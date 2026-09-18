Bronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda o'tkazilgan 3-Butunjahon shaxmat paralimpiadasida O'zbekiston-1 jamoasi Isroil termasini 2,5:1,5 hisobida mag'lub etib, 11 ochko jamg'arib, faxrli 3-o'rinni egalladi.
- Bu O'zbekiston parashaxmati tarixidagi ilk bronza medali bo'lib, mamlakatimiz uchun yangi tarixiy sahifa ochdi.
- Musobaqa ishtirokchi davlatlar va jamoalar soni bo'yicha rekord o'rnatdi, unda dunyoning 36 davlatidan 41 jamoa va 164 nafar shaxmatchi qatnashdi.
Qadimiy va navqiron Samarqand shahri jahon intellektual sportining yana bir ulkan tarixiy voqeasiga guvoh bo‘ldi. Shahar mezbonligida yuksak saviyada tashkil etilgan 3-Butunjahon shaxmat paralimpiadasi o‘z yakuniga yetdi va unda milliy sportimiz uchun yangi tarixiy sahifa ochildi. Dunyoning 36 ta davlatidan tashrif buyurgan 41 ta jamoa va 164 nafar eng sara matonatli shaxmatchi dona surgan mazkur nufuzli musobaqada O‘zbekiston sharafini 3 ta tarkib munosib himoya qildi. Turnirning keskin va asabiy kechgan so‘nggi 7-turida O‘zbekiston-1 jamoasi kuchli Isroil termasini 2,5 : 1,5 hisobida mag‘lubiyatga uchratib, musobaqa shohsupasiga yo‘l ochdi.
Yakuniy natijalarga ko‘ra, kuchli Polsha termasi 1-o‘rinni, erkin Kuba jamoasi 2-o‘rinni band etgan bo‘lsa, O‘zbekiston termasi 11 ochko jamg‘arib, faxrli 3-o‘rinni qo‘lga kiritdi va Parashaxmat olimpiadalari tarixidagi ilk tarixiy bronza medalini yurtimizga tuhfa etdi. Bundan tashqari, O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi xabariga ko‘ra, Samarqanddagi musobaqa qatnashchilar ko‘lami va tashkiliy saviyasi bo‘yicha Paralimpiadalar tarixidagi mutlaq rekordni qayd etdi.
Xo‘sh, parashaxmatchilarimiz bunday misli ko‘rilmagan muvaffaqiyatga qanday taktik yurishlar orqali erishdi, Isroilga qarshi 7-tur bahsida qaysi doskalar hal qiluvchi rol o‘ynadi va ushbu bronza kelajakdagi chempionliklarga qanday poydevor bo‘ladi?
«Isroilni mahv etgan 7-tur va 11 ochko»: Tarixiy bronza tafsiloti
Samarqanddagi 3-Parashaxmat olimpiadasi yakunlari bo‘yicha muhim faktlar:
Hal qiluvchi bahsdagi g‘alaba: So‘nggi 7-turda O‘zbekiston-1 jamoasi Isroil termasi ustidan 2,5 : 1,5 hisobida ustun kelib, medallar masalasini hal qildi;
11 ochkolik mustahkam poydevor: Jamoamiz barcha turlardagi barqaror o‘yini evaziga 11 ochko jamg‘arib, sovrindorlar qatoriga kirdi;
Polsha va Kuba yetakchiligi: Oltin medallar Polshaga, kumush esa Kuba paratermasiga nasib etdi;
Tarixda ilk bor: O‘zbekiston parashaxmati bungacha Paralimpiadalarda shohsupaga ko‘tarilmagan edi — Samarqanddagi bronza milliy sportimiz uchun yangi era boshlanishini anglatadi.
«Rekordlar Olimpiadasi»: Samarqand turnirining ko‘lami
O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi e’lon qilgan rekord ko‘rsatkichlar:
36 ta davlat va 41 ta jamoa: Ishtirokchi davlatlar soni va geografiyasi bo‘yicha mazkur 3-Paralimpiada turnir tarixidagi eng keng qamrovlisi bo‘ldi;
164 nafar yetakchi grossmeyster va ustalar: Jahonning eng kuchli imkoniyati cheklangan sportchilari qadim kentda bir maqsad — aql-idrok va iroda bayrami atrofida birlashdi;
O‘zbekistonning 3 ta tarkibi: Mezbon sifatida mamlakatimiz 3 ta jamoa bilan qatnashib, nafaqat asosiy tarkib yulduzlari, balki kelajak zaxirasini ham xalqaro maydonda sinovdan o‘tkazdi.
Matonat va mahorat tantanasi: Ekspertlar xulosasi
Sport tahlilchilarining O‘zbekiston parashaxmati yutug‘i bo‘yicha xulosalari:
Irodali kurash maktabi: O‘zbekistonlik parasportchilarning nafaqat yengil atletika yoki dzyudoda, balki shaxmatdek murakkab intellektual bahslarda ham jahon grandlari bilan tengma-teng kurasha olishi isbotlandi;
Infratuzilma va mezbonlik darajasi: Samarqandning bunday nufuzli jahon anjumanini rekord darajada o‘tkazishi O‘zbekistonning xalqaro shaxmat xaritasidagi nufuzini yana bir pog‘ona yuqoriga ko‘tardi;
Kelgusi oltinlar uchun start: Mazkur bronza medali yosh parashaxmatchilarga kuchli ruhiy motivatsiya berib, kelgusi Olimpiadalarda oltin medal uchun da’vogarlik qilish imkoniyatini kengaytiradi.
Samarqand rizolarida qo‘lga kiritilgan ushbu tarixiy bronza O‘zbekiston shaxmatida chegaralar yo‘qligini, metin iroda va intellektual mahorat har qanday to‘siqlarni yengib o‘tishini butun dunyoga namoyish etdi.
Sizningcha, O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasining ushbu tarixiy bronza medali mamlakatimizda imkoniyati cheklangan insonlar o‘rtasida shaxmatning ommalashishiga qanday turtki beradi? Samarqandda o‘rnatilgan ushbu rekord musobaqa kelajakda yurtimizga shaxmat bo‘yicha katta jahon chempionatlarini olib kelishiga ishonasizmi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va parasportchilarimizning buyuk tarixiy g‘alabasi haqidagi ushbu qaynoq sharhni barcha sport ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…