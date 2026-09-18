Enzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Maresca Angliya liga kubogi doirasida Norvich Siti ustidan qozonilgan 5:0 hisobidagi g‘alabadan so‘ng 17 yoshli Floyd Sambaning asosiy jamoadagi debyutini yuqori baholadi.
- Mareska o‘zining kutilmagan taktik qarori bilan yosh futbolchini markaziy hujumchi sifatida sinab ko‘rdi, bu esa Samba debyutidayoq ikkita gol urishiga olib keldi.
Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Maresca Angliya liga kubogi doirasida Norvich Siti ustidan qozonilgan yirik g‘alabadan so‘ng jamoaning yosh yulduzi Floyd Sambaning o‘yiniga yuqori baho berdi. Etixad stadionida bo‘lib o‘tgan uchrashuvda 17 yoshli futbolchi o‘zining asosiy jamoadagi debyutidayoq ikkita gol urishga muvaffaq bo‘ldi va jamoasining 5:0 hisobidagi g‘alabasiga ulkan hissa qo‘shdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu yorqin natija ortida murabbiy tomonidan qo‘llanilgan kutilmagan taktik tajriba yotgani maʼlum bo‘ldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
O‘yin davomida akademiyaning yana bir tarbiyalanuvchisi o‘zini ko‘rsatib, 16 lik bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritgan Manchester Siti safida eʼtiborni tortdi. Uchrashuvdan keyin matbuot anjumanida qatnashgan Enzo Maresca o‘smir futbolchini markaziy hujumchi pozitsiyasida sinab ko‘rishga qaror qilganini taʼkidladi. Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, bu tavakkal qadam o‘zini to‘la oqlagan.
Taktik tajriba va kutilmagan natijaMarescaning tan olishicha, Floyd Samba o‘zining yoshlik faoliyati davomida deyarli hech qachon toza to‘qqizinchi raqam ostida yoki markaziy hujumchi pozitsiyasida harakat qilmagan. O‘yin oldidan murabbiy yigitdan bu pozitsiyada o‘ynagan-o‘ynamaganini so‘ragan va futbolchi ilgari bu rolda umuman to‘p surmaganini aytgan. Shunga qaramay, murabbiylar shtabi oxirgi uch-to‘rt kun davomida uni shu yo‘nalishda tayyorlab ko‘rgan edi.
Italiyalik mutaxassis futbolchining faqatgina kiritgan ikkita golidan emas, balki umumiy harakatlaridan ham mamnun ekanini yashirmadi. Samba maydonda o‘zini ishonchli tutib, yaxshi qarorlar qabul qildi, jamoadoshlariga paslar uzatdi hamda jismoniy jihatdan faollik ko‘rsatdi. Biroq murabbiy futbolchining hali yosh ekanini eslatib, uning rivojlanishi uchun sekin-asta harakat qilish kerakligini qo‘shimcha qildi.
Kelajakdagi imkoniyatlar va tarkib moslashuviManchester Siti bosh murabbiyi jamoaning hujum chizig‘idagi taktik moslashuvchanligiga ham to‘xtalib o‘tdi. Har bir raqib o‘ziga xos yondashuvni talab qilishini taʼkidlagan mutaxassis, mavjud tarkibdagi boshqa futbolchilardan ham markazda yoki soxta to‘qqizlik pozitsiyasida foydalanish mumkinligini aytdi.
Marescaning fikricha, jamoa o‘yin rejasidan kelib chiqib, Fil Foden va Rayan kabi futbolchilarni soxta hujumchi sifatida ishlatishi mumkin. Shunga qaramay, Floyd Samba o‘z debyutida ajoyib taassurot qoldirdi va murabbiy unga kelgusida yana ko‘proq imkoniyatlar berilishiga umid bildirdi.
Izohlar 0
…