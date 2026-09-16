Sunʼiy intellekt qabristoni: yopilib ketgan yirik startaplar va loyihalar

·40·Texno
Sunʼiy intellekt qabristoni: yopilib ketgan yirik startaplar va loyihalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sun'iy intellekt sohasida katta startaplar va loyihalar ham muvaffaqiyatsizlikka uchramoqda, ularning 42 foizi yopilmoqda.
  • Moliyalashtirishning yetishmasligi, texnik qiyinchiliklar va kuchli raqobat kabi omillar buning asosiy sabablaridir.
  • Zapier muqobili Relay, OpenAI'ning ChatGPT Atlas va DALL-E, shuningdek, Sora kabi loyihalar o'z faoliyatini to'xtatdi yoki asosiy mahsulotlarga qo'shib yuborildi.

Jadal surʼatlar bilan rivojlanib borayotgan sunʼiy intellekt bozorida nafaqat yosh startaplar, balki texnologiya gigantlarining ham barcha urinishlari muvaffaqiyatli yakunlanmayapti. S&P Global Market Intelligence maʼlumotlariga koʻra, korporativ darajada boshlangan sunʼiy intellekt tashabbuslarining qariyb 42 foizi oxir-oqibat ota-kompaniyalari tomonidan yopib yuborilmoqda. Moliyalashtirishning yetishmasligi, texnik qiyinchiliklar, kuchli raqobat va foydalanuvchilar talabining pastligi shular jumlasidandir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com va boshqa texnologik manbalar tarqatgan maʼlumotlarga tayanilsa, Zapier muqobili sifatida yaratilgan Relay ishchi jarayonlarni avtomatlashtirish vositasi dushanba kuni oʻz faoliyatini butunlay toʻxtatdi. OpenAI, Google va boshqa yirik platformalar oʻz vositalariga shunga oʻxshash funksiyalarni toʻgʻridan-toʻgʻri qoʻshib borgani sababli, besh yillik tarixga ega Relay mustaqil mahsulot sifatida raqobatga bardosh bera olmadi.

Sunʼiy intellekt gigantlarining muvaffaqiyatsizliklari

Dunyodagi eng qimmat xususiy kompaniyalardan biri boʻlgan OpenAI ham oʻxshash qiyinchiliklarga duch keldi. Iyul oyida kompaniya ChatGPTʼni kengroq «super ilova»ga aylantirishga urinib koʻrdi va uning interfeysini yangiladi. Biroq foydalanuvchilarning haqli tanqidlaridan soʻng, kompaniya tezda eski tanish interfeysni qaytardi. Shuningdek, maxsus veb-brauzer sifatida yaratilgan ChatGPT Atlas bir yildan kamroq vaqt ichida yopilib, uning eng foydali funksiyalari asosiy ChatGPTʼga qoʻshib yuborildi.

Hatto DALL-E mustaqil xizmat sifatidagi oʻrnini asta-sekin yoʻqotib, tasvir yaratish imkoniyatlari bevosita ChatGPT tarkibiga singdirib yuborildi. Foydalanuvchilarni jalb qilishdagi qiyinchiliklar va yuqori operatsion xarajatlar sababli videolarni ulashishga moʻljallangan Sora platformasi ham 2026-yilning mart oyida oʻz ishini toʻxtatdi.

Apple va boshqa kompaniyalar duch kelgan toʻsiqlar

2024-yilda Apple Intelligence taqdim etilganda, yangilangan Siri asosiy imkoniyatlardan biri sifatida eʼlon qilingan edi. Biroq muhandislik muammolari va xatolar tufayli kompaniya Siriʼning yangi versiyasini chiqarish muddatini bir necha bor ortga surdi. Bu kechikishlar oxir-oqibat iPhone 16 ning sunʼiy intellekt imkoniyatlarini reklama qilish bilan bogʻliq daʼvolar boʻyicha 250 million dollarlik kelishuvga sabab boʻldi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday yoʻqotishlar va yopilishlar shunchaki muvaffaqiyatsizliklar statistikasi emas, balki butun sanoat uchun muhim saboq vazifasini bajaradi. Bozordagi raqobat va tez oʻzgaruvchan talablar kompaniyalardan yanada ehtiyotkor hamda asosli qadamlar tashlashni talab qilmoqda.

Sunʼiy intellektOpenAIAppleTexnologiyalarStartaplar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiSpaceX tarixidagi eng muhim sinov: Starship orbitaga chiqadiBugun, 00:52Realme 16 Pro Harry Potter Edition smartfoni rasman namoyish etildiRealme 16 Pro Harry Potter Edition smartfoni rasman namoyish etildiBugun, 00:21Xitoy yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchilarni quvib yetmoqdaXitoy yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchilarni quvib yetmoqdaKecha, 23:22iQOO 16 smartfoni 165 Hz ekran va 8400 mA soat akkumulyator bilan taqdim etiladiiQOO 16 smartfoni 165 Hz ekran va 8400 mA soat akkumulyator bilan taqdim etiladiKecha, 20:51Samsung Yevropada yangi Galaxy A18 4G smartfonini namoyish etdiSamsung Yevropada yangi Galaxy A18 4G smartfonini namoyish etdiKecha, 20:26Apple M5 Ultra protsessori Geekbench testida AMD gigantini ortda qoldirdiApple M5 Ultra protsessori Geekbench testida AMD gigantini ortda qoldirdiKecha, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi