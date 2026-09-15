Jibuti NASAning Artemis bitimlariga qoʻshilgan 72-davlatga aylandi

·6·Texno
Jibuti NASAning Artemis bitimlariga qoʻshilgan 72-davlatga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jibuti, Oy va Marsni tadqiq qilish bo'yicha xalqaro tamoyillarni belgilovchi Artemis Accords bitimini imzolash orqali ushbu kelishuvga qo'shilgan 72-davlatga aylandi.
  • Bu Jibutini ushbu tashabbusga qo'shilgan sakkizinchi Afrika davlati sifatida qayd etdi va mamlakatning AQShdagi elchisi Moxamed Siad Duale Vashingtonda hujjatni imzoladi.

Sharqiy Afrikadagi Jibuti Respublikasi Oy, Mars va boshqa osmon jismlarini oʻrganish boʻyicha xalqaro tamoyillarni belolovchi Artemis Accords hujjatini imzoladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur kelishuvga qoʻshilgan mamlakatlar soni 72 taga yetdi va Jibuti bu tashabbusga qoʻshilgan sakkizinchi Afrika davlati boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Vashington shahridagi NASA shtab-kvartirasida boʻlib oʻtgan rasmiy marosimda Jibuti nomidan mamlakatning AQShdagi elchisi Moxamed Siad Duale hujjatni imzoladi. Artemis Accords 2020-yilda NASA va AQSh Davlat departamenti tomonidan ilk hamkor davlatlar guruhi bilan birgalikda ishlab chiqilgan boʻlib, u kosmonavtika sohasidagi xalqaro hamkorlikning huquqiy poydevori hisoblanadi.

Xalqaro hamkorlik va tinchlik tamoyillari

Mazkur kelishuv ishtirokchilari kosmik faoliyatni faqat tinch maqsadlarda amalga oshirish majburiyatini oladilar. Shuningdek, hujjat missiyalar shaffofligini taʼminlash, favqulodda vaziyatlarda bir-biriga yordam berish va ilmiy maʼlumotlar almashinuvini yoʻlga qoʻyishni nazarda tutadi.

Davlatlar oʻz harakatlarini oʻzaro muvofiqlashtirgan holda, kosmik koinot tadqiqotlari bir-biriga xalaqit bermasligini kafolatlashlari kerak. Shuning yaniy, osmon jismlarida tarixiy ahamiyatga ega obyektlar va artefaktlarni asrab-avaylash masalalariga ham alohida eʼtibor qaratiladi.

Jibutining kosmik intilishlari

Garchi ushbu bitimga qoʻshilish Jibutini toʻgʻridan-toʻgʻri NASAning oydagi dasturlari ishtirokchisiga aylantirmasa ham, mamlakat uchun Qoʻshma Shtatlar va boshqa hamkorlar bilan yaqindan ishlash uchun mustahkam zamin yaratadi. Bu qadam kichik davlatlarning ham global miqyosdagi kosmik jarayonlarga qoʻshilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Maʼlumot uchun, Jibuti oʻzining milliy kosmik dasturini 2020-yilda boshlagan edi. 2023 va 2024-yillarda esa mamlakat oʻzining ilk Djibouti 1A va Djibouti 1B sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi. Mazkur kosmik qurilmalar AQShning Kaliforniya shtatidagi Vandenberg bazasidan SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketalari yordamida koinotga uchirilgan edi.

JibutiNASAArtemis AccordsSpaceXKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldiKabel bakteriyalari oʻzida metall-organik simlar yetishtirishi maʼlum boʻldiBugun, 17:52Buyuk Britaniya fermalarida Starlink interneti sinovdan oʻtkaziladiBuyuk Britaniya fermalarida Starlink interneti sinovdan oʻtkaziladiBugun, 17:25Xiaomi kompaniyasi 107 foiz foydali ish koeffitsiyentiga ega yangi suv isitgichini chiqardiXiaomi kompaniyasi 107 foiz foydali ish koeffitsiyentiga ega yangi suv isitgichini chiqardiBugun, 16:58MediaTek Dimensity 9600 Pro taqdim etildi: 2 nm texnologiyali yangi flagman protsessorMediaTek Dimensity 9600 Pro taqdim etildi: 2 nm texnologiyali yangi flagman protsessorBugun, 16:30Xiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdiXiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdiBugun, 15:54Yangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdiYangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi