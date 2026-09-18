Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!

·1·Sport
Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!

Angliya ligasi kubogi doirasida «Etihad» stadionida kechgan «Manchester Siti» hamda «Norvich Siti» o‘rtasidagi bahs o‘zbekistonlik muxlislar uchun haqiqiy bayramga aylandi! Enso Mareska 22 yoshli himoyachimiz Abduqodir Husanovni nihoyat o‘zining asl pozitsiyasi — mudofaa markazida maydonga tushirdi va bu qaror o‘zini 100 foiz oqladi.

Beshta javobsiz to‘p kiritgan ingliz grandi safida Husanov raqib hujumchilariga nafas ham oldirmadi va nufuzli tahlilchilar e’tirofiga sazovor bo‘ldi. Xo‘sh, statistika portallari legionerimizga qanday baho qo‘ydi va «Siti»ning keyingi raqibi kim bo‘ladi?

Markazdagi sovuqqonlik: Raqibga imkon qoldirilmadi

Bungacha murabbiylar shtabi qanotlardagi muammolar sababli Husanovni mudofaaning o‘ng va chap qanotlarida sinab ko‘rayotgan edi. «Norvich»ga qarshi o‘yinda esa u o‘z joyiga qaytdi:

  • To‘liq 90 daqiqa: Abduqodir uchrashuv boshidan so‘nggi hushtagiga qadar to‘liq va bexato harakat qildi;

  • «Quruq» o‘yin: Husanov boshchiligidagi mudofaa chizig‘i raqibga o‘z darvozasi yonida xavfli vaziyat yaratishga ham yo‘l qo‘ymadi;

  • Maydonni ko‘rish va boshqarish: Markazda to‘p surgan legionerimiz himoyalanish bilan birga jamoa hujumlarini quyi nuqtadan boshlashda ham faol bo‘ldi.

8,1 ball va jamoadagi top-4 natija

«Statistik ko‘rsatkichlarga ixtisoslashgan mashhur Flashscore portali o‘zbekistonlik futbolchining maydondagi ishonchli harakatlarini 8,1 ball bilan baholadi. Husanov ushbu ko‘rsatkich bilan jamoadagi eng yaxshi o‘yinchilar to‘rtligidan joy oldi».

Himoyachimiz faqat gol urgan hujumkor futbolchilardan birozgina ortda qoldi, mudofaa chizig‘i vakillari orasida esa eng yuqori bahoni qo‘lga kiritdi.

Flashscore reytingi: Kim qanday baholandi?

Futbolchi

O‘yindagi roli

Flashscore bali

Floyd Samba

Dubl muallifi, o‘yin qahramoni

8,4

Rayan Sherki

Gol urdi, maydondagi yetakchi

8,2

Allan

Gol muallifi, faol harakatlar

8,2

Abduqodir Husanov

Markaziy himoyachi, ishonchli mudofaa

8,1

Ayyub Buaddi

Yarim himoyachi, markazdagi nazorat

8,1

Shuningdek, uchrashuvdagi yana bir golni Rayan MakAydu o‘z hisobiga yozdirib qo‘ydi. Ushbu g‘alaba evaziga keyingi bosqichga yo‘l olgan «Manchester Siti» endi kubok doirasida «Brayton» jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Sizningcha, Abduqodir Husanovning himoya markazidagi bunday mukammal o‘yinidan so‘ng Mareska uni APLning navbatdagi turlarida ham asosiy markaziy himoyachi sifatida maydonga tushiradimi?

O‘z munosabatingizni izohlarda qoldiring va legionerimizning ushbu muvaffaqiyatli o‘yini tahlilini barcha futbol ishqibozlariga Telegram orqali yuboring!

Abdukodir HusanovManchester SitiNorvich SitiAngliya ligasi kubogi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Siti»dan 5:0 hisobidagi dahshatli master-klass: Husanovning o‘yini qanday baholandi?«Siti»dan 5:0 hisobidagi dahshatli master-klass: Husanovning o‘yini qanday baholandi?Bugun, 13:55«Real»mi yoki «Barselona»? Harri Keyn La Ligaga transferi bo‘yicha barcha kartalarni ochdi«Real»mi yoki «Barselona»? Harri Keyn La Ligaga transferi bo‘yicha barcha kartalarni ochdiBugun, 13:48«Bernabeu»dagi shov-shuvli video siri ochildi: Yamal kutilmagan javobi bilan dunyoni hayratga soldi«Bernabeu»dagi shov-shuvli video siri ochildi: Yamal kutilmagan javobi bilan dunyoni hayratga soldiBugun, 12:05Karolina Olgin Lionel Messiga maxsus murojaat yoʻlladiKarolina Olgin Lionel Messiga maxsus murojaat yoʻlladiBugun, 11:51Lionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldiLionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldiBugun, 09:37Dadaboyevadan supergol!: Kotrina Kulbite shogirdlari Xitoyni shokka tushirib qo‘ydiDadaboyevadan supergol!: Kotrina Kulbite shogirdlari Xitoyni shokka tushirib qo‘ydiBugun, 06:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng