Tecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus Lamborghini versiyasi namoyish etildi

·33·Texno
Tecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus Lamborghini versiyasi namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tecno kompaniyasi Tonino Lamborghini bilan hamkorlikda yaratilgan yangi Tecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus versiyasini taqdim etdi.
  • Qurilma afsonaviy sport avtomobillari dizayn elementlarini mobil texnologiyalar bilan uygʻunlashtirib, oʻziga xos uslubni qadrlovchi foydalanuvchilarga moʻljallangan.
  • Smartfonning tashqi koʻrinishi qora va qizil ranglarda boʻlib, orqa panelida markaziy Pulse Line chizigʻi va Lamborghini qalqonidan ilhomlangan Signature Shield naqshi mavjud.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Tecno kompaniyasi Tonino Lamborghini bilan hamkorlikda yaratilgan yangi Tecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus versiyasini rasman taqdim etdi. Mazkur qurilma afsonaviy sport avtomobillari dizayn elementlarini mobil texnologiyalar olami bilan uygʻunlashtirgani bilan eʼtiborni tortadi va oʻziga xos uslubni qadrlovchi foydalanuvchilarga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning tashqi koʻrinishi qora va qizil ranglar gammasida ishlangan boʻlib, u toʻgʻridan-toʻgʻri taniqli avtomobil brendi ruhini aks ettiradi. Qurilmaning orqa panelida oʻziga xos markaziy Pulse Line chizigʻi joylashgan. Shuningdek, uning atrofidagi Signature Shield naqshi Lamborghini brendining mashhur qalqon shaklidan ilhomlangan holda yaratilgan.

Dizayn va ilgʻor texnologiyalar uygʻunligi

Qurilmani loyihalash jarayonida dizaynerlar avtomobil kuzovining chiziqlari, ventilyatsiya panellari, chuqurchalar hamda chiqarish tizimi elementlaridan faol foydalanganlar. Orqa qopqoqni tayyorlash uchun Tecno muhandislari murakkab koʻp qatlamli konstruksiyani qoʻllashgan. Ushbu qoplamani ishlab chiqish texnologiyasining oʻziga bir necha oy vaqt sarflangani taʼkidlanmoqda.

Koʻp qatlamli tuzilmaning birinchi qatlami yorqinlik va qaytarish xususiyatlarini kuchaytirish uchun maxsus ishlovdan oʻtgan. Ikkinchi qatlamda esa maxsus ichki oyna tuzilmalari qoʻllanilgan boʻlib, ular tufayli yashirin qizil elementlar yorugʻlik tushish burchagi oʻzgarganda yaqqol namoyon boʻladi.

Dasturiy taʼminot va boy qadoqlash toʻplami

Maxsus dizayn faqat tashqi koʻrinish bilan cheklanib qolmay, interfeysga ham oʻz taʼsirini oʻtkazgan. Tecno mutaxassislari qora-qizil palitra, geometrik shakllar va qalqon motiflariga ega maxsus, oʻziga xos fon rasmlari, ikonka va ringtonlarni deyarli toʻrt oy davomida ishlab chiqqanlar.

Shuningdek, Alive Matrix Display interfeysida smartfonni yoqish, blokdan chiqarish va boshqa amallarni bajarish vaqtida Tonino Lamborghini brendining stilize qilingan «L» harfi paydo boʻladi. Qurilma toʻplamidan maxsus oʻralgan kabel, original zaryadlash moslamasi hamda uglerod va Kevlar elementlarini eslatuvchi TPU va PC materialidan tayyorlangan himoya gʻilofi joy olgan.

TecnoLamborghiniSmartfonTexnologiyaGadjet
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel smartfonlaridagi xavfli nol-klik zaiflik yopildiGoogle Pixel smartfonlaridagi xavfli nol-klik zaiflik yopildiBugun, 15:27iFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi AI Recording Card qurilmasini taqdim etdiiFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi AI Recording Card qurilmasini taqdim etdiBugun, 14:24Starlink Mobile xalqaro aloqa litsenziyasini oldiStarlink Mobile xalqaro aloqa litsenziyasini oldiBugun, 13:57iPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиBugun, 13:26Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqdaXitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqdaBugun, 12:52Dunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindiDunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindiBugun, 12:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi