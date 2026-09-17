Lamine Yamal irqchilik haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 17 yoshli Lamine Yamal futbol olamida irqchilikka duch kelganini tan olib, bunday holatlarni o‘z o‘yiniga ta’sir qilishiga yo‘l qo‘ymasligini bildirdi.
- Uning fikricha, jamiyatdagi irqchilik ko‘pincha sezilmaydigan darajada yashirin shaklda namoyon bo‘ladi.
- Yamal, hatto unga qora tanli ekanligini aytishsa ham, bu uni xafa qilmasligini, biroq haqorat qilish maqsadida aytilgan so‘zlarni qoralashini ta’kidladi.
Barselona va Ispaniya terma jamoasi yulduzi Lamine Yamal futbol olamida irqchilik muammosiga qarshi oʻzining yetuk yondashuvi bilan oʻrtoqlashdi. Oʻsmirlik yoshida boʻlishiga qaramay, oʻta ogʻir vaziyatlarda ham xotirjamlik saqlayotgan 17 yoshli vinger Movistar plus telekanaliga bergan keng qamrovli intervyusida oʻz faoliyati davomida koʻp bor kamsitishlarga duch kelganini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar berishicha, Yevro-2024 chempioni jamiyatdagi ayrim illatlar koʻpincha odamlar oʻzlari ham sezmaydigan darajada yashirin shaklda namoyon boʻlishini taʼkidlagan. Yamalning soʻzlariga koʻra, futbol maydonida va uning tashqarisida bunday holatlar minglab marta sodir boʻlgan, biroq u bunday holatlarni oʻzining hissiyotlari va oʻyiniga taʼsir qilishiga yoʻl qoʻymaydi.
Maydondagi tazyiqlar va futbolchining pozitsiyasiSuhbat davomida mavzu La Liga doirasidagi prinsipial oʻyinlarga, xususan Madridning Santiago Bernabeu stadionida oʻtgan El Klassiko bahslariga taqaldi. Oʻsha uchrashuvlardan birida Barselona futbolchilari, jumladan Rafinya raqib jamoa muxlislari tomonidan haqoratlarga uchragan edi. Yamal oʻsha vaziyatda uning oilasi jamiyatni himoya qilganini esga oldi.
Yosh iqtidor egasining fikricha, kimdir unga qora tanli ekanini aytsa, bu uni umuman xafa qilmaydi, chunki u haqiqatan ham qora tanli inson. Biroq futbolchi haqorat qilish niyatida aytilgan soʻzlar mutlaqo notoʻgʻri ekanini va bu holatni oqlab boʻlmasligini alohida taʼkidladi.
Muxlislar va mentalitetYamal oʻzining psixologik chidamliligi va irqchilikka qarshi kurashdagi shaxsiy falsafasini tushuntirar ekan, maydonga tushganda muxlislarning harakatlariga eʼtibor bermaslikka harakat qilishini aytdi. Uning fikricha, stadionga chipta sotib olib kelgan va hurmatsizlik qilgan insonlar uchun oʻz oʻyinidan zavq olishni yoʻqotish notoʻgʻri hisoblanadi.
Mazkur yondashuv yosh futbolchining nafaqat maydonda, balki hayotda ham qanchalik ulgʻayganini koʻrsatib beradi. U oʻzining oʻyiniga eʼtibor qaratishni va salbiy holatlarga nisbatan toʻgʻri mentalitet bilan yondashishni afzal koʻradi.
Izohlar 0
…