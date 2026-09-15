O‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham bor
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi sentyabr–oktyabr oylarida uchta xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazadi.
- 24 sentyabrda Farg‘onada Eron, 1 oktyabrda Toshkentda Suriya va 6 oktyabrda Janubiy Koreyada Janubiy Koreya terma jamoalari bilan o‘ynaydi.
- Bu o‘yinlar Fabio Kannavaro uchun jamoani turli tarkib va taktik variantlarda sinab ko‘rish, shuningdek, futbolchilarning jamoa uslubiga moslashuvini baholash imkoniyatini beradi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasining sentyabr–oktyabr oylaridagi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlari taqvimi yana bir o‘yin bilan to‘ldi. Fabio Kannavaro boshchiligidagi «Oq bo‘rilar» 1 oktyabr kuni Toshkentda Suriya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Bu uchrashuv jamoa uchun qisqa vaqt ichidagi navbatdagi jiddiy sinov bo‘ladi.
Suriya bilan o‘yin haqidagi ma’lumot bugun tasdiqlandi. Qizig‘i, o‘zbekistonlik futbol muxlislarini oldinda bitta emas, ketma-ket uchta xalqaro uchrashuv kutib turibdi.
«Oq bo‘rilar»ni sermazmun xalqaro oylik kutmoqda
O‘zbekiston terma jamoasi FIFA xalqaro oynasi doirasida bir nechta uchrashuv o‘tkazadi.
Taqvim quyidagicha:
Sana
Raqib
Maydon
24 sentyabr
Eron
Farg‘ona
1 oktyabr
Suriya
Toshkent
6 oktyabr
Janubiy Koreya
Janubiy Koreya
Eron bilan uchrashuv 24 sentyabrda Farg‘onadagi «Istiqlol» stadionida o‘tkazilishi qayd etilgan.
Janubiy Koreya esa 6 oktyabr kuni o‘z maydonida O‘zbekistonni qabul qiladi. Bu uchrashuv Koreya futbol assotsiatsiyasi tomonidan ham tasdiqlangan.
Toshkentda Kannavaro uchun yangi sinov
1 oktyabr kuni Toshkentda Suriyaga qarshi bahs Fabio Kannavaro uchun jamoani turli tarkib va taktik variantlarda sinab ko‘rish imkoniyatini berishi mumkin.
Italiyalik mutaxassis uchun har bir xalqaro o‘yin futbolchilarning jamoa uslubiga moslashuvi, yangi taktik g‘oyalarni sinash va tarkibdagi raqobatni kuchaytirish nuqtayi nazaridan muhim.
Ayniqsa, Eron va Janubiy Koreya kabi Osiyoning kuchli terma jamoalari bilan o‘yinlar orasida Suriyaga qarshi uchrashuv o‘tkazilishi Kannavaroga turli futbolchilarga imkoniyat berish uchun qo‘shimcha sharoit yaratishi mumkin.
Erondan keyin Suriya, keyin esa Janubiy Koreya
Muxlislar uchun eng qiziq jihatlardan biri — uchrashuvlarning ketma-ketligi.
Avvaliga 24 sentyabr kuni Eron.
Oradan bir hafta o‘tib, 1 oktyabrda Suriya.
Yana besh kundan keyin esa 6 oktyabrda Janubiy Koreya.
Demak, qisqa vaqt ichida terma jamoa turli uslubdagi raqiblarga qarshi o‘ynab, o‘z imkoniyatlarini tekshirib ko‘radi.
Bu Kannavaro uchun jamoaning qaysi jihatlari yaxshi ishlayotgani va qaysi nuqtalar ustida yana ishlash zarurligini baholashda muhim bo‘ladi.
Jahon chempionatidan keyingi yangi bosqich
O‘zbekiston terma jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatida ilk bor ishtirok etdi. Jamoa guruh bosqichida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi o‘ynadi.
Endi esa e’tibor jamoaning keyingi bosqichiga qaratilgan.
Jahon chempionatida orttirilgan tajriba, yuqori darajadagi raqiblarga qarshi uchrashuvlar va yangi bosh murabbiyning qarashlari terma jamoaning kelgusi qiyofasini shakllantirishda muhim omilga aylanadi.
Shu ma’noda sentyabr–oktyabr oylaridagi uchrashuvlarni oddiy o‘rtoqlik bahslari sifatida qabul qilish qiyin.
Muxlislarni yana bir savol qiziqtirmoqda
Fabio Kannavaro terma jamoada qaysi futbolchilarga ko‘proq ishonch bildiradi?
Qaysi futbolchilar yangi tizimda o‘zini ko‘rsata oladi?
Yosh futbolchilardan kimlar asosiy tarkib uchun raqobat qiladi?
Va eng muhimi — «Oq bo‘rilar» xalqaro maydondagi keyingi bosqichga qanday qiyofada kiradi?
Bu savollarga javobni qisqa vaqt ichida o‘tkaziladigan uchta uchrashuv berishi mumkin.
Toshkentdagi bahs alohida ahamiyatga ega
Suriyaga qarshi uchrashuv O‘zbekistonda o‘tkazilishi sababli mahalliy muxlislar uchun ham alohida qiziqish uyg‘otishi tabiiy.
Terma jamoaning yangi bosh murabbiy qo‘li ostidagi o‘yinini Toshkentda kuzatish imkoniyati futbol muxlislari uchun muhim voqeaga aylanadi.
Ayniqsa, Eron va Janubiy Koreya kabi kuchli raqiblar bilan o‘yinlar oralig‘idagi Suriya bahsi Kannavaroning tarkib tanlovlari va taktik qarorlariga qiziqishni yanada oshiradi.
«Oq bo‘rilar»ning oldida qizg‘in kunlar
24 sentyabr — Eron.
1 oktyabr — Suriya.
6 oktyabr — Janubiy Koreya.
Uchta o‘yin, uch xil raqib va yangi murabbiy qo‘li ostidagi terma jamoa.
Endi muxlislarni bitta savol qiziqtirishi tabiiy: Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston terma jamoasi bu sinovlardan keyin qanday qiyofada bo‘ladi?
Javobni maydon beradi.
Izohlar 0
…