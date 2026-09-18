Olimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqda

·44·Sport
Olimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda o'tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 3-turida O'zbekistonning erkaklar va ayollar jamoalari kuchli raqiblar bilan to'qnash keladi.
  • Erkaklar o'rtasida O'zbekiston 1 Avstriya bilan, O'zbekiston 2 Germaniya bilan, O'zbekiston 3 esa Marokash bilan o'ynaydi.
  • Ayollar bahsida O'zbekiston 1 Indoneziya bilan, O'zbekiston 2 Ispaniya bilan, O'zbekiston 3 Saudiya Arabistoni bilan kuch sinashadi.

Samarqand mezbonligida o‘tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida kurash harorati haddan tashqari ko‘tarilmoqda! Dastlabki ikki turda ochko yo‘qotmay kelayotgan yetakchilar endi haqiqiy grandlar to‘qnashuviga yetib keldi. Bugun bo‘lib o‘tadigan 3-turda ham erkaklar, ham ayollar toifasida O‘zbekistonning barcha uchtadan jamoasi doska yoniga o‘tiradi.

Biroq qur’a vakillarimizga oson bo‘lmagan raqiblarni ro‘para qildi: ayniqsa Germaniya va Ispaniyaga qarshi to‘qnashuvlar chinakam asablar jangiga aylanishi kutilmoqda. Xo‘sh, bugun qaysi jamoalarimiz oq donalarda, kimlar qorada o‘ynaydi va jahon grandlari kimlarga qarshi saf tortadi?

Erkaklar bahsi: O‘zbekiston 1 Avstriyaga qarshi, ikkinchi jamoaga esa Germaniya!

Erkaklar o‘rtasidagi ochiq seksiyaning 3-turida mezbon terma jamoalarimiz va boshqa favoritlarni qiziqarli raqiblar kutmoqda:

  • Avstriya — O‘zbekiston 1: Asosiy terma jamoamiz mazkur turda qora donalarda Avstriyaga qarshi doskaga o‘tiradi;

  • O‘zbekiston 2 — Germaniya: Ikkinchi jamoamiz yevropalik qudratli raqib — Germaniya vakillariga qarshi kuch sinashadi;

  • O‘zbekiston 3 — Marokash: Uchinchi yoshlar jamoamiz oq donalarda Afrika qit’asining tajribali vakili bo‘lgan Marokash termasini sinovdan o‘tkazadi.

Dunyo grandlari o‘rtasida esa Daniya — AQSH, Hindiston — Italiya, Xitoy — Bolgariya va markaziy bahslardan biri hisoblangan Qozog‘iston — Fransiya qarama-qarshiliklari muxlislar diqqat markazida bo‘ladi.

Olimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqda

Ayollar bahsi: O‘zbekiston Indoneziya bilan, ikkinchi jamoamiz Ispaniya sinovida

Xotin-qizlar musobaqasida ham bahslar shiddati kam emas. Qur’a bizning uchta jamoamiz uchun ham o‘ziga xos sinov hozirladi:

«Ayollar jamoalarimiz musobaqaning hal qiluvchi bosqichlariga yaqinlashgani sari har bir ochko oltinga teng bo‘lib bormoqda».

  • O‘zbekiston 1 — Indoneziya: Asosiy ayollar terma jamoamiz oq donalarda Janubi-Sharqiy Osiyoning eng noqulay jamoalaridan biri — Indoneziyani qabul qiladi;

  • Ispaniya — O‘zbekiston 2: Ikkinchi qizlar jamoamiz uchun haqiqiy sinov: ular Yevropaning eng nomdor jamoalaridan bo‘lgan Ispaniyaga qarshi qora donalarda jang qiladi;

  • Saudiya Arabistoni — O‘zbekiston 3: Uchinchi terma jamoamiz esa Saudiya Arabistoni bilan kuch sinashadi.

Ayollar orasidagi boshqa qiziqarli bahslar sirasiga Turkiya — Xitoy, Hindiston — Gretsiya, AQSH — Kuba va Eron — Fransiya juftliklari kiradi.

Olimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqda

3-turning barcha asosiy juftliklari (Jadval)

Bahs toifasi

Oq donalar sohiblari

Qora donalar sohiblari

Erkaklar (1-jamoa)

Avstriya

O‘zbekiston

Erkaklar (2-jamoa)

O‘zbekiston 2

Germaniya

Erkaklar (3-jamoa)

O‘zbekiston 3

Marokash

Ayollar (1-jamoa)

O‘zbekiston

Indoneziya

Ayollar (2-jamoa)

Ispaniya

O‘zbekiston 2

Ayollar (3-jamoa)

Saudiya Arabistoni

O‘zbekiston 3

Bugungi tur natijalari Olimpiadaning umumiy jadvalidagi yetakchilar safini yanada saralab beradi.

Sizningcha, O‘zbekistonning asosiy va ikkinchi jamoalari bugungi murakkab bahslarni qanday hisob bilan yakunlaydi? Qaysi shaxmatchimizdan navbatdagi shoh asar yurishni kutyapsiz?

O‘z fikr-mulohazalaringizni pastda izohlarda qoldiring va Samarqand Olimpiadasini kuzatayotgan barcha shaxmat ixlosmandlariga ushbu muhim juftliklarni Telegram orqali yuboring!

Samarqand 46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiO‘zbekiston shaxmat jamoa 1Germaniya shaxmat jamoaIspaniya shaxmat jamoa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiKylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 14:38Enzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdiEnzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdiBugun, 14:37Mbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdiMbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdiBugun, 14:19«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdi«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdiBugun, 14:15Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!Bugun, 14:10Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!Bugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng