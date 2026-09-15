Merab Dvalishvili ashaddiy raqibining mag‘lubiyati haqida shov-shuvli bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Umar Nurmagomedovning Song Yadongga qarshi jangda mag‘lub bo‘lishi UFC'da chempionlik intirikasini kuchaytirdi.
- Merab Dvalishvili raqibining mag‘lubiyatidan xursand bo‘lmaganini, lekin Song Yadongning yangi da’vogar ekanligini tan oldi.
- Dvalishvili 24 oktyabr kuni Abu-Dabida Pyotr Yan bilan trilogiya jangida g‘alaba qozonib, keyin Song Yadongga qarshi jang qilish niyatida.
Dunyoning eng nufuzli jang san’ati ligasi — UFC'ning yengil vazn toifasida kutilmagan nokautlar va shov-shuvli bayonotlar ortidan chempionlik intrigasi yangi cho‘qqiga ko‘tarildi. Shanxay shahrida bo‘lib o‘tgan UFC Fight Night turnirining markaziy jangida rossiyalik yengilmas nomzod Umar Nurmagomedov mahalliy yulduz Song Yadongga qarshi to‘qnash kelib, 2-raundda texnik nokaut bilan faoliyatidagi ilk muddatidan oldingi og‘ir mag‘lubiyatini qabul qilib oldi. Umar bilan orasida jiddiy shaxsiy adovat va ziddiyat bo‘lishiga qaramay, divizionning sobiq chempioni, gruziyalik «Mashina» Merab Dvalishvili raqibining bunday tarzda qulashidan zarracha xursand bo‘lmaganini ochiqladi. UFC on Paramount nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Merab hech bir jangchiga bunday nokautni ravo ko‘rmasligini ta’kidlab, sovuqqon haqiqatni tan oldi: Song Yadong divizionga yangi nafas olib kirdi va chempionlik kamariga asosiy da’vogarga aylandi.
Shu bilan birga, gruziyalik yulduz 24 oktyabr kuni Abu-Dabidagi UFC 333 turnirida amaldagi chempion Pyotr Yan bilan bo‘ladigan tarixiy trilogiya jangida g‘alaba qozonib, navbatdagi himoyani aynan Song Yadongga qarshi o‘tkazishga tayyorligini bildirdi. Xo‘sh, Dvalishvili nega Umarning nokautidan zavqlanmadi, Pyotr Yan bilan yakuniy hisob-kitob oldidan u qanday taktika tuzmoqda va vazn toifasidagi kuchlar nisbati qanday o‘zgardi?
«Hech kimga buni ravo ko‘rmayman»: Merabning Umar Nurmagomedov haqidagi samimiy tan olovi
Gruziyalik sobiq chempionning shaxsiy adovatdan yuqori turgan sportcha munosabati:
Shanxaydagi shok nokaut: «Song Yadongning chiqishi juda ta’sirli bo‘ldi. Men bu yigit xavfli ekanini doim bilardim», — dedi Merab kutilmagan finalni baholab;
Adovat ustidan ustun kelgan insoniylik: «Umar mag‘lub bo‘lganini ko‘rganimda, zarracha xursand bo‘lmadim. Men hech kimga mag‘lubiyat yoki bunday og‘ir nokautni ravo ko‘rmayman. Men quvonmadim, ammo Song uchun juda xursandman, chunki u endi yangi da’vogar», — deya ta’kidladi Dvalishvili;
Nurmagomedovlar oilasining rejalariga zarba: Umarning mag‘lubiyati uning chempionlik kamari uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri navbatini kechiktirib, reytingning yuqori pog‘onalarini tubdan aralashtirib yubordi.
UFC 333: Abu-Dabidagi tarixiy trilogiya va Pyotr Yan to‘sig‘i
Merab Dvalishvili yengil vazn taxtini qaytarib olishga jiddiy chog‘langan:
24 oktyabr — Abu-Dabidagi hal qiluvchi jang: BAAning mashhur «Etihad Arena» saroyida bo‘lib o‘tadigan UFC 333 kechasida Merab Dvalishvili rossiyalik chempion Pyotr Yan bilan trilogiyaning yakuniy, hal qiluvchi bellashuvida oktagonga chiqadi;
1:1 hisobidagi qarama-qarshilik: Ikki yulduz o‘rtasidagi janglar tarixi hozircha durang bo‘lib turibdi — ilk bahsda Merab temp va teykdaunlar evaziga ustun kelgan bo‘lsa, o‘tgan yili Pyotr Yan revansh olib, chempionlik kamarini qaytarib olgan edi;
Taxtni qaytarish ambitsiyasi: Dvalishvili barcha xatolardan xulosa chiqarganini va Abu-Dabida faqat g‘alaba uchun jang qilishini, oltin kamarni yana Gruziyaga olib ketishini ta’kidlamoqda.
«Bu yangi qon!»: Song Yadong bilan bo‘lajak chempionlik jangi rejasi
Pyotr Yan to‘sig‘i yengib o‘tilgandan keyingi qadamlar tahlili:
Yangi raqib — yangi chorlov: «Bu yangi qon, men u bilan hali hech qachon jang qilmaganman. U menga juda qiziq, chunki u raqibni bitta zarba bilan uxlatib qo‘yadigan haqiqiy nokautchi kuchga ega», — dedi Merab;
Navbatdagi chempionlik da’vogari: «Xudo xohlasa, avval Pyotrni yengaman. O‘ylaymanki, shundan so‘ng Song Yadong mening navbatdagi raqibim bo‘ladi, chunki biz hali oktagonda ro‘baro‘ kelmaganmiz», — deya o‘z so‘zini yakunladi gruziyalik yulduz;
Diviziondagi yangi era: Song Yadongning Umar ustidan qozonilgan yorqin nokauti yengil vazn toifasida uzoq vaqtdan buyon kuzatilmagan mutlaqo yangi va shiddatli qarama-qarshilik sahifasini ochdi.
Yengil vaznning ikki giganti — Pyotr Yan va Merab Dvalishvili o‘rtasidagi jang taqdiri endilikda nafaqat chempion nomini, balki xitoylik kuchli nokautchi Song Yadongning keyingi raqibi kim bo‘lishini ham oydinlashtirib beradi.
Sizningcha, 24 oktyabr kuni Abu-Dabida bo‘lib o‘tadigan UFC 333 turnirida kim g‘alaba qozonadi — chempionlik kamarini himoya qilayotgan Pyotr Yanmi yoki qasosga chanqoq Merab Dvalishvili? Song Yadongning zarba berish kuchi yengil vazn toifasidagi har qanday chempion uchun haqiqiy xavf bo‘la oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va MMA olamining ushbu qaynoq nafasi ufurib turgan maqolasini barcha jang san’ati muxlislari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…