Mbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdi

·56·Sport
Mbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kilian Mbappe «Real»ga qaytishini istagan uch afsonaviy futbolchi sifatida Krishtianu Ronaldu, Zinedin Zidan va Ronaldo (So‘yloq) nomlarini aytdi.
  • Mbappe bu futbolchilarning hozirgi «Real» tarkibiga qo‘shimcha kuch bag‘ishlashiga ishonadi.
  • Joriy mavsumda Mbappe 7 ta o‘yinda 8 ta gol va 2 ta golli uzatma qayd etib, o‘rtacha har o‘yinda kamida bitta samarali harakat ko‘rsatmoqda.

Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappe Ispaniyaning nufuzli AS nashriga bergan intervyusida madridlik muxlislarning eng nozik nuqtasiga tegdi! Fransuz superyulduzidan agar sehrli imkoniyat bo‘lganida, «Qirollik klubi» tarixidagi qaysi buyuk yulduzlarni hozirgi tarkibga qaytarishni xohlashi haqida so‘raldi. Mbappening tanlovi va afsonaviy trio haqida aytgan iliq fikrlari butun futbol olamida katta nostalgiya to‘lqinini uyg‘otdi. Xo‘sh, Mbappe kimlar bilan bir safda to‘p surishni orzu qilardi va fransuz to‘purarining o‘zi bu mavsum qanday raqamlar qayd etmoqda?

Sehrli uchlik: Mbappening orzusidagi sheriklar

Kilian Mbappe Madrid tarixini yaratgan buyuk nomlarni tilga olar ekan, ularning bugun ham o‘z kuchini yo‘qotmaganiga urg‘u berdi:

  • Krishtianu Ronaldu: Mbappening bolalikdagi kumiri va «Real» tarixidagi eng yaxshi to‘purar;

  • Zinedin Zidan: Fransiya futboli faxri va Madridda ham futbolchi, ham murabbiy sifatida tarix yozgan daho;

  • Ronaldo (So‘yloq): Braziliyalik «Fenomen» — Mbappening fikricha, uning sof mahorati hech qachon eskirmaydi.

«Ular hali ham o‘ynay oladi!»

«Agar ular qaytishi mumkin bo‘lganida Krishtianu Ronaldu, Zinedin Zidan yoki Ronaldoni tanlagan bo‘lardim. Krishtianu qaytishi mumkin edi. Zizu hali ham vaqti-vaqti bilan o‘ynaydi. Ronaldoga kelsak... uning mahorati hech qachon so‘nmaydi. Ular – “Real” afsonalari. Ular klub uchun juda ko‘p ish qilishgan va hozir ham madridlik muxlislarda ulkan hurmat uyg‘otishadi», — dedi Mbappe.

Fransiyalik yulduz bu buyuk shaxslar bilan bir jamoada to‘p surish nafaqat unga, balki bugungi «Real»ga ham cheksiz kuch bag‘ishlagan bo‘lishini yashirmadi.

200 millionlik to‘purarning joriy mavsumdagi dahshatli formasi

Ko‘rsatkich

Kilian Mbappening natijasi

O‘tkazilgan bahslar

Barcha musobaqalarda 7 ta o‘yin

Urilgan gollar

8 ta gol

Golli uzatmalar (assist)

2 ta assist

Gol+pas samaradorligi

7 ta bahsda 10 ta samarali harakat

Shartnoma muddati

2029 yilning yozigacha amalda

Bozor qiymati (Transfermarkt)

200 000 000 yevro

Har bir uchrashuvda kamida bittadan samarali harakat ko‘rsatayotgan Mbappe hozirgi paytda «Real»ning asosiy yetakchisiga aylanib, Ronalduning buyuk merosini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda.

Sizningcha, agar shu uch dahodan faqat birini hozirgi «Real» tarkibiga qaytarish imkoni bo‘lganida, qay biri Mbappe bilan eng dahshatli juftlikni hosil qilardi: Krishtianumi, Zidanmi yoki «Fenomen» Ronaldo?

O‘z taxmin va mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring va «Real» ixlosmandlari bo‘lgan barcha do‘stlaringizga ushbu yurakka yaqin intervyuni Telegram orqali yuboring!

Kilian MbappeReal MadridKrishtianu RonalduZinedin Zidan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiKylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 14:38Enzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdiEnzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdiBugun, 14:37Olimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqdaOlimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqdaBugun, 14:31«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdi«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdiBugun, 14:15Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!Bugun, 14:10Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!Bugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng