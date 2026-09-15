Jerar Pike hayratda!: Javohir Sindarov Hindistondagi global ligada shov-shuv ko‘tardi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hindistonning Bangalor shahrida bo‘lib o‘tgan «Tech Mahindra Global Chess League-2026» turnirida o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov «FYERS American Gambits» jamoasi bilan bronza medalini qo‘lga kiritdi.
- Turnir davomida Javohir Sindarov ochkolar soni bo‘yicha jahonning 1-raqamli shaxmatchisi Magnus Karlsenni ortda qoldirib, eng yaxshi o‘yinchi deb topildi.
Hindistonning Bangalor shahrida yakuniga yetgan nufuzli jamoaviy «Tech Mahindra Global Chess League-2026» turniri o‘zbek shaxmatining jahon miqyosidagi yana bir buyuk tantanasiga aylandi. O‘zbekistonlik yosh xalqaro grossmeyster Javohir Sindarov hamda qozog‘istonlik mashhur shaxmatchi Bibisara Asaubayeva «FYERS American Gambits» klubi safida muvaffaqiyatli ishtirok etib, musobaqaning bronza medallarini qo‘lga kiritishdi. Uchinchi o‘rin uchun kechgan keskin bellashuvda ularning jamoasi «CheQ Mumba Masters»ni ikki bor ketma-ket (3,5:2,5 va 4:2 hisobida) mag‘lubiyatga uchratib, shohsupaga ko‘tarildi.
Eng katta sensatsiya esa birinchi doskada yuz berdi: Javohir Sindarov turnir davomida to‘plagan ochkolari soni bo‘yicha sayyoramizning 1-raqamli shaxmatchisi, afsonaviy Magnus Karlsenni ham ortda qoldirib, chempionatning eng yaxshi o‘yinchisiga aylandi. Bunday olamshumul natija ortidan jamoaning strategik aksiyadori, «Barselona» tarkibida 4 karra Chempionlar Ligasi g‘olibi va Ispaniya safida jahon chempioni bo‘lgan mashhur futbol yulduzi Jerar Pike ijtimoiy tarmoqlarida maxsus videomurojaat yo‘llab, Sindarov va uning jamoadoshlariga samimiy minnatdorlik bildirdi.
Xo‘sh, Jerar Pike shaxmat sanoatiga nega millionlab sarmoya kiritmoqda, Javohir Sindarov Magnus Karlsenni qaysi ko‘rsatkich bo‘yicha dog‘da qoldirdi va «American Gambits»ning navbatdagi maqsadi nima?
«Sizlardan cheksiz faxrlanaman!»: Jerar Pikening shov-shuvli tabrigi
Futbol afsonasining shaxmatchilarga yo‘llagan ehtirosli murojaati:
Instagramdagi murojaat: Jerar Pike o‘zining millionlab kuzatuvchilariga ega rasmiy sahifasida jamoasining 3-o‘rinni qo‘lga kiritganini yuksak baholab, videolavha e’lon qildi;
«Biz juda yaqin keldik»: «Salom, bolalar! Sizlarni tabriklashni istadim, chunki biz uchinchi o‘rinni egalladik va bu juda yaxshi natija. G‘alabaga juda yaqin edik, shunga qaramay, sizlardan juda faxrlanaman», — dedi sobiq futbolchi;
Kelajakdagi chempionlik va’dasi: «Ishonchim komilki, kelgusida albatta bosh sovrinni yutib olamiz. American Gambits, olg‘a!», deya ta’kidladi Pike;
Avgust oyidagi kelishuv: Eslatib o‘tamiz, Jerar Pike turnir boshlanishi arafasida — avgust oyida rasman «FYERS American Gambits» klubining strategik aksiyadoriga aylangan edi.
Sindarov Karlsenni ortda qoldirdi: Tarixiy natija tafsilotlari
Bangalordagi bahslarda o‘zbek shaxmatchisining shaxsiy rekordi:
Birinchi doska qiroli: Javohir Sindarov eng og‘ir va mas’uliyatli sanalgan 1-doskada turnirning mutlaq eng yaxshi natijasini qayd etdi;
Magnus Karlsendan yuqori: O‘zbek grossmeysteri bahslarda qo‘lga kiritgan ochkolari soni bo‘yicha shaxmat olamining tirik afsonasi Magnus Karlsenni ham ortda qoldirib, mutaxassislar hayratini uyg‘otdi;
Bibisara Asaubayevaning hissasi: Qozog‘istonlik iste’dodli shaxmatchi ham muhim partiyalarda murakkab g‘alabalarni qo‘lga kiritib, klubning bronzaga erishishida hal qiluvchi bo‘g‘in bo‘ldi.
«CheQ Mumba Masters» tor-mor etildi: Bronza uchun jang
Hal qiluvchi bahsdagi ikki karra mutlaq ustunlik:
Ikki o‘yinda ham g‘alaba: Uchinchi o‘rin uchun kechgan to‘qnashuvda «FYERS American Gambits» raqibini ikkala mini-matchda ham dog‘da qoldirdi;
3,5:2,5 va 4:2 hisobi: Murosasiz kechgan har ikki uchrashuv Sindarov jamoasining taktik ustunligi bilan yakunlandi;
Jahon shaxmat ligasining shiddati: «Tech Mahindra Global Chess League» formati o‘z muxlislariga ega yirik tijoriy turnir bo‘lib, unda dunyoning eng kuchli grossmeysterlari superklublar bayrog‘i ostida bahs olib bordi.
Javohir Sindarovning Bangalordagi ushbu mislsiz yutug‘i va futbol yulduzi Jerar Pike e’tirofiga sazovor bo‘lishi o‘zbek shaxmat maktabi bugungi kunda sayyoraning istalgan yetakchisi bilan tengma-teng kurasha olishini yana bir bor namoyish etdi.
Sizningcha, Javohir Sindarovning Magnus Karlsenni ochkolar bo‘yicha ortda qoldirishi uning yaqin yillarda jahon tojiga asosiy da’vogarga aylanishidan dalolat beradimi? Jerar Pike kabi sport va biznes yulduzlarining shaxmatga kirib kelishi ushbu sport turining kelajagini qanday o‘zgartiradi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek grossmeysterining jahon sahnasidagi navbatdagi porloq g‘alabasi haqidagi ushbu maqolani barcha shaxmat ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga faxr bilan ulashing!
Izohlar 0
…