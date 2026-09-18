Starlink Mobile xalqaro aloqa litsenziyasini oldi

·0·Texno
Starlink Mobile xalqaro aloqa litsenziyasini oldi

AQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC) SpaceX kompaniyasiga Starlink Mobile loyihasi uchun Section 214 xalqaro litsenziyasini taqdim etdi. Ushbu muhim hujjat kompaniyaga AQSh va xorijiy yo‘nalishlar o‘rtasida trafik uzatishda aloqa operatori sifatida faoliyat yuritish huquqini beradi va xizmatni global miqyosda kengaytirish uchun huquqiy asos yaratadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bungacha berilgan ruxsatnomalar SpaceX’ga Starlink Mobile xizmatlarini faqat Qo‘shma Shtatlar hududidagina rivojlantirish imkonini bergan xolos. Transchegaraviy xizmatlarni ko‘rsatish uchun esa FCC’ning alohida maʼqullashi talab etilar edi. Endilikda xalqaro trafikni yo‘naltirishdagi rasmiy cheklovlar olib tashlandi.

Global operator maqomini olish yo‘lidagi qadam

Taʼkidlash joizki, Section 214 litsenziyasi AQSh regulyatorining xalqaro telekommunikatsiya xizmatlarini taqdim etish istagida bo‘lgan kompaniyalar uchun mo‘ljallangan standart mexanizmi hisoblanadi. Ushbu litsenziyaning qo‘lga kiritilishi xizmatning boshqa mamlakatlarda darhol tijoriy asosda ishga tushishini anglatmaydi, biroq bu kelgusidagi kengayishlar uchun zaruriy regulyator shart hisoblanadi.

Avvalroq SpaceX kompaniyasi Starlink Mobile’ni oddiy sunʼiy yo‘ldosh internetidan tashqari, to‘laqonli mobil operator darajasiga olib chiqish niyatida ekanligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Kompaniya bu borada qator qadamlarni tashlab, o‘z imkoniyatlarini bosqichma-bosqich kengaytirib bormoqda.

Mutaxassislar va hamkorlar fikri

Shu bilan birga, telekommunikatsiya bozoridagi asosiy hamkorlardan biri hisoblangan T-Mobile kompaniyasi vakillari sunʼiy yo‘ldosh aloqasi zich joylashgan hududlarda yerusti minoralari o‘rnini to‘laqonli egallay olmasligini taʼkidlashmoqda. Ularning fikricha, mazkur texnologiya yerusti tarmoqlarini to‘ldiruvchi yordamchi vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Mutaxassislar bunga sabab sifatida o‘tkazish qobiliyatining cheklangani hamda binolar ichida signal tarqalishidagi qiyinchiliklarni ko‘rsatib o‘tishgan. Shunga qaramay, xalqaro litsenziyaning olinishi SpaceX uchun global bozorda yangi imkoniyatlar eshigini ochishi shubhasiz.

Starlink MobileSpaceXFCCSuniy yoldosh aloqasiMobil operator
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиBugun, 13:26Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqdaXitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqdaBugun, 12:52Dunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindiDunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindiBugun, 12:25iPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillikiPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillikBugun, 11:51iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiiPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra kameralari taqqoslandiBugun, 10:53O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi