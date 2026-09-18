«Real»mi yoki «Barselona»? Harri Keyn La Ligaga transferi bo‘yicha barcha kartalarni ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Myunxenning «Bavariya» klubi to‘purari Harri Keyn Ispaniya nashriga bergan intervyusida La Ligaga o‘tishga yaqin kelganini tan olib, Ispaniya grandlari safiga qo‘shilish eshiklarini ochiq qoldirdi.
- Angliyalik 33 yoshli hujumchi «Barselona», «Real» va «Atletiko»ni dunyoning eng buyuk klublari qatorida ko‘rishini ta’kidladi va Krishtianu Ronaldu hamda Leo Messi o‘rtasidagi La Ligadagi raqobatni tomosha qilib ulg‘ayganini e’tirof etdi.
Yevropa futbolida yangi transfer sensatsiyasi kurtak yozmoqda! Myunxenning «Bavariya» klubi to‘purari Harri Keyn Ispaniyaning eng nufuzli nashrlaridan biri Marcaga bergan kutilmagan intervyusida o‘z kelajagi borasidagi barcha gumonlarni alanga oldirdi. Angliyalik 33 yoshli superhujumchi faoliyati davomida La Ligaga o‘tishga juda yaqin kelganini tan olib, Ispaniya grandlari safiga qo‘shilish eshiklarini ochiq qoldirdi. Xo‘sh, Keyn qachonlardir Madrid yoki Kataloniyaga ko‘chib o‘tishi mumkin edi va bugungi rejalari qanday?
Afsonalar izidan: La Ligaga ehtirom va yashirin takliflar
Harri Keyn Ispaniya chempionati va uning gigantlari haqida to‘xtalar ekan, bolaligidagi xotiralarini ochiqladi:
Ispaniya grandlariga hurmat: Hujumchi «Barselona», «Real» va «Atletiko»ni dunyoning eng buyuk klublari qatorida ko‘rishini ta’kidladi;
Ronaldu va Messi davri: Angliyalik yulduz aynan Krishtianu va Leo o‘rtasidagi La Ligadagi qaynoq raqobatni tomosha qilib ulg‘ayganini e’tirof etdi;
O‘tmishdagi ehtimol: Futbolchining so‘zlariga ko‘ra, uning Ispaniyaga ko‘chib o‘tishi haqiqatga aylanishi mumkin bo‘lgan jiddiy pallalar bo‘lgan.
Eshiklar yopilmagan: «Hech narsani istisno qilmayman!»
«Shunday bo‘lishi mumkin bo‘lgan paytlar ham bo‘lgan. Men La Ligani juda hurmat qilaman. «Barselona», «Real» va «Atletiko» dunyodagi eng yirik klublardan hisoblanadi. Futbolda hamma narsa bo‘lishi mumkin. Hech narsani istisno qilmayman, lekin hozir Germaniyada baxtliman», — dedi Keyn.
Garchi hujumchi Myunxendagi hayotidan mamnunligini aytgan bo‘lsa-da, kelajak bo‘yicha hech qanday qat’iy kafolat bermadi va La Liga ixlosmandlarida katta umid uyg‘otdi.
Harri Keyn: Raqamlar va shartnoma holati
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Yoshi
33 yoshda
Klub safiga kelgan vaqti
2023 yildan beri «Bavariya»da to‘p surmoqda
Joriy mavsumdagi statistikasi
6 ta o‘yin, 4 ta gol va 1 ta assist
Amaldagi shartnoma muddati
2027 yilning iyunigacha tuzilgan
Agar Keyn nemis grandi bilan shartnomasini uzaytirmasa, uning Ispaniya chempionatida paydo bo‘lishi mutlaqo haqiqatga aylanishi mumkin.
Sizningcha, Harri Keynning o‘yin uslubi Ispaniya grandlaridan qay biriga ko‘proq mos keladi — «Real»gami yoki «Barselona»ga? U La Ligada ham Messi va Ronaldudek iz qoldira olarmidi?
O‘z fikringizni pastda izohlarda qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan barcha do‘stlaringizga ushbu qiziqarli intervyuni Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…