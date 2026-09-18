Olimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda o'tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 3-turida O'zbekistonning erkaklar va ayollar jamoalari kuchli raqiblar bilan to'qnash keladi.
- Erkaklar o'rtasida O'zbekiston 1 Avstriya bilan, O'zbekiston 2 Germaniya bilan, O'zbekiston 3 esa Marokash bilan o'ynaydi.
- Ayollar bahsida O'zbekiston 1 Indoneziya bilan, O'zbekiston 2 Ispaniya bilan, O'zbekiston 3 Saudiya Arabistoni bilan kuch sinashadi.
Samarqand mezbonligida o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kurash harorati haddan tashqari ko‘tarilmoqda! Dastlabki ikki turda ochko yo‘qotmay kelayotgan yetakchilar endi haqiqiy grandlar to‘qnashuviga yetib keldi. Bugun bo‘lib o‘tadigan 3-turda ham erkaklar, ham ayollar toifasida O‘zbekistonning barcha uchtadan jamoasi doska yoniga o‘tiradi.
Biroq qur’a vakillarimizga oson bo‘lmagan raqiblarni ro‘para qildi: ayniqsa Germaniya va Ispaniyaga qarshi to‘qnashuvlar chinakam asablar jangiga aylanishi kutilmoqda. Xo‘sh, bugun qaysi jamoalarimiz oq donalarda, kimlar qorada o‘ynaydi va jahon grandlari kimlarga qarshi saf tortadi?
Erkaklar bahsi: O‘zbekiston 1 Avstriyaga qarshi, ikkinchi jamoaga esa Germaniya!
Erkaklar o‘rtasidagi ochiq seksiyaning 3-turida mezbon terma jamoalarimiz va boshqa favoritlarni qiziqarli raqiblar kutmoqda:
Avstriya — O‘zbekiston 1: Asosiy terma jamoamiz mazkur turda qora donalarda Avstriyaga qarshi doskaga o‘tiradi;
O‘zbekiston 2 — Germaniya: Ikkinchi jamoamiz yevropalik qudratli raqib — Germaniya vakillariga qarshi kuch sinashadi;
O‘zbekiston 3 — Marokash: Uchinchi yoshlar jamoamiz oq donalarda Afrika qit’asining tajribali vakili bo‘lgan Marokash termasini sinovdan o‘tkazadi.
Dunyo grandlari o‘rtasida esa Daniya — AQSH, Hindiston — Italiya, Xitoy — Bolgariya va markaziy bahslardan biri hisoblangan Qozog‘iston — Fransiya qarama-qarshiliklari muxlislar diqqat markazida bo‘ladi.
Ayollar bahsi: O‘zbekiston Indoneziya bilan, ikkinchi jamoamiz Ispaniya sinovida
Xotin-qizlar musobaqasida ham bahslar shiddati kam emas. Qur’a bizning uchta jamoamiz uchun ham o‘ziga xos sinov hozirladi:
«Ayollar jamoalarimiz musobaqaning hal qiluvchi bosqichlariga yaqinlashgani sari har bir ochko oltinga teng bo‘lib bormoqda».
O‘zbekiston 1 — Indoneziya: Asosiy ayollar terma jamoamiz oq donalarda Janubi-Sharqiy Osiyoning eng noqulay jamoalaridan biri — Indoneziyani qabul qiladi;
Ispaniya — O‘zbekiston 2: Ikkinchi qizlar jamoamiz uchun haqiqiy sinov: ular Yevropaning eng nomdor jamoalaridan bo‘lgan Ispaniyaga qarshi qora donalarda jang qiladi;
Saudiya Arabistoni — O‘zbekiston 3: Uchinchi terma jamoamiz esa Saudiya Arabistoni bilan kuch sinashadi.
Ayollar orasidagi boshqa qiziqarli bahslar sirasiga Turkiya — Xitoy, Hindiston — Gretsiya, AQSH — Kuba va Eron — Fransiya juftliklari kiradi.
3-turning barcha asosiy juftliklari (Jadval)
Bahs toifasi
Oq donalar sohiblari
Qora donalar sohiblari
Erkaklar (1-jamoa)
Avstriya
O‘zbekiston
Erkaklar (2-jamoa)
O‘zbekiston 2
Germaniya
Erkaklar (3-jamoa)
O‘zbekiston 3
Marokash
Ayollar (1-jamoa)
O‘zbekiston
Indoneziya
Ayollar (2-jamoa)
Ispaniya
O‘zbekiston 2
Ayollar (3-jamoa)
O‘zbekiston 3
Bugungi tur natijalari Olimpiadaning umumiy jadvalidagi yetakchilar safini yanada saralab beradi.
Sizningcha, O‘zbekistonning asosiy va ikkinchi jamoalari bugungi murakkab bahslarni qanday hisob bilan yakunlaydi? Qaysi shaxmatchimizdan navbatdagi shoh asar yurishni kutyapsiz?
O‘z fikr-mulohazalaringizni pastda izohlarda qoldiring va Samarqand Olimpiadasini kuzatayotgan barcha shaxmat ixlosmandlariga ushbu muhim juftliklarni Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…