OpenAI Glass Imaging kompaniyasini 300 million dollarga sotib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- OpenAI kompaniyasi smartfonlar uchun kamera texnologiyalarini ishlab chiquvchi Glass Imaging startapini 300 million dollardan ortiq mablagʻ evaziga sotib oldi.
- Bu kelishuv ChatGPT yaratuvchilarining apparat taʼminoti bozoriga kirib borayotganidan dalolat beradi.
- Glass Imaging mutaxassislari sunʼiy intellekt yordamida smartfon kameralarining jismoniy oʻlchami va optik cheklovlarini yengib oʻtish ustida ish olib bormoqda.
Sunʼiy intellekt sohasida yetakchilik qilayotgan OpenAI kompaniyasi smartfonlar uchun kamera texnologiyalarini ishlab chiquvchi Glass Imaging startapini 300 million dollardan ortiq mablagʻ evaziga sotib oldi. The Wall Street Journal nashri tarqatgan ushbu xabar texnologiya olamida jiddiy muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki mazkur kelishuv ChatGPT yaratuvchilarining apparat taʼminoti bozoriga faol kirib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kaliforniyaning Los-Altos shahrida 2019-yilda asos solingan Glass Imaging shu vaqtga qadar investorlardan qariyb 30 million dollar sarmoya jalb qilishga ulgurgan edi. Kompaniyaga Apple kompaniyasining sobiq muhandislari Ziv Attar hamda Tom Bishop asos solgan boʻlib, ular oʻz vaqtida iPhone qurilmalaridagi mashhur Portrait Mode funksiyasini ishlab chiqqan jamoaga rahbarlik qilishgan.
Sunʼiy intellekt yordamida kamera imkoniyatlarini oshirishUshbu tajriba Glass Imaging faoliyatida markaziy oʻrin tutadi. Startap mutaxassislari smartfon kameralarining jismoniy oʻlchami va optik cheklovlarini sunʼiy intellekt yordamida yengib oʻtish ustida ish olib bormoqdalar. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya suratlarni tayyor holga keltirgandan keyin qayta ishlash bilan cheklanmaydi.
Glass Imaging neyron tarmoqlari maʼlum bir smartfon modelining kamera tizimini chuqur oʻrganib chiqadi. Natijada tugma bosilgan zahoti hech qanday qoʻshimcha ishlov berishni talab qilmaydigan yuqori sifatli tasvirlarni olish imkoniyati yaratiladi. Bu yondashuv kelgusida mobil fotografiya sifatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
OpenAI va yangi apparat qurilmalari strategiyasiHozircha OpenAI ushbu xarid yuzasidan rasmiy izoh berishdan tiqilmoqda. Biroq ChatGPT yaratuvchilari oʻzlarining maxsus apparat qurilmalarini, jumladan, smartfonlar, quloqchinlar va sunʼiy intellektga asoslangan hamroh qurilmalarni ishlab chiqish ustida ishlayotgani haqida mish-mishlar tarqalgan edi.
Eslatib oʻtamiz, 2025-yilda OpenAI bosh direktori Sam Altman va afsonaviy Apple dizayneri Jony Ive io nomli yangi qurilmalar startapida birga ishlayotgani maʼlum boʻlgandi. Oʻshanda OpenAI Jony Iveʼga tegishli kompaniyani 6,5 milliard dollarga sotib olgani xabar qilingan edi. Glass Imaging xaridi ham aynan shu global apparat strategiyasining mantiqiy davomi ekanligi taxmin qilinmoqda.
Izohlar 0
…