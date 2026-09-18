Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!
Angliya ligasi kubogi doirasida «Etihad» stadionida kechgan «Manchester Siti» hamda «Norvich Siti» o‘rtasidagi bahs o‘zbekistonlik muxlislar uchun haqiqiy bayramga aylandi! Enso Mareska 22 yoshli himoyachimiz Abduqodir Husanovni nihoyat o‘zining asl pozitsiyasi — mudofaa markazida maydonga tushirdi va bu qaror o‘zini 100 foiz oqladi.
Beshta javobsiz to‘p kiritgan ingliz grandi safida Husanov raqib hujumchilariga nafas ham oldirmadi va nufuzli tahlilchilar e’tirofiga sazovor bo‘ldi. Xo‘sh, statistika portallari legionerimizga qanday baho qo‘ydi va «Siti»ning keyingi raqibi kim bo‘ladi?
Markazdagi sovuqqonlik: Raqibga imkon qoldirilmadi
Bungacha murabbiylar shtabi qanotlardagi muammolar sababli Husanovni mudofaaning o‘ng va chap qanotlarida sinab ko‘rayotgan edi. «Norvich»ga qarshi o‘yinda esa u o‘z joyiga qaytdi:
To‘liq 90 daqiqa: Abduqodir uchrashuv boshidan so‘nggi hushtagiga qadar to‘liq va bexato harakat qildi;
«Quruq» o‘yin: Husanov boshchiligidagi mudofaa chizig‘i raqibga o‘z darvozasi yonida xavfli vaziyat yaratishga ham yo‘l qo‘ymadi;
Maydonni ko‘rish va boshqarish: Markazda to‘p surgan legionerimiz himoyalanish bilan birga jamoa hujumlarini quyi nuqtadan boshlashda ham faol bo‘ldi.
8,1 ball va jamoadagi top-4 natija
«Statistik ko‘rsatkichlarga ixtisoslashgan mashhur Flashscore portali o‘zbekistonlik futbolchining maydondagi ishonchli harakatlarini 8,1 ball bilan baholadi. Husanov ushbu ko‘rsatkich bilan jamoadagi eng yaxshi o‘yinchilar to‘rtligidan joy oldi».
Himoyachimiz faqat gol urgan hujumkor futbolchilardan birozgina ortda qoldi, mudofaa chizig‘i vakillari orasida esa eng yuqori bahoni qo‘lga kiritdi.
Flashscore reytingi: Kim qanday baholandi?
Futbolchi
O‘yindagi roli
Flashscore bali
Floyd Samba
Dubl muallifi, o‘yin qahramoni
8,4
Rayan Sherki
Gol urdi, maydondagi yetakchi
8,2
Allan
Gol muallifi, faol harakatlar
8,2
Abduqodir Husanov
Markaziy himoyachi, ishonchli mudofaa
8,1
Ayyub Buaddi
Yarim himoyachi, markazdagi nazorat
8,1
Shuningdek, uchrashuvdagi yana bir golni Rayan MakAydu o‘z hisobiga yozdirib qo‘ydi. Ushbu g‘alaba evaziga keyingi bosqichga yo‘l olgan «Manchester Siti» endi kubok doirasida «Brayton» jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Sizningcha, Abduqodir Husanovning himoya markazidagi bunday mukammal o‘yinidan so‘ng Mareska uni APLning navbatdagi turlarida ham asosiy markaziy himoyachi sifatida maydonga tushiradimi?
O‘z munosabatingizni izohlarda qoldiring va legionerimizning ushbu muvaffaqiyatli o‘yini tahlilini barcha futbol ishqibozlariga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…