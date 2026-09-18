Krishtianu Ronaldu An-Nasr klubini sotib olishdan voz kechdimi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu Saudiya Arabistonining An-Nasr klubini sotib olish bo'yicha muzokaralarda ishtirok etmayotgani ko'pchilikning e'tiborini tortdi.
- Hozirda klub ulushini sotib olish uchun mahalliy investitsiya fondi, Amerika kompaniyasi RedBird va saudiyalik tadbirkor Ibrohim Al-Muhaidibdan iborat konsorsium faollik ko'rsatmoqda.
Portugaliyalik yulduz Krishtianu Ronalduning Saudiya Arabistonining An-Nasr klubini xarid qilish boʻyicha soʻnggi muzokaralarda qatnashmayotgani futbol jamoatchiligida qator savollarni tugʻdirdi. Avvalroq hujumchining ushbu investitsiya loyihasiga qoʻshilishi va faqat maydonda emas, balki klub boshqaruvida ham muhim rol oʻynashi haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arriyadiyah nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, hozirda klubdagi ulushni sotib olish uchun mahalliy investitsiya fondi, Amerika kompaniyasi RedBird hamda saudiyalik tadbirkor Ibrohim Al-Muhaidibdan iborat konsorsium faollik koʻrsatmoqda. Mazkur guruh joriy mavsum yakuniga qadar An-Nasr kompaniyasidan ulush olish maqsadida Saudiya Arabistoni Davlat investitsiya fondi (PIF) bilan muzokaralarni jadal davom ettirmoqda.
Muzokaralardagi oʻzgarishlar va Ronaldu mavzusiBiroq, Saudiya va Amerika tomonlari ishtirokidagi ushbu yangi bitim tafsilotlarida Krishtianu Ronalduning ismi umuman tilga olinmayapti. Avvalroq portugaliyalik futbolchi sarmoyadorlar bilan birgalikda klubni qoʻlga kiritishi kutilgan edi, biroq uning oxirgi jarayonlardan chetda qolgani koʻpchilikning eʼtiborini tortdi.
Hozircha futbolchining mazkur investitsiya loyihasidan toʻgʻridan-toʻgʻri voz kechgani haqida rasmiy maʼlumot mavjud emas. Shunga qaramay, yuzaga kelgan soʻnggi oʻzgarishlar va yangi konsorsiumning tashkil etilishi vaziyatga oydinlik kiritishni talab qilmoqda.
Ichki muammolar va kelajakdagi rejalarManbalarning taʼkidlashicha, Ronaldu An-Nasr ichidagi ayrim muammolar va murakkab masalalar sababli klubdagi investitsiya loyihasiga qoʻshilish fikridan biroz sovigan boʻlishi mumkin. Hozircha hujumchi bu borada oʻzining yakuniy va ochiq pozitsiyasini bildirgani yoʻq.
Mutaxassislarning fikricha, jamoa sardorining kelajakdagi harakatlari nafaqat uning maydondagi oʻyiniga, balki klubdagi moliyaviy jarayonlarning qanday davom etishiga ham bogʻliq boʻladi. An-Nasr atrofidagi bu kabi oʻzgarishlar Saudiya chempionatining xalqaro miqyosdagi eʼtiborini yanada oshirmoqda.
Izohlar 0
…