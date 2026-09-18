Kylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi

·34·Sport
Kylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madridning Real klubi hujumchisi Kylian Mbappe oʻzining oʻyin uslubi va shaxsiy natijalariga qaratilgan tanqidlarga javob qaytardi.
  • Yakunlangan mavsumda Mbappe La Liga, Chempionlar ligasi va 2026-yilgi jahon chempionatining eng yaxshi toʻpurari boʻlgan boʻlsa-da, jamoasi bilan muhim sovrin yuta olmadi.

Madridning Real klubi hujumchisi Kylian Mbappe oʻzining oʻyin uslubi va shaxsiy natijalariga qaratilgan tanqidlarga nisbatan munosabat bildirdi. AS nashriga bergan intervyusida Fransiya milliy jamoasi sardori jamoaviy sovrinlarsiz yakunlangan mavsumdan keyin yangrayotgan ayblovlarga ochiqchasiga javob berdi. Futbolchining shaxsiy koʻrsatkichlari yuqori boʻlishiga qaramay, jamoa bilan muhim sovrinlarni qoʻlga kiritmagani ekspertlar va muxlislar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yakunlangan mavsumda Kylian Mbappe La Liga, Chempionlar ligasi va 2026-yilgi jahon chempionatining eng yaxshi toʻpurari unvoniga sazovor boʻldi. Biroq, taqvim boʻyicha u qatnashgan musobaqalarda Real Madrid va milliy jamoa jiddiy sovrin yutolmadi. Ushbu natijalar fonida ayrim tanqidchilar uning harakatlari faqat shaxsiy statistika uchun xizmat qilishini va jamoadoshlarini yanada kuchliroq oʻynatishga qodir emasligini taʼkidlab kelishmoqda.

Tanqidlarga munosabat va professional yondashuv

Fransiyalik hujumchi oʻziga nisbatan aytilayotgan gaplarni xotirjamlik bilan qabul qilishini va barchaning oʻz fikriga haqli ekanini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, yillar davomida orttirilgan tajriba futbol olamida turli qarashlar boʻlishini tushunishga oʻrgatgan. Shuningdek, u futbol maydonida gʻalaba qozonishning yagona yoʻli mavjud emasligini, millionlab usullar borligini qayd etdi.

Kylian Mbappe konstruktiv tahlil va shunchaki jamoatchilik eʼtiborini tortish yoki ziyon yetkazish uchun gapiradigan tanqidchilar oʻrtasida farq borligini alohida taʼkidladi. U faqatgina futbolni tushunib, oʻyinga oʻziga xos yondashuv bilan qaraydigan mutaxassislarning fikrini tinglashga doimo tayyor ekanligini bildirdi.

Kylian MbappeReal MadridLa LigaChempionlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdiEnzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdiBugun, 14:37Olimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqdaOlimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqdaBugun, 14:31Mbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdiMbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdiBugun, 14:19«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdi«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdiBugun, 14:15Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!Bugun, 14:10Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!Bugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng