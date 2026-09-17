Xiaomi kompaniyasi HyperOS 4 yangilanishi grafigini eʼlon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi kompaniyasi 60 dan ortiq mobil qurilmalar uchun HyperOS 4 operatsion tizimini bosqichma-bosqich taqdim etish grafigini e'lon qildi.
- Ushbu yangilanish 2026-yil 15-oktyabrdan boshlanib, 30-noyabrgacha davom etadi, bunda turli modellar to'rt to'lqinda yangilanadi.
- Yangi tizim foydalanuvchilarga takomillashtirilgan interfeys va kengaytirilgan imkoniyatlarni taqdim etib, qurilma ishlash tezligi va xavfsizligini oshiradi.
Xiaomi korporatsiyasi oʻzining eng soʻnggi operatsion tizimi — HyperOS 4 dasturiy taʼminotini qabul qiluvchi smartfonlar roʻyxati hamda uning rasmiy tarqatish grafigini eʼlon qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi tizim jami 60 dan ortiq Xiaomi va Redmi brendiga tegishli mobil qurilmalar uchun bosqichma-bosqich taqdim etiladi. Mazkur yangilanish foydalanuvchilarga yanada takomillashtirilgan interfeys hamda kengaytirilgan imkoniyatlarni taqdim etishi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, HyperOS 4 dasturiy taʼminotini joriy etish jarayoni 2026-yilning 15-oktyabridan boshlab rasman yoʻlga qoʻyiladi. Yangilanishlar oqimi bir necha oy davom etishi va bosqichma-bosqich amalga oshirilishi rejalashtirilgan boʻlib, bu texnik barqarorlikni taʼminlashga xizmat qiladi.
Yangilanish toʻlqinlari va muddatlariKompaniya taqdim etgan rasmiy jadvalga koʻra, dasturiy taʼminotni tarqatish bir necha bosqichga boʻlingan:
- Birinchi toʻlqin (15-oktyabr 2026-yil): Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Redmi K90 Pro Max va Redmi K90 Pro Max Champion Edition modellari.
- Ikkinchi toʻlqin (eng kech 31-oktyabr 2026-yilgacha): Ushbu bosqichda qator flagman va ommabop qurilmalar yangilanishni qabul qiladi.
- Uchinchi toʻlqin (eng kech 15-noyabr 2026-yilgacha): Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Pro Champion Edition, shuningdek Redmi Turbo 4 Pro va maxsus Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition versiyalari.
- Toʻrtinchi toʻlqin (eng kech 30-noyabr 2026-yilgacha): Qolgan qoʻllab-quvvatlanadigan qurilmalar uchun bosqichma-bosqich taqdim etish yakunlanadi.
Izohlar 0
…