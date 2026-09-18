Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!

·69·Sport
Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda bo'lib o'tgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining ikkinchi turida o'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov Peru termasiga qarshi o'yinda ikkinchi bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini hayratda qoldirdi.
  • FIDЕ tahliliga ko'ra, Sindarov partiyani 98 foizlik aniqlik bilan o'ynagan va oddiy g'alaba o'rniga dahorona kombinatsiyani tanlagan.
  • Uning 31...Krf7!! yurishi natijasida raqib Flores Kilyas tuzoqqa tushib, mag'lubiyatni tan olishga majbur bo'ldi.

Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining ikkinchi turidayoq butun dunyo shaxmat elitasini hayratda qoldirgan tarixiy voqea yuz berdi! Jahon toji uchun asosiy da’vogarlardan biri sifatida e’tirof etilayotgan o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov Peru termasiga qarshi bahsda shunchaki g‘alaba qozonmadi, balki yilning eng chiroyli shoh asarlaridan birini yaratdi. Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDЕ) rasmiy tahlil e’lon qilib, Sindarovning dahorona qurbonligiga tan berdi. Xo‘sh, 31-yurishda doskada qanday mo‘jiza ro‘y berdi va raqib nega taslim bo‘lishdan boshqa chora topolmadi?

98 foizlik mukammallik va Samarqanddagi ustunlik

Olimpiadaning 2-turi doirasida O‘zbekiston terma jamoasi Peru ustidan 3,5:0,5 hisobida yirik va ishonchli g‘alabaga erishdi:

  • Benuqson hisob-kitob: FIDЕ tahliliga ko‘ra, Sindarov partiya boshidan to hal qiluvchi zarbagacha naq 98 foizlik aniqlik bilan o‘ynagan;

  • Oddiy g‘alabadan voz kechish: Ortiqcha piyoda ustunligi tufayli oddiygina 31...Fa1 yurishi ham yengil g‘alabani kafolatlar edi;

  • Kuchli bayonot: Ammo Sindarov shunchaki ochko olishni emas, balki bo‘lajak jahon toji da’vogari sifatida dunyoga o‘z kuchini namoyish etishni tanladi.

Ikkinchi farzin qurbonligi va mot to‘ri

«Sitindarov kutilmagan holda 31...Krf7!! kabi fantastik yurishni amalga oshirdi va shu bilan partiya davomida ikkinchi marta o‘z farzinini qurbon qildi», — deya yozadi FIDЕ rasmiy sharhida.

Perulik shaxmatchi Flores Kilyas intriga ortidagi tuzoqni sezmay, 32.Fxf1 yurishi bilan farzinni taxtadan oldi. Ammo daholik shundan keyin boshlandi:

Dahorona kombinatsiya sxemasi

Qadam / Yurish

Harakat

Vaziyatning tahlili

31-yurish

31...Krf7!!

Farzin oshkora qurbon qilinadi, raqib tuzoqqa ilinadi

32-yurish

32.Fxf1 (raqib)

Perulik grossmeyster qurbonlikni qabul qiladi

Hal qiluvchi zarba

32...Lh3!!

Sindarov to‘p bilan dahshatli kontrataka boshlaydi

Mot tahdidi

33...h6

Rad etib bo‘lmaydigan mot holati yaratiladi, qochish yo‘li yo‘q

Flores Kilyas bunday chuqur geometrik kombinatsiya qarshisida chorasiz qoldi va mag‘lubiyatini tan olishga majbur bo‘ldi. Sindarovning bu partiyasi Olimpiada kundaligida eng yorqin bellashuv deb e’lon qilindi.

Sizningcha, Javohir Sindarov Samarqanddagi Olimpiadada shaxsiy taxtasida oltin medalni qo‘lga kiritib, jahon toji uchun bahsda Magnus Karlsen yoki Gukeshga jiddiy raqobat tug‘dira oladimi? Bunday dahorona yurishga qanday baho berasiz?

O‘z taassurotlaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmatining ushbu tarixiy g‘alabasini barcha do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!

Javohir SindarovSamarqand46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiFIDЕ
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiKylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 14:38Enzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdiEnzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdiBugun, 14:37Olimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqdaOlimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqdaBugun, 14:31Mbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdiMbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdiBugun, 14:19«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdi«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdiBugun, 14:15Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!Bugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng