Milliardlar bor, ammo kamar yo‘q: Sarukyan UFC tituli uchun bor boyligidan kechishga tayyor
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Arman Sarukyan, o‘zining katta moliyaviy boyligiga qaramay, UFC chempionlik kamarini birinchi o‘ringa qo‘yib, barcha moddiy boyliklarini unga almashtirishga tayyorligini ma’lum qildi.
- Uning ta’kidlashicha, hatto dunyodagi eng badavlat insonlar ham bu sharafni sotib ololmaydi.
- Sarukyan shu dam olish kunlari Los-Anjelesda bo‘lib o‘tadigan UFC 331 turnirida Maurisio Ruffiga qarshi jang qiladi, bu jangda g‘alaba unga chempionlik jangi eshiklarini ochib beradi.
Dunyoning yetakchi jang san’ati ligasi — UFC maydonlarida yengil vazn toifasidagi shiddatli chempionlik poygasi o‘zining eng qaltis va dramatik pallasiga kirdi. Hali faoliyatida chempionlik shohsupasiga ko‘tarilmagan bo‘lsa-da, promoushenning eng badavlat va moliyaviy jihatdan mustaqil yulduzlaridan biri hisoblangan Arman Sarukyan butun sport jamoatchiligini hayratda qoldirgan ehtirosli bayonot bilan chiqdi. 29 yoshli rossiyalik sportchi o‘zi erishgan barcha moddiy boyliklar, hashamat va millionlarni birgina UFC oltin kamariga almashishga tayyor ekanini oshkor qildi.
Uning ta’kidlashicha, dunyodagi barcha boyliklarni to‘plagan milliarderlar ham aynan shu maqom va sharafni sotib olishga qodir emas. Ayni paytda yengil vazn reytingida 2-o‘rinni hamda vazn toifasidan qat’i nazar (P4P) dunyoning eng kuchli jangchilari ro‘yxatida 14-pog‘onani egallab turgan Sarukyanni oldinda faoliyatidagi eng muhim sinov kutmoqda. Shu dam olish kunlari Los-Anjeles mezbonlik qiladigan shov-shuvli UFC 331 turnirida u xavfli braziliyalik nokautchi Maurisio Ruffiga qarshi oktagonga chiqadi. Bu to‘qnashuvdagi g‘alaba Arman uchun chempionlik jangi eshiklarini lang ochib beradi. Xo‘sh, Sarukyan boylikdan sport sharafini qanday qilib ustun qo‘ydi, Ruffi to‘sig‘i uning rejalarini barbod qilishi mumkinmi va divizionda yangi qirol davri qachon boshlanadi?
«Oltin kamarni pulga sotib bo‘lmaydi»: Sarukyanning yurak dardlari
Rossiyalik sportchining moddiyat va chempionlik o‘rtasidagi tanlovi:
Moddiy boyliklar ustidan g‘alaba: Arman Sarukyan tashkilotdagi eng boy sportchilardan biri bo‘lishiga qaramay, pul uning bosh maqsadi emasligini qat’iy ta’kidladi;
«Titul uchun borimni beraman»: «UFC chempionlik kamarini pulga sotib olib bo‘lmaydi. Dunyoda milliarderlar ko‘p, lekin ularda UFC chempionlik kamari yo‘q. Men UFC tituli uchun borimni bergan bo‘lardim», — dedi sportchi;
Sport ambitsiyalarining ustunligi: Bu bayonot orqali jangchi o‘z faoliyatida faqat tarixda qoladigan nom, meros va chempionlik ruhini birinchi o‘ringa qo‘yishini isbotladi.
UFC 331 va Los-Anjelesdagi taqdir jangi
Oldinda turgan hal qiluvchi bahsning muhim nuqtalari:
Raqib — Maurisio Ruffi: Shu dam olish kunlari Los-Anjelesda kechadigan UFC 331 turniri doirasida Arman Sarukyan braziliyalik kuchli jangchi Maurisio Ruffi bilan kuch sinashadi;
Titulga bir qadam: Ushbu jangdagi yorqin g‘alaba 29 yoshli jangchining rasmiy chempionlik jangiga chiqish imkoniyatini maksimal darajada mustahkamlaydi;
Xato qilishga haqqi yo‘q: Reytingda pastroqda turgan, ammo kutilmagan zarbaga ega bo‘lgan Ruffiga qarshi jangdagi har qanday e’tiborsizlik Sarukyanning yillar davomida qilgan mehnatini xavf ostiga qo‘yishi mumkin.
Reytinglar cho‘qqisi: Yengil vazndagi mutlaq yetakchilik
Sarukyanning ligadagi bugungi mavqei va maqomi:
Divizionda 2-o‘rin: U yengil vazn toifasi reytingida mustahkam ravishda ikkinchi o‘rinni band etib, amaldagi chempionning bosh ta’qibchisi sifatida qolmoqda;
P4P reytingida 14-pog‘ona: Vazn toifasidan qat’i nazar, dunyoning eng yaxshi va universal 15 ta jangchisi qatoriga kiritilgan;
Kelajak kafolati: Ruffi ustidan qozoniladigan muvaffaqiyatli natija Sarukyanni liga rahbariyati uchun chempionlik belbog‘i uchun yagona va shubhasiz da’vogarga aylantiradi.
Arman Sarukyanning moddiy boyliklarni chetga surib, faqat chempionlik sharafi uchun kurashga kirishishi uning Los-Anjelesdagi chiqishini yilning eng dramatik va tomoshabop bahslaridan biriga aylantirishi shubhasizdir.
Sizningcha, Arman Sarukyan Los-Anjelesdagi UFC 331 turnirida braziliyalik xavfli nokautchi Maurisio Ruffini mag‘lub eta oladimi? Uning boylikdan ko‘ra chempionlik kamarini ustun qo‘yishi haqidagi samimiy so‘zlariga qanday baho berasiz — u yengil vaznda haqiqiy chempionlik darajasiga yetib keldimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va MMA olamidagi ushbu kuchli qarama-qarshilik tahlilini barcha yakkakurash ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…