O‘zbek legionerining avtogoli!: SSKA «Dinamo»ni safarda yengib, kuchli uchlikka ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Moskvaning SSKA klubi Dog‘istonda «Dinamo»ni 3:1 hisobida mag‘lub etib, Rossiya Premer-ligasi turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarildi.
- Uchrashuvning 13-daqiqasida «Dinamo» himoyachisi Mahmud Mahammadjonov avtogol qayd etdi, biroq 20-daqiqada Gamid Agalarov hisobni tenglashtirdi.
- Ikkinchi bo‘limda zaxiradan tushgan Lusiano va Firov SSKA safida gol urib, jamoasiga muhim g‘alabani taqdim etdi.
Rossiya Premer-ligasining (RPL) 9-turidan o‘rin olgan markaziy bellashuvlardan birida Moskvaning SSKA klubi Dog‘istonda Maxachkalaning «Dinamo» jamoasi mehmoni bo‘lib, 3:1 hisobidagi irodali va muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Kaspiy bo‘yida kechgan shiddatli bahs milliy futbolimiz ixlosmandlari uchun ham alohida ahamiyat kasb etdi: «Dinamo» sharafini himoya qilayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Mahmud Mahammadjonov asosiy tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa harakat qildi. Uchrashuv mezbonlar uchun omadsiz boshlandi — 13-daqiqada aynan Mahammadjonov o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘yib, avtogol qayd etdi.
Oradan ko‘p o‘tmay, 20-daqiqada «Dinamo» to‘purari Gamid Agalarov muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda Moskva klubi tajriba va mahorat evaziga o‘yin taqdirini o‘z foydasiga hal qildi. Zaxiradan maydonga tushgan Lusiano (69) va Firov (79) bittadan to‘p kiritib, moskvaliklarning navbatdagi g‘alabasini mustahkamladi. Ushbu zafardan keyin «armiyachilar» ochkolari sonini 19 taga yetkazib, turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarildi, Maxachkala klubi esa 12 ochko bilan 7-pog‘onada qoldi.
Xo‘sh, Mahammadjonovning avtogolidan so‘ng «Dinamo» mudofaasi nega sinib ketdi, SSKAning zaxira kuchlari qanday qilib o‘yinda burilish yasadi va Dog‘iston klubi yuqori o‘rinlar uchun kurashda ortda qolyaptimi?
«Avtogol, Agalarov javobi va zaxiradan kelgan zarba»: Bahs xronikasi
Maxachkalada kechgan to‘qnashuvning asosiy va hal qiluvchi lahzalari:
13-daqiqa — Mahammadjonovdan kutilmagan avtogol (0:1): SSKAning tezkor hujumi paytida to‘pni qaytarishga uringan o‘zbek himoyachisi noaniq harakat qilib, to‘pni o‘z darvozasiga yo‘naltirib qo‘ydi;
20-daqiqa — Gamid Agalarovdan tezkor javob (1:1): Mezbonlar tezda ruhiy ustunlikni tiklab, Agalarovning sovuqqon zarbasi evaziga hisobni tenglashtirdi;
69-daqiqa — Lusianodan g‘alaba to‘pi (1:2): Birinchi bo‘limdan so‘ng zaxiradan tushgan Lusiano moskvaliklarning kombinatsion hujumini gol bilan yakunladi;
79-daqiqa — Firovdan yakuniy nuqta (1:3): 77-daqiqada maydonga tushgan Firov oradan atigi ikki daqiqa o‘tib SSKAning uchinchi golini urdi va bahs taqdirini hal qildi;
Birinchi bo‘limdagi keskinlik: 44–45-daqiqalarda hakam tomonidan ko‘rsatilgan ketma-ket to‘rtta sariq kartochka o‘yinda hissiyotlar qanchalik yuqori bo‘lganini ko‘rsatdi.
O‘zbek legionerining o‘yini: Mahammadjonov uchun og‘ir sinov
Mahmud Mahammadjonovning SSKAga qarshi bellashuvdagi ishtiroki bo‘yicha muhim jihatlar:
To‘liq 90 daqiqalik ishonch: 13-daqiqadagi avtogolga qaramay, murabbiylar shtabi o‘zbek himoyachisini almashtirmadi va unga oxirigacha to‘liq imkoniyat berdi;
Qanotdagi kurashlar: Mahammadjonov SSKAning tezkor vingerlari Krugovoy va Glebovga qarshi faol himoyaviy kurash olib bordi;
Tajriba va ruhiy saboq: RPLning grand klubiga qarshi bunday qiyin va xatolarga boy uchrashuv 23 yoshli o‘zbek futbolchisining professional o‘sishi uchun muhim sinov maktabi bo‘lib xizmat qiladi.
Turnir jadvali va mutaxassislar xulosasi
RPL 9-turidan keyin jamoalarning holati va taktik tahlili:
SSKA kuchli uchlikda: 19 ochko jamg‘argan «armiyachilar» chempionlik va medallar uchun poygada «Zenit» va «Krasnodar» bilan yonma-yon bormoqda;
Zaxira kuchining g‘alabasi: SSKA murabbiylar shtabining ikkinchi bo‘limdagi o‘zgarishlari (Lusiano va Firovning tushirilishi) to‘liq o‘zini oqladi va o‘yin taqdirini hal qildi;
«Dinamo» Maxachkala barqarorligi: 12 ochko bilan 7-o‘rinda borayotgan dog‘istonliklar har qanday raqibga qarshi jiddiy qarshilik ko‘rsata olishini isbotladi, biroq yakuniy daqiqalardagi konsentratsiyaning yo‘qolishi ularga ochko yo‘qotishga sabab bo‘ldi.
SSKAning Maxachkaladagi ushbu safar g‘alabasi moskvaliklarning chempionlik ambitsiyalarini yana bir bor namoyon etgan bo‘lsa, Mahmud Mahammadjonov uchun bu o‘yin o‘z xatolari ustida ishlash va keyingi turlarga yanada kuchliroq qaytish uchun jiddiy motivatsiyaga aylanadi.
Sizningcha, Mahmud Mahammadjonovning uchrashuv boshidagi avtogoli «Dinamo»ning umumiy o‘yin rejasi va ruhiyatiga qanchalik salbiy ta’sir ko‘rsatdi? SSKA bu mavsumda Rossiya Premer-ligasi chempionligi uchun oxirigacha kurasha oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va RPLdagi o‘zbek legioneri ishtirokidagi ushbu shiddatli bahs tafsilotlarini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…