Lionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Inter Mayami safida Campeones kubogini qo'lga kiritgan Lionel Messi o'yin tugaganidan so'ng MLS komissari Don Garber bilan maydonda jiddiy bahslashdi.
- Ushbu uchrashuvda Messi o'zining klub safidagi 100-golini urgan bo'lsa-da, o'yindan keyingi quvonchli lahzalar ligadagi rahbar bilan yuzaga kelgan bahs sabab biroz soyada qoldi.
- Mazkur kutilmagan bahs-munozaraning sababi hozircha oshkor etilmagan, MLS rahbariyati va Inter Mayami klubi ham bu haqda izoh berishdan bosh tortgan.
Inter Mayami jamoasi safida navbatdagi sovrinni qoʻlga kiritgan Lionel Messi maydon uzra qizgʻin muhokamalar markazida boʻldi. Goal.com xabar berishicha, argentinalik yulduz futbolchi Campeones kubogi finalidan soʻng Shimoliy Amerika prof-ligasi (MLS) komissari Don Garber bilan kutilmagan va jiddiy tus olgan muloqot chogʻida koʻrsatilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mazkur voqea jamoaning Meksikaning Kruz Azul klubiga qarshi kechgan uchrashuvidagi gʻalabasidan keyin toʻgʻridan-toʻgʻri maydon maysazorida sodir boʻlgan. Bellashuvda Inter Mayami raqibini 2:0 hisobida magʻlub etib, navbatdagi nufuzli sovringa ega chiqqan edi.
Yubiley gol va kutilmagan bahsUshbu uchrashuv Lionel Messi uchun shaxsiy faoliyatida ham muhim ahamiyat kasb etdi. Tajribali hujumchi mazkur bahsda oʻzining klub safidagi yubiley — 100-golini kiritishga muvaffaq boʻldi va jamoasining ishonchli gʻalabasini taʼminladi. Biroq oʻyindan keyingi quvonchli lahzalar ligadagi rahbar bilan yuzaga kelgan bahs sabab biroz soyada qoldi.
Tarqalgan videolavhalarda argentinalik futbolchi Don Garber bilan suhbat chogʻida bir necha bor qoʻl siltab, unga barmogʻi bilan ishora qilgani va hayajonli tarzda oʻz fikrlarini bildirayotgani yaqqol aks etgan. Bu holat futbol jamoatchiligi va muxlislar oʻrtasida turli taxminlar hamda qizgʻin muhokamalarni keltirib chiqardi.
Tomonlarning sukutiHozircha mazkur kutilmagan bahs-munozaraning asosiy sababi oshkor etilmayapti. Goal.com nashrining maʼlumotiga koʻra, MLS rahbariyati yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan izoh berishdan bosh tortgan. Oʻz navbatida, Inter Mayami klubi ham matbuot xizmati soʻroviga darhol javob qaytarmagan.
Maʼlumot uchun, ushbu muvaffaqiyat Lionel Messi Florida shtatiga koʻchib oʻtganidan beri jamoa qoʻlga kiritgan navbatdagi yirik sovrin boʻldi. Klub bungacha 2023-yilda Leagues Cup, 2024-yilda Supporters' Shield hamda 2025-yilda MLS Kubogini qoʻlga kiritgan edi.
Hozircha rasmiy idoralar va futbolchining oʻzi bu hodisa boʻyicha sukut saqlamoqda. Lionel Messi va uning jamoadoshlari esa ortiqcha mish-mishlarga eʼtibor qaratmagan holda, oldinda turgan oʻyinlarga tayyorgarlik koʻrishga hamda mavsumdagi barqaror oʻyinlarini davom ettirishga eʼtibor qaratmoqda.
Izohlar 0
…