Tecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus Lamborghini versiyasi namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tecno kompaniyasi Tonino Lamborghini bilan hamkorlikda yaratilgan yangi Tecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus versiyasini taqdim etdi.
- Qurilma afsonaviy sport avtomobillari dizayn elementlarini mobil texnologiyalar bilan uygʻunlashtirib, oʻziga xos uslubni qadrlovchi foydalanuvchilarga moʻljallangan.
- Smartfonning tashqi koʻrinishi qora va qizil ranglarda boʻlib, orqa panelida markaziy Pulse Line chizigʻi va Lamborghini qalqonidan ilhomlangan Signature Shield naqshi mavjud.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Tecno kompaniyasi Tonino Lamborghini bilan hamkorlikda yaratilgan yangi Tecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus versiyasini rasman taqdim etdi. Mazkur qurilma afsonaviy sport avtomobillari dizayn elementlarini mobil texnologiyalar olami bilan uygʻunlashtirgani bilan eʼtiborni tortadi va oʻziga xos uslubni qadrlovchi foydalanuvchilarga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonning tashqi koʻrinishi qora va qizil ranglar gammasida ishlangan boʻlib, u toʻgʻridan-toʻgʻri taniqli avtomobil brendi ruhini aks ettiradi. Qurilmaning orqa panelida oʻziga xos markaziy Pulse Line chizigʻi joylashgan. Shuningdek, uning atrofidagi Signature Shield naqshi Lamborghini brendining mashhur qalqon shaklidan ilhomlangan holda yaratilgan.
Dizayn va ilgʻor texnologiyalar uygʻunligiQurilmani loyihalash jarayonida dizaynerlar avtomobil kuzovining chiziqlari, ventilyatsiya panellari, chuqurchalar hamda chiqarish tizimi elementlaridan faol foydalanganlar. Orqa qopqoqni tayyorlash uchun Tecno muhandislari murakkab koʻp qatlamli konstruksiyani qoʻllashgan. Ushbu qoplamani ishlab chiqish texnologiyasining oʻziga bir necha oy vaqt sarflangani taʼkidlanmoqda.
Koʻp qatlamli tuzilmaning birinchi qatlami yorqinlik va qaytarish xususiyatlarini kuchaytirish uchun maxsus ishlovdan oʻtgan. Ikkinchi qatlamda esa maxsus ichki oyna tuzilmalari qoʻllanilgan boʻlib, ular tufayli yashirin qizil elementlar yorugʻlik tushish burchagi oʻzgarganda yaqqol namoyon boʻladi.
Dasturiy taʼminot va boy qadoqlash toʻplamiMaxsus dizayn faqat tashqi koʻrinish bilan cheklanib qolmay, interfeysga ham oʻz taʼsirini oʻtkazgan. Tecno mutaxassislari qora-qizil palitra, geometrik shakllar va qalqon motiflariga ega maxsus, oʻziga xos fon rasmlari, ikonka va ringtonlarni deyarli toʻrt oy davomida ishlab chiqqanlar.
Shuningdek, Alive Matrix Display interfeysida smartfonni yoqish, blokdan chiqarish va boshqa amallarni bajarish vaqtida Tonino Lamborghini brendining stilize qilingan «L» harfi paydo boʻladi. Qurilma toʻplamidan maxsus oʻralgan kabel, original zaryadlash moslamasi hamda uglerod va Kevlar elementlarini eslatuvchi TPU va PC materialidan tayyorlangan himoya gʻilofi joy olgan.
Izohlar 0
…