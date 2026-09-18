Futzal bo‘yicha O‘zbekiston milliy jamoasi Vengriyani safarda taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston futzal milliy terma jamoasi Vengriyada o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvida mezbonlarni 1:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Bellashuvdagi yagona golni 11-daqiqada Ilhomjon Hamroyev kiritdi.
- O‘yin davomida O‘zbekiston vakillari to‘p nazorati, zarbalar va golli vaziyatlar bo‘yicha ustunlikni namoyish etdi.
- Ikkinchi o‘rtoqlik uchrashuvi 19 sentyabrda bo‘lib o‘tadi.
O‘zbekiston futzal milliy terma jamoasi xalqaro maydondagi navbatdagi yirik musobaqalarga tayyorgarlik doirasida Yevropa qit’asida muvaffaqiyatli yurishini davom ettirmoqda. Ayni kunlarda Vengriyada tashkil etilgan o‘quv-yig‘in mashg‘ulotlarida ishtirok etayotgan vakillarimiz mezbon — Vengriya terma jamoasiga qarshi kechgan birinchi o‘rtoqlik uchrashuvida 1:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Bellashuvdagi yagona va hal qiluvchi gol 11-daqiqada terma jamoamizning tajribali vakili Ilhomjon Hamroyev tomonidan kiritildi.
O‘zbekiston futbol federatsiyasi matbuot xizmatining xabar berishicha, maydondagi hisob kichik ko‘ringani bilan, uchrashuvning dastlabki soniyalaridan boshlab so‘nggi sirena chalinguniga qadar to‘liq o‘yin tashabbusi vakillarimiz tomonida bo‘lgan. Vakillarimiz to‘p nazorati, raqib darvozasiga yo‘llangan aniq zarbalar va xavfli golli vaziyatlar soni bo‘yicha yevropaliklardan sezilarli darajada ustunlik namoyish etishdi. O‘zbek futzali ustalari ushbu muvaffaqiyat bilan to‘xtab qolmoqchi emas: jamoalar o‘rtasidagi ikkinchi o‘rtoqlik bellashuvi 19 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadi.
Xo‘sh, milliy jamoamizning ushbu g‘alabasi jahon reytingi va tarkib shakllanishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi, murabbiylar shtabi sinovdan o‘tkazayotgan yangi beshliklar qanchalik samara bermoqda va vengerlar 19 sentyabrdagi javob bahsida revansh ololadimi?
«11-daqiqadagi hal qiluvchi zarba va mutlaq dominantlik»: O‘yin manzarasi
Vengriya va O‘zbekiston termalari to‘qnashuvining asosiy jihatlari:
Ilhomjon Hamroyevdan zafar goli: 11-daqiqada amalga oshirilgan tezkor hujumni aniq yakunlagan Hamroyev bahs taqdirini hal qildi;
Maydondagi to‘liq ustunlik: To‘pni nazorat qilish, pozitsion hujumlar qurish va pressing uyushtirish bo‘yicha milliy jamoamiz raqibga hech qanday erkinlik bermadi;
«Quruq» darvoza va himoya intizomi: Darvozabon Abbos Elmurodov boshchiligidagi mudofaa chizig‘i vengerlarning barcha xavfli hujumlarini bexato bartaraf etdi;
Zarbalar va vaziyatlar ustunligi: O‘zbekiston termasi raqib darvozasi qarshisida o‘nlab xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirib, yevropalik posbonni muntazam bosimda ushlab turdi.
Tarkiblar tahlili: Boshlang‘ich beshlik va zaxira kuchlari
O‘zbekiston milliy jamoasining mazkur o‘yinda maydonga tushgan tarkibi:
Boshlang‘ich beshlik: Abbos Elmurodov (darvozabon), Ilhomjon Hamroyev, Behruz Samiyev, Xusniddin Nishonov, Abror Axmedzyanov;
Zaxiradan qo‘shilganlar: Shavkat Ibragimov, Xayrullo Solihov, Mashrab Adilov (sardor), Jasur O‘rinbosarov, Shaxzodjon Sa’diyev, Shaxram Faxriddinov, Sunnatilla Jo‘rayev, Shoxjahon Shonazarov, Asilbek Vafoyev;
Rotatsiya imkoniyati: Murabbiylar shtabi deyarli barcha zaxira o‘yinchilariga imkoniyat berib, turli taktik sxemalarni amalda sinab ko‘rdi.
19 sentyabrdagi ikkinchi to‘qnashuv: Mutaxassislar xulosasi
Futzal tahlilchilarining ushbu xorijiy yig‘in bo‘yicha muhim xulosalari:
Yevropa maktabiga qarshi chidamlilik: Vengriyaning jismoniy kuch va kontaktlarga asoslangan o‘yin uslubiga qarshi texnik va tezkor kombinatsion futzal namoyish etilgani vakillarimizning yuqori sport formasida ekanini tasdiqlaydi;
Realizatsiya masalasi: Ko‘plab vaziyatlar yaratilganiga qaramay, yakuniy hisobning 1:0 bo‘lib qolishi 19 sentyabrdagi bahs oldidan hujumlarni yakunlash ustida yanada ko‘proq ishlash kerakligini ko‘rsatmoqda;
Javob bahsidagi intriga: O‘z uyida yutqazgan Vengriya terma jamoasi ikkinchi bahsda ancha agressiv va hujumkor futzal ko‘rsatishga urinadi, bu esa jamoamiz uchun yana bir jiddiy sinov bo‘ladi.
O‘zbekiston futzal milliy jamoasining Vengriyadagi ushbu safar g‘alabasi jamoaning xalqaro maydondagi nufuzini yanada oshirib, muxlislarda bo‘lajak rasmiy turnirlar oldidan katta ishonch uyg‘otmoqda.
Sizningcha, futzalchilarimiz 19 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadigan ikkinchi o‘rtoqlik bahsida ham Vengriya ustidan yirikroq hisobda g‘alaba qozona oladimi? Milliy jamoamizning bugungi o‘yinida qaysi jihatlarni yanada kuchaytirish zarur deb hisoblaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futzalining Yevropa maydonlaridagi ushbu zafari tafsilotlarini barcha sport ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…