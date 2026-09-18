Yevropa Ligasi:«Yuventus» NЕKni yanchib tashladi, «Bornmut» esa Ispaniyani larzaga soldi

·41·Sport
Yevropa Ligasi:«Yuventus» NЕKni yanchib tashladi, «Bornmut» esa Ispaniyani larzaga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Ligasining 1-turida «Yuventus»
  • NЕKni 5:0 hisobida mag‘lub etib, o‘zini turnirning asosiy favoritlaridan biri sifatida ko‘rsatdi.
  • Shuningdek, «Bornmut»
  • Ispaniyada «Real Sosedad»ni 2:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, kutilmagan sensatsiyaga sabab bo‘ldi. «Kristal Pelas» ham o‘z uyida «Lex»ni 4:0 hisobida yirik hisobda yengdi. Bu natijalar joriy mavsumdagi Yevropa Ligasi anchagina shiddatli va murosasiz o‘tishidan dalolat bermoqda.

Qit’aning ikkinchi raqamli nufuzli musobaqasi hisoblangan Yevropa Ligasida yangi mavsumning 1-turi chinakam gollar festivali va kutilmagan sensatsiyalar bilan start oldi. Turinda millionlar o‘yini ixlosmandlari qarshisiga chiqqan Italiyaning «Yuventus» klubi Niderlandiyaning NЕK jamoasini ayovsiz tor-mor etib, 5:0 hisobidagi dahshatli g‘alabani tantana qildi. O‘yinda Niko Gonsales, Alaybergovich, penaltini aniq amalga oshirgan Voltemade, himoyachi Chelik hamda zaxiradan tushgan Randal Kolo Muani bittadan to‘p kiritib, raqib mudofaasini chilparchin etdi.

Shuningdek, ingliz klublari ham yevroarenalarda o‘z kuchini namoyish etdi: Londonda «Kristal Pelas» Polshaning «Lex» klubi darvozasiga javobsiz 4 ta gol yo‘llagan bo‘lsa, Ispaniya safariga otlangan kamtarin «Bornmut» San-Sebastyanda «Real Sosedad»ni 2:1 hisobida tiz cho‘ktirib, musobaqaning bosh sensatsiyalaridan birini qayd etdi. Istanbulda esa «Beshiktosh» Fransiya grandi «Marsel»ni 4:1 hisobida yanchib tashladi, Shotlandiyada esa «Seltik» o‘z maydonida «Ferensvarosh»ga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Xo‘sh, Turindagi bunday hujumkor o‘yin «Yuventus»ning Yevropa Ligasi bosh sovrini uchun bosh favorit ekanini tasdiqlaydimi, APL jamoalari ushbu turnirni zabt eta oladimi va Ispaniya grandi «Real Sosedad»ning o‘z uyidagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘ldi?

«Turindagi 5:0 va London ekspressi»: Markaziy bahslar tafsiloti

1-tur doirasida kechgan yirik hisobli uchrashuvlar manzarasi:

  • «Yuventus» 5:0 NЕK (Niderlandiya darvozasiga 5 zarba): Niko Gonsales 9-daqiqadayoq hisobni ochdi, 24-daqiqada Alaybergovich farqni oshirdi, 35-daqiqada Voltemade penaltidan unumli foydalandi; ikkinchi bo‘limda esa Chelik (75) va Kolo Muani (82) hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi;

  • «Kristal Pelas» 4:0 «Lex» (Polyaklar tor-mor etildi): Londonliklar safida Pino (10), Richards (27) va Larsen (34) birinchi bo‘limning o‘zidayoq masalani hal qildi, o‘yin yakunida Eddi Nketia (89) so‘nggi nuqtani qo‘ydi;

  • «Real Sosedad» 1:2 «Bornmut» (Ispaniyadagi sensatsiya): Ingliz klubi Jastin Klyuyvert (11) va Rayyanning (20) tezkor gollari evaziga 2:0 hisobida oldinga chiqib oldi; Gomes 58-daqiqada farqni qisqartirganiga qaramay, basklar mag‘lubiyatdan qutulib qola olmadi;

  • «Beshiktosh» 4:1 «Marsel» (Turkiyadagi dog‘da qoldirish): Fakili, Vatslav, Murilo va Poku turk muxlislari qarshisida fransuz klubi ustidan ishonchli g‘alabani ta’minladi (Abdallaning yagona goli «Marsel»ni qutqara olmadi);

  • «Seltik» 1:3 «Ferensvarosh» (Glazgodagi shok): Vengriya chempioni safarda Bamidele, Zaxariassen va Arzanining gollari evaziga Shotlandiya gigantini taslim etdi.

«Yuventus» va «Bornmut»ning taktik yutug‘i: Chiziqlar tahlili

Uchrashuvlar yakuni bo‘yicha futbol mutaxassislarining xulosalari:

  • Turinliklarning yangilangan tarkibi: Grabara darvozada, Lukumi va Kalulu himoyada mustahkam turib, Duglas Luis va Voltemadening markazdagi kreativ harakatlari orqali hujumni benuqson shakllantirdi; zaxiradan tushgan Kolo Muani va Konseysau esa raqibni yakuniy daqiqalarda charchatdi;

  • «Bornmut»ning pragmatik qarshi hujumlari: Ingliz jamoasi to‘p nazoratini ispanlarga bergan bo‘lsa-da, Klyuyvert va Rayyanning qanotlardagi tezkor reydlari bilan raqib mudofaasini shoshirib qo‘ydi;

  • «Marsel» mudofaasidagi parokandalik: Fransiya klubi Istanbulning «qaynoq» atmosferasida himoyadagi qo‘pol xatolar tufayli birvarakayiga 4 ta to‘p o‘tkazib yubordi.

Turnir jadvali va intriga: 1-tur saboqlari

Yevropa Ligasida kurashning boshlanishi quyidagi xulosalarni bermoqda:

  • «Yuventus» bosh da’vogar: 5 ta to‘p farqi bilan g‘alaba qozongan Italiya grandi darhol musobaqa jadvalining yuqori pog‘onasidan joy olib, asosiy kubok sari signal berdi;

  • APL jamoalarining dadil yurishi: «Kristal Pelas» va «Bornmut»ning ishonchli starti Angliya klublari bu mavsumda nafaqat Chempionlar Ligasi, balki Yevropa Ligasida ham bosh sovrinlarga egalik qilish salohiyatini namoyish etdi.

Yevropa Ligasining 1-turidayoq qayd etilgan mazkur yirik hisoblar va kutilmagan mag‘lubiyatlar bu yilgi qit’a bahslari avvalgilaridan ancha shiddatli va murosasiz kechishini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, Turindagi 5:0 hisobidagi g‘alabadan so‘ng «Yuventus»ni Yevropa Ligasi bosh sovrinining mutlaq favoriti deb atash mumkinmi? «Bornmut» va «Kristal Pelas» kabi ingliz jamoalari yevrokuboklarda finalgacha yetib bora oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa Ligasidagi ushbu qaynoq gollar shousi tafsilotlarini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

YuventusYevropa LigasiNЕKKristal Pelas
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBugun, 06:35"Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi..."Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi...Bugun, 06:25La Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiLa Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiBugun, 06:11Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!Bugun, 06:08Temur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdiTemur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdiBugun, 05:53O‘zbek legionerining avtogoli!: SSKA «Dinamo»ni safarda yengib, kuchli uchlikka ko‘tarildiO‘zbek legionerining avtogoli!: SSKA «Dinamo»ni safarda yengib, kuchli uchlikka ko‘tarildiBugun, 05:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng