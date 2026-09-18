Yevropa Ligasi:«Yuventus» NЕKni yanchib tashladi, «Bornmut» esa Ispaniyani larzaga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Ligasining 1-turida «Yuventus»
- NЕKni 5:0 hisobida mag‘lub etib, o‘zini turnirning asosiy favoritlaridan biri sifatida ko‘rsatdi.
- Shuningdek, «Bornmut»
- Ispaniyada «Real Sosedad»ni 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, kutilmagan sensatsiyaga sabab bo‘ldi. «Kristal Pelas» ham o‘z uyida «Lex»ni 4:0 hisobida yirik hisobda yengdi. Bu natijalar joriy mavsumdagi Yevropa Ligasi anchagina shiddatli va murosasiz o‘tishidan dalolat bermoqda.
Qit’aning ikkinchi raqamli nufuzli musobaqasi hisoblangan Yevropa Ligasida yangi mavsumning 1-turi chinakam gollar festivali va kutilmagan sensatsiyalar bilan start oldi. Turinda millionlar o‘yini ixlosmandlari qarshisiga chiqqan Italiyaning «Yuventus» klubi Niderlandiyaning NЕK jamoasini ayovsiz tor-mor etib, 5:0 hisobidagi dahshatli g‘alabani tantana qildi. O‘yinda Niko Gonsales, Alaybergovich, penaltini aniq amalga oshirgan Voltemade, himoyachi Chelik hamda zaxiradan tushgan Randal Kolo Muani bittadan to‘p kiritib, raqib mudofaasini chilparchin etdi.
Shuningdek, ingliz klublari ham yevroarenalarda o‘z kuchini namoyish etdi: Londonda «Kristal Pelas» Polshaning «Lex» klubi darvozasiga javobsiz 4 ta gol yo‘llagan bo‘lsa, Ispaniya safariga otlangan kamtarin «Bornmut» San-Sebastyanda «Real Sosedad»ni 2:1 hisobida tiz cho‘ktirib, musobaqaning bosh sensatsiyalaridan birini qayd etdi. Istanbulda esa «Beshiktosh» Fransiya grandi «Marsel»ni 4:1 hisobida yanchib tashladi, Shotlandiyada esa «Seltik» o‘z maydonida «Ferensvarosh»ga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Xo‘sh, Turindagi bunday hujumkor o‘yin «Yuventus»ning Yevropa Ligasi bosh sovrini uchun bosh favorit ekanini tasdiqlaydimi, APL jamoalari ushbu turnirni zabt eta oladimi va Ispaniya grandi «Real Sosedad»ning o‘z uyidagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘ldi?
«Turindagi 5:0 va London ekspressi»: Markaziy bahslar tafsiloti
1-tur doirasida kechgan yirik hisobli uchrashuvlar manzarasi:
«Yuventus» 5:0 NЕK (Niderlandiya darvozasiga 5 zarba): Niko Gonsales 9-daqiqadayoq hisobni ochdi, 24-daqiqada Alaybergovich farqni oshirdi, 35-daqiqada Voltemade penaltidan unumli foydalandi; ikkinchi bo‘limda esa Chelik (75) va Kolo Muani (82) hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi;
«Kristal Pelas» 4:0 «Lex» (Polyaklar tor-mor etildi): Londonliklar safida Pino (10), Richards (27) va Larsen (34) birinchi bo‘limning o‘zidayoq masalani hal qildi, o‘yin yakunida Eddi Nketia (89) so‘nggi nuqtani qo‘ydi;
«Real Sosedad» 1:2 «Bornmut» (Ispaniyadagi sensatsiya): Ingliz klubi Jastin Klyuyvert (11) va Rayyanning (20) tezkor gollari evaziga 2:0 hisobida oldinga chiqib oldi; Gomes 58-daqiqada farqni qisqartirganiga qaramay, basklar mag‘lubiyatdan qutulib qola olmadi;
«Beshiktosh» 4:1 «Marsel» (Turkiyadagi dog‘da qoldirish): Fakili, Vatslav, Murilo va Poku turk muxlislari qarshisida fransuz klubi ustidan ishonchli g‘alabani ta’minladi (Abdallaning yagona goli «Marsel»ni qutqara olmadi);
«Seltik» 1:3 «Ferensvarosh» (Glazgodagi shok): Vengriya chempioni safarda Bamidele, Zaxariassen va Arzanining gollari evaziga Shotlandiya gigantini taslim etdi.
«Yuventus» va «Bornmut»ning taktik yutug‘i: Chiziqlar tahlili
Uchrashuvlar yakuni bo‘yicha futbol mutaxassislarining xulosalari:
Turinliklarning yangilangan tarkibi: Grabara darvozada, Lukumi va Kalulu himoyada mustahkam turib, Duglas Luis va Voltemadening markazdagi kreativ harakatlari orqali hujumni benuqson shakllantirdi; zaxiradan tushgan Kolo Muani va Konseysau esa raqibni yakuniy daqiqalarda charchatdi;
«Bornmut»ning pragmatik qarshi hujumlari: Ingliz jamoasi to‘p nazoratini ispanlarga bergan bo‘lsa-da, Klyuyvert va Rayyanning qanotlardagi tezkor reydlari bilan raqib mudofaasini shoshirib qo‘ydi;
«Marsel» mudofaasidagi parokandalik: Fransiya klubi Istanbulning «qaynoq» atmosferasida himoyadagi qo‘pol xatolar tufayli birvarakayiga 4 ta to‘p o‘tkazib yubordi.
Turnir jadvali va intriga: 1-tur saboqlari
Yevropa Ligasida kurashning boshlanishi quyidagi xulosalarni bermoqda:
«Yuventus» bosh da’vogar: 5 ta to‘p farqi bilan g‘alaba qozongan Italiya grandi darhol musobaqa jadvalining yuqori pog‘onasidan joy olib, asosiy kubok sari signal berdi;
APL jamoalarining dadil yurishi: «Kristal Pelas» va «Bornmut»ning ishonchli starti Angliya klublari bu mavsumda nafaqat Chempionlar Ligasi, balki Yevropa Ligasida ham bosh sovrinlarga egalik qilish salohiyatini namoyish etdi.
Yevropa Ligasining 1-turidayoq qayd etilgan mazkur yirik hisoblar va kutilmagan mag‘lubiyatlar bu yilgi qit’a bahslari avvalgilaridan ancha shiddatli va murosasiz kechishini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, Turindagi 5:0 hisobidagi g‘alabadan so‘ng «Yuventus»ni Yevropa Ligasi bosh sovrinining mutlaq favoriti deb atash mumkinmi? «Bornmut» va «Kristal Pelas» kabi ingliz jamoalari yevrokuboklarda finalgacha yetib bora oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa Ligasidagi ushbu qaynoq gollar shousi tafsilotlarini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…