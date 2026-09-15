Islom Ismoilov «Neftchi»ning Elit OCHL 1-turidagi dramatik g‘alabasi haqida ochiq gapirdi
Osiyoning eng nufuzli klublar turniri — Elit Osiyo Chempionlar Ligasining 1-turida Iroqning «Eyr Fors» klubi ustidan qozonilgan muhim 1:0 hisobidagi g‘alaba o‘zbek futboli muxlislariga katta quvonch bag‘ishladi. Uchrashuv yakunlangach, Farg‘onaning «Neftchi» klubi bosh murabbiyi Islom Ismoilov rasmiy matbuot anjumanida ishtirok etib, murosasiz kechgan bellashuv tafsilotlari va jamoa ichidagi murakkab vaziyat bo‘yicha jurnalistlar savollariga batafsil hamda ochiq javob qaytardi. Mutaxassis birinchi navbatda butun Farg‘ona ahli va jamoani qo‘llab-quvvatlagan barcha yurtdoshlarimizni ushbu muhim start bilan qutladi.
Matbuot anjumanida murabbiy muxlislarning keskin noroziligiga sabab bo‘lgan braziliyalik yangi legioner Yan Medeyros Sassening harakatlari, jamoadagi tinimsiz jarohatlar to‘lqini, yetakchi yarim himoyachi Jamshid Iskanderovning qachon maydonga qaytishi hamda o‘zi qo‘llayotgan hujumkor futbol falsafasini chuqur tahlil qilib berdi. Xo‘sh, Islom Ismoilov nega «To‘p nazorati biz uchun hech narsani bermaydi» deb ta’kidladi, murabbiylar shtabi o‘yin davomida qanday katta tavakkalchilikka qo‘l urdi va farg‘onaliklar oldida turgan zich taqvim qanday hal etiladi?
«Oldimizda boshqa yo‘l yo‘q edi»: Katta tavakkalchilik va g‘alaba bahosi
Bosh murabbiy Osiyo sahnasidagi ilk qadamning og‘ir kechgani sabablarini ochiqladi:
«OCHLda oddiy jamoalar bo‘lmaydi»: «O‘yindan oldin ko‘pchilik “Neftchi” yengil yoki yirik hisobda yutadi, deb aytishi mumkin edi. Ammo Osiyo Chempionlar Ligasi yuqori darajadagi musobaqa bo‘lib, unda hech kimga kafolatlangan g‘alaba berilmaydi», — dedi Islom Ismoilov;
Ikki hissa bosim va tavakkal: Vaqt o‘tib borgani sari vaziyatlardan foydalana olmaslik futbolchilarga ikki barobar bosim yukladi va xatolar ko‘paydi. Shu sababli murabbiylar ikki hujumchi taktikasiga o‘tib, bir necha sxemalarni sinashdi: «Ha, bu katta tavakkalchilik edi, lekin oldimizda boshqa yo‘l yo‘q edi»;
Eng muhimi — natija: Ustoz bahs taqdiri g‘alaba bilan tugaganini eng katta yutuq deb baholadi: «Xudoga shukr, hammasi biz xohlagandek g‘alaba bilan tugadi. Eng muhimi — g‘alaba. Qolgan narsalar bizni qiziqtirmaydi».
Muxlislar noroziligiga uchragan Sasse va Iskanderovning sog‘lig‘i
Tarkib muammolari va yangi legionerlarning moslashuv jarayoni:
Sassega nega vaqt kerak: Braziliyalik Yan Medeyros Sassening harakatlariga to‘xtalar ekan, murabbiy futbolchi jahon chempionatidan keyin hech qayerda rasmiy bahsda o‘ynamaganini, Farg‘onaga kelganiga bir hafta ham bo‘lmay, atigi 2 mashg‘ulot bilan OCHLda asosiy tarkibga tushganini ta’kidladi. Shuningdek, u Osiyoda hech qachon o‘ynamagan (Braziliya va Tunisda to‘p surgan);
Majburiy taktik qaror: Aslida Sasse bir taym o‘ynashi kerak edi, biroq Abror Ismoilovning eski jarohati qo‘zib qolgach, braziliyalikni ikkinchi bo‘limda ham ushlab turishga to‘g‘ri keldi;
Formani tiklashning yagona yo‘li: Yangi futbolchilar faqat OCHL Elitda ro‘yxatdan o‘tgani bois, ularni aynan shunday rasmiy o‘yinlar orqali sport formasiga kiritishdan o‘zga chora yo‘q;
Jamshid Iskanderov yaqin kunlarda qaytadi: Yetakchi yarim himoyachining sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirlarga javob berar ekan, Ismoilov shifokorlar alohida dastur asosida ishlayotganini va Iskanderov yaqin kunlarda jamoa safiga qaytishi kutilayotganini e’lon qildi.
«To‘p nazorati hech narsa bermaydi»: Hujumkor futbol falsafasi va FIFA kunlari
Jamoa taktikasi va oldinda turgan zich taqvim tahlili:
Himoyadan hujumga o‘tishdagi tezlik: Murabbiy to‘liq qoniqmagan asosiy jihat bu himoyadan hujumga o‘tishda tezlik yetishmagani bo‘ldi;
«Oldinga o‘ynamagan odam xato qilmaydi»: Ismoilov muxlislarning xatolar bo‘yicha e’tirozlariga javob qaytardi: «Kimdir 300-400 ta pas berib, darvozaga bir bor zarba berishi mumkin. Biz uchun muhimi — raqib jarima maydoniga tez yetib borish va vaziyat yaratish. Oldinga o‘ynaganingizda doim xato bo‘ladi. Orqaga yoki yonga o‘ynagan odamgina xato qilmaydi»;
FIFA kunlari — katta najot: Superliga, O‘zbekiston Kubogi va OCHL Elitning zich taqvimi tufayli futbolchilar tiklanishga ulgurmayapti. Murabbiy FIFA kunlari tanaffusini sabrsizlik bilan kutayotganini, o‘sha vaqtda jarohat olganlarni safga qaytarish uchun o‘rtoqlik uchrashuvlari o‘tkazilishini ma’lum qildi.
Farg‘ona klubi ushbu qiyin va asabiy g‘alaba orqali Osiyo maydonlaridagi kurashchan xarakterini namoyish etdi va oldinda jamoani yanada yuqori tempdagi janglar kutmoqda.
Sizningcha, Islom Ismoilovning «To‘p nazorati emas, to‘g‘ridan to‘g‘ri hujumkor futbol muhim» degan falsafasi «Neftchi»ga OCHLning keyingi bahslarida kutilgan natijani bera oladimi? Braziliyalik Sasse va jarohatdan qaytayotgan Jamshid Iskanderovning jamoaga qo‘shilishi o‘yinni qay darajada kuchaytiradi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Neftchi»ning tarixiy g‘alabasi ortidagi haqiqatlar yoritilgan ushbu eksklyuziv matbuot anjumani tahlilini barcha farg‘onalik hamda o‘zbek futboli muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…