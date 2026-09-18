«Siti»dan 5:0 hisobidagi dahshatli master-klass: Husanovning o‘yini qanday baholandi?
Angliya ligasi kubogining amaldagi chempioni «Manchester Siti» musobaqadagi yurishini dahshatli tarzda boshladi! To‘rtinchi bosqichdan kurashga qo‘shilgan Enso Mareska shogirdlari «Norvich Siti» darvozasiga javobsiz beshta to‘p kiritib, raqibini chilparchin qilib tashladi. Biroq bu o‘yin nafaqat yirik hisob, balki o‘zbek himoyachisi Abduqodir Husanovning mudofaadagi yetakchilik roli va asosiy tarkibdagi yangi yosh yulduzlarning fantastik porlashi bilan tarixga kirdi. Xo‘sh, nufuzli ingliz nashri futbolchilarni qanday baholadi va kim kechaning bosh qahramoniga aylandi?
Husanov odatiy pozitsiyasida: «Siti» himoyasi bexato harakat qildi
O‘tgan safar o‘ng qanotda ko‘rinish bergan Abduqodir Husanov bu gal o‘zining sevimli markaziy himoya pozitsiyasiga qaytdi va mudofaani muvaffaqiyatli boshqardi:
Ishonchli mudofaa: Husanov raqib hujumchilariga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmay, himoya chizig‘ining intizomini mustahkam ushlab turdi;
Rulli uchun qulay debyut: Darvozabon Xeronimo Rulli «Siti»dagi ilk o‘yinini o‘tkazdi, ammo Husanov boshchiligidagi himoya sababli undan deyarli hech qanday ish talab qilinmadi;
Murabbiyning ishonchi: Yosh himoyachi Angliya kubogi bahslarida jamoaning asosiy mudofaa o‘zagiga aylanib borayotganini yana bir bor isbotladi.
Hujumdagi shov-shuv: Samba va Allanning benuqson debyuti
«Floyd Sambaning asosiy jamoadagi debyuti fantastik o‘tdi. U dubl qayd etdi va to‘p bilan muomala qilishda yuqori mahorat namoyish qilib, o‘yinning eng yaxshisi bo‘ldi».
Yosh hujumchi Floyd Samba ikkita to‘p kiritgan bo‘lsa, yangi xaridlardan Rayan Sherki, braziliyalik Allan hamda zaxiradan tushgan Rayan MakAydular ham o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘yishdi.
esteemedkompany.com talqini bo‘yicha futbolchilarning baholari
Futbolchi
Pozitsiyasi
Qo‘yilgan ball
O‘yiniga berilgan asosiy ta’rif
Floyd Samba
Hujumchi
9,5 / 10
Debyutda dubl va kechaning eng yaxshi o‘yinchisi
Ayyub Buaddi
Yarim himoyachi
8,5 / 10
To‘p bilan ham, to‘psiz ham maydondagilardan ancha ustun ko‘rindi
Allan
Qanot hujumchisi
8,0 / 10
Debyut bahsida gol urdi va golli uzatma muallifi bo‘ldi
Rayan Sherki
Yarim himoyachi
8,0 / 10
Chiroyli gol, yuqori darajadagi nazorat va dribling
Abduqodir Husanov
Markaziy himoyachi
7,0 / 10
O‘z pozitsiyasida juda ishonchli himoyalandi, mudofaani boshqardi
Vitor Reys
Himoyachi
7,5 / 10
Bosiqlik va sovuqqonlik namoyish etdi
Niko O'Rayli
Qanot himoyachisi
7,5 / 10
Chap qanotdan raqibga doimiy xavf tug‘dirdi
Mateo Kovachich
Yarim himoyachi
7,5 / 10
Maydon markazini ishonchli nazorat qildi
Rayan Ayt-Nuri
Himoyachi / Vinger
7,5 / 10
Ikkita samarali golli pas berdi
Rayan MakAydu
Hujumchi (zaxira)
7,5 / 10
Chiroyli harakatlar va sovuqqonlik bilan urilgan gol
Riko Lyuis
Qanot himoyachisi
7,0 / 10
Yomon o‘ynamadi, ammo yorqin harakatlari kam bo‘ldi
Keyden Breytueyt
Chap himoyachi
6,5 / 10
Birorta ham jiddiy xatoga yo‘l qo‘ymadi
Xeronimo Rulli
Darvozabon
6,0 / 10
Qutqaruvlar talab qilinmadi, «quruq» debyut
Sizningcha, Abduqodir Husanovning Angliya Liga kubogidagi bunday barqaror o‘yini Premer-liganing navbatdagi turlarida uni asosiy tarkibga qaytarish uchun yetarli bo‘ladimi? Mudofaa markazida unga kim eng yaxshi juftlik bo‘la oladi?
O‘z fikringizni izohlarda yozib qoldiring va o‘zbek legionerining muvaffaqiyatlarini kuzatib borayotgan do‘stlaringizga ushbu tahliliy xabarni Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…