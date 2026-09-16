Sunʼiy intellekt qabristoni: yopilib ketgan yirik startaplar va loyihalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sun'iy intellekt sohasida katta startaplar va loyihalar ham muvaffaqiyatsizlikka uchramoqda, ularning 42 foizi yopilmoqda.
- Moliyalashtirishning yetishmasligi, texnik qiyinchiliklar va kuchli raqobat kabi omillar buning asosiy sabablaridir.
- Zapier muqobili Relay, OpenAI'ning ChatGPT Atlas va DALL-E, shuningdek, Sora kabi loyihalar o'z faoliyatini to'xtatdi yoki asosiy mahsulotlarga qo'shib yuborildi.
Jadal surʼatlar bilan rivojlanib borayotgan sunʼiy intellekt bozorida nafaqat yosh startaplar, balki texnologiya gigantlarining ham barcha urinishlari muvaffaqiyatli yakunlanmayapti. S&P Global Market Intelligence maʼlumotlariga koʻra, korporativ darajada boshlangan sunʼiy intellekt tashabbuslarining qariyb 42 foizi oxir-oqibat ota-kompaniyalari tomonidan yopib yuborilmoqda. Moliyalashtirishning yetishmasligi, texnik qiyinchiliklar, kuchli raqobat va foydalanuvchilar talabining pastligi shular jumlasidandir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com va boshqa texnologik manbalar tarqatgan maʼlumotlarga tayanilsa, Zapier muqobili sifatida yaratilgan Relay ishchi jarayonlarni avtomatlashtirish vositasi dushanba kuni oʻz faoliyatini butunlay toʻxtatdi. OpenAI, Google va boshqa yirik platformalar oʻz vositalariga shunga oʻxshash funksiyalarni toʻgʻridan-toʻgʻri qoʻshib borgani sababli, besh yillik tarixga ega Relay mustaqil mahsulot sifatida raqobatga bardosh bera olmadi.
Sunʼiy intellekt gigantlarining muvaffaqiyatsizliklariDunyodagi eng qimmat xususiy kompaniyalardan biri boʻlgan OpenAI ham oʻxshash qiyinchiliklarga duch keldi. Iyul oyida kompaniya ChatGPTʼni kengroq «super ilova»ga aylantirishga urinib koʻrdi va uning interfeysini yangiladi. Biroq foydalanuvchilarning haqli tanqidlaridan soʻng, kompaniya tezda eski tanish interfeysni qaytardi. Shuningdek, maxsus veb-brauzer sifatida yaratilgan ChatGPT Atlas bir yildan kamroq vaqt ichida yopilib, uning eng foydali funksiyalari asosiy ChatGPTʼga qoʻshib yuborildi.
Hatto DALL-E mustaqil xizmat sifatidagi oʻrnini asta-sekin yoʻqotib, tasvir yaratish imkoniyatlari bevosita ChatGPT tarkibiga singdirib yuborildi. Foydalanuvchilarni jalb qilishdagi qiyinchiliklar va yuqori operatsion xarajatlar sababli videolarni ulashishga moʻljallangan Sora platformasi ham 2026-yilning mart oyida oʻz ishini toʻxtatdi.
Apple va boshqa kompaniyalar duch kelgan toʻsiqlar2024-yilda Apple Intelligence taqdim etilganda, yangilangan Siri asosiy imkoniyatlardan biri sifatida eʼlon qilingan edi. Biroq muhandislik muammolari va xatolar tufayli kompaniya Siriʼning yangi versiyasini chiqarish muddatini bir necha bor ortga surdi. Bu kechikishlar oxir-oqibat iPhone 16 ning sunʼiy intellekt imkoniyatlarini reklama qilish bilan bogʻliq daʼvolar boʻyicha 250 million dollarlik kelishuvga sabab boʻldi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday yoʻqotishlar va yopilishlar shunchaki muvaffaqiyatsizliklar statistikasi emas, balki butun sanoat uchun muhim saboq vazifasini bajaradi. Bozordagi raqobat va tez oʻzgaruvchan talablar kompaniyalardan yanada ehtiyotkor hamda asosli qadamlar tashlashni talab qilmoqda.
Izohlar 0
…