PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- PPX avtomobillariga 360 darajaga aylanuvchi va yuzni tanish funksiyasiga ega kameralar o‘rnatilmoqda, bu esa harakatlanayotgan avtomobil atrofidagi odamlarni real vaqt rejimida tahlil qilib, aniqlangan yuzlarni qidiruvdagi shaxslar bazasidagi ma’lumotlar bilan solishtirish imkonini beradi.
- Ushbu texnologiya qidiruvdagi shaxslarni aniqlash jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi, chunki tizim kamera tasviri orqali ehtimoliy moslikni avtomatik ravishda aniqlay oladi.
Patrul-post xizmati (PPX) avtomobillariga 360 darajaga aylanuvchi va yuzni tanish funksiyasiga ega kameralar o‘rnatilmoqda. Yangi tizim harakatlanayotgan avtomobil atrofidagi odamlarni real vaqt rejimida tahlil qilishi hamda aniqlangan yuzlarni qidiruvdagi shaxslar bazasidagi ma’lumotlar bilan solishtirishi mumkin.
Bu texnologiya huquqni muhofaza qiluvchi organlarning qidiruvdagi shaxslarni aniqlash imkoniyatlarini sezilarli darajada o‘zgartirishi mumkin.
Ilgari xodim muayyan shaxsni qidirish uchun uning tashqi ko‘rinishi yoki hujjatlariga tayanishiga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, yangi texnologiya kamera tasviri orqali ehtimoliy moslikni avtomatik ravishda aniqlashga yordam beradi.
PPX avtomobili endi oddiy patrul vositasi emas
PPX avtomobili harakatlanayotganda uning atrofidagi ko‘cha, yo‘lak va boshqa joylardagi insonlar kamera obyektiviga tushishi mumkin.
360 darajaga aylanuvchi kamera esa avtomobil atrofidagi keng hududni kuzatish imkonini beradi.
Tizim tasvirdagi yuzlarni avtomatik ravishda tahlil qilib, ularni mavjud ma’lumotlar bazasi bilan taqqoslashi mumkin.
Shu tariqa patrul avtomobili muayyan hududda harakatlanayotgan vaqtning o‘zida qidiruvdagi shaxsni aniqlashga yordam beruvchi mobil kuzatuv nuqtasiga aylanadi.
360 darajali kamera nimani o‘zgartiradi?
Oddiy kamera ma’lum bir yo‘nalishni ko‘rsatishi mumkin.
360 darajali kamera esa kuzatuv burchagini ancha kengaytiradi.
Bu PPX avtomobili harakatlanayotgan paytda:
avtomobil oldi va ortidagi;
yon tomonlardagi;
chorrahalardagi;
piyodalar harakatlanayotgan hududlardagi
tasvirlarni qamrab olish imkonini beradi.
Eng muhim jihat — kamera doimiy ravishda bir nuqtada turmaydi. U avtomobil bilan birga harakatlanadi.
Yuzni tanish tizimi qanday ishlaydi?
Texnologik jarayonni shartli ravishda bir nechta bosqichga bo‘lish mumkin.
1. Kamera tasvirni oladi.
Avtomobil harakatlanayotganda kamera atrofdagi muhitni videoga oladi.
2. Tizim inson yuzini ajratadi.
Dastur videodagi inson yuzlarini boshqa obyektlardan farqlaydi.
3. Yuzning raqamli xususiyatlari tahlil qilinadi.
Tizim yuz tasvirini maxsus raqamli parametrlar asosida ifodalaydi.
4. Ma’lumotlar bazasi bilan solishtiriladi.
Olingan ma’lumot qidiruvdagi shaxslar bazasidagi ma’lumotlar bilan taqqoslanishi mumkin.
5. Moslik aniqlansa, xodimga signal beriladi.
Shundan keyin shaxsni aniqlash va qonuniy tartibda tegishli choralarni ko‘rish inson tomonidan amalga oshiriladi.
Demak, texnologiyaning vazifasi inson o‘rniga yakuniy qaror qabul qilish emas, balki kerakli shaxsni topish jarayonini tezlashtirish hisoblanadi.
Eng katta afzallik — vaqt
Qidiruvdagi shaxs bir joyda uzoq vaqt turmasligi mumkin.
U bir ko‘chadan o‘tib, keyin boshqa hududga harakatlanishi mumkin.
PPX avtomobili esa shahar ko‘chalarida doimiy harakatda bo‘ladi.
Shu sababli kamera va yuzni tanish tizimining birlashtirilishi qidiruv jarayonida muhim vaqt ustunligini berishi mumkin.
Masalan, shaxs patrul avtomobili oldidan o‘tib ketgan bo‘lsa, xodim uni avvaldan tanimagan taqdirda ham tizim ehtimoliy moslikni avtomatik ravishda belgilashi mumkin.
Ammo «kamera har kimni aniq taniydi» degani emas
Yuzni tanish texnologiyasi juda katta imkoniyatlarga ega bo‘lsa-da, uni mutlaq xatosiz tizim sifatida tasavvur qilish to‘g‘ri emas.
Kamera tasvirining sifati, yoritish darajasi, yuzning burilishi, odamning harakatlanishi, masofa va boshqa omillar tanish natijasiga ta’sir qilishi mumkin.
Shuning uchun avtomatik aniqlangan moslikni yakuniy dalil yoki shaxs aybdorligining isboti sifatida qabul qilish mumkin emas.
Tizim bergan signal xodim uchun tekshiruvni boshlashga asos bo‘lishi mumkin, ammo yakuniy qaror belgilangan huquqiy tartib asosida qabul qilinishi kerak.
Texnologiya xavfsizlikni oshirishga qanday yordam beradi?
Yangi tizimning asosiy maqsadlaridan biri — qidiruvdagi shaxslarni tezroq aniqlash.
Bu ayniqsa katta shaharlarda muhim.
Chunki odamlar oqimi juda katta bo‘lgan joylarda politsiya xodimi har bir shaxsni vizual ravishda tekshirishi amalda imkonsiz.
Avtomatlashtirilgan tizim esa kamera ko‘rish maydoniga tushgan yuzlarni tahlil qilib, ehtimoliy mosliklarni saralashi mumkin.
Natijada xodimning diqqati butun ko‘chaga emas, tizim signal bergan muayyan holatga qaratilishi mumkin.
Texnologiyaning yana bir muhim tomoni — ma’lumotlar xavfsizligi
Yuzni tanish tizimlari keng joriy etilgan sari shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish masalasi ham dolzarblashadi.
Chunki gap oddiy videokuzatuv haqida emas, balki insonning biometrik belgilaridan foydalanish imkoniyati haqida ketmoqda.
Shu sababli bunday texnologiyadan foydalanishda:
ma’lumotlarni kim saqlashi;
ular qancha muddat saqlanishi;
kimlar ulardan foydalanishi;
ma’lumotlar qanday himoya qilinishi;
noto‘g‘ri aniqlangan shaxs bo‘yicha qanday tartib qo‘llanishi
kabi masalalar alohida ahamiyat kasb etadi.
Texnologiya qanchalik kuchli bo‘lmasin, uning samaradorligi aniq huquqiy qoidalar va nazorat mexanizmlari bilan birga ta’minlanishi kerak.
PPX xizmatida raqamli transformatsiya kuchaymoqda
360 darajali kameralar va yuzni tanish texnologiyasining patrul avtomobillariga integratsiya qilinishi huquqni muhofaza qiluvchi organlarda raqamli texnologiyalardan foydalanish ko‘lami kengayib borayotganini ko‘rsatadi.
Bunday yondashuvda politsiya avtomobili shunchaki xodimlarni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga olib boruvchi transport vositasi emas.
U kamera, tahlil dasturi va ma’lumotlar bazasi bilan bog‘langan mobil texnologiya platformasiga aylanadi.
Eng katta o‘zgarish ko‘zga ko‘rinmaydi
Texnologiyaning eng muhim jihati kameraning o‘zi emas.
Asosiy o‘zgarish — qidiruv jarayonining inson xotirasi va vizual kuzatuvdan ma’lumotlarga asoslangan avtomatik tahlilga o‘tishi.
PPX avtomobili ko‘chalarda harakatlanadi.
Kamera atrofni kuzatadi.
Dastur tasvirlarni tahlil qiladi.
Ma’lumotlar bazasi bilan solishtirish amalga oshiriladi.
Ehtimoliy moslik paydo bo‘lsa, xodimga signal beriladi.
Shu tariqa bir necha bosqichdan iborat jarayon qisqa vaqt ichida amalga oshirilishi mumkin.
Ya’ni kelajakda patrul avtomobili nafaqat ko‘chani kuzatadi — u ko‘chadagi katta hajmdagi vizual ma’lumotni real vaqtda tahlil qiladi.
Bu esa huquqni muhofaza qilish tizimida texnologiyaning roli tobora ortib borayotganini ko‘rsatadi.
Bu haqda o‘z tahliliy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va ushbu yangi texnologiya haqidagi ma’lumotni yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…