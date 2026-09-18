Mbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kilian Mbappe «Real»ga qaytishini istagan uch afsonaviy futbolchi sifatida Krishtianu Ronaldu, Zinedin Zidan va Ronaldo (So‘yloq) nomlarini aytdi.
- Mbappe bu futbolchilarning hozirgi «Real» tarkibiga qo‘shimcha kuch bag‘ishlashiga ishonadi.
- Joriy mavsumda Mbappe 7 ta o‘yinda 8 ta gol va 2 ta golli uzatma qayd etib, o‘rtacha har o‘yinda kamida bitta samarali harakat ko‘rsatmoqda.
Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappe Ispaniyaning nufuzli AS nashriga bergan intervyusida madridlik muxlislarning eng nozik nuqtasiga tegdi! Fransuz superyulduzidan agar sehrli imkoniyat bo‘lganida, «Qirollik klubi» tarixidagi qaysi buyuk yulduzlarni hozirgi tarkibga qaytarishni xohlashi haqida so‘raldi. Mbappening tanlovi va afsonaviy trio haqida aytgan iliq fikrlari butun futbol olamida katta nostalgiya to‘lqinini uyg‘otdi. Xo‘sh, Mbappe kimlar bilan bir safda to‘p surishni orzu qilardi va fransuz to‘purarining o‘zi bu mavsum qanday raqamlar qayd etmoqda?
Sehrli uchlik: Mbappening orzusidagi sheriklar
Kilian Mbappe Madrid tarixini yaratgan buyuk nomlarni tilga olar ekan, ularning bugun ham o‘z kuchini yo‘qotmaganiga urg‘u berdi:
Krishtianu Ronaldu: Mbappening bolalikdagi kumiri va «Real» tarixidagi eng yaxshi to‘purar;
Zinedin Zidan: Fransiya futboli faxri va Madridda ham futbolchi, ham murabbiy sifatida tarix yozgan daho;
Ronaldo (So‘yloq): Braziliyalik «Fenomen» — Mbappening fikricha, uning sof mahorati hech qachon eskirmaydi.
«Ular hali ham o‘ynay oladi!»
«Agar ular qaytishi mumkin bo‘lganida Krishtianu Ronaldu, Zinedin Zidan yoki Ronaldoni tanlagan bo‘lardim. Krishtianu qaytishi mumkin edi. Zizu hali ham vaqti-vaqti bilan o‘ynaydi. Ronaldoga kelsak... uning mahorati hech qachon so‘nmaydi. Ular – “Real” afsonalari. Ular klub uchun juda ko‘p ish qilishgan va hozir ham madridlik muxlislarda ulkan hurmat uyg‘otishadi», — dedi Mbappe.
Fransiyalik yulduz bu buyuk shaxslar bilan bir jamoada to‘p surish nafaqat unga, balki bugungi «Real»ga ham cheksiz kuch bag‘ishlagan bo‘lishini yashirmadi.
200 millionlik to‘purarning joriy mavsumdagi dahshatli formasi
Ko‘rsatkich
Kilian Mbappening natijasi
O‘tkazilgan bahslar
Barcha musobaqalarda 7 ta o‘yin
Urilgan gollar
8 ta gol
Golli uzatmalar (assist)
2 ta assist
Gol+pas samaradorligi
7 ta bahsda 10 ta samarali harakat
Shartnoma muddati
2029 yilning yozigacha amalda
Bozor qiymati (Transfermarkt)
200 000 000 yevro
Har bir uchrashuvda kamida bittadan samarali harakat ko‘rsatayotgan Mbappe hozirgi paytda «Real»ning asosiy yetakchisiga aylanib, Ronalduning buyuk merosini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda.
Sizningcha, agar shu uch dahodan faqat birini hozirgi «Real» tarkibiga qaytarish imkoni bo‘lganida, qay biri Mbappe bilan eng dahshatli juftlikni hosil qilardi: Krishtianumi, Zidanmi yoki «Fenomen» Ronaldo?
O‘z taxmin va mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va «Real» ixlosmandlari bo‘lgan barcha do‘stlaringizga ushbu yurakka yaqin intervyuni Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…