Kilian Mbappe Florentino Peres bilan oʻn yillik aloqa haqida gapirdi

·1·Sport
Kilian Mbappe Florentino Peres bilan oʻn yillik aloqa haqida gapirdi

Fransiyalik yulduz hujumchi Kilian Mbappe oʻzining bolalikdagi orzusi boʻlgan Real Madrid klubiga oʻtishiga sabab boʻlgan oʻn yillik murakkab muzokaralar va klub prezidenti Florentino Peresning qatʼiyati haqida batafsil gapirib berdi. AS nashriga bergan intervyusida futbolchi Madrid jamoasiga qoʻshilish jarayoni shunchaki transfer emas, balki uzoq yillik sabr va oʻzaro munosabatlar mahsuli boʻlganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Koʻp yillik taxminlar va mish-mishlardan soʻng Ispaniya poytaxtiga koʻchib oʻtgan forvard Florentino Peres bilan naq oʻn yil davomida aloqada boʻlganini oshkor qildi. Uning soʻzlariga koʻra, klub rahbari har qanday vaziyatda ham qoʻllab-quvvatlash koʻrsatib, oʻz maqsadidan bir zumga ham qaytmagan va oxir-oqibat oʻz niyatiga erishgan.

Oʻn yillik ishonch va qatʼiyat

Kilian Mbappening taʼkidlashicha, Florentino Peres uning faoliyatidagi har bir ijobiy yoki salbiy qarorga doimo tushunish bilan yondashgan. Peres kelajakda fransiyalik hujumchi albatta Madrid sharafini himoya qilishini doim takrorlab kelgan va bu vaʼda nihoyat amalga oshdi.

«U meni bu yerga olib kelgan inson. Men kelishimdan avval ham naq oʻn yil davomida aloqada boʻlganmiz. U Madrid uchun ham, mening faoliyatim uchun ham har bir qarorda mehr va tushunish koʻrsatdi. U menga bir kun kelib Real Madrid safida toʻp surishimni doim aytardi va mana, men shu yerdaman, juda ham baxtliman», — deya taʼkidladi futbolchi.

Real Madrid jozibasi

Jahon chempioni boʻlgan hujumchi transfer jarayonida hech kim uni klubga kelishga koʻndirishi shart emas boʻlganini, chunki Real Madrid jamoasining ulugʻvorligi oʻzi uchun har doim yaqqol namoyon boʻlib turganini qoʻshimcha qildi. Bolaligida xonasining devoriga Madrid afsonalarining suratlarini yopishtirgan futbolchi uchun bu qadam taqdir taqozosi edi.

Avvalgi yillarda amalga oshmay qolgan urinishlar va transferga toʻsqinlik qilgan omillar haqida gapirar ekan, futbol olamida vaqt juda muhimligini tan oldi. Uning fikricha, har bir ishning oʻz vaqti bor va barcha sharoitlar birdek yetilishi kerak.

«Toʻgʻrisini aytganda, Real Madridʼga kelish uchun hech kimni koʻndirish shart emas. Agar futbol tarixining bir qismiga aylanishni istasangiz, bir kun kelib ushbu jamoada oʻynashingiz kerak boʻladi. Albatta, avvalgi urinishlar amalga oshmaganda hafsalasi pir boʻlish holatlari kuzatilgan, biroq futbolchining hayoti ortga emas, oldinga qarab yashashni talab qiladi», — deya xulosa qildi fransiyalik hujumchi.

Kilian MbappeReal MadridFlorentino PeresIspaniya chempionatiTransfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal irqchilik haqida gapirdiLamine Yamal irqchilik haqida gapirdiKecha, 23:14Yasin Bunu Saudiya Arabistonida navbatdagi superseyvini namoyish etdiYasin Bunu Saudiya Arabistonida navbatdagi superseyvini namoyish etdiKecha, 22:20O‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiO‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiKecha, 22:16Husanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqdaHusanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqdaKecha, 22:14Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?Kecha, 22:02Vinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirdaVinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirdaKecha, 21:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng