Lionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldi

·69·Sport
Lionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Inter Mayami safida Campeones kubogini qo'lga kiritgan Lionel Messi o'yin tugaganidan so'ng MLS komissari Don Garber bilan maydonda jiddiy bahslashdi.
  • Ushbu uchrashuvda Messi o'zining klub safidagi 100-golini urgan bo'lsa-da, o'yindan keyingi quvonchli lahzalar ligadagi rahbar bilan yuzaga kelgan bahs sabab biroz soyada qoldi.
  • Mazkur kutilmagan bahs-munozaraning sababi hozircha oshkor etilmagan, MLS rahbariyati va Inter Mayami klubi ham bu haqda izoh berishdan bosh tortgan.

Inter Mayami jamoasi safida navbatdagi sovrinni qoʻlga kiritgan Lionel Messi maydon uzra qizgʻin muhokamalar markazida boʻldi. Goal.com xabar berishicha, argentinalik yulduz futbolchi Campeones kubogi finalidan soʻng Shimoliy Amerika prof-ligasi (MLS) komissari Don Garber bilan kutilmagan va jiddiy tus olgan muloqot chogʻida koʻrsatilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mazkur voqea jamoaning Meksikaning Kruz Azul klubiga qarshi kechgan uchrashuvidagi gʻalabasidan keyin toʻgʻridan-toʻgʻri maydon maysazorida sodir boʻlgan. Bellashuvda Inter Mayami raqibini 2:0 hisobida magʻlub etib, navbatdagi nufuzli sovringa ega chiqqan edi.

Yubiley gol va kutilmagan bahs

Ushbu uchrashuv Lionel Messi uchun shaxsiy faoliyatida ham muhim ahamiyat kasb etdi. Tajribali hujumchi mazkur bahsda oʻzining klub safidagi yubiley — 100-golini kiritishga muvaffaq boʻldi va jamoasining ishonchli gʻalabasini taʼminladi. Biroq oʻyindan keyingi quvonchli lahzalar ligadagi rahbar bilan yuzaga kelgan bahs sabab biroz soyada qoldi.

Tarqalgan videolavhalarda argentinalik futbolchi Don Garber bilan suhbat chogʻida bir necha bor qoʻl siltab, unga barmogʻi bilan ishora qilgani va hayajonli tarzda oʻz fikrlarini bildirayotgani yaqqol aks etgan. Bu holat futbol jamoatchiligi va muxlislar oʻrtasida turli taxminlar hamda qizgʻin muhokamalarni keltirib chiqardi.

Tomonlarning sukuti

Hozircha mazkur kutilmagan bahs-munozaraning asosiy sababi oshkor etilmayapti. Goal.com nashrining maʼlumotiga koʻra, MLS rahbariyati yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan izoh berishdan bosh tortgan. Oʻz navbatida, Inter Mayami klubi ham matbuot xizmati soʻroviga darhol javob qaytarmagan.

Maʼlumot uchun, ushbu muvaffaqiyat Lionel Messi Florida shtatiga koʻchib oʻtganidan beri jamoa qoʻlga kiritgan navbatdagi yirik sovrin boʻldi. Klub bungacha 2023-yilda Leagues Cup, 2024-yilda Supporters' Shield hamda 2025-yilda MLS Kubogini qoʻlga kiritgan edi.

Hozircha rasmiy idoralar va futbolchining oʻzi bu hodisa boʻyicha sukut saqlamoqda. Lionel Messi va uning jamoadoshlari esa ortiqcha mish-mishlarga eʼtibor qaratmagan holda, oldinda turgan oʻyinlarga tayyorgarlik koʻrishga hamda mavsumdagi barqaror oʻyinlarini davom ettirishga eʼtibor qaratmoqda.

Lionel MessiInter MayamiMLSDon GarberFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dadaboyevadan supergol!: Kotrina Kulbite shogirdlari Xitoyni shokka tushirib qo‘ydiDadaboyevadan supergol!: Kotrina Kulbite shogirdlari Xitoyni shokka tushirib qo‘ydiBugun, 06:41Bronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBugun, 06:35"Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi..."Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi...Bugun, 06:25La Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiLa Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiBugun, 06:11Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!Bugun, 06:08Temur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdiTemur Kapadze kechagi 3:2 hisobidagi g‘alaba va chempionlik poygasi haqida ochiq gapirdiBugun, 05:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng