O‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham bor

·4·Sport
O‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham bor
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi sentyabr–oktyabr oylarida uchta xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazadi.
  • 24 sentyabrda Farg‘onada Eron, 1 oktyabrda Toshkentda Suriya va 6 oktyabrda Janubiy Koreyada Janubiy Koreya terma jamoalari bilan o‘ynaydi.
  • Bu o‘yinlar Fabio Kannavaro uchun jamoani turli tarkib va taktik variantlarda sinab ko‘rish, shuningdek, futbolchilarning jamoa uslubiga moslashuvini baholash imkoniyatini beradi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasining sentyabr–oktyabr oylaridagi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlari taqvimi yana bir o‘yin bilan to‘ldi. Fabio Kannavaro boshchiligidagi «Oq bo‘rilar» 1 oktyabr kuni Toshkentda Suriya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Bu uchrashuv jamoa uchun qisqa vaqt ichidagi navbatdagi jiddiy sinov bo‘ladi.

Suriya bilan o‘yin haqidagi ma’lumot bugun tasdiqlandi. Qizig‘i, o‘zbekistonlik futbol muxlislarini oldinda bitta emas, ketma-ket uchta xalqaro uchrashuv kutib turibdi.

«Oq bo‘rilar»ni sermazmun xalqaro oylik kutmoqda

O‘zbekiston terma jamoasi FIFA xalqaro oynasi doirasida bir nechta uchrashuv o‘tkazadi.

Taqvim quyidagicha:

Sana

Raqib

Maydon

24 sentyabr

Eron

Farg‘ona

1 oktyabr

Suriya

Toshkent

6 oktyabr

Janubiy Koreya

Janubiy Koreya

Eron bilan uchrashuv 24 sentyabrda Farg‘onadagi «Istiqlol» stadionida o‘tkazilishi qayd etilgan.

Janubiy Koreya esa 6 oktyabr kuni o‘z maydonida O‘zbekistonni qabul qiladi. Bu uchrashuv Koreya futbol assotsiatsiyasi tomonidan ham tasdiqlangan.

Toshkentda Kannavaro uchun yangi sinov

1 oktyabr kuni Toshkentda Suriyaga qarshi bahs Fabio Kannavaro uchun jamoani turli tarkib va taktik variantlarda sinab ko‘rish imkoniyatini berishi mumkin.

Italiyalik mutaxassis uchun har bir xalqaro o‘yin futbolchilarning jamoa uslubiga moslashuvi, yangi taktik g‘oyalarni sinash va tarkibdagi raqobatni kuchaytirish nuqtayi nazaridan muhim.

Ayniqsa, Eron va Janubiy Koreya kabi Osiyoning kuchli terma jamoalari bilan o‘yinlar orasida Suriyaga qarshi uchrashuv o‘tkazilishi Kannavaroga turli futbolchilarga imkoniyat berish uchun qo‘shimcha sharoit yaratishi mumkin.

Erondan keyin Suriya, keyin esa Janubiy Koreya

Muxlislar uchun eng qiziq jihatlardan biri — uchrashuvlarning ketma-ketligi.

Avvaliga 24 sentyabr kuni Eron.

Oradan bir hafta o‘tib, 1 oktyabrda Suriya.

Yana besh kundan keyin esa 6 oktyabrda Janubiy Koreya.

Demak, qisqa vaqt ichida terma jamoa turli uslubdagi raqiblarga qarshi o‘ynab, o‘z imkoniyatlarini tekshirib ko‘radi.

Bu Kannavaro uchun jamoaning qaysi jihatlari yaxshi ishlayotgani va qaysi nuqtalar ustida yana ishlash zarurligini baholashda muhim bo‘ladi.

Jahon chempionatidan keyingi yangi bosqich

O‘zbekiston terma jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatida ilk bor ishtirok etdi. Jamoa guruh bosqichida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi o‘ynadi.

Endi esa e’tibor jamoaning keyingi bosqichiga qaratilgan.

Jahon chempionatida orttirilgan tajriba, yuqori darajadagi raqiblarga qarshi uchrashuvlar va yangi bosh murabbiyning qarashlari terma jamoaning kelgusi qiyofasini shakllantirishda muhim omilga aylanadi.

Shu ma’noda sentyabr–oktyabr oylaridagi uchrashuvlarni oddiy o‘rtoqlik bahslari sifatida qabul qilish qiyin.

Muxlislarni yana bir savol qiziqtirmoqda

Fabio Kannavaro terma jamoada qaysi futbolchilarga ko‘proq ishonch bildiradi?

Qaysi futbolchilar yangi tizimda o‘zini ko‘rsata oladi?

Yosh futbolchilardan kimlar asosiy tarkib uchun raqobat qiladi?

Va eng muhimi — «Oq bo‘rilar» xalqaro maydondagi keyingi bosqichga qanday qiyofada kiradi?

Bu savollarga javobni qisqa vaqt ichida o‘tkaziladigan uchta uchrashuv berishi mumkin.

Toshkentdagi bahs alohida ahamiyatga ega

Suriyaga qarshi uchrashuv O‘zbekistonda o‘tkazilishi sababli mahalliy muxlislar uchun ham alohida qiziqish uyg‘otishi tabiiy.

Terma jamoaning yangi bosh murabbiy qo‘li ostidagi o‘yinini Toshkentda kuzatish imkoniyati futbol muxlislari uchun muhim voqeaga aylanadi.

Ayniqsa, Eron va Janubiy Koreya kabi kuchli raqiblar bilan o‘yinlar oralig‘idagi Suriya bahsi Kannavaroning tarkib tanlovlari va taktik qarorlariga qiziqishni yanada oshiradi.

«Oq bo‘rilar»ning oldida qizg‘in kunlar

24 sentyabr — Eron.

1 oktyabr — Suriya.

6 oktyabr — Janubiy Koreya.

Uchta o‘yin, uch xil raqib va yangi murabbiy qo‘li ostidagi terma jamoa.

Endi muxlislarni bitta savol qiziqtirishi tabiiy: Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston terma jamoasi bu sinovlardan keyin qanday qiyofada bo‘ladi?

Javobni maydon beradi.

Fabio KannavaroO‘zbekiston terma jamoasiSuriya terma jamoasiJanubiy Koreya terma jamoasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jerar Pike hayratda!: Javohir Sindarov Hindistondagi global ligada shov-shuv ko‘tardi...Jerar Pike hayratda!: Javohir Sindarov Hindistondagi global ligada shov-shuv ko‘tardi...Bugun, 18:05«Paxtakor» Saudiya grandini titratdi — «Al-Ahli» ustozining bahsli bayonoti«Paxtakor» Saudiya grandini titratdi — «Al-Ahli» ustozining bahsli bayonotiBugun, 17:56Stale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildiStale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildiBugun, 17:31U maydonda bo‘lmasa, “Real” zaiflashadi: Madrid klubining almashtirib bo‘lmas yulduzi kim?U maydonda bo‘lmasa, “Real” zaiflashadi: Madrid klubining almashtirib bo‘lmas yulduzi kim?Bugun, 17:17Rodri «Barselona»ga o‘tishi haqida ilk bor oshkor qildi — Transfer ortidagi sir nima?Rodri «Barselona»ga o‘tishi haqida ilk bor oshkor qildi — Transfer ortidagi sir nima?Bugun, 15:40Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?Anchelotti Italiya futbolidagi "og‘riqli nuqta"ni ochdi: Kelajakni qaysi avlod qutqaradi?Bugun, 15:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?