Legionerlarimizning shov-shuvli triumfi: «Istiqlol» «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Istiqlol» klubi Elit Osiyo Chempionlar Ligasining 1-turida «As Sadd»ni 3:0 hisobida mag‘lub etdi.
- O‘zbekistonlik legionerlar Rustam Ashurmatov va Jaloliddin Masharipov ushbu g‘alabada muhim rol o‘ynadi.
- Ashurmatov 90 daqiqa davomida himoyada ishonchli o‘yin ko‘rsatgan bo‘lsa, Masharipov maydonga tushib, jamoasiga yordam berdi.
- Parallel o‘yinda «Al Qodisiya» «Al Vasl»ni 2:1 hisobida yengdi.
Osiyoning eng oliy darajadagi klublar turniri — Elit Osiyo Chempionlar Ligasining 1-turi o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun yana bir katta shov-shuv va faxr to‘lqinini hadya etdi. Tehronda bo‘lib o‘tgan markaziy to‘qnashuvda Eronning mashhur «Istiqlol» klubi Qatar futbolining ko‘p karra chempioni, qit’a grandi sanalgan nomdor «As Sadd» jamoasini qabul qilib, 3:0 hisobidagi dahshatli va tor-mor qiluvchi g‘alabaga erishdi. Eng e’tiborlisi, ushbu yorqin g‘alabaning asosiy poydevorida milliy terma jamoamiz himoyachisi Rustam Ashurmatov turdi — u 90 daqiqa davomida mudofaa markazida ishonchli harakat qilib, raqib hujumchilariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.
Jamoaning yana bir o‘zbek yulduzi Jaloliddin Masharipov esa 81-daqiqada maydonga tushib, bahs sur’atini mezbonlar foydasiga nazorat qilishga hissa qo‘shdi. Shu bilan birga, turning yana bir qaynoq qarama-qarshiligida Saudiyaning katta moliyaviy kuchga ega «Al Qodisiya» klubi Birlashgan Arab Amirliklari chempioni «Al Vasl»ni 2:1 hisobida taslim etdi. Xo‘sh, «Istiqlol» qanday qilib Qatar gigantini ojiz qoldirdi, o‘zbek legionerlarining qit’a miqyosidagi o‘rni qay darajada mustahkamlanmoqda va Saudiyadagi to‘qnashuvda qanday dramatik lahzalar qayd etildi?
Tehrondagi 3 ta qaqshatqich zarba: «Istiqlol» «As Sadd»ni qanday tor-mor etdi?
Mezbonlarning 90 daqiqalik mutlaq ustunligi va gollar xronikasi:
9-daqiqadagi tezkor gol: Uchrashuv boshidanoq tashabbusni qo‘lga olgan tehronliklar Asanining 9-daqiqada yo‘llagan aniq zarbasi evaziga hisobni ochdi — 1:0;
Ikkinchi bo‘lim startidagi ikkinchi zarba: 47-daqiqada Saharhizan qatarliklar mudofaasi xatosidan sovuqqonlik bilan foydalanib, farqni ikkitaga oshirdi — 2:0;
90+5-daqiqadagi nuqta: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+5-daqiqada G‘olizadeh chiroyli qarshi hujumni golga aylantirib, «As Sadd»ning butunlay mag‘lubiyatini muhrladi — 3:0;
Qatar chempionining ojizligi: Qit’aning eng kuchli va qimmatbaho tarkiblaridan biriga ega bo‘lgan «As Sadd» Eron poytaxtida raqib darvozasiga yo‘l topa olmadi.
Rustam Ashurmatovdan mustahkam devor va Masharipovning qaytishi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi yulduzlarining Tehrondagi muvaffaqiyati:
Ashurmatov to‘liq 90 daqiqa jang qildi: Himoya markazida asosiy tarkibda maydonga tushgan Rustam Ashurmatov barcha havodagi va yerdagi yakkakurashlarda ustunlik qilib, darvoza daxlsizligini saqlashda hal qiluvchi figuraga aylandi;
Masharipovning taktik qo‘shilishi: 81-daqiqada maydonga tushirilgan Jaloliddin Masharipov raqib himoyasiga qo‘shimcha bosim yukladi va jamoasining so‘nggi daqiqalarda 3-golni urishiga zamin yaratdi;
Elit OCHLdagi yuqori start: Hamyurtlarimizning qit’aning eng nufuzli klublar turnirida ko‘rsatayotgan bunday barqaror o‘yini milliy termamiz uchun ham ulkan yutuqdir.
Saudiyadagi to‘qnashuv: «Al Qodisiya» «Al Vasl» to‘sig‘ini yengib o‘tdi
1-turning parallel ravishda kechgan yana bir shiddatli uchrashuvi:
To‘rt daqiqalik benefis: Saudiya klubi safida 57-daqiqada Kinones hisobni ochgan bo‘lsa, oradan 4 daqiqa o‘tib, 61-daqiqada Regeti raqib to‘rini ikkinchi bor titratdi — 2:0;
90+6-daqiqadagi taskin goli: BAAning «Al Vasl» klubi taslim bo‘lishni istamay, hakam qo‘shib bergan 90+6-daqiqada Leandro orqali bitta javob to‘pini kiritdi, biroq bu ochko olish uchun kech edi — 2:1;
Elit OCHLdagi shiddatli boshlanish: 1-turning ilk natijalari bu mavsumda G‘arb mintaqasida favoritlar o‘rtasidagi raqobat misli ko‘rilmagan darajada yuqori bo‘lishini ko‘rsatdi.
O‘zbek futbolchilari to‘p surayotgan «Istiqlol»ning yirik g‘alabasi jamoaning ushbu mavsumda Elit OCHL shohsupasi uchun kurasha oladigan haqiqiy kuch ekanini isbotlamoqda.
Sizningcha, Rustam Ashurmatov va Jaloliddin Masharipov to‘p surayotgan Tehronning «Istiqlol» jamoasi bu yilgi Elit Osiyo Chempionlar Ligasida qaysi bosqichgacha yetib borishi mumkin? O‘zbek legionerlarining ushbu tarixiy g‘alabadagi hissasini qanday baholaysiz? O‘z tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring hamda hamyurtlarimizning ushbu yorqin g‘alabasi haqidagi muhim sport maqolasini barcha futbol muxlislari va do‘stlaringizga faxr bilan ulashing!
Izohlar 0
…