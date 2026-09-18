Kylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madridning Real klubi hujumchisi Kylian Mbappe oʻzining oʻyin uslubi va shaxsiy natijalariga qaratilgan tanqidlarga javob qaytardi.
- Yakunlangan mavsumda Mbappe La Liga, Chempionlar ligasi va 2026-yilgi jahon chempionatining eng yaxshi toʻpurari boʻlgan boʻlsa-da, jamoasi bilan muhim sovrin yuta olmadi.
Madridning Real klubi hujumchisi Kylian Mbappe oʻzining oʻyin uslubi va shaxsiy natijalariga qaratilgan tanqidlarga nisbatan munosabat bildirdi. AS nashriga bergan intervyusida Fransiya milliy jamoasi sardori jamoaviy sovrinlarsiz yakunlangan mavsumdan keyin yangrayotgan ayblovlarga ochiqchasiga javob berdi. Futbolchining shaxsiy koʻrsatkichlari yuqori boʻlishiga qaramay, jamoa bilan muhim sovrinlarni qoʻlga kiritmagani ekspertlar va muxlislar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yakunlangan mavsumda Kylian Mbappe La Liga, Chempionlar ligasi va 2026-yilgi jahon chempionatining eng yaxshi toʻpurari unvoniga sazovor boʻldi. Biroq, taqvim boʻyicha u qatnashgan musobaqalarda Real Madrid va milliy jamoa jiddiy sovrin yutolmadi. Ushbu natijalar fonida ayrim tanqidchilar uning harakatlari faqat shaxsiy statistika uchun xizmat qilishini va jamoadoshlarini yanada kuchliroq oʻynatishga qodir emasligini taʼkidlab kelishmoqda.
Tanqidlarga munosabat va professional yondashuvFransiyalik hujumchi oʻziga nisbatan aytilayotgan gaplarni xotirjamlik bilan qabul qilishini va barchaning oʻz fikriga haqli ekanini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, yillar davomida orttirilgan tajriba futbol olamida turli qarashlar boʻlishini tushunishga oʻrgatgan. Shuningdek, u futbol maydonida gʻalaba qozonishning yagona yoʻli mavjud emasligini, millionlab usullar borligini qayd etdi.
Kylian Mbappe konstruktiv tahlil va shunchaki jamoatchilik eʼtiborini tortish yoki ziyon yetkazish uchun gapiradigan tanqidchilar oʻrtasida farq borligini alohida taʼkidladi. U faqatgina futbolni tushunib, oʻyinga oʻziga xos yondashuv bilan qaraydigan mutaxassislarning fikrini tinglashga doimo tayyor ekanligini bildirdi.
Izohlar 0
…