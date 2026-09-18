Kilian Mbappe Florentino Peres bilan oʻn yillik aloqa haqida gapirdi
Fransiyalik yulduz hujumchi Kilian Mbappe oʻzining bolalikdagi orzusi boʻlgan Real Madrid klubiga oʻtishiga sabab boʻlgan oʻn yillik murakkab muzokaralar va klub prezidenti Florentino Peresning qatʼiyati haqida batafsil gapirib berdi. AS nashriga bergan intervyusida futbolchi Madrid jamoasiga qoʻshilish jarayoni shunchaki transfer emas, balki uzoq yillik sabr va oʻzaro munosabatlar mahsuli boʻlganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Koʻp yillik taxminlar va mish-mishlardan soʻng Ispaniya poytaxtiga koʻchib oʻtgan forvard Florentino Peres bilan naq oʻn yil davomida aloqada boʻlganini oshkor qildi. Uning soʻzlariga koʻra, klub rahbari har qanday vaziyatda ham qoʻllab-quvvatlash koʻrsatib, oʻz maqsadidan bir zumga ham qaytmagan va oxir-oqibat oʻz niyatiga erishgan.
Oʻn yillik ishonch va qatʼiyatKilian Mbappening taʼkidlashicha, Florentino Peres uning faoliyatidagi har bir ijobiy yoki salbiy qarorga doimo tushunish bilan yondashgan. Peres kelajakda fransiyalik hujumchi albatta Madrid sharafini himoya qilishini doim takrorlab kelgan va bu vaʼda nihoyat amalga oshdi.
«U meni bu yerga olib kelgan inson. Men kelishimdan avval ham naq oʻn yil davomida aloqada boʻlganmiz. U Madrid uchun ham, mening faoliyatim uchun ham har bir qarorda mehr va tushunish koʻrsatdi. U menga bir kun kelib Real Madrid safida toʻp surishimni doim aytardi va mana, men shu yerdaman, juda ham baxtliman», — deya taʼkidladi futbolchi.
Real Madrid jozibasiJahon chempioni boʻlgan hujumchi transfer jarayonida hech kim uni klubga kelishga koʻndirishi shart emas boʻlganini, chunki Real Madrid jamoasining ulugʻvorligi oʻzi uchun har doim yaqqol namoyon boʻlib turganini qoʻshimcha qildi. Bolaligida xonasining devoriga Madrid afsonalarining suratlarini yopishtirgan futbolchi uchun bu qadam taqdir taqozosi edi.
Avvalgi yillarda amalga oshmay qolgan urinishlar va transferga toʻsqinlik qilgan omillar haqida gapirar ekan, futbol olamida vaqt juda muhimligini tan oldi. Uning fikricha, har bir ishning oʻz vaqti bor va barcha sharoitlar birdek yetilishi kerak.
«Toʻgʻrisini aytganda, Real Madridʼga kelish uchun hech kimni koʻndirish shart emas. Agar futbol tarixining bir qismiga aylanishni istasangiz, bir kun kelib ushbu jamoada oʻynashingiz kerak boʻladi. Albatta, avvalgi urinishlar amalga oshmaganda hafsalasi pir boʻlish holatlari kuzatilgan, biroq futbolchining hayoti ortga emas, oldinga qarab yashashni talab qiladi», — deya xulosa qildi fransiyalik hujumchi.
Izohlar 0
…