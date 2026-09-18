Xitoyda televizorlar uchun yangi milliy standartlar joriy etiladi

·29·Texno
Xitoyda televizorlar uchun yangi milliy standartlar joriy etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyda telepristavkalardan voz kechib, ularning funksiyalarini televizorlarga integratsiya qilishni nazarda tutuvchi yangi milliy texnik standartlar ishlab chiqilmoqda.
  • Ushbu tashabbus "bitta televizor va bitta pult" konsepsiyasiga asoslanib, isteʼmolchilarni ortiqcha qurilmalar va kabellardan xalos etadi.

Xitoyda alohida telepristavkalardan butunlay voz kechib, ularning barcha funksiyalarini toʻgʻridan-toʻgʻri televizorning oʻziga integratsiya qilishni nazarda tutuvchi milliy texnik standartlar ishlab chiqilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tashabbus mamlakatdagi uy-joy koʻngilochar tizimlari bozorida tub burilish yasashi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Davlat radio va televideniye boshqarmasi hamda Sanoat va axborotlashtirilish vazirligi tomonidan olib borilayotgan qoʻshma ishlar natijasida "integratsiyalashgan televizorlar" konsepti yaratilmoqda. Loyihaning asosiy gʻoyasi isteʼmolchilarni ortiqcha qurilmalar, kabellar va qoʻshimcha pultlardan xalos etishdan iborat.

Yangi avlod televizorlarining imkoniyatlari

Ishlab chiqilayotgan texnik talablarga muvofiq, kelgusidagi televizorlar qoʻshimcha jihozlarsiz mustaqil ravishda toʻgʻridan-toʻgʻri translatsiyalarni qabul qilish imkoniyatiga ega boʻladi. Shuningdek, foydalanuvchilar efirni toʻxtatib turish, vaqtni surish, oʻtkazib yuborilgan koʻrsatuvlarni qayta koʻrish va soʻrov boʻyicha videolarni ijro etish funksiyalaridan foydalana oladilar.

Asosiy tamoyil sifatida «bitta televizor va bitta pult» konsepsiyasi ilgari surilmoqda. Televizor yoqilgandan soʻng foydalanuvchi hech qanday qoʻshma qurilmani ishga tushirmasdan yoki signal manbasini oʻzgartirmasdan toʻgʻridan-toʻgʻri telekanallarga oʻtishi mumkin boʻladi. Bunda yuqori aniqlikdagi kontent va ovozli boshqaruvni qoʻllab-quvvatlash ham koʻzda tutilgan.

Oʻtish davri va istiqbollar

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, anʼanaviy pristavkalardan birdaniga voz kechib boʻlmaydi. Millionlab avval oʻrnatilgan qurilmalar zarur apparat yoki dasturiy taʼminotga ega emasligi sababli yangi funksiyalarni oddiy yangilanish orqali qabul qila olmaydi.

Shu boisdan dastlab bu texnologiya asosan yangi modellarda joriy etiladi va toʻliq oʻtish jarayoni televizorlar parkining yangilanishiga qarab bir necha yilni talab qiladi. Biroq Xitoy dunyodagi eng yirik televizor va pristavkalar ishlab chiqaruvchisi boʻlgani bois, mazkur oʻzgarishlar global bozorga ham oʻz taʼsirini koʻrsatishi kutilmoqda.

XitoyTelevizorTexnologiyaSmartTVSanoat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi HyperOS 4 yangilanishi grafigini eʼlon qildiXiaomi kompaniyasi HyperOS 4 yangilanishi grafigini eʼlon qildiKecha, 22:53Apple Yevropa Ittifoqida shaffoflik soʻrovlari qoidalarini yumshatdiApple Yevropa Ittifoqida shaffoflik soʻrovlari qoidalarini yumshatdiKecha, 21:24Huawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiKecha, 20:57Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqdaSamsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqdaKecha, 20:25Oppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladiOppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladiKecha, 19:24Huawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadiHuawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadiKecha, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi