Jiddadagi dahshatli drama: «Paxtakor» Osiyoning amaldagi chempionidan ochko tortib oldi
Osiyo klublar futbolining bosh turniri — Elit Osiyo Chempionlar Ligasining 1-turi butun qit’a ahlini larzaga solgan olamshumul sensatsiya va dramatik voqealarga boy tarzda yakunlandi. Toshkentning «Paxtakor» jamoasi Saudiya Arabistonining Jidda shahrida musobaqaning amaldagi g‘olibi sanalgan yulduzli «Al Ahli» klubi saroyida mardonavor jang olib borib, 1:1 hisobidagi tarixiy durangga erishdi.
60 mingdan ziyod mahalliy muxlisning tinimsiz bosimi ostida kechgan o‘yinda toshkentliklar taslim bo‘lishni xayoliga ham keltirmadi: 86-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan braziliyalik legioner Flamarion Eduard Mendi darvozasini ishg‘ol qilib, Saudiya grandini haqiqiy shok holatiga solib qo‘ydi.
Mezbonlar faqatgina hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+3-daqiqada zaxiradan tushgan milliy terma hujumchisi Firas Al Buraykanning aniq zarbasi evaziga mag‘lubiyatdan qutulib qoldi. Xo‘sh, darvozabon O‘tkir Nazarov boshchiligidagi mudofaa chizig‘i Angliya Premer-ligasi yulduzi Ayven Touni va Galenoni qanday qilib to‘liq zararsizlantirdi, toshkentliklarning taktik rejasi qanday ish berdi va bu natija o‘zbek klublarining qit’adagi nufuzini qay darajada oshirdi?
86-daqiqadagi zarba va 90+3-daqiqadagi drama: Jidda trilleri
O‘yin taqdiri so‘nggi dramatik daqiqalarda hal bo‘ldi:
Flamariondan sensatsion gol: 69-daqiqada Dostonbek Hamdamov o‘rniga bahsga qo‘shilgan hujumchi Flamarion 86-daqiqada «Al Ahli» himoyasining bo‘shlig‘idan sovuqqonlik bilan foydalanib, Eduard Mendi qo‘riqlayotgan to‘rni aniq nishonga oldi — 0:1;
90+3-daqiqadagi javob: Saudiyaliklarning tinimsiz bosimi natijasida hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+3-daqiqada Firas Al Buraykan gol urib, muvozanatni tikladi va mezbonlarni muqarrar sharmandali mag‘lubiyatdan asrab qoldi — 1:1;
Osiyo chempioniga qarshi mardonavorlik: Qit’aning amaldagi bosh kubogi sohibi o‘z maydonida o‘zbek klubi oldida ochko yo‘qotishga majbur bo‘ldi.
Touni va Galenoni to‘xtatgan devor: Maydondagi asosiy tarkiblar
Ikki jamoa murabbiylari qo‘llagan asosiy kuchlar va o‘zgarishlar:
«Paxtakor»ning sabotli jangchilari: O‘tkir Nazarov, Dilshod Saitov, Muhammadrasul Abdumajidov, Tahsin (46-daqiqada Morteza Puraliganji), Sherzod Nasrullayev (78-daqiqada Hojiakbar Alijonov), Aleksandr Mozgovoy, Abdurauf Bo‘riyev, Dostonbek Hamdamov (69-daqiqada Flamarion), Ibragimov, Bashar Resan hamda Husayn (69-daqiqada Jozef Chinedu);
«Al Ahli»ning yulduzli armiyasi: Darvozada Eduard Mendi, maydonda Hamid, Merix Demiral (68-daqiqada Sulaymon), Yaslam, Baattia, Diabi (62-daqiqada Atanagana), Gonsalvesh, Naif (46-daqiqada Eduard Spersyan), Shamat, braziliyalik Galeno (53-daqiqada Al Mutairi) va Angliya termasi forvardi Ayven Touni (68-daqiqada Firas Al Buraykan);
Mudofaa mustahkamligi: O‘tkir Nazarov va himoya markazi raqibning yuz million yevrolik hujumchilariga ochiq hudud qoldirmay, Saudiya klubining asosiy yulduzlarini muddatidan oldin maydonni tark etishga majbur qildi.
O‘zbek futboli sha’ni va guruhdagi oltin ochko
Jiddadagi ushbu bahs «Paxtakor»ning qit’a miqyosidagi maqomini ko‘rsatdi:
Safardagi qimmatli natija: Osiyoning eng boy va eng kuchli klubi uyida qo‘lga kiritilgan bir ochko «sherlar»ning keyingi bosqich uchun kurashida ulkan strategik ahamiyatga ega;
Taktik yetuklik: Bosh murabbiyning ikkinchi bo‘limda amalga oshirgan almashtirishlari — xususan Puraliganji, Alijonov, Chinedu va Flamarionning o‘yinga tushirilishi himoyani sementlab, hujumda keskinlik yaratdi;
Keyingi turlar uchun ruhiy kuch: Qit’a grandi bilan tengma-teng kurashib, g‘alabaga juda yaqin kelgan Toshkent klubi ushbu o‘yindan so‘ng keyingi raqiblar bilan bahslarga yuksak ishonch bilan yondashadi.
«Paxtakor»ning Jiddadagi mardonavor ko‘rsatgan irodasi o‘zbek klublari Osiyoning istalgan grandiga qarshi qo‘rqmasdan sabot bilan to‘p sura olishini isbotladi.
Sizningcha, Toshkentning «Paxtakor» jamoasi Jiddada Osiyoning amaldagi chempioni saroyidan g‘alaba bilan qaytishga munosibmidi? 90+3-daqiqada qo‘ldan chiqarilgan ushbu g‘alabaga nima sabab bo‘ldi va «sherlar»ning mazkur Elit OCHL mavsumidagi istiqbolini qanday baholaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli g‘ururi aks etgan ushbu hayajonli uchrashuv tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…