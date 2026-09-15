Makgregor Xollouey bilan bahsda referini aybladi: Sportdagi buyuk qaytish qachon bo‘ladi?

·45·Sport
Makgregor Xollouey bilan bahsda referini aybladi: Sportdagi buyuk qaytish qachon bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Konor Makgregor Maks Xollouey bilan bo'lgan jangda referi Mark Beltranni shoshqaloqlikda va Xolloueyni jangni sun'iy ravishda to'xtatishga urinishda aybladi.
  • Jarrohlik amaliyotidan so'ng tiklanayotgan Makgregor sport tarixidagi eng buyuk qaytishni amalga oshirish uchun Las-Vegasdagi Xalqaro janglar haftaligida Xollouey bilan trilogiyani talab qilmoqda.
  • Makgregorning tiklanish jarayoni kutilganidan tez bormoqda va u 9-12 oy ichida musobaqalarga qaytishni rejalashtirmoqda.

Dunyo yakkakurash olamining eng shov-shuvli va bahsli yulduzi, ikki vazn toifasida sobiq UFC chempioni Konor Makgregor atrofida yana katta to‘fon ko‘tarildi. Amerikalik "BMF" sohibi Maks Xollouey bilan kutilgan revansh jangining dastlabki soniyalaridayoq tizzasidan og‘ir jarohat olib, oktagonni muddatidan oldin tark etgan irlandiyalik superyulduz uzoq jimlikdan so‘ng shov-shuvli bayonot bilan chiqdi. Oktagondagi bahsni nazorat qilgan referi Mark Beltranni shoshqaloqlikda, Xolloueyni esa jangni sun’iy ravishda to‘xtatishga urinishda ayblagan Makgregor MAC Energy nashriga bergan eksklyuziv intervyusida ichidagi bor alamlarini to‘kib soldi.

Hozirda jarrohlik amaliyotidan so‘ng faol tiklanish jarayonini o‘tkazayotgan Konor taslim bo‘lish niyatida emasligini, aksincha, sport tarixidagi eng buyuk kambekni amalga oshirish uchun Las-Vegasdagi Xalqaro janglar haftaligida Maks Xollouey bilan trilogiyani talab qilishini ochiqladi. Xo‘sh, o‘sha mash’um soniyalarda aslida nima yuz bergan edi, Konor Makgregor nega raqibining harakatlaridan g‘azabda va 38 yoshli jangchi oktagonga chindan ham rekord darajada tez qayta oladimi?

«Sen hakamga yolvording!»: Makgregorning Xollouey va hakamga keskin hujumi

Irlandiyalik yulduz jang to‘xtatilgan dramatik lahzalarni quyidagicha ochiqladi:

  • «To‘xtatishni men talab qilganim yo‘q»: Konor bahsni to‘xtatish tashabbusi undan chiqmaganini qat’iy bildirdi: «Sizga shuni aytamanki, jangni to‘xtatishni men so‘ramaganman. Uni to‘xtatishni men talab qilganim yo‘q!»;

  • Xolloueyning hakamga murojaati: Makgregor raqibi jarohatdan foydalanib qolganini iddao qildi: «Men sen bilan mushtlashyapman, sen esa hakamga qarab: “Hakam! Jangni to‘xtat! Jangni kim to‘xtatadi o‘zi? To‘xtatma! Jangni tugat!” deya yolvording. Sen jangni to‘xtatishni so‘rayapsan. Axir bahs endigina boshlangan edi-ku!»;

  • Qasos chanqog‘i: «Lekin hammasi joyida. Biz o‘z ishimizni bajaramiz, o‘z yo‘limizda davom etamiz va qasos olamiz. Men qasos olishni istayman va aynan mana shu tuyg‘u meni oldinga harakatlantiradi», — deya jazavaga tushdi irlandiyalik jangchi.

«Sport tarixidagi eng buyuk qaytish»: Las-Vegasdagi katta revansh rejasi

Ikki vazn sobiq chempioni o‘z kelajagini faqat oktagon bilan bog‘lamoqda:

  • Maqsad — Xollouey bilan trilogiya: Jarrohlikdan so‘ng kuch to‘playotgan Makgregor kelasi yozda Las-Vegasda bo‘lib o‘tadigan an’anaviy «Xalqaro janglar haftaligi» (International Fight Week) doirasida Maks Xollouey bilan hisob-kitobni oxiriga yetkazib qo‘yish niyatini rasman tasdiqladi;

  • Ruhiy motivatsiya: «Menda bu yo‘l bor va oldimda aniq vazifa turibdi. Men sport tarixidagi eng buyuk qaytishni amalga oshirmoqchiman», — dedi u;

  • Muxlislar kutgan qarama-qarshilik: 2013 yilda Konorning ochkolar bo‘yicha g‘alabasi bilan tugagan ilk bahs va jarohat sabab chala qolgan ikkinchi to‘qnashuv UFC tarixidagi eng qimmat va shov-shuvli trilogiyalardan birini kafolatlaydi.

Qo‘ltiqtayoqsiz kunlar va rekord muddat: Shifokorlar hayratda

Konorning reabilitatsiya jarayoni kutilganidan ancha ilgarilab ketgan:

  • Muddatdan ilgari tiklanish: «Men allaqachon jadvaldan o‘zib ketyapman. Oyoqdagi shish butunlay pasaydi. Ikki-uch haftadan beri qo‘ltiqtayoqni chetga surib qo‘yganman», — dedi Makgregor o‘z holati haqida;

  • 10 yil avvalgi tajriba: Jangchi bunday og‘ir tizza jarohati (krestoobraznaya svyazka) bilan ilk bor to‘qnash kelmayotganini eslatdi: «Bunday jarohatni taxminan o‘n yil oldin (2013 yilda xuddi shu Xollouey bilan bahsda) ham olganman. Bugungi zamonaviy tibbiyot va tiklanish metodikalari tufayli jarayon ancha tez kechmoqda»;

  • 9–12 oylik muddat: «O‘tgan safar men to‘qqiz oyda tuzalib, musobaqalarga muvaffaqiyatli qaytgan edim. Shunday ekan, to‘qqiz-o‘n ikki oy — mutlaqo yetarli muddat», — deya xulosa qildi «The Notorious».

Makgregorning tizza jarohatidan keyingi chaqmoqdek shiddati va Xolloueyga qarata otilgan keskin ayblovlari UFC olamida 2027 yilning eng dahshatli revansh jangi hozirdan pishib yetilayotganidan darak bermoqda.

Sizningcha, hakam Mark Beltran Konor Makgregor jarohat olgan vaziyatda bahsni to‘xtatishga chindan ham shoshildimi yoki jangchining sog‘lig‘ini saqlab qolish uchun to‘g‘ri qaror qabul qildimi? Og‘ir jarrohlikdan qaytayotgan 38 yoshli Konor kelasi yozda Maks Xolloueyni revanshda taslim etib, «tarixdagi eng buyuk qaytish»ni amalga oshira oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va MMA olamining ushbu shov-shuvli xabarini barcha UFC ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Konor MakgregorMaks XolloueyUFCXalqaro janglar haftaligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Xamzat Chimayev uchta katta chempionlik jangiga bashorat berdi...Bugun, 08:23Merab Dvalishvili ashaddiy raqibining mag‘lubiyati haqida shov-shuvli bayonot berdiMerab Dvalishvili ashaddiy raqibining mag‘lubiyati haqida shov-shuvli bayonot berdiBugun, 08:10Olimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdiOlimpiada olovi Samarqand sari yo‘l oldi: Anand muqaddas mash’alani Sindarovga topshirdiBugun, 07:49Dahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdiDahshatli kambek!: «Inter» 0:2 hisobidan qaytib «Udineze»ni 5:3 hisobida tiz cho‘ktirdiBugun, 06:36Legionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdiLegionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdiBugun, 06:31Islom Ismoilov «Neftchi»ning Elit OCHL 1-turidagi dramatik g‘alabasi haqida ochiq gapirdiIslom Ismoilov «Neftchi»ning Elit OCHL 1-turidagi dramatik g‘alabasi haqida ochiq gapirdiBugun, 06:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?