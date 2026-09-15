OpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldi

·7·Texno
OpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • OpenAI kompaniyasi smartfonlar uchun kamera texnologiyalarini ishlab chiquvchi Glass Imaging startapini 300 million dollardan ortiq mablagʻ evaziga sotib oldi.
  • Bu kelishuv ChatGPT yaratuvchilarining apparat taʼminoti bozoriga kirib borayotganidan dalolat beradi.
  • Glass Imaging mutaxassislari sunʼiy intellekt yordamida smartfon kameralarining jismoniy oʻlchami va optik cheklovlarini yengib oʻtish ustida ish olib bormoqda.

Sunʼiy intellekt sohasida yetakchilik qilayotgan OpenAI kompaniyasi smartfonlar uchun kamera texnologiyalarini ishlab chiquvchi Glass Imaging startapini 300 million dollardan ortiq mablagʻ evaziga sotib oldi. The Wall Street Journal nashri tarqatgan ushbu xabar texnologiya olamida jiddiy muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki mazkur kelishuv ChatGPT yaratuvchilarining apparat taʼminoti bozoriga faol kirib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kaliforniyaning Los-Altos shahrida 2019-yilda asos solingan Glass Imaging shu vaqtga qadar investorlardan qariyb 30 million dollar sarmoya jalb qilishga ulgurgan edi. Kompaniyaga Apple kompaniyasining sobiq muhandislari Ziv Attar hamda Tom Bishop asos solgan boʻlib, ular oʻz vaqtida iPhone qurilmalaridagi mashhur Portrait Mode funksiyasini ishlab chiqqan jamoaga rahbarlik qilishgan.

Sunʼiy intellekt yordamida kamera imkoniyatlarini oshirish

Ushbu tajriba Glass Imaging faoliyatida markaziy oʻrin tutadi. Startap mutaxassislari smartfon kameralarining jismoniy oʻlchami va optik cheklovlarini sunʼiy intellekt yordamida yengib oʻtish ustida ish olib bormoqdalar. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya suratlarni tayyor holga keltirgandan keyin qayta ishlash bilan cheklanmaydi.

Glass Imaging neyron tarmoqlari maʼlum bir smartfon modelining kamera tizimini chuqur oʻrganib chiqadi. Natijada tugma bosilgan zahoti hech qanday qoʻshimcha ishlov berishni talab qilmaydigan yuqori sifatli tasvirlarni olish imkoniyati yaratiladi. Bu yondashuv kelgusida mobil fotografiya sifatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

OpenAI va yangi apparat qurilmalari strategiyasi

Hozircha OpenAI ushbu xarid yuzasidan rasmiy izoh berishdan tiqilmoqda. Biroq ChatGPT yaratuvchilari oʻzlarining maxsus apparat qurilmalarini, jumladan, smartfonlar, quloqchinlar va sunʼiy intellektga asoslangan hamroh qurilmalarni ishlab chiqish ustida ishlayotgani haqida mish-mishlar tarqalgan edi.

Eslatib oʻtamiz, 2025-yilda OpenAI bosh direktori Sam Altman va afsonaviy Apple dizayneri Jony Ive io nomli yangi qurilmalar startapida birga ishlayotgani maʼlum boʻlgandi. Oʻshanda OpenAI Jony Iveʼga tegishli kompaniyani 6,5 milliard dollarga sotib olgani xabar qilingan edi. Glass Imaging xaridi ham aynan shu global apparat strategiyasining mantiqiy davomi ekanligi taxmin qilinmoqda.

OpenAIGlass ImagingSunʼiy intellektTexnologiyaSmartfon kamerasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google yangi turdagi Android noutbuklari uchun oldindan buyurtmalarni boshlaydiGoogle yangi turdagi Android noutbuklari uchun oldindan buyurtmalarni boshlaydiBugun, 01:27AQSh ilk bor kosmosda maxfiy qurollar joylashtirilganini tan oldiAQSh ilk bor kosmosda maxfiy qurollar joylashtirilganini tan oldiKecha, 23:21iOS 27 yangilanishi va yangi Siri imkoniyatlariiOS 27 yangilanishi va yangi Siri imkoniyatlariKecha, 22:30Daydream ilovasi Apple Intelligence yordamida yangi xaridi funksiyalarini taqdim etdiDaydream ilovasi Apple Intelligence yordamida yangi xaridi funksiyalarini taqdim etdiKecha, 22:29NASA va IBM Oyning eng toʻliq sunʼiy intellekt xaritasini yaratdiNASA va IBM Oyning eng toʻliq sunʼiy intellekt xaritasini yaratdiKecha, 22:27Starlink interneti avialaynerlarda ishlay boshladiStarlink interneti avialaynerlarda ishlay boshladiKecha, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi