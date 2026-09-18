«Siti»dan 5:0 hisobidagi dahshatli master-klass: Husanovning o‘yini qanday baholandi?

·0·Sport
«Siti»dan 5:0 hisobidagi dahshatli master-klass: Husanovning o‘yini qanday baholandi?

Angliya ligasi kubogining amaldagi chempioni «Manchester Siti» musobaqadagi yurishini dahshatli tarzda boshladi! To‘rtinchi bosqichdan kurashga qo‘shilgan Enso Mareska shogirdlari «Norvich Siti» darvozasiga javobsiz beshta to‘p kiritib, raqibini chilparchin qilib tashladi. Biroq bu o‘yin nafaqat yirik hisob, balki o‘zbek himoyachisi Abduqodir Husanovning mudofaadagi yetakchilik roli va asosiy tarkibdagi yangi yosh yulduzlarning fantastik porlashi bilan tarixga kirdi. Xo‘sh, nufuzli ingliz nashri futbolchilarni qanday baholadi va kim kechaning bosh qahramoniga aylandi?

Husanov odatiy pozitsiyasida: «Siti» himoyasi bexato harakat qildi

O‘tgan safar o‘ng qanotda ko‘rinish bergan Abduqodir Husanov bu gal o‘zining sevimli markaziy himoya pozitsiyasiga qaytdi va mudofaani muvaffaqiyatli boshqardi:

  • Ishonchli mudofaa: Husanov raqib hujumchilariga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmay, himoya chizig‘ining intizomini mustahkam ushlab turdi;

  • Rulli uchun qulay debyut: Darvozabon Xeronimo Rulli «Siti»dagi ilk o‘yinini o‘tkazdi, ammo Husanov boshchiligidagi himoya sababli undan deyarli hech qanday ish talab qilinmadi;

  • Murabbiyning ishonchi: Yosh himoyachi Angliya kubogi bahslarida jamoaning asosiy mudofaa o‘zagiga aylanib borayotganini yana bir bor isbotladi.

Hujumdagi shov-shuv: Samba va Allanning benuqson debyuti

«Floyd Sambaning asosiy jamoadagi debyuti fantastik o‘tdi. U dubl qayd etdi va to‘p bilan muomala qilishda yuqori mahorat namoyish qilib, o‘yinning eng yaxshisi bo‘ldi».

Yosh hujumchi Floyd Samba ikkita to‘p kiritgan bo‘lsa, yangi xaridlardan Rayan Sherki, braziliyalik Allan hamda zaxiradan tushgan Rayan MakAydular ham o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘yishdi.

esteemedkompany.com talqini bo‘yicha futbolchilarning baholari

Futbolchi

Pozitsiyasi

Qo‘yilgan ball

O‘yiniga berilgan asosiy ta’rif

Floyd Samba

Hujumchi

9,5 / 10

Debyutda dubl va kechaning eng yaxshi o‘yinchisi

Ayyub Buaddi

Yarim himoyachi

8,5 / 10

To‘p bilan ham, to‘psiz ham maydondagilardan ancha ustun ko‘rindi

Allan

Qanot hujumchisi

8,0 / 10

Debyut bahsida gol urdi va golli uzatma muallifi bo‘ldi

Rayan Sherki

Yarim himoyachi

8,0 / 10

Chiroyli gol, yuqori darajadagi nazorat va dribling

Abduqodir Husanov

Markaziy himoyachi

7,0 / 10

O‘z pozitsiyasida juda ishonchli himoyalandi, mudofaani boshqardi

Vitor Reys

Himoyachi

7,5 / 10

Bosiqlik va sovuqqonlik namoyish etdi

Niko O'Rayli

Qanot himoyachisi

7,5 / 10

Chap qanotdan raqibga doimiy xavf tug‘dirdi

Mateo Kovachich

Yarim himoyachi

7,5 / 10

Maydon markazini ishonchli nazorat qildi

Rayan Ayt-Nuri

Himoyachi / Vinger

7,5 / 10

Ikkita samarali golli pas berdi

Rayan MakAydu

Hujumchi (zaxira)

7,5 / 10

Chiroyli harakatlar va sovuqqonlik bilan urilgan gol

Riko Lyuis

Qanot himoyachisi

7,0 / 10

Yomon o‘ynamadi, ammo yorqin harakatlari kam bo‘ldi

Keyden Breytueyt

Chap himoyachi

6,5 / 10

Birorta ham jiddiy xatoga yo‘l qo‘ymadi

Xeronimo Rulli

Darvozabon

6,0 / 10

Qutqaruvlar talab qilinmadi, «quruq» debyut

Sizningcha, Abduqodir Husanovning Angliya Liga kubogidagi bunday barqaror o‘yini Premer-liganing navbatdagi turlarida uni asosiy tarkibga qaytarish uchun yetarli bo‘ladimi? Mudofaa markazida unga kim eng yaxshi juftlik bo‘la oladi?

O‘z fikringizni izohlarda yozib qoldiring va o‘zbek legionerining muvaffaqiyatlarini kuzatib borayotgan do‘stlaringizga ushbu tahliliy xabarni Telegram orqali yuboring!

Manchester SitiAbdukodir HusanovAngliya ligasi kubogiFloyd Samba
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»mi yoki «Barselona»? Harri Keyn La Ligaga transferi bo‘yicha barcha kartalarni ochdi«Real»mi yoki «Barselona»? Harri Keyn La Ligaga transferi bo‘yicha barcha kartalarni ochdiBugun, 13:48«Bernabeu»dagi shov-shuvli video siri ochildi: Yamal kutilmagan javobi bilan dunyoni hayratga soldi«Bernabeu»dagi shov-shuvli video siri ochildi: Yamal kutilmagan javobi bilan dunyoni hayratga soldiBugun, 12:05Karolina Olgin Lionel Messiga maxsus murojaat yoʻlladiKarolina Olgin Lionel Messiga maxsus murojaat yoʻlladiBugun, 11:51Lionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldiLionel Messi MLS komissari bilan maydonda tortishib qoldiBugun, 09:37Dadaboyevadan supergol!: Kotrina Kulbite shogirdlari Xitoyni shokka tushirib qo‘ydiDadaboyevadan supergol!: Kotrina Kulbite shogirdlari Xitoyni shokka tushirib qo‘ydiBugun, 06:41Bronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBronza medali: O‘zbekiston parashaxmat terma jamoasi Paralimpiada shohsupasiga ko‘tarildiBugun, 06:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng