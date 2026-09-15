Makgregor Xollouey bilan bahsda referini aybladi: Sportdagi buyuk qaytish qachon bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Konor Makgregor Maks Xollouey bilan bo'lgan jangda referi Mark Beltranni shoshqaloqlikda va Xolloueyni jangni sun'iy ravishda to'xtatishga urinishda aybladi.
- Jarrohlik amaliyotidan so'ng tiklanayotgan Makgregor sport tarixidagi eng buyuk qaytishni amalga oshirish uchun Las-Vegasdagi Xalqaro janglar haftaligida Xollouey bilan trilogiyani talab qilmoqda.
- Makgregorning tiklanish jarayoni kutilganidan tez bormoqda va u 9-12 oy ichida musobaqalarga qaytishni rejalashtirmoqda.
Dunyo yakkakurash olamining eng shov-shuvli va bahsli yulduzi, ikki vazn toifasida sobiq UFC chempioni Konor Makgregor atrofida yana katta to‘fon ko‘tarildi. Amerikalik "BMF" sohibi Maks Xollouey bilan kutilgan revansh jangining dastlabki soniyalaridayoq tizzasidan og‘ir jarohat olib, oktagonni muddatidan oldin tark etgan irlandiyalik superyulduz uzoq jimlikdan so‘ng shov-shuvli bayonot bilan chiqdi. Oktagondagi bahsni nazorat qilgan referi Mark Beltranni shoshqaloqlikda, Xolloueyni esa jangni sun’iy ravishda to‘xtatishga urinishda ayblagan Makgregor MAC Energy nashriga bergan eksklyuziv intervyusida ichidagi bor alamlarini to‘kib soldi.
Hozirda jarrohlik amaliyotidan so‘ng faol tiklanish jarayonini o‘tkazayotgan Konor taslim bo‘lish niyatida emasligini, aksincha, sport tarixidagi eng buyuk kambekni amalga oshirish uchun Las-Vegasdagi Xalqaro janglar haftaligida Maks Xollouey bilan trilogiyani talab qilishini ochiqladi. Xo‘sh, o‘sha mash’um soniyalarda aslida nima yuz bergan edi, Konor Makgregor nega raqibining harakatlaridan g‘azabda va 38 yoshli jangchi oktagonga chindan ham rekord darajada tez qayta oladimi?
«Sen hakamga yolvording!»: Makgregorning Xollouey va hakamga keskin hujumi
Irlandiyalik yulduz jang to‘xtatilgan dramatik lahzalarni quyidagicha ochiqladi:
«To‘xtatishni men talab qilganim yo‘q»: Konor bahsni to‘xtatish tashabbusi undan chiqmaganini qat’iy bildirdi: «Sizga shuni aytamanki, jangni to‘xtatishni men so‘ramaganman. Uni to‘xtatishni men talab qilganim yo‘q!»;
Xolloueyning hakamga murojaati: Makgregor raqibi jarohatdan foydalanib qolganini iddao qildi: «Men sen bilan mushtlashyapman, sen esa hakamga qarab: “Hakam! Jangni to‘xtat! Jangni kim to‘xtatadi o‘zi? To‘xtatma! Jangni tugat!” deya yolvording. Sen jangni to‘xtatishni so‘rayapsan. Axir bahs endigina boshlangan edi-ku!»;
Qasos chanqog‘i: «Lekin hammasi joyida. Biz o‘z ishimizni bajaramiz, o‘z yo‘limizda davom etamiz va qasos olamiz. Men qasos olishni istayman va aynan mana shu tuyg‘u meni oldinga harakatlantiradi», — deya jazavaga tushdi irlandiyalik jangchi.
«Sport tarixidagi eng buyuk qaytish»: Las-Vegasdagi katta revansh rejasi
Ikki vazn sobiq chempioni o‘z kelajagini faqat oktagon bilan bog‘lamoqda:
Maqsad — Xollouey bilan trilogiya: Jarrohlikdan so‘ng kuch to‘playotgan Makgregor kelasi yozda Las-Vegasda bo‘lib o‘tadigan an’anaviy «Xalqaro janglar haftaligi» (International Fight Week) doirasida Maks Xollouey bilan hisob-kitobni oxiriga yetkazib qo‘yish niyatini rasman tasdiqladi;
Ruhiy motivatsiya: «Menda bu yo‘l bor va oldimda aniq vazifa turibdi. Men sport tarixidagi eng buyuk qaytishni amalga oshirmoqchiman», — dedi u;
Muxlislar kutgan qarama-qarshilik: 2013 yilda Konorning ochkolar bo‘yicha g‘alabasi bilan tugagan ilk bahs va jarohat sabab chala qolgan ikkinchi to‘qnashuv UFC tarixidagi eng qimmat va shov-shuvli trilogiyalardan birini kafolatlaydi.
Qo‘ltiqtayoqsiz kunlar va rekord muddat: Shifokorlar hayratda
Konorning reabilitatsiya jarayoni kutilganidan ancha ilgarilab ketgan:
Muddatdan ilgari tiklanish: «Men allaqachon jadvaldan o‘zib ketyapman. Oyoqdagi shish butunlay pasaydi. Ikki-uch haftadan beri qo‘ltiqtayoqni chetga surib qo‘yganman», — dedi Makgregor o‘z holati haqida;
10 yil avvalgi tajriba: Jangchi bunday og‘ir tizza jarohati (krestoobraznaya svyazka) bilan ilk bor to‘qnash kelmayotganini eslatdi: «Bunday jarohatni taxminan o‘n yil oldin (2013 yilda xuddi shu Xollouey bilan bahsda) ham olganman. Bugungi zamonaviy tibbiyot va tiklanish metodikalari tufayli jarayon ancha tez kechmoqda»;
9–12 oylik muddat: «O‘tgan safar men to‘qqiz oyda tuzalib, musobaqalarga muvaffaqiyatli qaytgan edim. Shunday ekan, to‘qqiz-o‘n ikki oy — mutlaqo yetarli muddat», — deya xulosa qildi «The Notorious».
Makgregorning tizza jarohatidan keyingi chaqmoqdek shiddati va Xolloueyga qarata otilgan keskin ayblovlari UFC olamida 2027 yilning eng dahshatli revansh jangi hozirdan pishib yetilayotganidan darak bermoqda.
Sizningcha, hakam Mark Beltran Konor Makgregor jarohat olgan vaziyatda bahsni to‘xtatishga chindan ham shoshildimi yoki jangchining sog‘lig‘ini saqlab qolish uchun to‘g‘ri qaror qabul qildimi? Og‘ir jarrohlikdan qaytayotgan 38 yoshli Konor kelasi yozda Maks Xolloueyni revanshda taslim etib, «tarixdagi eng buyuk qaytish»ni amalga oshira oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va MMA olamining ushbu shov-shuvli xabarini barcha UFC ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…