Samsung kompaniyasi yangi reklamada boshqa Tim Cookdan foydalandi
Samsung kompaniyasining Yangi Zelandiyadagi boʻlinmasi bozorga ilk buklama iPhone — iPhone Duo chiqarilishiga oʻziga xos tarzda munosabat bildirdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Galaxy Z Fold 8 smartfonini targʻib qilishga qaratilgan reklama roligida Apple rahbari Tim Cook emas, balki aynan shu ism-sharifga ega boʻlgan oddiy fuqaro suratga tushdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur kulgili va eʼtiborni tortuvchi marketing yurishi texnologiya olamidagi raqobatni yanada qizdirdi. Samsungʼning yangi reklamasi nafaqat qurilmalar xususiyatlarini, balki brendlarning buklama gadjetlar bozoridagi tajribasini ham oʻzaro solishtirishga qaratilgan.
Oʻxshash nom va kutilmagan syujetReklama roligidagi «Tim Cook» Apple bosh direktori emas, balki Yangi Zelandiyaning Palmerston-Nort shahridagi Harcourts kompaniyasida ishlaydigan koʻchmas mulk agentidir. Samsung aynan ismlar oʻxshashligidan foydalanib, Apple tomon navbatdagi ijtimoiy-reklama hujumini uyushtirdi.
Videorolik boshida tomoshabinlarga «Tim Cookʼda eʼlon bor va u birinchi marta Galaxy haqida gapiradi», degan xabar beriladi. Shundan soʻng qahramonga yangi Galaxy Z Fold 8 smartfoni taqdim etiladi. Ushbu yondashuv isteʼmolchilarda katta qiziqish uygʻotib, ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab boʻldi.
Tajriba va texnik koʻrsatkichlar raqobatiJanubiy Koreya giganti buklama qurilmalar borasida asosiy raqobatchisidan ancha oldinda ekanini alohida taʼkidlamoqda. Samsung kompaniyasining ilk Galaxy Fold modeli 2019-yilning oʻzidayoq taqdim etilgan edi. Shu bois joriy reklama kampaniyasi texnik tafsilotlardan koʻra koʻproq koʻp yillik tajribaga tayanadi.
Iyul oyida sotuvga chiqqan Galaxy Z Fold 8 oʻzining ilgʻor xususiyatlari bilan ajralib turadi. Qurilma 5,5 dyuymli tashqi ekran va 7,6 dyuymli ichki buklama displey bilan jihozlangan. Uning ogʻirligi atigi 201 grammni tashkil etib, ishlab chiqaruvchi uni Fold oilasining eng yengil vakili sifatida taqdim etmoqda.
Bozordagi toʻgʻridan-toʻgʻri qarama-qarshilikHozirgi kunda buklama smartfonlar bozori jadal rivojlanib bormoqda. Apple tomonidan taqdim etilgan iPhone Duo ham «kitobcha» koʻrinishidagi konstruksiyaga ega boʻlib, 7,6 dyuymli ichki ekranga ega.
Biroq vazn borasida Samsung ustunlikni saqlab qolgan: raqib kompaniya gadjeti 254 gramm ogʻirlikka ega. Aynan shu omillar ikki texnologiya flagmanini buklama smartfonlar segmentida murosasiz raqiblarga aylantirmoqda.
…