NASA Starliner kosmik kermisiga tayanyapti, chunki SpaceX oʻz ishini yakunlaydi

·26·Texno
NASA Starliner kosmik kermisiga tayanyapti, chunki SpaceX oʻz ishini yakunlaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • NASA, SpaceX'ning 2030-yilga qadar Crew Dragon ekspluatatsiyasini yakunlash rejalari sababli, Boeing'ning Starliner kosmik kemasi uchun ikkita qo'shimcha boshqariladigan missiyaga buyurtma bermoqchi.
  • Garchi Starliner dasturi o'tmishda bir qator texnik nosozliklar va xavfli vaziyatlarni boshdan kechirgan bo'lsa-da, jumladan 2024-yil iyun oyidagi ilk boshqariladigan sinovda dvigatel nosozligi sababli astronavtlar xavf ostida qolgan bo'lsa-da, agentlik kelgusida Xalqaro kosmik s…

AQSh Milliy aeronavtika va kosmik boshqarmasi (NASA) tez orada Boeing kompaniyasining Starliner kosmik kemasi uchun yana ikkita qoʻshimcha boshqariladigan missiyaga buyurtma berishni rejalashtirmoqda. Ars Technica manbalariga koʻra, ushbu qaror SpaceX kompaniyasining oʻzining mashhur Crew Dragon kemasidan voz kechish niyatida qat'iyligi ortidan qabul qilinmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ma'lum boʻlishicha, SpaceX rahbariyati 2030-yilga borib yoki undan ham ertaroq Crew Dragon ekspluatatsiyasini toʻlaqonli yakunlash niyatida ekanini ochiq-oydin ma'lum qilgan. Kompaniya prezidenti va bosh direktori Gvinn Shotuell kelgusidagi parvozlarni kafolatlashdan bosh tortib, hukumat boshqa yetkazib beruvchi — Boeing bilan ham ishlashi kerakligini ta'kidlagan.

Starliner dasturining xatarlari va oʻtmishdagi nosozliklar

NASAning Starliner kemasiga tikayotgan tikishlari mutaxassislar tomonidan jiddiy xatatar sifatida baholanmoqda. Mazkur kema oʻtgan davr mobaynida bir qator muvaffaqiyatsizliklarni boshdan kechirdi. Jumladan, 2019 va 2022-yillardagi sinov parvozlarida koʻplab jiddiy texnik nuqsonlar aniqlangan edi.

Vaziyat 2024-yil iyun oyida ilk boshqariladigan sinov vaqtida yanada keskinlashdi. Oʻshanda dvigatellardagi nosozlik tufayli astronavtlar Butch Uilmor va Sunita Uilyams halokat yoqasiga kelib qolgan edi. Biroz oʻtib, NASA ushbu parvozni eng yuqori «A» toifasidagi favqulodda hodisa deb rasman e'lon qildi.

Kelajakdagi vazifalar va moliyalashtirish

Eslatib oʻtamiz, oʻshanda xavfsizlik nuqtai nazaridan astronavtlarni Yerga qaytarish uchun aynan raqobatchi SpaceX kompaniyasining Crew Dragon kemasidan foydalanishga toʻgʻri kelgan edi. Shunga qaramay, agentlik qariyb olti oydan soʻng yana Boeing kompaniyasini oʻzining asosiy pilotli dasturi markaziga qaytarishga majbur boʻlmoqda.

Yangi kelishuvga koʻra, NASA nafaqat qoʻshimcha parvozlarga buyurtma beradi, balki Starliner dvigatel tizimidagi nosozliklarni bartaraf etish hamda uni yangi raketa yordamida uchirish uchun sertifikatlash jarayonlarini qisman moliyalashtiradi. Ushbu qadam kelgusida Xalqaro kosmik stansiyaga astronavtlarni eltishda muqobillikni saqlab qolish uchun zaruriy chora sifatida koʻrilmoqda.

SpaceXNASAStarlinerCrew DragonBoeing
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonning naqdsiz inqilobi: kuniga 1 milliard tranzaksiya markazidan reportajHindistonning naqdsiz inqilobi: kuniga 1 milliard tranzaksiya markazidan reportajBugun, 03:59Xitoyda televizorlar uchun yangi milliy standartlar joriy etiladiXitoyda televizorlar uchun yangi milliy standartlar joriy etiladiBugun, 01:53Xiaomi kompaniyasi HyperOS 4 yangilanishi grafigini eʼlon qildiXiaomi kompaniyasi HyperOS 4 yangilanishi grafigini eʼlon qildiKecha, 22:53Apple Yevropa Ittifoqida shaffoflik soʻrovlari qoidalarini yumshatdiApple Yevropa Ittifoqida shaffoflik soʻrovlari qoidalarini yumshatdiKecha, 21:24Huawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiKecha, 20:57Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqdaSamsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqdaKecha, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi