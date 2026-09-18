«Manchester Siti» «Norvich»ni yanchib tashladi — Nimchorak finalda «MYU» kushandasi!

·48·Sport
«Manchester Siti» «Norvich»ni yanchib tashladi — Nimchorak finalda «MYU» kushandasi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti»
  • Angliya Liga kubogining 3-bosqichida «Norvich»ni 5:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • O‘zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov «shaharliklar» safida asosiy tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa o‘ynadi va himoyani bexato boshqardi.
  • Keyingi bosqichda «Manchester Siti» «Manchester Yunayted»ni musobaqadan chiqarib yuborgan «Brayton» bilan kuch sinashadi.

Angliya Liga kubogining (Carabao Cup) 3-bosqichida chempionlik unvonini himoya qilayotgan «Manchester Siti» «Etihad» stadionida chinakam gollar festivali va dahshatli kuch namoyishini ko‘rsatdi. Chempionship vakili «Norvich»ni qabul qilgan Enso Mareska shogirdlari raqib darvozasiga javobsiz 5 ta to‘p yo‘llab, 5:0 hisobidagi yirik va mutlaq g‘alabani rasmiylashtirdi. Butun o‘zbekistonlik millionlar o‘yini ixlosmandlari uchun ushbu oqshomning eng muhim va tarixiy voqeasi — O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovning «shaharliklar» safida asosiy tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa davomida mudofaa chizig‘ini bexato boshqargani bo‘ldi.

Husanov boshchiligidagi mustahkam himoya raqibga o‘z darvozasi yoniga yaqinlashishga ham imkon qoldirmadi va darvozabon Xeronimo Ruli darvozasi daxlsizligini 100 foiz ta’minladi. Hujumda esa 17 yoshli vunderkind Samba dubl muallifiga aylanib porlagan bo‘lsa, Rayan Sherki, braziliyalik yangi xarid Allan («Siti»dagi debyut goli) va Makaydu bittadan to‘p kiritib, tabloni bezadi. Keyingi bosqichda esa manchesterliklarni yanada jiddiy sinov kutmoqda: «Manchester Siti» nimchorak finalda «Manchester Yunayted»ni turnirdan chiqarib yuborgan xavfli «Brayton»ga qarshi to‘qnash keladi.

Xo‘sh, Abduqodir Husanovning 90 daqiqalik mukammal o‘yini Enso Mareskaning asosiy tarkib tanloviga qanday ta’sir ko‘rsatadi, 17 yoshli Samba qanday qilib o‘yin qahramoniga aylandi va «MYU»ning kushandasiga aylangan «Brayton»ni «shaharliklar» to‘xtata oladimi?

«5 ta javobsiz to‘p va 17 yoshli fenomen»: «Etihad»dagi bahs xronologiyasi

«Manchester Siti» va «Norvich» uchrashuvida gollar va keskin lahzalar ketma-ketligi:

  • 29-daqiqa — Samba hisobni ochdi (1:0): 17 yoshli hujumchi jarima maydoni ichida tezkor harakat qilib, mezbonlarning gollar shousini boshlab berdi;

  • 32-daqiqa — Rayan Sherkidan sovuqqonlik (2:0): Oradan atigi 3 daqiqa o‘tib, fransiyalik yulduz farqni ikkitaga oshirib, «Norvich»ning kurashishga bo‘lgan umidini so‘ndirdi;

  • 48-daqiqa — Allanning debyut goli (3:0): Ikkinchi bo‘lim boshida braziliyalik futbolchi «shaharliklar» libosidagi o‘zining ilk golini nishonlab, tabloda yirik hisobni o‘rnatdi;

  • 54-daqiqa — Sambaning g‘alaba dubli (4:0): Yosh hujumchi o‘zining ikkinchi to‘pini raqib to‘riga joylab, uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisi maqomini naqd qildi;

  • 90-daqiqa — Makaydudan nuqta (5:0): Zaxiradan maydonga tushgan Makaydu asosiy vaqt yakunida beshinchi to‘pni kiritib, tor-morni yakunladi.

Husanovning 90 daqiqasi: O‘zbek legioneri mudofaani qanday bexato yopdi?

Abduqodir Husanovning «Norvich»ga qarshi bahsdagi muhim ko‘rsatkichlari:

  • Maydonda to‘liq 90 daqiqa: Himoyachi bahsni dastlabki soniyalardan boshladi va hakamning yakuniy hushtagiga qadar maydonni tark etmadi;

  • «Quruq» o‘yin va darvoza daxlsizligi: Husanov, Reys va O'Rayli uchligi «Norvich» hujum chizig‘ini butunlay falaj qilib, darvozabon Ruliga deyarli ish qoldirmadi;

  • Yakkakurashlardagi ustunlik: Yer va ikkinchi qavatdagi havo to‘qnashuvlarida Husanov raqib hujumchilariga hech qanday bo‘shliq bermadi;

  • Mareska taktikasiga moslashuv: O‘zbek himoyachisi italiyalik murabbiyning pozitsion talablariga to‘liq amal qilib, himoyadan hujumga chiqishda benuqson harakat qildi.

Nimchorak finalda dahshatli raqib: «Brayton» to‘sig‘i

Angliya Liga kubogining 1/8 final bosqichi oldidan intriga:

  • «Manchester Yunayted»ning kushandasi: «Shaharliklar»ning keyingi raqibi «Brayton» 3-bosqichda «MYU»ni musobaqadan chiqarib yuborib, chinakam shov-shuv ko‘targan edi;

  • Taktik duel: «Chaykalar»ning yuqori pressing va kuchli tempga asoslangan o‘yini Enso Mareska va uning yangilangan tarkibi uchun musobaqadagi eng og‘ir sinovga aylanadi;

  • Titul himoyasi: Amaldagi kubok egasi sifasida «Manchester Siti» o‘z unvonini saqlab qolish yo‘lida murosasiz kurash olib boradi.

Abduqodir Husanovning «Manchester Siti» safida 90 daqiqa davomida 5:0 hisobidagi yirik g‘alabaga munosib hissa qo‘shishi o‘zbek futboli yulduzining APL grandi tarkibidagi o‘rni tobora mustahkamlanib borayotganini ko‘rsatdi.

Sizningcha, Abduqodir Husanovning ushbu benuqson 90 daqiqalik o‘yinidan so‘ng Enso Mareska uni APLning kelgusi markaziy turlarida ham asosiy tarkibga qo‘yadimi? «Manchester Yunayted»ni mag‘lub etgan xavfli «Brayton»ga qarshi bo‘lajak nimchorak finalda «Siti»ning imkoniyatlarini qanday baholaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek legionerining buyuk g‘alabasi aks etgan ushbu qaynoq sharhni barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Manchester SitiNorvichAbdukodir HusanovCarabao Cup
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi..."Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi...Bugun, 06:25La Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiLa Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiBugun, 06:11Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!Bugun, 06:08Temur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdiTemur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdiBugun, 05:53O‘zbek legionerining avtogoli!: SSKA «Dinamo»ni safarda yengib, kuchli uchlikka ko‘tarildiO‘zbek legionerining avtogoli!: SSKA «Dinamo»ni safarda yengib, kuchli uchlikka ko‘tarildiBugun, 05:47Yevropa Ligasi:«Yuventus» NЕKni yanchib tashladi, «Bornmut» esa Ispaniyani larzaga soldiYevropa Ligasi:«Yuventus» NЕKni yanchib tashladi, «Bornmut» esa Ispaniyani larzaga soldiBugun, 05:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng