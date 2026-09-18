Dadaboyevadan supergol!: Kotrina Kulbite shogirdlari Xitoyni shokka tushirib qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- XX yozgi Osiyo o‘yinlarining 2-turida Kotrina Kulbite boshqaruvidagi O‘zbekiston ayollar milliy terma jamoasi Xitoy bilan 1:1 hisobida durang o‘ynadi.
- Uchrashuvda Xolida Dadaboyeva 41-daqiqada gol urib, jamoani hisobda oldinga olib chiqdi, biroq 70-daqiqada Lin Yan muvozanatni tikladi.
- Darvozabon Jonimqulova va himoyachilarning metindek bardoshliligi muhim bir ochkoni saqlab qolishga yordam berdi.
Yaponiya yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining ayollar futboli bahslarida kunning bosh shov-shuvli natijalaridan biri qayd etildi. Musobaqaning «Gifu Nagaragavi» stadionida kechgan 2-turida Kotrina Kulbite boshqaruvidagi O‘zbekiston ayollar milliy terma jamoasi qit’aning ko‘p karra chempioni va eng qudratli jamoalaridan biri sanalgan Xitoy termasiga qarshi maydonga tushib, haqiqiy matonat ko‘rsatdi va 1:1 hisobidagi tarixiy durangni rasmiylashtirdi. Uchrashuv avvalidan mutlaq favorit sanalgan xitoylik futbolchilarga qarshi vakillarimiz temir intizom va sovuqqon qarshi hujumlarga tayangan mukammal taktika namoyish etdi.
41-daqiqada Xolida Dadaboyeva raqib darvozasini aniq nishonga olib, stadionni larzaga soldi va terma jamoamizni tanaffusga g‘olib sifatida olib chiqdi. Ikkinchi bo‘limda Xitoy bor kuchi bilan hujumga tashlandi va 70-daqiqada Lin Yan hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘ldi. Biroq qolgan daqiqalarda posbonimiz Jonimqulova boshchiligidagi mudofaa qo‘rg‘oni metindek bardosh berib, muhim bir ochkoni saqlab qoldi. 1-turda Filippin bilan ham 1:1 hisobida murosa ko‘chasini tanlagan jamoamiz endi 21 sentyabr kuni 3-tur doirasida Gonkongga qarshi maydonga tushadi va aynan shu bellashuv pley-off yo‘llanmasi taqdirini hal qiladi.
Xo‘sh, Kulbite qizlari qit’a grandini qanday to‘xtatib qoldi, Dadaboyevaning goli jamoaga qanday ruhiy ustunlik berdi va 21 sentyabrdagi Gonkong bilan to‘qnashuvda bizga qanday g‘alaba kerak?
«41-daqiqadagi zarba va Gifudagi jang»: Bahs xronologiyasi
Xitoy va O‘zbekiston terma jamoalari bahsidagi asosiy voqealar:
41-daqiqa — Dadaboyeva hisobni ochdi (0:1): Birinchi bo‘lim yakuni arafasida tashkil etilgan tezkor qarshi hujumni Xolida Dadaboyeva sovuqqonlik bilan golga aylantirib, raqibni shok holatiga tushirdi;
70-daqiqa — Lin Yan muvozanatni tikladi (1:1): Bosimni keskin oshirgan xitoyliklar Lin Yanning sa’y-harakatlari evaziga bahsdagi muvozanatni qayta tikladi;
Jonimqulovadan super seyvlar: Darvozabonimiz Jonimqulova raqibning bir qator xavfli zarbalarini qaytarib, jamoani muqarrar gollardan qutqarib qoldi;
Qoralovchi mudofaa: Qo‘chqorova, Shoyimova va Dadaboyeva uchligi raqibning havodagi va yerdagi keskin reydlarini bexato bartaraf etdi.
Tarkiblar va murabbiy yurishi: Kotrina Kulbite taktikasi
O‘zbekiston milliy jamoasining o‘yindagi tarkibi va o‘zgarishlari:
Boshlang‘ich tarkib: 1.Jonimqulova, 3.Dadaboyeva, 7.Qudratova, 10.Habibullayeva, 11.Shoyimova, 15.Zoirova, 16.Mamatkarimova, 17.Karachik, 20.Egamberdiyeva, 21.Oraniyazova, 22.Qo‘chqorova;
Zaxiradagi kuchlar: G‘ulomova, Saidova, Hikmatova, Tosheva, Olimjonova, Ablyakimova, Baxtiyorova, Ergasheva, Nozimova, Turg‘unova, Dekanbayeva;
Intizom va chidamlilik: Kulbite taktikasi Osiyoning bosh grandi bo‘lmish Xitoyning pozitsion hujumlarini markazdayoq buzib tashlashga asoslandi va bu reja to‘liq ish berdi.
21 sentyabrda hal qiluvchi final: Gonkong bilan to‘qnashuv oldidan intriga
Osiyo o‘yinlari guruh bosqichining 3-turi oldidan tahlilchilar xulosasi:
Ikki durang va 2 ochko: Filippin va Xitoy bilan qayd etilgan 1:1 hisobidagi duranglar terma jamoamizning kuchli irodasini ko‘rsatdi;
Gonkongga qarshi g‘alaba shart: Keyingi bosqich — pley-offga yo‘l olish uchun Kulbite shogirdlari 21 sentyabr kungi bahsda yirik hisobda g‘alaba qozonishi va to‘plar nisbatini yaxshilashi talab etiladi;
Ruhiy kuch: Xitoydek gigantga yutqazmaslik qizlarimizning o‘z kuchiga bo‘lgan ishonchini keskin oshirib, hal qiluvchi bahs oldidan maksimal ruhiy ustunlik bag‘ishladi.
Kotrina Kulbite jamoasining Yaponiyadagi ushbu jasoratli o‘yini o‘zbek ayollar futboli Osiyoning istalgan yetakchisi bilan tengma-teng olisha olishini butun dunyoga yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, O‘zbekiston terma jamoasi 21 sentyabr kuni Gonkong ustidan yirik g‘alaba qozonib, Osiyo o‘yinlarining pley-off bosqichiga yo‘l ola biladimi? Xitoydek kuchli jamoa bilan durang o‘ynagan qizlarimizning imkoniyatlarini qanday baholaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sporti ixlosmandlari uchun muhim bo‘lgan ushbu qaynoq o‘yin tafsilotlarini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…