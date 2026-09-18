"Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» sport direktori Ugo Viana o‘zbekistonlik Abduqodir Husanovning jahon futbolidagi eng kuchli markaziy himoyachiga aylanish uchun barcha zarur sifatlarga ega ekanini ta’kidladi.
- 2025-yil yanvar oyida «Lans»dan kelgan 22 yoshli Husanov qisqa vaqt ichida jamoaning muhim futbolchisiga aylandi va 50 dan ortiq o‘yinda maydonga tushib, Angliya kubogi hamda Liga kubogini qo‘lga kiritdi.
Jahon futboli grandi va Angliya chempioni hisoblangan «Manchester Siti» klubining sport direktori Ugo Viana klub rasmiy resursi — mancity.com jurnalisti Jek Mamford bilan eksklyuziv suhbatda o‘zbekistonlik iqtidor sohibi Abduqodir Husanov faoliyati va uning klubdagi kelajagi haqida shov-shuvli e’tiroflar bilan chiqdi. Portugaliyalik taniqli funksionerning ta’kidlashicha, 22 yoshli Husanov jahon futbolidagi eng kuchli markaziy himoyachiga aylanish uchun barcha zarur sifat va salohiyatga to‘liq ega.
2025 yilning yanvar oyida Fransiyaning «Lans» klubidan Manchesterga ko‘chib o‘tgan o‘zbek himoyachisi juda qisqa vaqt ichida Enso Mareska jamoasining muhim poydevoriga aylandi: u hozirgacha shaharliklar libosida 50 dan ortiq bahsda maydonga tushib, Angliya kubogi va Angliya Liga kubogi bosh sovrinlarini qo‘lga kiritdi. O‘zining chaqmoqdek tezligi, sovuqqonligi va yengilmas jismoniy qudrati bilan «Etihad» muxlislarini rom etgan Abduqodir shu yozning o‘zida klub bilan shartnomasini 2031 yilga qadar uzaytirdi. Eng qizig‘i, Viananing ochiqlashicha, Husanovning bu qadar qisqa fursatda dunyo darajasiga ko‘tarilishi hatto «Siti» rahbariyati va murabbiylar shtabi kutgan rejalardan ham oshib ketgan.
Xo‘sh, Ugo Viana nima sababdan Husanovning rivojlanishini shok sifatida baholadi, Foden va Gvardiol qatorida tuzilgan 2031 yilgacha bo‘lgan shartnoma ortida nima yotibdi va o‘zbek himoyachisi qanday qilib Mareska tizimining mutlaq yetakchisiga aylandi?
«Bunchalik tez o‘sishni kutmagandik»: Ugo Viananing 4 ta asosiy e’tirofi
«Manchester Siti» sport direktorining intervyusidagi eng qaynoq fikrlar:
«Jismoniy imkoniyatlarini bilardik, ammo...»: Viana jamoa Husanovni sotib olayotganda uning baquvvat jismoniy ko‘rsatkichlariga amin bo‘lganini, biroq yosh va Fransiyada kam vaqt o‘ynaganiga qaramay, Angliyadek og‘ir ligaga bu darajada yashin tezligida moslashib ketishi kutilmaganini tan oldi;
Dunyoning eng yaxshisi bo‘lish salohiyati: Klub rahbariyati Abduqodirning dunyodagi eng zo‘r markaziy himoyachilardan biriga aylanishiga 100 foiz ishonch bildirmoqda;
O‘rganishga chanqoqlik: Viana o‘zbek futbolchisining professionalligini maqtab, u muntazam o‘z ustida ishlayotgani va hali rivojlanishning boshlang‘ich cho‘qqisida ekanini aytdi;
Jamoaga ko‘rsatgan ulkan ta’siri: Husanov atigi 22 yoshidayoq Manchester klubi mudofaasining bosh yuragi va yetakchilaridan biriga aylanib ulgurdi.
2031 yilgacha shartnoma va 50 ta o‘yin: Husanov yulduzlar qatorida
Abduqodir Husanovning «Manchester Siti»dagi yangi statusi tafsilotlari:
2031 yilga qadar uzaytirilgan bitim: Shu yil yozida klub rahbariyati o‘zbek legioneri bilan uzoq muddatli shartnoma imzolab, uni boshqa Yevropa gigantlari uchun qo‘l yetmas qilib qo‘ydi;
Elita qatorida: Husanov bilan bir vaqtda klubning asosiy yulduzlari — Fil Foden, Yoshko Gvardiol va Jeremi Doku bilan ham yangi bitimlar tuzildi;
50 dan ortiq uchrashuv va sovrinlar: Qisqa vaqt ichida yarim yuzlik dovonni bosib o‘tgan Abduqodir allaqachon Angliya kubogi va Angliya Liga kubogi g‘olibiga aylanib, kolleksiyasini boyitdi;
Muxlislar mehri: O‘zbek futbolchisi o‘zining murosasiz kurashlari va tezligi tufayli «Etihad» ishqibozlarining sevimli o‘yinchisi maqomini mustahkamlab oldi.
Mutaxassislar tahlili: Mareska taktikasida Husanovning o‘rni
Sport sharhlovchilari va tahlilchilarining o‘zbek legioneri bo‘yicha xulosalari:
Mareskaning ideali: Italiyalik mutaxassis Enso Mareska yuqori himoya chizig‘ida o‘ynashni xush ko‘radi, bunday tizimda esa Husanovning dahshatli tezligi va raqib qarshi hujumlarini oldindan sezish qobiliyati hayotiy zaruratdir;
Transfer bozoridagi sakrash: Klubning uni 2031 yilgacha olib qolishi Husanovning narxi yaqin yillarda 100 million yevrolik marradan oshib ketishi mumkinligidan darak beradi;
Milliy terma jamoa faxri: Uning APL grandi safidagi har bir muvaffaqiyatli o‘yini O‘zbekiston milliy jamoasining jahon maydonlaridagi obro‘sini yangi bosqichga olib chiqmoqda.
Ugo Viananing ushbu yuksak bahosi va «Manchester Siti»ning Husanovga bo‘lgan cheksiz ishonchi o‘zbek futboli tarixida yangi, misli ko‘rilmagan oltin davr davom etayotganini yana bir bor isbotlamoqda.
Sizningcha, Abduqodir Husanov yaqin 2-3 yil ichida «Oltin to‘p» nominantlari qatoriga kiruvchi dunyoning eng qimmat va eng yaxshi markaziy himoyachisiga aylana oladimi? Ugo Viana va Enso Mareskaning unga bildirayotgan bunday yuksak ishonchi futbolchimizga qanday yangi mas’uliyat yuklaydi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sporti faxri bo‘lgan legionerimiz haqidagi ushbu qaynoq intervyu tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…