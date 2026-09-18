«Real»mi yoki «Barselona»? Harri Keyn La Ligaga transferi bo‘yicha barcha kartalarni ochdi

·6·Sport
«Real»mi yoki «Barselona»? Harri Keyn La Ligaga transferi bo‘yicha barcha kartalarni ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Myunxenning «Bavariya» klubi to‘purari Harri Keyn Ispaniya nashriga bergan intervyusida La Ligaga o‘tishga yaqin kelganini tan olib, Ispaniya grandlari safiga qo‘shilish eshiklarini ochiq qoldirdi.
  • Angliyalik 33 yoshli hujumchi «Barselona», «Real» va «Atletiko»ni dunyoning eng buyuk klublari qatorida ko‘rishini ta’kidladi va Krishtianu Ronaldu hamda Leo Messi o‘rtasidagi La Ligadagi raqobatni tomosha qilib ulg‘ayganini e’tirof etdi.

Yevropa futbolida yangi transfer sensatsiyasi kurtak yozmoqda! Myunxenning «Bavariya» klubi to‘purari Harri Keyn Ispaniyaning eng nufuzli nashrlaridan biri Marcaga bergan kutilmagan intervyusida o‘z kelajagi borasidagi barcha gumonlarni alanga oldirdi. Angliyalik 33 yoshli superhujumchi faoliyati davomida La Ligaga o‘tishga juda yaqin kelganini tan olib, Ispaniya grandlari safiga qo‘shilish eshiklarini ochiq qoldirdi. Xo‘sh, Keyn qachonlardir Madrid yoki Kataloniyaga ko‘chib o‘tishi mumkin edi va bugungi rejalari qanday?

Afsonalar izidan: La Ligaga ehtirom va yashirin takliflar

Harri Keyn Ispaniya chempionati va uning gigantlari haqida to‘xtalar ekan, bolaligidagi xotiralarini ochiqladi:

  • Ispaniya grandlariga hurmat: Hujumchi «Barselona», «Real» va «Atletiko»ni dunyoning eng buyuk klublari qatorida ko‘rishini ta’kidladi;

  • Ronaldu va Messi davri: Angliyalik yulduz aynan Krishtianu va Leo o‘rtasidagi La Ligadagi qaynoq raqobatni tomosha qilib ulg‘ayganini e’tirof etdi;

  • O‘tmishdagi ehtimol: Futbolchining so‘zlariga ko‘ra, uning Ispaniyaga ko‘chib o‘tishi haqiqatga aylanishi mumkin bo‘lgan jiddiy pallalar bo‘lgan.

Eshiklar yopilmagan: «Hech narsani istisno qilmayman!»

«Shunday bo‘lishi mumkin bo‘lgan paytlar ham bo‘lgan. Men La Ligani juda hurmat qilaman. «Barselona», «Real» va «Atletiko» dunyodagi eng yirik klublardan hisoblanadi. Futbolda hamma narsa bo‘lishi mumkin. Hech narsani istisno qilmayman, lekin hozir Germaniyada baxtliman», — dedi Keyn.

Garchi hujumchi Myunxendagi hayotidan mamnunligini aytgan bo‘lsa-da, kelajak bo‘yicha hech qanday qat’iy kafolat bermadi va La Liga ixlosmandlarida katta umid uyg‘otdi.

Harri Keyn: Raqamlar va shartnoma holati

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Yoshi

33 yoshda

Klub safiga kelgan vaqti

2023 yildan beri «Bavariya»da to‘p surmoqda

Joriy mavsumdagi statistikasi

6 ta o‘yin, 4 ta gol va 1 ta assist

Amaldagi shartnoma muddati

2027 yilning iyunigacha tuzilgan

Agar Keyn nemis grandi bilan shartnomasini uzaytirmasa, uning Ispaniya chempionatida paydo bo‘lishi mutlaqo haqiqatga aylanishi mumkin.

Sizningcha, Harri Keynning o‘yin uslubi Ispaniya grandlaridan qay biriga ko‘proq mos keladi — «Real»gami yoki «Barselona»ga? U La Ligada ham Messi va Ronaldudek iz qoldira olarmidi?

O‘z fikringizni pastda izohlarda qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan barcha do‘stlaringizga ushbu qiziqarli intervyuni Telegram orqali yuboring!

Harri KeynBavariyaLa LigaBarselona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bernabeu»dagi shov-shuvli video siri ochildi: Yamal kutilmagan javobi bilan dunyoni hayratga soldi«Bernabeu»dagi shov-shuvli video siri ochildi: Yamal kutilmagan javobi bilan dunyoni hayratga soldiBugun, 12:05Karolina Olgin Lionel Messiga maxsus murojaat yoʻlladiKarolina Olgin Lionel Messiga maxsus murojaat yoʻlladiBugun, 11:51Lionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldiLionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldiBugun, 09:37Dadaboyevadan supergol!: Kotrina Kulbite shogirdlari Xitoyni shokka tushirib qo‘ydiDadaboyevadan supergol!: Kotrina Kulbite shogirdlari Xitoyni shokka tushirib qo‘ydiBugun, 06:41Bronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBugun, 06:35"Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi..."Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi...Bugun, 06:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng