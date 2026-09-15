Jerar Pike hayratda!: Javohir Sindarov Hindistondagi global ligada shov-shuv ko‘tardi...

·58·Sport
Jerar Pike hayratda!: Javohir Sindarov Hindistondagi global ligada shov-shuv ko‘tardi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindistonning Bangalor shahrida bo‘lib o‘tgan «Tech Mahindra Global Chess League-2026» turnirida o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov «FYERS American Gambits» jamoasi bilan bronza medalini qo‘lga kiritdi.
  • Turnir davomida Javohir Sindarov ochkolar soni bo‘yicha jahonning 1-raqamli shaxmatchisi Magnus Karlsenni ortda qoldirib, eng yaxshi o‘yinchi deb topildi.

Hindistonning Bangalor shahrida yakuniga yetgan nufuzli jamoaviy «Tech Mahindra Global Chess League-2026» turniri o‘zbek shaxmatining jahon miqyosidagi yana bir buyuk tantanasiga aylandi. O‘zbekistonlik yosh xalqaro grossmeyster Javohir Sindarov hamda qozog‘istonlik mashhur shaxmatchi Bibisara Asaubayeva «FYERS American Gambits» klubi safida muvaffaqiyatli ishtirok etib, musobaqaning bronza medallarini qo‘lga kiritishdi. Uchinchi o‘rin uchun kechgan keskin bellashuvda ularning jamoasi «CheQ Mumba Masters»ni ikki bor ketma-ket (3,5:2,5 va 4:2 hisobida) mag‘lubiyatga uchratib, shohsupaga ko‘tarildi.

Eng katta sensatsiya esa birinchi doskada yuz berdi: Javohir Sindarov turnir davomida to‘plagan ochkolari soni bo‘yicha sayyoramizning 1-raqamli shaxmatchisi, afsonaviy Magnus Karlsenni ham ortda qoldirib, chempionatning eng yaxshi o‘yinchisiga aylandi. Bunday olamshumul natija ortidan jamoaning strategik aksiyadori, «Barselona» tarkibida 4 karra Chempionlar Ligasi g‘olibi va Ispaniya safida jahon chempioni bo‘lgan mashhur futbol yulduzi Jerar Pike ijtimoiy tarmoqlarida maxsus videomurojaat yo‘llab, Sindarov va uning jamoadoshlariga samimiy minnatdorlik bildirdi.

Xo‘sh, Jerar Pike shaxmat sanoatiga nega millionlab sarmoya kiritmoqda, Javohir Sindarov Magnus Karlsenni qaysi ko‘rsatkich bo‘yicha dog‘da qoldirdi va «American Gambits»ning navbatdagi maqsadi nima?

«Sizlardan cheksiz faxrlanaman!»: Jerar Pikening shov-shuvli tabrigi

Futbol afsonasining shaxmatchilarga yo‘llagan ehtirosli murojaati:

  • Instagramdagi murojaat: Jerar Pike o‘zining millionlab kuzatuvchilariga ega rasmiy sahifasida jamoasining 3-o‘rinni qo‘lga kiritganini yuksak baholab, videolavha e’lon qildi;

  • «Biz juda yaqin keldik»: «Salom, bolalar! Sizlarni tabriklashni istadim, chunki biz uchinchi o‘rinni egalladik va bu juda yaxshi natija. G‘alabaga juda yaqin edik, shunga qaramay, sizlardan juda faxrlanaman», — dedi sobiq futbolchi;

  • Kelajakdagi chempionlik va’dasi: «Ishonchim komilki, kelgusida albatta bosh sovrinni yutib olamiz. American Gambits, olg‘a!», deya ta’kidladi Pike;

  • Avgust oyidagi kelishuv: Eslatib o‘tamiz, Jerar Pike turnir boshlanishi arafasida — avgust oyida rasman «FYERS American Gambits» klubining strategik aksiyadoriga aylangan edi.

Sindarov Karlsenni ortda qoldirdi: Tarixiy natija tafsilotlari

Bangalordagi bahslarda o‘zbek shaxmatchisining shaxsiy rekordi:

  • Birinchi doska qiroli: Javohir Sindarov eng og‘ir va mas’uliyatli sanalgan 1-doskada turnirning mutlaq eng yaxshi natijasini qayd etdi;

  • Magnus Karlsendan yuqori: O‘zbek grossmeysteri bahslarda qo‘lga kiritgan ochkolari soni bo‘yicha shaxmat olamining tirik afsonasi Magnus Karlsenni ham ortda qoldirib, mutaxassislar hayratini uyg‘otdi;

  • Bibisara Asaubayevaning hissasi: Qozog‘istonlik iste’dodli shaxmatchi ham muhim partiyalarda murakkab g‘alabalarni qo‘lga kiritib, klubning bronzaga erishishida hal qiluvchi bo‘g‘in bo‘ldi.

«CheQ Mumba Masters» tor-mor etildi: Bronza uchun jang

Hal qiluvchi bahsdagi ikki karra mutlaq ustunlik:

  • Ikki o‘yinda ham g‘alaba: Uchinchi o‘rin uchun kechgan to‘qnashuvda «FYERS American Gambits» raqibini ikkala mini-matchda ham dog‘da qoldirdi;

  • 3,5:2,5 va 4:2 hisobi: Murosasiz kechgan har ikki uchrashuv Sindarov jamoasining taktik ustunligi bilan yakunlandi;

  • Jahon shaxmat ligasining shiddati: «Tech Mahindra Global Chess League» formati o‘z muxlislariga ega yirik tijoriy turnir bo‘lib, unda dunyoning eng kuchli grossmeysterlari superklublar bayrog‘i ostida bahs olib bordi.

Javohir Sindarovning Bangalordagi ushbu mislsiz yutug‘i va futbol yulduzi Jerar Pike e’tirofiga sazovor bo‘lishi o‘zbek shaxmat maktabi bugungi kunda sayyoraning istalgan yetakchisi bilan tengma-teng kurasha olishini yana bir bor namoyish etdi.

Sizningcha, Javohir Sindarovning Magnus Karlsenni ochkolar bo‘yicha ortda qoldirishi uning yaqin yillarda jahon tojiga asosiy da’vogarga aylanishidan dalolat beradimi? Jerar Pike kabi sport va biznes yulduzlarining shaxmatga kirib kelishi ushbu sport turining kelajagini qanday o‘zgartiradi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek grossmeysterining jahon sahnasidagi navbatdagi porloq g‘alabasi haqidagi ushbu maqolani barcha shaxmat ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga faxr bilan ulashing!

Javohir SindarovTech Mahindra Global Chess League-2026FYERS American GambitsJerar Pike
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milliardlar bor, ammo kamar yo‘q: Sarukyan UFC tituli uchun bor boyligidan kechishga tayyorMilliardlar bor, ammo kamar yo‘q: Sarukyan UFC tituli uchun bor boyligidan kechishga tayyorBugun, 18:41O‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borO‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borBugun, 18:34«Paxtakor» Saudiya grandini titratdi — «Al-Ahli» ustozining bahsli bayonoti«Paxtakor» Saudiya grandini titratdi — «Al-Ahli» ustozining bahsli bayonotiBugun, 17:56Stale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildiStale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildiBugun, 17:31U maydonda bo‘lmasa, “Real” zaiflashadi: Madrid klubining almashtirib bo‘lmas yulduzi kim?U maydonda bo‘lmasa, “Real” zaiflashadi: Madrid klubining almashtirib bo‘lmas yulduzi kim?Bugun, 17:17Rodri «Barselona»ga o‘tishi haqida ilk bor oshkor qildi — Transfer ortidagi sir nima?Rodri «Barselona»ga o‘tishi haqida ilk bor oshkor qildi — Transfer ortidagi sir nima?Bugun, 15:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?