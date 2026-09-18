Enzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdi

·49·Sport
Enzo Maresca yosh isteʼdod Floyd Samba debyuti haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Maresca Angliya liga kubogi doirasida Norvich Siti ustidan qozonilgan 5:0 hisobidagi g‘alabadan so‘ng 17 yoshli Floyd Sambaning asosiy jamoadagi debyutini yuqori baholadi.
  • Mareska o‘zining kutilmagan taktik qarori bilan yosh futbolchini markaziy hujumchi sifatida sinab ko‘rdi, bu esa Samba debyutidayoq ikkita gol urishiga olib keldi.

Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Maresca Angliya liga kubogi doirasida Norvich Siti ustidan qozonilgan yirik g‘alabadan so‘ng jamoaning yosh yulduzi Floyd Sambaning o‘yiniga yuqori baho berdi. Etixad stadionida bo‘lib o‘tgan uchrashuvda 17 yoshli futbolchi o‘zining asosiy jamoadagi debyutidayoq ikkita gol urishga muvaffaq bo‘ldi va jamoasining 5:0 hisobidagi g‘alabasiga ulkan hissa qo‘shdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu yorqin natija ortida murabbiy tomonidan qo‘llanilgan kutilmagan taktik tajriba yotgani maʼlum bo‘ldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

O‘yin davomida akademiyaning yana bir tarbiyalanuvchisi o‘zini ko‘rsatib, 16 lik bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritgan Manchester Siti safida eʼtiborni tortdi. Uchrashuvdan keyin matbuot anjumanida qatnashgan Enzo Maresca o‘smir futbolchini markaziy hujumchi pozitsiyasida sinab ko‘rishga qaror qilganini taʼkidladi. Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, bu tavakkal qadam o‘zini to‘la oqlagan.

Taktik tajriba va kutilmagan natija

Marescaning tan olishicha, Floyd Samba o‘zining yoshlik faoliyati davomida deyarli hech qachon toza to‘qqizinchi raqam ostida yoki markaziy hujumchi pozitsiyasida harakat qilmagan. O‘yin oldidan murabbiy yigitdan bu pozitsiyada o‘ynagan-o‘ynamaganini so‘ragan va futbolchi ilgari bu rolda umuman to‘p surmaganini aytgan. Shunga qaramay, murabbiylar shtabi oxirgi uch-to‘rt kun davomida uni shu yo‘nalishda tayyorlab ko‘rgan edi.

Italiyalik mutaxassis futbolchining faqatgina kiritgan ikkita golidan emas, balki umumiy harakatlaridan ham mamnun ekanini yashirmadi. Samba maydonda o‘zini ishonchli tutib, yaxshi qarorlar qabul qildi, jamoadoshlariga paslar uzatdi hamda jismoniy jihatdan faollik ko‘rsatdi. Biroq murabbiy futbolchining hali yosh ekanini eslatib, uning rivojlanishi uchun sekin-asta harakat qilish kerakligini qo‘shimcha qildi.

Kelajakdagi imkoniyatlar va tarkib moslashuvi

Manchester Siti bosh murabbiyi jamoaning hujum chizig‘idagi taktik moslashuvchanligiga ham to‘xtalib o‘tdi. Har bir raqib o‘ziga xos yondashuvni talab qilishini taʼkidlagan mutaxassis, mavjud tarkibdagi boshqa futbolchilardan ham markazda yoki soxta to‘qqizlik pozitsiyasida foydalanish mumkinligini aytdi.

Marescaning fikricha, jamoa o‘yin rejasidan kelib chiqib, Fil Foden va Rayan kabi futbolchilarni soxta hujumchi sifatida ishlatishi mumkin. Shunga qaramay, Floyd Samba o‘z debyutida ajoyib taassurot qoldirdi va murabbiy unga kelgusida yana ko‘proq imkoniyatlar berilishiga umid bildirdi.

Manchester CityEnzo MarescaFloyd SambaCarabao CupAngliya Kubogi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiKylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiBugun, 14:38Olimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqdaOlimpiadada dahshatli 3-tur: O‘zbekiston jamoalarini kuchli raqiblar sinovi kutmoqdaBugun, 14:31Mbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdiMbappe «Real»ga qaytarmoqchi bo‘lgan uch afsona nomini aytib, Madridni to‘lqinlantirdiBugun, 14:19«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdi«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdiBugun, 14:15Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!Aqlbovar qilmas yurish: Sindarov 2- bor farzinini qurbon qilib, FIDЕ ekspertlarini shokka soldi!Bugun, 14:10Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!Husanov benefisi: «Siti»ning kechagi g‘alabasida o‘zbek himoyachisi juda yuqori baho oldi!Bugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng