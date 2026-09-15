O‘zbekistonda harbiy xizmatga boruvchilar uchun majburiy narkotest joriy etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda muddatli harbiy xizmatga chaqirilayotganlar va kontrakt asosida xizmatga kirmoqchi bo‘lganlar uchun majburiy ikki bosqichli narkotest joriy etildi.
- Ushbu tekshiruv natijasida giyohvandlik vositalari aniqlangan yoki testdan o‘tishdan bosh tortgan nomzodlar harbiy xizmatga qabul qilinmaydi.
O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa tizimi va milliy armiya saflarini sifatli, sog‘lom hamda ma’nan yetuk kadrlar bilan to‘ldirish maqsadida muhim va qat’iy yangi tartib hayotga tatbiq etildi. Endilikda yurtimizda muddatli harbiy xizmatga chaqirilayotgan yoshlar hamda kontrakt asosida harbiy xizmatga kirishni rejalashtirgan barcha nomzodlar uchun giyohvandlik va psixotrop vositalarni iste’mol qilganlik bo‘yicha majburiy narkotest tibbiy tekshiruvi joriy etildi. Yangi tartib-qoidaga muvofiq, harbiy komissiyalar qoshida tashkil etiladigan tekshiruv jarayoni ikki bosqichli qat’iy filtrdan iborat bo‘ladi.
Ekspress-test natijasida organizmda ta’qiqlangan moddalar aniqlangan yoki sinovdan o‘tishdan bosh tortgan har qanday fuqaro darhol harbiy-tibbiy ko‘rikdan chetlashtiriladi va ularning qurolli kuchlar safiga kirishiga butunlay yo‘l qo‘yilmaydi. Xo‘sh, ikki bosqichli narkotest tekshiruvi amalda qanday o‘tkaziladi, laborator tasdiqdan so‘ng nomzodlarning taqdiri nima bo‘ladi va ushbu qat’iy qaror armiya saflaridagi sog‘lom muhitga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
Ikki bosqichli qat’iy nazorat: Tekshiruv qanday amalga oshiriladi?
Harbiy xizmatga otlangan nomzodlarni saralashdagi yangi bosqichlar tafsiloti:
Birinchi bosqich — tezkor ekspress-test: Dastlab nomzodning peshob namunasi maxsus ekspress-testlar yordamida giyohvandlik vositalari mavjudligiga tekshiriladi;
Ikkinchi bosqich — chuqurlashtirilgan laboratoriya tahlili: Agar dastlabki tezkor test natijasi musbat chiqsa, xatolikka yo‘l qo‘ymaslik uchun nomzodning qon yoki peshob namunasi maxsus laboratoriyalarga qo‘shimcha, mufassal tekshiruv uchun yo‘naltiriladi;
Yuqori aniqlik kafolati: Bunday ikki bosqichli tahlil tizimi har bir chaqiriluvchi bo‘yicha 100 foizlik aniq va obyektiv tibbiy xulosa olish imkonini beradi.
Rad etganlar va natijasi musbat chiqqanlar: Qat’iy taqiq
Yangi tartibning talablari barcha chaqiriluvchi va kontraktchilarga birdek taalluqli:
Tibbiy ko‘rikka yo‘l yopiladi: Narkotest natijasida organizmida giyohvandlik moddalari aniqlangan shaxslar umumiy harbiy-tibbiy ko‘rikka umuman qo‘yilmaydi;
Bosh tortish — xizmatdan mahrum bo‘lish degani: Agar fuqaro namuna topshirishdan bosh tortsa, unga nisbatan ham xuddi shu cheklov qo‘llaniladi va u harbiy xizmat safiga qabul qilinmaydi;
Kontraktchilar uchun murosasiz saralash: Muddatli harbiy xizmatchilardan tashqari, o‘z faoliyatini professional armiya bilan bog‘lamoqchi bo‘lgan shartnoma asosidagi harbiylarga nisbatan ham talablar maksimal darajada kuchaytirildi.
Milliy armiya va sog‘lom avlod: Yangi talabning asl maqsadi
Qabul qilingan mazkur qaror mudofaa sohasida quyidagi ijobiy natijalarni beradi:
Qurolli Kuchlar safini tozalash: Harbiy qismlarga zararli odatlarga ruju qo‘ygan, ruhiy va jismoniy jihatdan muammoli fuqarolarning kirib qolishining oldi to‘liq olinadi;
Harbiy intizom va xavfsizlikni kuchaytirish: Qo‘liga qurol ushlaydigan va davlat sarhadlarini qo‘riqlaydigan har bir askarning aqliy hamda jismoniy sog‘lomligi ta’minlanadi;
Yoshlar orasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish: Armiyaga kirishni maqsad qilgan minglab yoshlarni giyohvandlik va salbiy illatlardan uzoq yurishga undovchi kuchli ogohlantirish mexanizmi yaratildi.
O‘zbekistonda harbiy xizmatga qabul tizimiga kiritilgan ushbu yangilik armiya saflarida faqat sog‘lom, fidoyi va jismonan barkamol o‘g‘lonlar xizmat qilishini kafolatlovchi muhim qadam bo‘ldi.
Sizningcha, harbiy xizmatga chaqiriluvchilar uchun majburiy narkotest joriy etilishi armiyadagi intizom va sog‘lom muhitni mustahkamlashga qanchalik ta’sir ko‘rsatadi? Bunday tibbiy tekshiruvlarni boshqa sohalarga — masalan, oliy ta’limga qabul yoki davlat xizmatiga ishga kirish jarayonlarida ham qo‘llash kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda armiyaga kirishdagi ushbu muhim yangi tartib haqidagi xabarni barcha chaqiriluvchi yoshlar, ota-onalar va yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…