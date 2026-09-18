Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda bo'lib o'tgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining ikkinchi turida o'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov Peru termasiga qarshi o'yinda ikkinchi bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini hayratda qoldirdi.
- FIDЕ tahliliga ko'ra, Sindarov partiyani 98 foizlik aniqlik bilan o'ynagan va oddiy g'alaba o'rniga dahorona kombinatsiyani tanlagan.
- Uning 31...Krf7!! yurishi natijasida raqib Flores Kilyas tuzoqqa tushib, mag'lubiyatni tan olishga majbur bo'ldi.
Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining ikkinchi turidayoq butun dunyo shaxmat elitasini hayratda qoldirgan tarixiy voqea yuz berdi! Jahon toji uchun asosiy da’vogarlardan biri sifatida e’tirof etilayotgan o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov Peru termasiga qarshi bahsda shunchaki g‘alaba qozonmadi, balki yilning eng chiroyli shoh asarlaridan birini yaratdi. Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDЕ) rasmiy tahlil e’lon qilib, Sindarovning dahorona qurbonligiga tan berdi. Xo‘sh, 31-yurishda doskada qanday mo‘jiza ro‘y berdi va raqib nega taslim bo‘lishdan boshqa chora topolmadi?
98 foizlik mukammallik va Samarqanddagi ustunlik
Olimpiadaning 2-turi doirasida O‘zbekiston terma jamoasi Peru ustidan 3,5:0,5 hisobida yirik va ishonchli g‘alabaga erishdi:
Benuqson hisob-kitob: FIDЕ tahliliga ko‘ra, Sindarov partiya boshidan to hal qiluvchi zarbagacha naq 98 foizlik aniqlik bilan o‘ynagan;
Oddiy g‘alabadan voz kechish: Ortiqcha piyoda ustunligi tufayli oddiygina
31...Fa1yurishi ham yengil g‘alabani kafolatlar edi;
Kuchli bayonot: Ammo Sindarov shunchaki ochko olishni emas, balki bo‘lajak jahon toji da’vogari sifatida dunyoga o‘z kuchini namoyish etishni tanladi.
Ikkinchi farzin qurbonligi va mot to‘ri
«Sitindarov kutilmagan holda 31...Krf7!! kabi fantastik yurishni amalga oshirdi va shu bilan partiya davomida ikkinchi marta o‘z farzinini qurbon qildi», — deya yozadi FIDЕ rasmiy sharhida.
Perulik shaxmatchi Flores Kilyas intriga ortidagi tuzoqni sezmay,
32.Fxf1 yurishi bilan farzinni taxtadan oldi. Ammo daholik shundan keyin boshlandi:
Dahorona kombinatsiya sxemasi
Qadam / Yurish
Harakat
Vaziyatning tahlili
31-yurish
Farzin oshkora qurbon qilinadi, raqib tuzoqqa ilinadi
32-yurish
Perulik grossmeyster qurbonlikni qabul qiladi
Hal qiluvchi zarba
Sindarov to‘p bilan dahshatli kontrataka boshlaydi
Mot tahdidi
Rad etib bo‘lmaydigan mot holati yaratiladi, qochish yo‘li yo‘q
Flores Kilyas bunday chuqur geometrik kombinatsiya qarshisida chorasiz qoldi va mag‘lubiyatini tan olishga majbur bo‘ldi. Sindarovning bu partiyasi Olimpiada kundaligida eng yorqin bellashuv deb e’lon qilindi.
Sizningcha, Javohir Sindarov Samarqanddagi Olimpiadada shaxsiy taxtasida oltin medalni qo‘lga kiritib, jahon toji uchun bahsda Magnus Karlsen yoki Gukeshga jiddiy raqobat tug‘dira oladimi? Bunday dahorona yurishga qanday baho berasiz?
O‘z taassurotlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmatining ushbu tarixiy g‘alabasini barcha do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…