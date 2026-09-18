Xitoyda televizorlar uchun yangi milliy standartlar joriy etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyda telepristavkalardan voz kechib, ularning funksiyalarini televizorlarga integratsiya qilishni nazarda tutuvchi yangi milliy texnik standartlar ishlab chiqilmoqda.
- Ushbu tashabbus "bitta televizor va bitta pult" konsepsiyasiga asoslanib, isteʼmolchilarni ortiqcha qurilmalar va kabellardan xalos etadi.
Xitoyda alohida telepristavkalardan butunlay voz kechib, ularning barcha funksiyalarini toʻgʻridan-toʻgʻri televizorning oʻziga integratsiya qilishni nazarda tutuvchi milliy texnik standartlar ishlab chiqilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tashabbus mamlakatdagi uy-joy koʻngilochar tizimlari bozorida tub burilish yasashi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Davlat radio va televideniye boshqarmasi hamda Sanoat va axborotlashtirilish vazirligi tomonidan olib borilayotgan qoʻshma ishlar natijasida "integratsiyalashgan televizorlar" konsepti yaratilmoqda. Loyihaning asosiy gʻoyasi isteʼmolchilarni ortiqcha qurilmalar, kabellar va qoʻshimcha pultlardan xalos etishdan iborat.
Yangi avlod televizorlarining imkoniyatlariIshlab chiqilayotgan texnik talablarga muvofiq, kelgusidagi televizorlar qoʻshimcha jihozlarsiz mustaqil ravishda toʻgʻridan-toʻgʻri translatsiyalarni qabul qilish imkoniyatiga ega boʻladi. Shuningdek, foydalanuvchilar efirni toʻxtatib turish, vaqtni surish, oʻtkazib yuborilgan koʻrsatuvlarni qayta koʻrish va soʻrov boʻyicha videolarni ijro etish funksiyalaridan foydalana oladilar.
Asosiy tamoyil sifatida «bitta televizor va bitta pult» konsepsiyasi ilgari surilmoqda. Televizor yoqilgandan soʻng foydalanuvchi hech qanday qoʻshma qurilmani ishga tushirmasdan yoki signal manbasini oʻzgartirmasdan toʻgʻridan-toʻgʻri telekanallarga oʻtishi mumkin boʻladi. Bunda yuqori aniqlikdagi kontent va ovozli boshqaruvni qoʻllab-quvvatlash ham koʻzda tutilgan.
Oʻtish davri va istiqbollarMutaxassislarning taʼkidlashicha, anʼanaviy pristavkalardan birdaniga voz kechib boʻlmaydi. Millionlab avval oʻrnatilgan qurilmalar zarur apparat yoki dasturiy taʼminotga ega emasligi sababli yangi funksiyalarni oddiy yangilanish orqali qabul qila olmaydi.
Shu boisdan dastlab bu texnologiya asosan yangi modellarda joriy etiladi va toʻliq oʻtish jarayoni televizorlar parkining yangilanishiga qarab bir necha yilni talab qiladi. Biroq Xitoy dunyodagi eng yirik televizor va pristavkalar ishlab chiqaruvchisi boʻlgani bois, mazkur oʻzgarishlar global bozorga ham oʻz taʼsirini koʻrsatishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…