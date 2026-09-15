Jiddadagi dahshatli drama: «Paxtakor» Osiyoning amaldagi chempionidan ochko tortib oldi

·2·Sport
Jiddadagi dahshatli drama: «Paxtakor» Osiyoning amaldagi chempionidan ochko tortib oldi

Osiyo klublar futbolining bosh turniri — Elit Osiyo Chempionlar Ligasining 1-turi butun qit’a ahlini larzaga solgan olamshumul sensatsiya va dramatik voqealarga boy tarzda yakunlandi. Toshkentning «Paxtakor» jamoasi Saudiya Arabistonining Jidda shahrida musobaqaning amaldagi g‘olibi sanalgan yulduzli «Al Ahli» klubi saroyida mardonavor jang olib borib, 1:1 hisobidagi tarixiy durangga erishdi.

60 mingdan ziyod mahalliy muxlisning tinimsiz bosimi ostida kechgan o‘yinda toshkentliklar taslim bo‘lishni xayoliga ham keltirmadi: 86-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan braziliyalik legioner Flamarion Eduard Mendi darvozasini ishg‘ol qilib, Saudiya grandini haqiqiy shok holatiga solib qo‘ydi.

Mezbonlar faqatgina hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+3-daqiqada zaxiradan tushgan milliy terma hujumchisi Firas Al Buraykanning aniq zarbasi evaziga mag‘lubiyatdan qutulib qoldi. Xo‘sh, darvozabon O‘tkir Nazarov boshchiligidagi mudofaa chizig‘i Angliya Premer-ligasi yulduzi Ayven Touni va Galenoni qanday qilib to‘liq zararsizlantirdi, toshkentliklarning taktik rejasi qanday ish berdi va bu natija o‘zbek klublarining qit’adagi nufuzini qay darajada oshirdi?

86-daqiqadagi zarba va 90+3-daqiqadagi drama: Jidda trilleri

O‘yin taqdiri so‘nggi dramatik daqiqalarda hal bo‘ldi:

  • Flamariondan sensatsion gol: 69-daqiqada Dostonbek Hamdamov o‘rniga bahsga qo‘shilgan hujumchi Flamarion 86-daqiqada «Al Ahli» himoyasining bo‘shlig‘idan sovuqqonlik bilan foydalanib, Eduard Mendi qo‘riqlayotgan to‘rni aniq nishonga oldi — 0:1;

  • 90+3-daqiqadagi javob: Saudiyaliklarning tinimsiz bosimi natijasida hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+3-daqiqada Firas Al Buraykan gol urib, muvozanatni tikladi va mezbonlarni muqarrar sharmandali mag‘lubiyatdan asrab qoldi — 1:1;

  • Osiyo chempioniga qarshi mardonavorlik: Qit’aning amaldagi bosh kubogi sohibi o‘z maydonida o‘zbek klubi oldida ochko yo‘qotishga majbur bo‘ldi.

Touni va Galenoni to‘xtatgan devor: Maydondagi asosiy tarkiblar

Ikki jamoa murabbiylari qo‘llagan asosiy kuchlar va o‘zgarishlar:

  • «Paxtakor»ning sabotli jangchilari: O‘tkir Nazarov, Dilshod Saitov, Muhammadrasul Abdumajidov, Tahsin (46-daqiqada Morteza Puraliganji), Sherzod Nasrullayev (78-daqiqada Hojiakbar Alijonov), Aleksandr Mozgovoy, Abdurauf Bo‘riyev, Dostonbek Hamdamov (69-daqiqada Flamarion), Ibragimov, Bashar Resan hamda Husayn (69-daqiqada Jozef Chinedu);

  • «Al Ahli»ning yulduzli armiyasi: Darvozada Eduard Mendi, maydonda Hamid, Merix Demiral (68-daqiqada Sulaymon), Yaslam, Baattia, Diabi (62-daqiqada Atanagana), Gonsalvesh, Naif (46-daqiqada Eduard Spersyan), Shamat, braziliyalik Galeno (53-daqiqada Al Mutairi) va Angliya termasi forvardi Ayven Touni (68-daqiqada Firas Al Buraykan);

  • Mudofaa mustahkamligi: O‘tkir Nazarov va himoya markazi raqibning yuz million yevrolik hujumchilariga ochiq hudud qoldirmay, Saudiya klubining asosiy yulduzlarini muddatidan oldin maydonni tark etishga majbur qildi.

O‘zbek futboli sha’ni va guruhdagi oltin ochko

Jiddadagi ushbu bahs «Paxtakor»ning qit’a miqyosidagi maqomini ko‘rsatdi:

  • Safardagi qimmatli natija: Osiyoning eng boy va eng kuchli klubi uyida qo‘lga kiritilgan bir ochko «sherlar»ning keyingi bosqich uchun kurashida ulkan strategik ahamiyatga ega;

  • Taktik yetuklik: Bosh murabbiyning ikkinchi bo‘limda amalga oshirgan almashtirishlari — xususan Puraliganji, Alijonov, Chinedu va Flamarionning o‘yinga tushirilishi himoyani sementlab, hujumda keskinlik yaratdi;

  • Keyingi turlar uchun ruhiy kuch: Qit’a grandi bilan tengma-teng kurashib, g‘alabaga juda yaqin kelgan Toshkent klubi ushbu o‘yindan so‘ng keyingi raqiblar bilan bahslarga yuksak ishonch bilan yondashadi.

«Paxtakor»ning Jiddadagi mardonavor ko‘rsatgan irodasi o‘zbek klublari Osiyoning istalgan grandiga qarshi qo‘rqmasdan sabot bilan to‘p sura olishini isbotladi.

Sizningcha, Toshkentning «Paxtakor» jamoasi Jiddada Osiyoning amaldagi chempioni saroyidan g‘alaba bilan qaytishga munosibmidi? 90+3-daqiqada qo‘ldan chiqarilgan ushbu g‘alabaga nima sabab bo‘ldi va «sherlar»ning mazkur Elit OCHL mavsumidagi istiqbolini qanday baholaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli g‘ururi aks etgan ushbu hayajonli uchrashuv tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

PaxtakorAl AhliElit Osiyo Chempionlar LigiJidda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Roma» Turinda ishonchli g‘alabaga erishdi, sensatsion «Komo» esa 2-o‘ringa ko‘tarildi«Roma» Turinda ishonchli g‘alabaga erishdi, sensatsion «Komo» esa 2-o‘ringa ko‘tarildiBugun, 00:09Kutilmagan iste’fo: «Xorazm» Sergey Tokov bilan shartnomani bekor qildiKutilmagan iste’fo: «Xorazm» Sergey Tokov bilan shartnomani bekor qildiKecha, 23:58O‘zbekiston ayollar terma jamoasi g‘alabani boy berdi: Kotrina Kulbitening alamli iqroriO‘zbekiston ayollar terma jamoasi g‘alabani boy berdi: Kotrina Kulbitening alamli iqroriKecha, 22:46Jiddadagi bahs oldidan «Al Ahli» va «Paxtakor»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiJiddadagi bahs oldidan «Al Ahli» va «Paxtakor»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 22:26«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdi«Neftchi» Elit OCHLni shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi: Marushich Iroq grandini tiz cho‘ktirdiKecha, 20:47Sindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiSindarov jahon toji uchun Gukesh bilan dona suradi: FIDЕ barcha tafsilotlarni tasdiqladiKecha, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?