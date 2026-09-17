Xiaomi kompaniyasi HyperOS 4 yangilanishi grafigini eʼlon qildi

·30·Texno
Xiaomi kompaniyasi HyperOS 4 yangilanishi grafigini eʼlon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi kompaniyasi 60 dan ortiq mobil qurilmalar uchun HyperOS 4 operatsion tizimini bosqichma-bosqich taqdim etish grafigini e'lon qildi.
  • Ushbu yangilanish 2026-yil 15-oktyabrdan boshlanib, 30-noyabrgacha davom etadi, bunda turli modellar to'rt to'lqinda yangilanadi.
  • Yangi tizim foydalanuvchilarga takomillashtirilgan interfeys va kengaytirilgan imkoniyatlarni taqdim etib, qurilma ishlash tezligi va xavfsizligini oshiradi.

Xiaomi korporatsiyasi oʻzining eng soʻnggi operatsion tizimi — HyperOS 4 dasturiy taʼminotini qabul qiluvchi smartfonlar roʻyxati hamda uning rasmiy tarqatish grafigini eʼlon qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi tizim jami 60 dan ortiq Xiaomi va Redmi brendiga tegishli mobil qurilmalar uchun bosqichma-bosqich taqdim etiladi. Mazkur yangilanish foydalanuvchilarga yanada takomillashtirilgan interfeys hamda kengaytirilgan imkoniyatlarni taqdim etishi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, HyperOS 4 dasturiy taʼminotini joriy etish jarayoni 2026-yilning 15-oktyabridan boshlab rasman yoʻlga qoʻyiladi. Yangilanishlar oqimi bir necha oy davom etishi va bosqichma-bosqich amalga oshirilishi rejalashtirilgan boʻlib, bu texnik barqarorlikni taʼminlashga xizmat qiladi.

Yangilanish toʻlqinlari va muddatlari

Kompaniya taqdim etgan rasmiy jadvalga koʻra, dasturiy taʼminotni tarqatish bir necha bosqichga boʻlingan:

  • Birinchi toʻlqin (15-oktyabr 2026-yil): Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Redmi K90 Pro Max va Redmi K90 Pro Max Champion Edition modellari.
  • Ikkinchi toʻlqin (eng kech 31-oktyabr 2026-yilgacha): Ushbu bosqichda qator flagman va ommabop qurilmalar yangilanishni qabul qiladi.
  • Uchinchi toʻlqin (eng kech 15-noyabr 2026-yilgacha): Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Pro Champion Edition, shuningdek Redmi Turbo 4 Pro va maxsus Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition versiyalari.
  • Toʻrtinchi toʻlqin (eng kech 30-noyabr 2026-yilgacha): Qolgan qoʻllab-quvvatlanadigan qurilmalar uchun bosqichma-bosqich taqdim etish yakunlanadi.
Smartfonlar bozorida yetakchi oʻrinlarni egallab kelayotgan ushbu brendning yangi operatsion tizimiga oʻtishi foydalanuvchilar uchun qurilmaning ishlash tezligi va xavfsizligini oshiradi. Dasturiy taʼminotning bosqichma-bosqich tarqatilishi serverlarga tushadigan yuklamani kamaytirib, xatoliklarning oldini olishga yordam beradi.

XiaomiHyperOSRedmiSmartfonTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Yevropa Ittifoqida shaffoflik soʻrovlari qoidalarini yumshatdiApple Yevropa Ittifoqida shaffoflik soʻrovlari qoidalarini yumshatdiKecha, 21:24Huawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiKecha, 20:57Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqdaSamsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqdaKecha, 20:25Oppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladiOppo Find X10 Pro Max smartfonining noyob kameralari qanday suratga oladiKecha, 19:24Huawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadiHuawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadiKecha, 19:22Samsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqdaSamsung sunʼiy intellekt tufayli DDR5 xotira ishlab chiqarishni tashqi sheriklarga oʻtkazmoqdaKecha, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi