gramm ogʻirlikka ega. Aynan shu omillar ikki texnologiya flagmanini buklama smartfonlar segmentida murosasiz raqiblarga aylantirmoqda.

SamsungTim CookGalaxy Z Fold 8iPhone DuoTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Starlink tezligini cheklashdan voz kechdiSpaceX foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Starlink tezligini cheklashdan voz kechdiBugun, 05:29TrustPoint GPS tizimiga muqobil sifatida 40 ta sunʼiy yoʻldosh buyurtma qildiTrustPoint GPS tizimiga muqobil sifatida 40 ta sunʼiy yoʻldosh buyurtma qildiBugun, 04:24Xitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildiXitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildiBugun, 00:21Sunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindiSunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindiKecha, 22:29Xitoy robotlarni politsiya va harbiy vazifalarda qo‘llashni kengaytirmoqdaXitoy robotlarni politsiya va harbiy vazifalarda qo‘llashni kengaytirmoqdaKecha, 20:14Dyson tishlarni ko‘rib turib tozalaydigan aqlli cho‘tkani taqdim etdiDyson tishlarni ko‘rib turib tozalaydigan aqlli cho‘tkani taqdim etdiKecha, 20:02
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi