«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdi

·75·Sport
«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona» yarim himoyachisi Rodri, klubga kelganidan so'ng, 30 yoshli braziliyalik vinger Rafinyaning jismoniy holati va maydondagi kuchidan hayratda qolganini tan oldi.
  • Rodri, Rafinyaning yoshiga qaramay, yosh futbolchilardan ham yuqori chidamlilik va tezlikka ega ekanligini ta'kidladi.
  • Joriy mavsumda Rafinya 6 o'yinda 8 ta gol urib, 3 ta golli uzatma amalga oshirib, jamoaning asosiy hujumkor quroliga aylangan.

Ispaniyaning amaldagi chempioni «Barselona» safiga ko‘chib o‘tgan yarim himoyachi Rodri Kataloniya klubidagi muhit va jamoadoshlari haqida gapirib, hammani hayron qoldirgan bayonot bilan chiqdi. Yevropaning eng yaxshi tayanch yarim himoyachilaridan biri hisoblangan ispaniyalik yulduz kiyinish xonasida uni aynan qaysi futbolchi lol qoldirganini tan oldi. Hamma yosh vunderkindlar yoki yangi xaridlarni kutgan bir paytda, Rodri 30 yoshli braziliyalik vinger Rafinyaning aqlbovar qilmas imkoniyatlariga tasanno aytdi. Xo‘sh, Rodrini bunchalik shokka solgan narsa nima va Rafinya yangi mavsumda qanday dahshatli raqamlarni qayd etmoqda?

«U men bilan tengdosh, ammo maydondagi kuchi...»

Mundo Deportivo nashriga intervyu bergan Rodri braziliyalik hujumchining sport formasi va maydondagi yuklamalarini ko‘rib hayratini yashira olmadi:

  • Shov-shuvli jismoniy holat: Rodrining so‘zlariga ko‘ra, Rafinyaning chidamliligi va tezligi yosh futbolchilarnikidan ham ancha yuqori;

  • Yosh borasidagi qiyos: Tayanch yarim himoyachisi agar Rafinya 24-25 yoshda bo‘lganida bunga odatiy qarashi mumkinligini, ammo 30 yoshda bunday darajani saqlash kamyob hodisa ekanini aytdi;

  • Kiyinish xonasidagi hayrat: Rodri ular bir xil yoshda bo‘lsa-da, braziliyalikning maydondagi quvvati uni haqiqatan hayratda qoldirayotganini ta’kidladi.

Yangi mavsumdagi «mashina» rejimi

«Rafinya meni nihoyatda hayratga soldi. U juda kuchli va ta’sirli, jismoniy holati esa shunchaki ajoyib. Uning men bilan tengdosh ekani meni kuldiradi, ammo u aqlbovar qilmas jismoniy imkoniyatlarga ega... Albatta, biz turli futbolchilarmiz. Ammo Rafinya 24 yoki 25 yoshda bo‘lganida, bu tushunarli bo‘lar edi. Yo‘q, u 30 yoshda va uning imkoniyatlari aqlbovar qilmas darajada», — dedi Rodri.

Rafinyaning bu darajadagi kuchli tayyorgarligi maydondagi natijalarida ham yaqqol ko‘rinmoqda.

Rafinyaning joriy mavsumdagi fantastik statistikasi

Ko‘rsatkich

Rafinyaning natijasi

O‘tkazilgan o‘yinlar

Barcha turnirlarda 6 ta bahs

Urilgan gollar

8 ta gol

Golli uzatmalar (assist)

3 ta golli pas

Gol+pas samaradorligi

6 o‘yinda naq 11 ta samarali harakat

Har bir uchrashuvda deyarli 2 tadan golda bevosita ishtirok etayotgan braziliyalik yulduz ayni damda jamoaning asosiy hujumkor quroliga aylanib ulgurdi.

Sizningcha, 30 yoshda shunday super formaga kirgan Rafinya bu mavsum «Oltin to‘p» da’vogarlarining kuchli uchligiga kira oladimi? Uning bu porlashiga ko‘proq Flikning taktikasi sabab bo‘ldimi yoki shaxsiy mehnati?

O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va «Barselona» muxlislari bo‘lgan barcha yaqinlaringizga ushbu qiziqarli e’tirofni Telegram orqali yuboring!

BarselonaRodriRafinyaMundo Deportivo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiKylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 14:38Enzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdiEnzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdiBugun, 14:37Olimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqdaOlimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqdaBugun, 14:31Mbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdiMbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdiBugun, 14:19Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!Bugun, 14:10Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!Bugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng