Krishtianu Ronaldu An-Nasr klubini sotib olishdan voz kechdimi

·30·Sport
Krishtianu Ronaldu An-Nasr klubini sotib olishdan voz kechdimi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu Saudiya Arabistonining An-Nasr klubini sotib olish bo'yicha muzokaralarda ishtirok etmayotgani ko'pchilikning e'tiborini tortdi.
  • Hozirda klub ulushini sotib olish uchun mahalliy investitsiya fondi, Amerika kompaniyasi RedBird va saudiyalik tadbirkor Ibrohim Al-Muhaidibdan iborat konsorsium faollik ko'rsatmoqda.

Portugaliyalik yulduz Krishtianu Ronalduning Saudiya Arabistonining An-Nasr klubini xarid qilish boʻyicha soʻnggi muzokaralarda qatnashmayotgani futbol jamoatchiligida qator savollarni tugʻdirdi. Avvalroq hujumchining ushbu investitsiya loyihasiga qoʻshilishi va faqat maydonda emas, balki klub boshqaruvida ham muhim rol oʻynashi haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arriyadiyah nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, hozirda klubdagi ulushni sotib olish uchun mahalliy investitsiya fondi, Amerika kompaniyasi RedBird hamda saudiyalik tadbirkor Ibrohim Al-Muhaidibdan iborat konsorsium faollik koʻrsatmoqda. Mazkur guruh joriy mavsum yakuniga qadar An-Nasr kompaniyasidan ulush olish maqsadida Saudiya Arabistoni Davlat investitsiya fondi (PIF) bilan muzokaralarni jadal davom ettirmoqda.

Muzokaralardagi oʻzgarishlar va Ronaldu mavzusi

Biroq, Saudiya va Amerika tomonlari ishtirokidagi ushbu yangi bitim tafsilotlarida Krishtianu Ronalduning ismi umuman tilga olinmayapti. Avvalroq portugaliyalik futbolchi sarmoyadorlar bilan birgalikda klubni qoʻlga kiritishi kutilgan edi, biroq uning oxirgi jarayonlardan chetda qolgani koʻpchilikning eʼtiborini tortdi.

Hozircha futbolchining mazkur investitsiya loyihasidan toʻgʻridan-toʻgʻri voz kechgani haqida rasmiy maʼlumot mavjud emas. Shunga qaramay, yuzaga kelgan soʻnggi oʻzgarishlar va yangi konsorsiumning tashkil etilishi vaziyatga oydinlik kiritishni talab qilmoqda.

Ichki muammolar va kelajakdagi rejalar

Manbalarning taʼkidlashicha, Ronaldu An-Nasr ichidagi ayrim muammolar va murakkab masalalar sababli klubdagi investitsiya loyihasiga qoʻshilish fikridan biroz sovigan boʻlishi mumkin. Hozircha hujumchi bu borada oʻzining yakuniy va ochiq pozitsiyasini bildirgani yoʻq.

Mutaxassislarning fikricha, jamoa sardorining kelajakdagi harakatlari nafaqat uning maydondagi oʻyiniga, balki klubdagi moliyaviy jarayonlarning qanday davom etishiga ham bogʻliq boʻladi. An-Nasr atrofidagi bu kabi oʻzgarishlar Saudiya chempionatining xalqaro miqyosdagi eʼtiborini yanada oshirmoqda.

Krishtianu RonalduAn-NasrSaudiya ArabistoniFutbol yangiliklariTransfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe Florentino Peres bilan oʻn yillik aloqa haqida gapirdiKilian Mbappe Florentino Peres bilan oʻn yillik aloqa haqida gapirdiBugun, 01:34Lamine Yamal irqchilik haqida gapirdiLamine Yamal irqchilik haqida gapirdiKecha, 23:14Yasin Bunu Saudiya Arabistonida navbatdagi superseyvini namoyish etdiYasin Bunu Saudiya Arabistonida navbatdagi superseyvini namoyish etdiKecha, 22:20O‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiO‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiKecha, 22:16Husanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqdaHusanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqdaKecha, 22:14Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?Kecha, 22:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng