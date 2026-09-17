Lamine Yamal irqchilik haqida gapirdi

·25·Sport
Lamine Yamal irqchilik haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 17 yoshli Lamine Yamal futbol olamida irqchilikka duch kelganini tan olib, bunday holatlarni o‘z o‘yiniga ta’sir qilishiga yo‘l qo‘ymasligini bildirdi.
  • Uning fikricha, jamiyatdagi irqchilik ko‘pincha sezilmaydigan darajada yashirin shaklda namoyon bo‘ladi.
  • Yamal, hatto unga qora tanli ekanligini aytishsa ham, bu uni xafa qilmasligini, biroq haqorat qilish maqsadida aytilgan so‘zlarni qoralashini ta’kidladi.

Barselona va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Lamine Yamal futbol olamida irqchilik muammosiga qarshi oʻzining yetuk yondashuvi bilan oʻrtoqlashdi. Oʻsmirlik yoshida boʻlishiga qaramay, oʻta ogʻir vaziyatlarda ham xotirjamlik saqlayotgan 17 yoshli vinger Movistar plus telekanaliga bergan keng qamrovli intervyusida oʻz faoliyati davomida koʻp bor kamsitishlarga duch kelganini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar berishicha, Yevro-2024 chempioni jamiyatdagi ayrim illatlar koʻpincha odamlar oʻzlari ham sezmaydigan darajada yashirin shaklda namoyon boʻlishini taʼkidlagan. Yamalning soʻzlariga koʻra, futbol maydonida va uning tashqarisida bunday holatlar minglab marta sodir boʻlgan, biroq u bunday holatlarni oʻzining hissiyotlari va oʻyiniga taʼsir qilishiga yoʻl qoʻymaydi.

Maydondagi tazyiqlar va futbolchining pozitsiyasi

Suhbat davomida mavzu La Liga doirasidagi prinsipial oʻyinlarga, xususan Madridning Santiago Bernabeu stadionida oʻtgan El Klassiko bahslariga taqaldi. Oʻsha uchrashuvlardan birida Barselona futbolchilari, jumladan Rafinya raqib jamoa muxlislari tomonidan haqoratlarga uchragan edi. Yamal oʻsha vaziyatda uning oilasi jamiyatni himoya qilganini esga oldi.

Yosh iqtidor egasining fikricha, kimdir unga qora tanli ekanini aytsa, bu uni umuman xafa qilmaydi, chunki u haqiqatan ham qora tanli inson. Biroq futbolchi haqorat qilish niyatida aytilgan soʻzlar mutlaqo notoʻgʻri ekanini va bu holatni oqlab boʻlmasligini alohida taʼkidladi.

Muxlislar va mentalitet

Yamal oʻzining psixologik chidamliligi va irqchilikka qarshi kurashdagi shaxsiy falsafasini tushuntirar ekan, maydonga tushganda muxlislarning harakatlariga eʼtibor bermaslikka harakat qilishini aytdi. Uning fikricha, stadionga chipta sotib olib kelgan va hurmatsizlik qilgan insonlar uchun oʻz oʻyinidan zavq olishni yoʻqotish notoʻgʻri hisoblanadi.

Mazkur yondashuv yosh futbolchining nafaqat maydonda, balki hayotda ham qanchalik ulgʻayganini koʻrsatib beradi. U oʻzining oʻyiniga eʼtibor qaratishni va salbiy holatlarga nisbatan toʻgʻri mentalitet bilan yondashishni afzal koʻradi.

Lamine YamalBarselonaIrqchilikLa LigaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yasin Bunu Saudiya Arabistonida navbatdagi superseyvini namoyish etdiYasin Bunu Saudiya Arabistonida navbatdagi superseyvini namoyish etdiKecha, 22:20O‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiO‘zbekiston boks terma jamoasining Osiyo o‘yinlari uchun yakuniy tarkibi e’lon qilindiKecha, 22:16Husanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqdaHusanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqdaKecha, 22:14Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?Butunjahon shaxmat Olimpiadasi: O‘zbekiston terma jamoalari 2-kunni qanday o‘tkazishdi?Kecha, 22:02Vinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirdaVinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirdaKecha, 21:37Debbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildiDebbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildiKecha, 21:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng