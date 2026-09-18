Starlink Mobile xalqaro aloqa litsenziyasini oldi
AQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC) SpaceX kompaniyasiga Starlink Mobile loyihasi uchun Section 214 xalqaro litsenziyasini taqdim etdi. Ushbu muhim hujjat kompaniyaga AQSh va xorijiy yo‘nalishlar o‘rtasida trafik uzatishda aloqa operatori sifatida faoliyat yuritish huquqini beradi va xizmatni global miqyosda kengaytirish uchun huquqiy asos yaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bungacha berilgan ruxsatnomalar SpaceX’ga Starlink Mobile xizmatlarini faqat Qo‘shma Shtatlar hududidagina rivojlantirish imkonini bergan xolos. Transchegaraviy xizmatlarni ko‘rsatish uchun esa FCC’ning alohida maʼqullashi talab etilar edi. Endilikda xalqaro trafikni yo‘naltirishdagi rasmiy cheklovlar olib tashlandi.
Global operator maqomini olish yo‘lidagi qadamTaʼkidlash joizki, Section 214 litsenziyasi AQSh regulyatorining xalqaro telekommunikatsiya xizmatlarini taqdim etish istagida bo‘lgan kompaniyalar uchun mo‘ljallangan standart mexanizmi hisoblanadi. Ushbu litsenziyaning qo‘lga kiritilishi xizmatning boshqa mamlakatlarda darhol tijoriy asosda ishga tushishini anglatmaydi, biroq bu kelgusidagi kengayishlar uchun zaruriy regulyator shart hisoblanadi.
Avvalroq SpaceX kompaniyasi Starlink Mobile’ni oddiy sunʼiy yo‘ldosh internetidan tashqari, to‘laqonli mobil operator darajasiga olib chiqish niyatida ekanligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Kompaniya bu borada qator qadamlarni tashlab, o‘z imkoniyatlarini bosqichma-bosqich kengaytirib bormoqda.
Mutaxassislar va hamkorlar fikriShu bilan birga, telekommunikatsiya bozoridagi asosiy hamkorlardan biri hisoblangan T-Mobile kompaniyasi vakillari sunʼiy yo‘ldosh aloqasi zich joylashgan hududlarda yerusti minoralari o‘rnini to‘laqonli egallay olmasligini taʼkidlashmoqda. Ularning fikricha, mazkur texnologiya yerusti tarmoqlarini to‘ldiruvchi yordamchi vosita bo‘lib xizmat qiladi.
Mutaxassislar bunga sabab sifatida o‘tkazish qobiliyatining cheklangani hamda binolar ichida signal tarqalishidagi qiyinchiliklarni ko‘rsatib o‘tishgan. Shunga qaramay, xalqaro litsenziyaning olinishi SpaceX uchun global bozorda yangi imkoniyatlar eshigini ochishi shubhasiz.
Izohlar 0
…