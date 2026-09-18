«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona» yarim himoyachisi Rodri, klubga kelganidan so'ng, 30 yoshli braziliyalik vinger Rafinyaning jismoniy holati va maydondagi kuchidan hayratda qolganini tan oldi.
- Rodri, Rafinyaning yoshiga qaramay, yosh futbolchilardan ham yuqori chidamlilik va tezlikka ega ekanligini ta'kidladi.
- Joriy mavsumda Rafinya 6 o'yinda 8 ta gol urib, 3 ta golli uzatma amalga oshirib, jamoaning asosiy hujumkor quroliga aylangan.
Ispaniyaning amaldagi chempioni «Barselona» safiga ko‘chib o‘tgan yarim himoyachi Rodri Kataloniya klubidagi muhit va jamoadoshlari haqida gapirib, hammani hayron qoldirgan bayonot bilan chiqdi. Yevropaning eng yaxshi tayanch yarim himoyachilaridan biri hisoblangan ispaniyalik yulduz kiyinish xonasida uni aynan qaysi futbolchi lol qoldirganini tan oldi. Hamma yosh vunderkindlar yoki yangi xaridlarni kutgan bir paytda, Rodri 30 yoshli braziliyalik vinger Rafinyaning aqlbovar qilmas imkoniyatlariga tasanno aytdi. Xo‘sh, Rodrini bunchalik shokka solgan narsa nima va Rafinya yangi mavsumda qanday dahshatli raqamlarni qayd etmoqda?
«U men bilan tengdosh, ammo maydondagi kuchi...»
Mundo Deportivo nashriga intervyu bergan Rodri braziliyalik hujumchining sport formasi va maydondagi yuklamalarini ko‘rib hayratini yashira olmadi:
Shov-shuvli jismoniy holat: Rodrining so‘zlariga ko‘ra, Rafinyaning chidamliligi va tezligi yosh futbolchilarnikidan ham ancha yuqori;
Yosh borasidagi qiyos: Tayanch yarim himoyachisi agar Rafinya 24-25 yoshda bo‘lganida bunga odatiy qarashi mumkinligini, ammo 30 yoshda bunday darajani saqlash kamyob hodisa ekanini aytdi;
Kiyinish xonasidagi hayrat: Rodri ular bir xil yoshda bo‘lsa-da, braziliyalikning maydondagi quvvati uni haqiqatan hayratda qoldirayotganini ta’kidladi.
Yangi mavsumdagi «mashina» rejimi
«Rafinya meni nihoyatda hayratga soldi. U juda kuchli va ta’sirli, jismoniy holati esa shunchaki ajoyib. Uning men bilan tengdosh ekani meni kuldiradi, ammo u aqlbovar qilmas jismoniy imkoniyatlarga ega... Albatta, biz turli futbolchilarmiz. Ammo Rafinya 24 yoki 25 yoshda bo‘lganida, bu tushunarli bo‘lar edi. Yo‘q, u 30 yoshda va uning imkoniyatlari aqlbovar qilmas darajada», — dedi Rodri.
Rafinyaning bu darajadagi kuchli tayyorgarligi maydondagi natijalarida ham yaqqol ko‘rinmoqda.
Rafinyaning joriy mavsumdagi fantastik statistikasi
Ko‘rsatkich
Rafinyaning natijasi
O‘tkazilgan o‘yinlar
Barcha turnirlarda 6 ta bahs
Urilgan gollar
8 ta gol
Golli uzatmalar (assist)
3 ta golli pas
Gol+pas samaradorligi
6 o‘yinda naq 11 ta samarali harakat
Har bir uchrashuvda deyarli 2 tadan golda bevosita ishtirok etayotgan braziliyalik yulduz ayni damda jamoaning asosiy hujumkor quroliga aylanib ulgurdi.
Sizningcha, 30 yoshda shunday super formaga kirgan Rafinya bu mavsum «Oltin to‘p» da’vogarlarining kuchli uchligiga kira oladimi? Uning bu porlashiga ko‘proq Flikning taktikasi sabab bo‘ldimi yoki shaxsiy mehnati?
O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va «Barselona» muxlislari bo‘lgan barcha yaqinlaringizga ushbu qiziqarli e’tirofni Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…