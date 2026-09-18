Dadaboyevadan supergol!: Kotrina Kulbite shogirdlari Xitoyni shokka tushirib qo‘ydi

·56·Sport
Dadaboyevadan supergol!: Kotrina Kulbite shogirdlari Xitoyni shokka tushirib qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • XX yozgi Osiyo o‘yinlarining 2-turida Kotrina Kulbite boshqaruvidagi O‘zbekiston ayollar milliy terma jamoasi Xitoy bilan 1:1 hisobida durang o‘ynadi.
  • Uchrashuvda Xolida Dadaboyeva 41-daqiqada gol urib, jamoani hisobda oldinga olib chiqdi, biroq 70-daqiqada Lin Yan muvozanatni tikladi.
  • Darvozabon Jonimqulova va himoyachilarning metindek bardoshliligi muhim bir ochkoni saqlab qolishga yordam berdi.

Yaponiya yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarining ayollar futboli bahslarida kunning bosh shov-shuvli natijalaridan biri qayd etildi. Musobaqaning «Gifu Nagaragavi» stadionida kechgan 2-turida Kotrina Kulbite boshqaruvidagi O‘zbekiston ayollar milliy terma jamoasi qit’aning ko‘p karra chempioni va eng qudratli jamoalaridan biri sanalgan Xitoy termasiga qarshi maydonga tushib, haqiqiy matonat ko‘rsatdi va 1:1 hisobidagi tarixiy durangni rasmiylashtirdi. Uchrashuv avvalidan mutlaq favorit sanalgan xitoylik futbolchilarga qarshi vakillarimiz temir intizom va sovuqqon qarshi hujumlarga tayangan mukammal taktika namoyish etdi.

41-daqiqada Xolida Dadaboyeva raqib darvozasini aniq nishonga olib, stadionni larzaga soldi va terma jamoamizni tanaffusga g‘olib sifatida olib chiqdi. Ikkinchi bo‘limda Xitoy bor kuchi bilan hujumga tashlandi va 70-daqiqada Lin Yan hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘ldi. Biroq qolgan daqiqalarda posbonimiz Jonimqulova boshchiligidagi mudofaa qo‘rg‘oni metindek bardosh berib, muhim bir ochkoni saqlab qoldi. 1-turda Filippin bilan ham 1:1 hisobida murosa ko‘chasini tanlagan jamoamiz endi 21 sentyabr kuni 3-tur doirasida Gonkongga qarshi maydonga tushadi va aynan shu bellashuv pley-off yo‘llanmasi taqdirini hal qiladi.

Xo‘sh, Kulbite qizlari qit’a grandini qanday to‘xtatib qoldi, Dadaboyevaning goli jamoaga qanday ruhiy ustunlik berdi va 21 sentyabrdagi Gonkong bilan to‘qnashuvda bizga qanday g‘alaba kerak?

«41-daqiqadagi zarba va Gifudagi jang»: Bahs xronologiyasi

Xitoy va O‘zbekiston terma jamoalari bahsidagi asosiy voqealar:

  • 41-daqiqa — Dadaboyeva hisobni ochdi (0:1): Birinchi bo‘lim yakuni arafasida tashkil etilgan tezkor qarshi hujumni Xolida Dadaboyeva sovuqqonlik bilan golga aylantirib, raqibni shok holatiga tushirdi;

  • 70-daqiqa — Lin Yan muvozanatni tikladi (1:1): Bosimni keskin oshirgan xitoyliklar Lin Yanning sa’y-harakatlari evaziga bahsdagi muvozanatni qayta tikladi;

  • Jonimqulovadan super seyvlar: Darvozabonimiz Jonimqulova raqibning bir qator xavfli zarbalarini qaytarib, jamoani muqarrar gollardan qutqarib qoldi;

  • Qoralovchi mudofaa: Qo‘chqorova, Shoyimova va Dadaboyeva uchligi raqibning havodagi va yerdagi keskin reydlarini bexato bartaraf etdi.

Tarkiblar va murabbiy yurishi: Kotrina Kulbite taktikasi

O‘zbekiston milliy jamoasining o‘yindagi tarkibi va o‘zgarishlari:

  • Boshlang‘ich tarkib: 1.Jonimqulova, 3.Dadaboyeva, 7.Qudratova, 10.Habibullayeva, 11.Shoyimova, 15.Zoirova, 16.Mamatkarimova, 17.Karachik, 20.Egamberdiyeva, 21.Oraniyazova, 22.Qo‘chqorova;

  • Zaxiradagi kuchlar: G‘ulomova, Saidova, Hikmatova, Tosheva, Olimjonova, Ablyakimova, Baxtiyorova, Ergasheva, Nozimova, Turg‘unova, Dekanbayeva;

  • Intizom va chidamlilik: Kulbite taktikasi Osiyoning bosh grandi bo‘lmish Xitoyning pozitsion hujumlarini markazdayoq buzib tashlashga asoslandi va bu reja to‘liq ish berdi.

21 sentyabrda hal qiluvchi final: Gonkong bilan to‘qnashuv oldidan intriga

Osiyo o‘yinlari guruh bosqichining 3-turi oldidan tahlilchilar xulosasi:

  • Ikki durang va 2 ochko: Filippin va Xitoy bilan qayd etilgan 1:1 hisobidagi duranglar terma jamoamizning kuchli irodasini ko‘rsatdi;

  • Gonkongga qarshi g‘alaba shart: Keyingi bosqich — pley-offga yo‘l olish uchun Kulbite shogirdlari 21 sentyabr kungi bahsda yirik hisobda g‘alaba qozonishi va to‘plar nisbatini yaxshilashi talab etiladi;

  • Ruhiy kuch: Xitoydek gigantga yutqazmaslik qizlarimizning o‘z kuchiga bo‘lgan ishonchini keskin oshirib, hal qiluvchi bahs oldidan maksimal ruhiy ustunlik bag‘ishladi.

Kotrina Kulbite jamoasining Yaponiyadagi ushbu jasoratli o‘yini o‘zbek ayollar futboli Osiyoning istalgan yetakchisi bilan tengma-teng olisha olishini butun dunyoga yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, O‘zbekiston terma jamoasi 21 sentyabr kuni Gonkong ustidan yirik g‘alaba qozonib, Osiyo o‘yinlarining pley-off bosqichiga yo‘l ola biladimi? Xitoydek kuchli jamoa bilan durang o‘ynagan qizlarimizning imkoniyatlarini qanday baholaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sporti ixlosmandlari uchun muhim bo‘lgan ushbu qaynoq o‘yin tafsilotlarini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

O‘zbekiston ayollar futbol jamoasiKotrina KulbiteGifu NagaragaviOsiyo o‘yinlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBugun, 06:35"Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi..."Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi...Bugun, 06:25La Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiLa Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiBugun, 06:11Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!Bugun, 06:08Temur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdiTemur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdiBugun, 05:53O‘zbek legionerining avtogoli!: SSKA «Dinamo»ni safarda yengib, kuchli uchlikka ko‘tarildiO‘zbek legionerining avtogoli!: SSKA «Dinamo»ni safarda yengib, kuchli uchlikka ko‘tarildiBugun, 05:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng