«Manchester Siti» «Norvich»ni yanchib tashladi — Nimchorak finalda «MYU» kushandasi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti»
- Angliya Liga kubogining 3-bosqichida «Norvich»ni 5:0 hisobida mag‘lub etdi.
- O‘zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov «shaharliklar» safida asosiy tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa o‘ynadi va himoyani bexato boshqardi.
- Keyingi bosqichda «Manchester Siti» «Manchester Yunayted»ni musobaqadan chiqarib yuborgan «Brayton» bilan kuch sinashadi.
Angliya Liga kubogining (Carabao Cup) 3-bosqichida chempionlik unvonini himoya qilayotgan «Manchester Siti» «Etihad» stadionida chinakam gollar festivali va dahshatli kuch namoyishini ko‘rsatdi. Chempionship vakili «Norvich»ni qabul qilgan Enso Mareska shogirdlari raqib darvozasiga javobsiz 5 ta to‘p yo‘llab, 5:0 hisobidagi yirik va mutlaq g‘alabani rasmiylashtirdi. Butun o‘zbekistonlik millionlar o‘yini ixlosmandlari uchun ushbu oqshomning eng muhim va tarixiy voqeasi — O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovning «shaharliklar» safida asosiy tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa davomida mudofaa chizig‘ini bexato boshqargani bo‘ldi.
Husanov boshchiligidagi mustahkam himoya raqibga o‘z darvozasi yoniga yaqinlashishga ham imkon qoldirmadi va darvozabon Xeronimo Ruli darvozasi daxlsizligini 100 foiz ta’minladi. Hujumda esa 17 yoshli vunderkind Samba dubl muallifiga aylanib porlagan bo‘lsa, Rayan Sherki, braziliyalik yangi xarid Allan («Siti»dagi debyut goli) va Makaydu bittadan to‘p kiritib, tabloni bezadi. Keyingi bosqichda esa manchesterliklarni yanada jiddiy sinov kutmoqda: «Manchester Siti» nimchorak finalda «Manchester Yunayted»ni turnirdan chiqarib yuborgan xavfli «Brayton»ga qarshi to‘qnash keladi.
Xo‘sh, Abduqodir Husanovning 90 daqiqalik mukammal o‘yini Enso Mareskaning asosiy tarkib tanloviga qanday ta’sir ko‘rsatadi, 17 yoshli Samba qanday qilib o‘yin qahramoniga aylandi va «MYU»ning kushandasiga aylangan «Brayton»ni «shaharliklar» to‘xtata oladimi?
«5 ta javobsiz to‘p va 17 yoshli fenomen»: «Etihad»dagi bahs xronologiyasi
«Manchester Siti» va «Norvich» uchrashuvida gollar va keskin lahzalar ketma-ketligi:
29-daqiqa — Samba hisobni ochdi (1:0): 17 yoshli hujumchi jarima maydoni ichida tezkor harakat qilib, mezbonlarning gollar shousini boshlab berdi;
32-daqiqa — Rayan Sherkidan sovuqqonlik (2:0): Oradan atigi 3 daqiqa o‘tib, fransiyalik yulduz farqni ikkitaga oshirib, «Norvich»ning kurashishga bo‘lgan umidini so‘ndirdi;
48-daqiqa — Allanning debyut goli (3:0): Ikkinchi bo‘lim boshida braziliyalik futbolchi «shaharliklar» libosidagi o‘zining ilk golini nishonlab, tabloda yirik hisobni o‘rnatdi;
54-daqiqa — Sambaning g‘alaba dubli (4:0): Yosh hujumchi o‘zining ikkinchi to‘pini raqib to‘riga joylab, uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisi maqomini naqd qildi;
90-daqiqa — Makaydudan nuqta (5:0): Zaxiradan maydonga tushgan Makaydu asosiy vaqt yakunida beshinchi to‘pni kiritib, tor-morni yakunladi.
Husanovning 90 daqiqasi: O‘zbek legioneri mudofaani qanday bexato yopdi?
Abduqodir Husanovning «Norvich»ga qarshi bahsdagi muhim ko‘rsatkichlari:
Maydonda to‘liq 90 daqiqa: Himoyachi bahsni dastlabki soniyalardan boshladi va hakamning yakuniy hushtagiga qadar maydonni tark etmadi;
«Quruq» o‘yin va darvoza daxlsizligi: Husanov, Reys va O'Rayli uchligi «Norvich» hujum chizig‘ini butunlay falaj qilib, darvozabon Ruliga deyarli ish qoldirmadi;
Yakkakurashlardagi ustunlik: Yer va ikkinchi qavatdagi havo to‘qnashuvlarida Husanov raqib hujumchilariga hech qanday bo‘shliq bermadi;
Mareska taktikasiga moslashuv: O‘zbek himoyachisi italiyalik murabbiyning pozitsion talablariga to‘liq amal qilib, himoyadan hujumga chiqishda benuqson harakat qildi.
Nimchorak finalda dahshatli raqib: «Brayton» to‘sig‘i
Angliya Liga kubogining 1/8 final bosqichi oldidan intriga:
«Manchester Yunayted»ning kushandasi: «Shaharliklar»ning keyingi raqibi «Brayton» 3-bosqichda «MYU»ni musobaqadan chiqarib yuborib, chinakam shov-shuv ko‘targan edi;
Taktik duel: «Chaykalar»ning yuqori pressing va kuchli tempga asoslangan o‘yini Enso Mareska va uning yangilangan tarkibi uchun musobaqadagi eng og‘ir sinovga aylanadi;
Titul himoyasi: Amaldagi kubok egasi sifasida «Manchester Siti» o‘z unvonini saqlab qolish yo‘lida murosasiz kurash olib boradi.
Abduqodir Husanovning «Manchester Siti» safida 90 daqiqa davomida 5:0 hisobidagi yirik g‘alabaga munosib hissa qo‘shishi o‘zbek futboli yulduzining APL grandi tarkibidagi o‘rni tobora mustahkamlanib borayotganini ko‘rsatdi.
Sizningcha, Abduqodir Husanovning ushbu benuqson 90 daqiqalik o‘yinidan so‘ng Enso Mareska uni APLning kelgusi markaziy turlarida ham asosiy tarkibga qo‘yadimi? «Manchester Yunayted»ni mag‘lub etgan xavfli «Brayton»ga qarshi bo‘lajak nimchorak finalda «Siti»ning imkoniyatlarini qanday baholaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek legionerining buyuk g‘alabasi aks etgan ushbu qaynoq sharhni barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…